ADX Wilder with ALERTS

ADX Wilder (Average Directional Movement Index by Welles Wilder), erweitert um vollständig anpassbare Pop-up- und Push-Benachrichtigungen,die Sie direkt auf Ihrer Plattform und Ihrem Mobilgerät erhalten, wenn
  • +DI kreuzt über -DI → Potenzieller Aufwärtstrendbeginn
  • -DI kreuzt über +DI → Potenzieller Beginn eines Abwärtstrends
  • der ADX den von Ihnen gewählten Wert für einen starken Trend übersteigt (Standardwert 25) → Bestätigung eines starken Markttrends
Merkmale:
  • 100% identisch mit der originalen MetaQuotes ADX Wilder Berechnung
  • Saubere, sichtbare Eingabeparameter
  • Ein Alarm pro Balken (kein Spam)
  • Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen (mobil)
  • Horizontale Starke-Trend-Linie
  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen
Perfekt für Trendfolgestrategien, Ausbrüche und das Filtern von schwankenden Märkten.
Dieser Indikator wird nur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt. Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie sollten Ihre finanzielle Situation und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen, bevor Sie handeln. Der Autor und der Herausgeber übernehmen keine Verantwortung für etwaige Verluste, die durch die Verwendung dieses Indikators entstehen können. Die Verwendung des Indikators erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
Experten
Übersicht Bitte lesen Sie die Beschreibung sorgfältig durch. Toughbot (Free BETA Version) ist ein aggressiver, Martingal-basierter Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die sich für Strategien mit hohem Risiko und hoher Rendite begeistern - oder mit hohem Risiko, konstanten kleinen Gewinnen und gelegentlichen großen Gewinnen sozusagen. Toughbot wurde für den MetaTrader 5 entwickelt und verwendet eine Bollinger-Band-Breakout-Strategie in Kombination mit einem gitterbasierten Ha
FREE
Tough Position Panel
Florian Leonhard Schaal
Indikatoren
Tough Position Panel - Positionseinblicke in Echtzeit Überblick: Verbessern Sie Ihr Handelserlebnis mit dem Trade Info Panel , einem leistungsstarken und leichten Indikator für MetaTrader 5. Dieses Tool bietet Echtzeit-Einblicke in Ihre offenen Positionen direkt auf Ihrem Chart und hält Sie so jederzeit auf dem Laufenden. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieses Panel sorgt dafür, dass Sie nie den Überblick über Ihre Trades verlieren. Hauptmerkmale : Umfassende Daten: Überwacht
FREE
Tough MACD
Florian Leonhard Schaal
Indikatoren
Tough MACD - Erweiterter MACD mit Divergenzerfassung, von Tough Cookie Traders Tough MACD ist ein leistungsfähiger und anpassbarer MACD-Indikator für MetaTrader 5, der die klassische MACD-Analyse um eine automatische Divergenzerkennung erweitert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf Momentum- und Trendumkehrsignale verlassen. Er hilft, potenzielle Wendepunkte des Marktes mit visuellen Hinweisen zu identifizieren. Hauptmerkmale: Anpassbare MACD-Einstellungen - Passen Sie
FREE
Tough Cookie Multi Asset
Florian Leonhard Schaal
Indikatoren
Übersicht Der ToughCookie-Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Tool, das speziell für Händler entwickelt wurde, die Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategien anwenden. Dieser Indikator verbessert Ihre Handelserfahrung, indem er detaillierte Positionsinformationen liefert, den durchschnittlichen Einstiegskurs als horizontale Linie visualisiert und einen anpassbaren einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) zur Trend- und Einstiegserkennung integriert. ToughCookie ist sowohl für Anfänge
Toughest Currency
Florian Leonhard Schaal
Indikatoren
Währungsstärke-Indikator - Verfolgen Sie die Marktmacht Überblick: Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit dem Währungsstärke-Indikator für MetaTrader 5. Dieses intuitive Tool misst die relative Stärke der 8 wichtigsten Währungen und zeigt sie in einer übersichtlichen, sortierbaren Tabelle direkt in Ihrem Chart an. Perfekt für Forex-Händler, die starke und schwache Währungen auf einen Blick erkennen möchten. Hauptmerkmale: Dynamische Stärke-Tabelle: Zeigt die Echtzeit-Stärke für EUR,
Ultimate Risk Manager
Florian Leonhard Schaal
Utilitys
Ultimativer Risikomanager - Professioneller Handelsassistent (EA) Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Trades mit automatischer Positionsgröße auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Risikoprozentsatzes (Standardwert 1%), dynamischem ADR-basierten anfänglichen Stop-Loss und intelligentem Trailing-Stop, der entweder feste Punkte oder einen Prozentsatz der durchschnittlichen Tagesspanne (ADR) verwenden kann. Hauptmerkmale : Ein-Klick-Buttons zum KAUFEN/VERKAUFEN mit sofortiger Marktaus
