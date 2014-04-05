ADX Wilder with ALERTS

ADX Wilder

(Average Directional Movement Index by Welles Wilder), erweitert um vollständig anpassbare Pop-up- und Push-Benachrichtigungen

die Sie direkt auf Ihrer Plattform und Ihrem Mobilgerät erhalten, wenn

+DI kreuzt über -DI → Potenzieller Aufwärtstrendbeginn

-DI kreuzt über +DI → Potenzieller Beginn eines Abwärtstrends

der ADX den von Ihnen gewählten Wert für einen starken Trend übersteigt (Standardwert 25) → Bestätigung eines starken Markttrends

Merkmale

100% identisch mit der originalen MetaQuotes ADX Wilder Berechnung

Saubere, sichtbare Eingabeparameter

Ein Alarm pro Balken (kein Spam)

Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen (mobil)

Horizontale Starke-Trend-Linie

Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen

Perfekt für Trendfolgestrategien, Ausbrüche und das Filtern von schwankenden Märkten.