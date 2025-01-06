Layer Master Grid Trader MT5

Masta Layer: Ewe pisekin angang mi fiti angangen Grid fan iten MT5.
Siwini om angangen grid ren Layer Master - ewe pisekin angang mi kon fatafatoch me pochokun ren tumunun order mi foruta fan iten ekkewe chon angang mi sinenap.
Masta Grid a fori angangen amomo ren pwungun
Ewe Masta a siwini ifa usun kopwe isoni me nemeni ekkewe angangen grid. Ren ach ei pisekin nengeni, ka tongeni:
Kopwe fori fitepuku order non chok ew fansoun .
Manaweni chommong wis nge ese wor achocho .
Nemeni ewe risk ren wenechar .
Monitor angang non fansoun ennet .
Ekkewe Kinikin mi Auchea
Ewe Manauen Order mi Murinno
Ewe Pworun Angang mi Masta a anisi ekkewe chon angang Kopwe fori chommong order ren ew chok click. A wor an tufichin om kopwe fori ew sasingin zone Visual ren an epwe pwungupwungoch ewe nenien grid.
Ewe Layer Master Aninis ren meinisin sokkun order (Katon/Amomolo Stop, Kamono/Amomono Limit) me a anisuk ne sinei om neni ren an epwe awora ewe ukukun moni tonong non fansoun ennet me ewe pwarata towawen pip .
Manawen Risk mi fiti angang
Sia anisi ewe chon kamo an epwe nemeni ewe feiengau ren an epwe tongeni tumunu ewe feiengawen atai me angei niwinin, ewe angangen atai moni ren ew chok click, ewe angangen aukuuku ukukun feiengawen, ewe angangen tumunu ewe niwinin Target me ewe angangen siwinin ewe neni mi watte (Siwinin ewe niwinin, angei niwinin ika pwan mwo kinikinin tou).
Pworausen Trading mi Enlet Fansoun
Kich chon kamo grid pwisin - sia weweiti pwe mi auchea sipwe sinei ekkewe kiien metrics ren kamo. Iwe sia pwari ngonuk: Ukukun ekkewe neni me ukukun, Ewe angangen nengeni ewe moni tonong/niwinin, Ewe angangen nenengeni ekkewe feiengaw, Ekkewe metrics ren angang me ekkewe porausen ewe wis ikenai.
Ekkewe Koten Trade mi Efisi .
Non ew market mi mwitir - mwitir mi auchea me mecheres an epwe wor controls epwe anisi angang. Sia awora Ew chok click ren an epwe suki ekkewe chon kamo, Ekkesiwinin ekkewe chon kamo mi mwitir, Awenewenen Visual SL/TP, Ewe angangen tumunu ekkewe chon kamo mi anongonong won Zone me pwan ekkewe angangen atai annuk non fansoun mwochomwoch.
Pwata ekkewe chon amömö ra filatä ewe chon amömö .
- Mwitir: Kopwe fori fitepuku order non chok seken .
- Pwungun: Ekkewe pisekin angang mi tongeni kuna fan iten ekkewe ukukun moni mi pwung
- Nemeni: Nemeni chommong wis nge ese wor achocho .
- Flexibility: A angang ren iteiten kokkotun kamo .
- Lukuluk: Ewe tufichin angang-grade
Unusoch Ren:
Ekkewe kokkotun kamo Grid, kamo Layer, aukukun monien Dollar, chon kamo breakout, chon kamo news, chon kamo mi osupwangen tumunun chommong wis me kamo ren risk.
Ekkewe pisekin angang mi fiti angang .
Ren an epwe mecheres manau - a wor rech ewe angangen Customizable ewe nenien angang, Awenewena ekkewe colour me sais, Awenewena ekkewe metrics ren angang, Awenewenen porausen trade me awora ekkewe napanapen manamanen One-click.
Ekkewe pisekin pwarata
Ei kinikin a fis fan iten MT4 me MT5 kinikin (link asan). A angang ren meinisin chon amomo ra aea MT5.Ekkesiwin me aninis iteitan. Ekkewe taropwen angang
Poputa ne fori angang mi tipachem .
Kopwe siwini om angangen grid ikenai ren Layer Master - ewe chon angang a finata ren tumunun ekkewe pisek mi murinno.
*A kapachelong ekkewe minefoon poraus me alillis seni ekkewe sou silelap*rm
