ADX Wilder with ALERTS
- Indikatoren
- Florian Leonhard Schaal
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ADX Wilder (Average Directional Movement Index by Welles Wilder), erweitert um vollständig anpassbare Pop-up- und Push-Benachrichtigungen,die Sie direkt auf Ihrer Plattform und Ihrem Mobilgerät erhalten, wenn
Dieser Indikator wird nur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt. Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie sollten Ihre finanzielle Situation und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen, bevor Sie handeln. Der Autor und der Herausgeber übernehmen keine Verantwortung für etwaige Verluste, die durch die Verwendung dieses Indikators entstehen können. Die Verwendung des Indikators erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
- +DI kreuzt über -DI → Potenzieller Aufwärtstrendbeginn
- -DI kreuzt über +DI → Potenzieller Beginn eines Abwärtstrends
- der ADX den von Ihnen gewählten Wert für einen starken Trend übersteigt (Standardwert 25) → Bestätigung eines starken Markttrends
- 100% identisch mit der originalen MetaQuotes ADX Wilder Berechnung
- Saubere, sichtbare Eingabeparameter
- Ein Alarm pro Balken (kein Spam)
- Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen (mobil)
- Horizontale Starke-Trend-Linie
- Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen
Dieser Indikator wird nur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt. Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie sollten Ihre finanzielle Situation und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen, bevor Sie handeln. Der Autor und der Herausgeber übernehmen keine Verantwortung für etwaige Verluste, die durch die Verwendung dieses Indikators entstehen können. Die Verwendung des Indikators erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.