Send trading signals to telegram

This is an intuitive and powerful utility designed for traders who want to send trading signals directly from MetaTrader 5 to Telegram in real time.

With this tool, you can instantly share trade entries, exits, stop loss, take profit, and market updates with your Telegram channel or group — automatically and reliably.

There is no complex setup required.
Simply attach the tool to your chart, enter your Telegram bot token and chat ID, and you’re ready to start sending signals immediately.

Whether you are a signal provider, money manager, or individual trader, this tool helps you:

  • Deliver signals faster

  • Eliminate manual copy-paste errors

  • Save time and stay consistent

  • Communicate with your audience effortlessly

The MT5 to Telegram Signal Sender is built to be lightweight, stable, and easy to use, making it suitable for live trading, demo accounts, and automated strategies.

Trade smarter. Share faster. Automate your signals.

Happy trading!

#signals
#sendsignals
#forexsignalsender
#sendforexsignals
#tradingsignals
#mt5signalsender
#sendtradingsignalfrommt5
#metatradersignalsender
#copytrading
#copysignals
Рекомендуем также
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Утилиты
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Lock Bot
Artem Alekseev
Утилиты
Утилита предназначена для автоматической поддержки "локирующей" позиции и повторного её открытия при необходимости, что подходит для стратегий сопровождения и защиты позиции. Простая утилита (далее бот), который реализует стратегию локирования с бесконечным перезапуском локирующей сделки. Принцип работы бота: - при запуске необходимо выбрать ордер на buy или sell с заданным TP - задать параметр SL локирующей сделки - бот следит за расстоянием между ценой открытия первой сделки и текущей. Если ра
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Утилиты
Многофункциональная торговая панель, упрощающая ручную торговлю. Визуализация сделок и ордеров, расчет риска и прибыли, открытие, закрытие, модификация сделок и ордеров, безубыток, трейлинг стоп, частичный стоп-лосс и тейк-профит, закрытие по времени, стоп-лосс и тейк-профит по эквити - все это доступно в один или несколько кликов, по горячим клавишам, либо через простое перетягивание мышью уровней на графике. Интуитивно понятный интерфейс позволяет протестировать требуемые сценарии и приступить
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Crypto.com в МТ5 Live Candlestick Stream в Metatrader 5 из веб-сокета Crypto.com Это данные OHCLV (Open High Low Close Real Volume) в режиме реального времени.  трейдеры, если на минутном графике данные OHLC неверны, это может дать неверный анализ при изучении технического графика. Этот продукт гарантирует, что он дает точные данные в режиме реального времени, что может помочь в ручном анализе. вы можете проверить мой другой криптопродукт в моем профиле https://www.mql5.com/en/users/rajeshn
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Утилиты
Trade2Telegram — плагин для автоматической отправки торговых уведомлений из MetaTrader в Telegram. Инструмент предназначен для трейдеров, управляющих капиталом, ведущих сигнальные каналы или обучающие сообщества. Плагин копирует все торговые операции из терминала и публикует их в выбранный чат, группу или канал Telegram. Сообщения отправляются автоматически при открытии и закрытии позиций, изменении уровней стоп-лосса и тейк-профита, срабатывании отложенных ордеров или частичном закрытии сделки.
FREE
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Accurate Support and Resistance Tool
Riedwaan Shaheed Patel
Утилиты
Making Charting simple! The Support/Resistance EA combines a sophisticated neural network algorithm with an Average Range computation to make your supply and demand zones easy to spot! The EA is very easy to use and can save you valuable time when charting through financial instruments. Areas of consolidation are highlighted according to your preference and timeframe, making it easier to identify areas of break-out or small regions to scalp.  Features :  Choose two Timeframes (From 1 Minute up
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Утилиты
Trade History By Magic Indicator Unlock Your Trading Insights with Trade History By Magic! Enhance your MetaTrader 5 experience with this powerful indicator designed for traders who demand precision and clarity. Trade History By Magic provides a clear, real-time display of your trading history, organized by magic numbers, directly on your chart. Perfect for both automated and manual traders, this tool helps you track performance effortlessly. Key Features: Organized Trade Tracking : Displays tra
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Утилиты
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Эксперты
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Эксперты
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Advanced Account Monitoring
Bruno Werneck Vieira
Утилиты
Summary of the Advanced Account Monitoring for MT5 The Advanced Account Monitoring for MT5 is a powerful tool designed for advanced account monitoring, offering traders detailed insights into their trading performance. This indicator provides a comprehensive dashboard to track drawdowns, profits, and trading volumes across different timeframes. Below is an overview of its key functions: Account and Robot Monitoring The indicator allows users to monitor either the entire account or a specific Ex
Hukan Stand Alone
Atsushi Tokuno
Утилиты
"Hukan" is a Japanese word meaning hawk's eye, and this system is software that allows you to monitor the entire MT5 with a hawk's eye. You can check the real-time chart of the system by clicking the link.  (Forex, commodities, Bitcoin, stock CFDs, etc.) Short period Long period Stock CFD This product enables all the functions that I felt necessary while trading in one system. If you attach it to a single chart with a tool based on the Dow theory, it will calculate the Dow theory of the chart
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Индикаторы
FVG Smart Zones – Бесплатная версия Индикатор обнаружения гэпов справедливой стоимости для MetaTrader 5 (MT5)   Ищете настоящий торговый инструмент, а не просто очередной случайный индикатор? FVG Smart Zones – Бесплатная версия дает вам профессиональное понимание рынка, автоматически обнаруживая гэпы справедливой стоимости (FVG) и выделяя зоны с высокой вероятностью торговли прямо на вашем графике.   Создано для трейдеров, следующих: Концепции умных денег (SMC) Концепции торговли I
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Утилиты
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Утилиты
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
CL Global Equity manager
Rajalakshmi Murugesan
5 (1)
Утилиты
Global Equity Manager Global Equity Manager — это инструмент управления рисками на уровне счета, разработанный для защиты вашего торгового капитала. Он отслеживает средства (equity) всего счета в режиме реального времени и действует незамедлительно при достижении заданных вами лимитов. Он работает независимо от какой-либо торговой стратегии и управляет всеми открытыми позициями как единой корзиной. Ключевые преимущества Полная защита счета: Мониторит общие средства счета, а не отдельные сде
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Утилиты
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Zone Trader MT5
Manuraj Dhanda
Утилиты
Zone Trader is a utility for manual traders. It was kept as simple as possible without much clutter. User needs to drag the Green Line and Red Line to mark the trading zone and then press the button "Place Orders". That's it. Settings: Percent of equity per order - Default is 1. This equity will be divided among all the orders in the trading zone marked. Layers per Pair - Default 3. Set any number of layers as many you want. ATR Period for stop loss calculation - Default 14.
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Утилиты
*** Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уро
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Утилиты
Layer Master: профессиональный инструмент для торговли по сетке для MT5 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Преобразуйте свою торговлю по сетке с помощью Layer Master — самого интуитивно понятного и мощного набора инструментов для управления ордерами, разработанного специально для профессиональных трейдеров. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 Торговля по сетке Master с точностью Layer Master производит революцию в размещении и управлении сделками по
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Другие продукты этого автора
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Supply & Demand Zone Detector Professional Zone-Based Trading Detector  The Supply & Demand Zone Detector is an advanced technical analysis tool that automatically identifies and plots key supply and demand zones on your charts. Based on institutional trading concepts, this indicator helps traders identify high-probability reversal areas where price is likely to react. Key Features: Automatic Zone Detection : Sophisticated algorithm scans price action to identify significant supply and demand zo
Trend foreseer
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Индикаторы
Trend Foreseer : Non-Repainting Trend Prediction System Stop Trading Hindsight. Start Trading Truth. Engineered for Trust, Built for Results: Absolute Integrity: Signals never disappear, providing reliable data for confident decision-making. Layered Confirmation: Superior filtering to isolate high-probability trend initiation and continuation. Alert Ready: Includes native  Popup, Push, and Email Alerts  to ensure you never miss a verified trend opportunity. Trend Foreseer doesn't just show yo
Perfect trend entry zone
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Индикаторы
PerfectTrend Entry Zone Indicator with Alert System Product Description: Introducing the PerfectTrend Entry Zone Indicator – a powerful trading tool that combines sophisticated trend analysis with intelligent alert management. This comprehensive indicator identifies high-probability entry zones while providing customizable price alerts to keep you informed of crucial market movements. Key Features: Advanced Entry Zone Detection: Visual buy/sell circles at optimal entry levels Customizable sensit
Market structure forecaster
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Market Structure Forecaster "Know the market's next move before it happens. Analyzes price structure and applies advanced trading techniques to predict trending or ranging conditions with high accuracy."  The Professional's Edge in Predictive Market Analysis The Market Structure Forecaster represents the convergence of institutional-grade analytical techniques with actionable trading intelligence. This advanced system employs proprietary algorithms to decode price behavior's underlying architect
Gold market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is Lawrence and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over 6 years and with that said, lets cut to the chase. The MSF has turned out to be a very successful project as it has been crafted to realistic achieve excellent trend forecasting abilities. The tool has bee
AUDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
AUDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting  
AUDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
AUDNZD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
CADCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
CADJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
CHFJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
EURAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
EURCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
EURCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
EURGBP market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
EURJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
EURUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
GBPCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
GBPAUD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
GBPCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
GBPJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
GBPUSD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
NZDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
NZDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
NZDJPY market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
USDCAD market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
USDCNH market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
USDCHF market structure forecaster trend predictor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Hello and welcome to the   Market structure forecaster (MSF) , but before we delve in to this wonderful and powerful tool, lets do some house keeping. My name is   Lawrence   and i am a certified software engineer ( BS. software engineering ), i have trading ( algo trading ) experience spanning over   6 years   and with that said, lets cut to the chase. The   MSF   has turned out to be a very   successful project   as it has been crafted to   realistic   achieve excellent   trend forecasting   a
Execute trades from telegram signals
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Утилиты
Telegram to MT5 Bridge: Automated Trading Signal Executor One-Click Automation   from Telegram trading signals to MetaTrader 5 execution.  Instant Signal Execution Connect your Telegram trading channels directly to MT5. Receive signals, execute trades automatically. Smart Signal Recognition Automatic parsing   of trading signals in any format: BUY EURUSD SL 30 TP 60 SELL GBPUSD LOT 0.2 BUYSTOP XAUUSD PRICE 1950 Professional & Secure Bank-level encryption for all connections No signal delays - ex
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв