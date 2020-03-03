MetaTrader 5 (MT5) プラットフォーム向けに特別に設計されたTRIX_4_REVERSE_MQV3自動取引プログラムは、マルチレベルのテクニカル分析手法を用いて市場の反転を監視する高度なシステムです。モメンタム、トレンド、出来高といった指標を組み合わせることで、複数の市場条件が満たされた場合にのみ取引が成立することを保証します。

徹底的なテストの結果、このプログラムはUSD/JPYペアにおいて、30分以内の取引において10%のリスク管理制限下で最大の効果を発揮することが実証されています。約定する注文数は設定で指定できます。

また、すべての通貨と貴金属（その他）の取引にも使用できますが、設定と入力値の調整が必要であり、使用は常に自己責任となります。

基本的な取引戦略

このシステムは「収束」モデルに基づいており、取引を開始する前に複数の異なる指標を調整する必要があります。

モメンタムとトレンドのフィルタリング：システムはTRIX_4、MACD、およびStochasticDMACD指標を使用して、主要なトレンドの方向とモメンタムのシフトを特定します。

ボラティリティと出来高：

チキンオシレーターを統合することで、あらゆる価格変動に対応できる十分な取引量と市場圧力を確保します。

プライスアクション：この戦略には、平均足ジグザグ分析が組み込まれており、市場のノイズを除去し、重要な価格反転に焦点を当てます。

主な機能：

正確なエントリー条件：売買シグナルは、7つの特定のテクニカル条件が同時に満たされた場合にのみ発行されるため、市場が予測不可能な場合でも、ボラティリティの高い市場でのフォールススタートの可能性を最小限に抑えます。

高度なリスク管理：

ダイナミックトレードサイズ：システムは、口座残高の割合とストップロスレベルまでの距離に基づいて、契約サイズを自動的に計算します。

トレーリングストップロス：カスタマイズ可能なトレーリングストップロスメカニズムを搭載しており、市場が有利な方向に動いた際に利益を確定できます。

時間制限付き取引：内蔵の「取引時間」フィルターを使用すると、取引を特定のセッション（オーストラリアやその他のセッションなど）に制限し、流動性が低い時間帯を回避できます。

取引制限：システムは、過度の損失リスクを回避するため、保有ポジション（買い、売り、またはポジション合計）の最大数を厳密に制御します。

ヘッジサポート：システムはヘッジ対応口座で動作するように設計されており、買いポジションと売りポジションを独立して管理できます。

製品のメリット

複雑さの中の明確さ：基盤となるロジックは複雑ですが、ユーザー入力はシンプルで、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップロスポイントを簡単に調整できます。

効率的なエラー処理：システムには注文執行のための自動再試行ロジックが組み込まれており、ネットワークがわずかに不安定な場合でも取引が確実に執行されます。

完全に自動化: リスク計算からトレーリングストップロス注文による終了管理まで、システムは手動による介入を必要とせずに取引ライフサイクル全体を処理します。