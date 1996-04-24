Send trading signals to telegram

Dies ist ein intuitives und leistungsstarkes Dienstprogramm für Händler, die Handelssignale direkt von MetaTrader 5 an Telegram in Echtzeit senden möchten.

Mit diesem Tool können Sie sofort Handelseinträge, Ausstiege, Stop Loss, Take Profit und Marktaktualisierungen mit Ihrem Telegram-Kanal oder Ihrer Gruppe teilen - automatisch und zuverlässig.

Es ist keine komplexe Einrichtung erforderlich.
Befestigen Sie das Tool einfach an Ihrem Chart, geben Sie Ihr Telegram-Bot-Token und Ihre Chat-ID ein, und schon können Sie mit dem Senden von Signalen beginnen.

Ganz gleich, ob Sie ein Signalanbieter, ein Vermögensverwalter oder ein einzelner Händler sind, dieses Tool hilft Ihnen:

  • Signale schneller zu liefern

  • Fehler beim manuellen Kopieren und Einfügen zu eliminieren

  • Zeit zu sparen und konsistent zu bleiben

  • Kommunizieren Sie mühelos mit Ihrem Publikum

Der MT5 to Telegram Signal Sender ist leichtgewichtig, stabil und einfach zu bedienen, so dass er sich für den Live-Handel, Demokonten und automatisierte Strategien eignet.

Handeln Sie intelligenter. Schneller teilen. Automatisieren Sie Ihre Signale.

Fröhliches Handeln!

#signals
#sendsignals
#forexsignalsender
#sendforexsignals
#tradingsignals
#mt5signalsender
#sendtradingsignalfrommt5
#metatradersignalsender
#copytrading
#copysignals
Empfohlene Produkte
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitys
Multifunktionales Handels-Dashboard vereinfacht den manuellen Handel. Visualisierung von Deals und Orders, Gewinn- und Verlustrechnung, One-Click-Trading, Ordermodifikation, Breakeven, Trailing Stop, Partial Stop Loss, Partial Take Profit, Schließen nach Zeit, Equity Stop Loss und Take Profit – all das ist mit einem oder wenigen Klicks, Hotkeys oder einfach durch Ziehen der Levels im Chart möglich. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die notwendigen Szenarien testen und die Anwen
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitys
Crypto.com zu MT5 Live-Candlestick-Stream zu Metatrader 5 vom Crypto.com-Websocket Es handelt sich um Live-Kursdaten von OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  Trader, wenn in einem Minutenchart OHLC-Daten nicht korrekt sind, kann dies bei der technischen Chartstudie zu einer falschen Analyse führen. Dieses Produkt stellt sicher, dass es genaue Daten in Echtzeit liefert, was bei der manuellen Analyse hilfreich sein kann Sie können mein anderes Kryptoprodukt auf meinem Profil https://www.
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Utilitys
Trade2Telegram - ein Plugin für automatische Handelsbenachrichtigungen von MetaTrader zu Telegram. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Kapital verwalten, Signal-Kanäle betreiben oder Bildungsgemeinschaften leiten. Das Plugin kopiert alle Handelsoperationen aus dem Terminal und veröffentlicht sie in einem ausgewählten Telegram-Chat, einer Gruppe oder einem Kanal. Nachrichten werden automatisch gesendet, wenn Positionen eröffnet oder geschlossen werden, Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels
FREE
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Accurate Support and Resistance Tool
Riedwaan Shaheed Patel
Utilitys
Charting einfach gemacht! Der Support/Resistance EA kombiniert einen ausgeklügelten neuronalen Netzwerkalgorithmus mit einer Average Range-Berechnung, um Ihre Angebots- und Nachfragezonen einfach zu erkennen! Der EA ist sehr einfach zu bedienen und kann Ihnen wertvolle Zeit bei der Chartanalyse von Finanzinstrumenten sparen. Konsolidierungsbereiche werden je nach Vorliebe und Zeitrahmen hervorgehoben, so dass es einfacher ist, Ausbruchsbereiche oder kleine Regionen zum Scalping zu identifizier
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitys
Trade History By Magic Indikator Erschließen Sie Ihre Trading-Insights mit Trade History By Magic! Verbessern Sie Ihr MetaTrader 5-Erlebnis mit diesem leistungsstarken Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und Klarheit verlangen. Trade History By Magic bietet eine klare Echtzeit-Anzeige Ihres Handelsverlaufs, organisiert durch magische Zahlen, direkt in Ihrem Chart. Dieses Tool eignet sich sowohl für automatisierte als auch für manuelle Händler und hilft Ihnen, Ihre Performa
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experten
Dies ist meine erste ExpertAdvisor, aber es kam zusammen mit mehr als 7 Jahre Erfahrung im Handel Forex, Krypto und Index. SHEERAN: Der fortschrittliche Multi-Timeframe EA für dynamischen und adaptiven Handel EA SHEERAN wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Egal, ob Sie kurzfristige Gewinne auf dem M30-Chart anstreben oder nach nachhaltigen Bewegungen auf dem H4-Chart suchen, dieser EA passt sich mit Leichtigkeit
Advanced Account Monitoring
Bruno Werneck Vieira
Utilitys
Zusammenfassung der erweiterten Kontoüberwachung für MT5 Das Advanced Account Monitoring for MT5 ist ein leistungsfähiges Tool für die erweiterte Kontoüberwachung, das Händlern detaillierte Einblicke in ihre Handelsperformance bietet. Dieser Indikator bietet ein umfassendes Dashboard , um Drawdowns, Gewinne und Handelsvolumina über verschiedene Zeitrahmen hinweg zu verfolgen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen: Konto- und Roboterüberwachung Der Indikator ermö
Hukan Stand Alone
Atsushi Tokuno
Utilitys
Hukan" ist ein japanisches Wort und bedeutet "Falkenauge", und dieses System ist eine Software, die es Ihnen ermöglicht, den gesamten MT5 mit dem Auge eines Falken zu überwachen. Sie können den Echtzeit-Chart des Systems überprüfen, indem Sie auf den Link klicken (Forex, Rohstoffe, Bitcoin, Aktien-CFDs, etc.) Kurze Periode Lange Periode Aktien-CFD Dieses Produkt bietet alle Funktionen, die ich für den Handel in einem einzigen System für notwendig erachte. Wenn Sie es mit einem auf der Dow-The
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitys
Mit dem Total Trade Manager können Sie Ihren Handel verwalten, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Dies ist für Händler, die auf der Suche nach Konsistenz in ihrem Handel sind, unerlässlich. Die Funktionen: Teilweiser Stop-Loss: Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handels schließen, sobald er ins Minus geht. Wenn Ihr Stop Loss also 20 Pips beträgt, können Sie 75 % Ihres Handels bei 10 Pips schließen und den Rest der Position weiterlaufen l
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitys
Capital Management EA - Intelligentes Risikomanagement & Gewinnoptimierung für MT5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelskapital mit intelligenten, automatisierten Strategien - vollständig optimiert für MetaTrader 5 (MT5). Möchten Sie Ihr Kapital schützen und Ihre Gewinne durch automatisierte Money-Management-Strategien maximieren ? Capital Management EA ist der All-in-One Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) , der Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, nicht härter. Kernfunkti
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
CL Global Equity manager
Rajalakshmi Murugesan
5 (1)
Utilitys
Global Equity Manager Global Equity Manager ist ein Risikomanagement-Tool auf Kontoebene, das Ihr Handelskapital schützt, indem es das gesamte Eigenkapital Ihres Kontos in Echtzeit überwacht und bei Erreichen der vordefinierten Grenzen sofort handelt. Er arbeitet unabhängig von jeder Handelsstrategie und verwaltet alle offenen Positionen zusammen als einen Korb . Wichtigste Vorteile Vollständiger Schutz des Kontos Überwacht das gesamte Kontokapital und nicht nur einzelne Trades. Funktionie
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Utilitys
Zone Trader ist ein Dienstprogramm für manuelle Trader. Es wurde so einfach wie möglich gehalten, ohne viel Durcheinander. Der Benutzer muss die grüne und die rote Linie ziehen, um die Handelszone zu markieren, und dann die Schaltfläche "Place Orders" drücken. Das war's schon. Einstellungen: Prozentsatz des Eigenkapitals pro Order - Standard ist 1. Dieses Eigenkapital wird auf alle Orders in der markierten Handelszone aufgeteilt. Ebenen pro Paar - Standardwert 3. Legen Sie eine beliebige Anzahl
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Weitere Produkte dieses Autors
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Angebot & Nachfrage Zonendetektor Professioneller zonenbasierter Handelsdetektor Der Supply & Demand Zone Detector ist ein fortschrittliches technisches Analysetool, das automatisch wichtige Angebots- und Nachfragezonen auf Ihren Charts identifiziert und einzeichnet. Basierend auf institutionellen Handelskonzepten hilft dieser Indikator Händlern, Bereiche mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren, in denen der Preis wahrscheinlich reagieren wird. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung
Trend foreseer
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indikatoren
Trend Foreseer : Nicht-umkehrendes Trendvorhersagesystem Hören Sie auf, mit der Einsicht zu handeln. Beginnen Sie mit der Wahrheit zu handeln. Entwickelt für Vertrauen, gebaut für Ergebnisse: Absolute Integrität: Signale verschwinden nie und liefern zuverlässige Daten für eine sichere Entscheidungsfindung. Mehrschichtige Bestätigung: Hervorragende Filterung zur Isolierung von hochwahrscheinlichen Trendeinleitungen und -fortsetzungen. Bereit für Alarme: Einschließlich nativer Popup-, Push- und E
Perfect trend entry zone
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Indikatoren
PerfectTrend Entry Zone Indikator mit Alarmsystem Produkt-Beschreibung: Wir stellen Ihnen den PerfectTrend Entry Zone Indicator vor - ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das eine ausgefeilte Trendanalyse mit einem intelligenten Alarmmanagement kombiniert. Dieser umfassende Indikator identifiziert Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit und bietet gleichzeitig anpassbare Preiswarnungen, um Sie über wichtige Marktbewegungen auf dem Laufenden zu halten. Hauptmerkmale: Erweiterte Erkennung v
Market structure forecaster
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Marktstruktur-Prognose "Erkennen Sie die nächste Marktbewegung, bevor sie eintritt. Analysiert die Preisstruktur und wendet fortschrittliche Handelstechniken an, um Trend- oder Schwankungsbedingungen mit hoher Genauigkeit vorherzusagen." Der professionelle Vorsprung in der prädiktiven Marktanalyse Der Market Structure Forecaster stellt die Konvergenz von Analysetechniken auf institutionellem Niveau mit umsetzbarer Handelsintelligenz dar. Dieses fortschrittliche System setzt proprietäre Algorithm
Gold market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen, da er so konzipiert
AUDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
AUDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzip
AUDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipi
AUDNZD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
CADCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipi
CADJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
CHFJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURGBP market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
EURUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
GBPUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
NZDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir ein paar Dinge klären. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert wurde, dass er r
NZDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
NZDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
USDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
USDCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit diesem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipi
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Hallo und herzlich willkommen zum Market Structure Forecaster (MSF) , aber bevor wir uns in dieses wunderbare und leistungsstarke Tool vertiefen, sollten wir erst einmal ein wenig Ordnung schaffen. Mein Name ist Lawrence und ich bin ein zertifizierter Software-Ingenieur (BS. Software-Engineering ), ich habe Trading (Algo-Trading ) Erfahrung von über 6 Jahren und mit dem gesagt, lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Der MSF hat sich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen , da er so konzipiert
Execute trades from telegram signals
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Telegramm zu MT5 Brücke: Automatisierte Ausführung von Handelssignalen Ein-Klick-Automatisierung von Telegram Handelssignalen zur MetaTrader 5 Ausführung. Sofortige Signal-Ausführung Verbinden Sie Ihre Telegram-Handelskanäle direkt mit MT5. Empfangen Sie Signale und führen Sie Trades automatisch aus. Intelligente Signal-Erkennung Automatisches Parsen von Handelssignalen in jedem Format: EURUSD KAUFEN SL 30 TP 60 VERKAUFEN GBPUSD LOT 0.2 BUYSTOP XAUUSD PREIS 1950 Professionell und sicher Verschlü
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension