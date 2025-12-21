Send trading signals to telegram

This is an intuitive and powerful utility designed for traders who want to send trading signals directly from MetaTrader 5 to Telegram in real time.

With this tool, you can instantly share trade entries, exits, stop loss, take profit, and market updates with your Telegram channel or group — automatically and reliably.

There is no complex setup required.
Simply attach the tool to your chart, enter your Telegram bot token and chat ID, and you’re ready to start sending signals immediately.

Whether you are a signal provider, money manager, or individual trader, this tool helps you:

  • Deliver signals faster

  • Eliminate manual copy-paste errors

  • Save time and stay consistent

  • Communicate with your audience effortlessly

The MT5 to Telegram Signal Sender is built to be lightweight, stable, and easy to use, making it suitable for live trading, demo accounts, and automated strategies.

Trade smarter. Share faster. Automate your signals.

Happy trading!

#signals
#sendsignals
#forexsignalsender
#sendforexsignals
#tradingsignals
#mt5signalsender
#sendtradingsignalfrommt5
#metatradersignalsender
#copytrading
#copysignals
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicators
Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Am
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilities
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilities
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
CL Global Equity manager
Rajalakshmi Murugesan
5 (1)
Utilities
Global Equity Manager Global Equity Manager is an account-level risk management tool designed to protect your trading capital by monitoring the entire account equity in real time and acting immediately when your predefined limits are reached. It works independently of any trading strategy and manages all open positions together as one basket . Key Advantages Full Account Protection Monitors total account equity instead of individual trades. Works with Any Strategy Compatible with manual
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilities
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Utilities
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
