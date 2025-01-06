Layer Master Grid Trader MT5

5
Masta Layer: Ewe pisekin angang mi fiti angangen Grid fan iten MT5.
50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!!

Siwini om angangen grid ren Layer Master - ewe pisekin angang mi kon fatafatoch me pochokun ren tumunun order mi foruta fan iten ekkewe chon angang mi sinenap.


Masta Grid a fori angangen amomo ren pwungun

Ewe Masta a siwini ifa usun kopwe isoni me nemeni ekkewe angangen grid. Ren ach ei pisekin nengeni, ka tongeni:
Kopwe fori fitepuku order non chok ew fansoun .
Manaweni chommong wis nge ese wor achocho .
Nemeni ewe risk ren wenechar .
Monitor angang non fansoun ennet .

Ekkewe Kinikin mi Auchea

Ewe Manauen Order mi Murinno
Ewe Pworun Angang mi Masta a anisi ekkewe chon angang Kopwe fori chommong order ren ew chok click. A wor an tufichin om kopwe fori ew sasingin zone Visual ren an epwe pwungupwungoch ewe nenien grid.
Ewe Layer Master Aninis ren meinisin sokkun order (Katon/Amomolo Stop, Kamono/Amomono Limit) me a anisuk ne sinei om neni ren an epwe awora ewe ukukun moni tonong non fansoun ennet me ewe pwarata towawen pip .

Manawen Risk mi fiti angang
Sia anisi ewe chon kamo an epwe nemeni ewe feiengau ren an epwe tongeni tumunu ewe feiengawen atai me angei niwinin, ewe angangen atai moni ren ew chok click, ewe angangen aukuuku ukukun feiengawen, ewe angangen tumunu ewe niwinin Target me ewe angangen siwinin ewe neni mi watte (Siwinin ewe niwinin, angei niwinin ika pwan mwo kinikinin tou).

Pworausen Trading mi Enlet Fansoun
Kich chon kamo grid pwisin - sia weweiti pwe mi auchea sipwe sinei ekkewe kiien metrics ren kamo. Iwe sia pwari ngonuk: Ukukun ekkewe neni me ukukun, Ewe angangen nengeni ewe moni tonong/niwinin, Ewe angangen nenengeni ekkewe feiengaw, Ekkewe metrics ren angang me ekkewe porausen ewe wis ikenai.

Ekkewe Koten Trade mi Efisi .
Non ew market mi mwitir - mwitir mi auchea me mecheres an epwe wor controls epwe anisi angang. Sia awora Ew chok click ren an epwe suki ekkewe chon kamo, Ekkesiwinin ekkewe chon kamo mi mwitir, Awenewenen Visual SL/TP, Ewe angangen tumunu ekkewe chon kamo mi anongonong won Zone me pwan ekkewe angangen atai annuk non fansoun mwochomwoch.

Pwata ekkewe chon amömö ra filatä ewe chon amömö .

- Mwitir: Kopwe fori fitepuku order non chok seken .
- Pwungun: Ekkewe pisekin angang mi tongeni kuna fan iten ekkewe ukukun moni mi pwung
- Nemeni: Nemeni chommong wis nge ese wor achocho .
- Flexibility: A angang ren iteiten kokkotun kamo .
- Lukuluk: Ewe tufichin angang-grade

Unusoch Ren:
Ekkewe kokkotun kamo Grid, kamo Layer, aukukun monien Dollar, chon kamo breakout, chon kamo news, chon kamo mi osupwangen tumunun chommong wis me kamo ren risk.

Ekkewe pisekin angang mi fiti angang .
Ren an epwe mecheres manau - a wor rech ewe angangen Customizable ewe nenien angang, Awenewena ekkewe colour me sais, Awenewena ekkewe metrics ren angang, Awenewenen porausen trade me awora ekkewe napanapen manamanen One-click.

Ekkewe pisekin pwarata

Ei kinikin a fis fan iten MT4 me MT5 kinikin (link asan). A angang ren meinisin chon amomo ra aea MT5.Ekkesiwin me aninis iteitan. Ekkewe taropwen angang


Poputa ne fori angang mi tipachem .
Kopwe siwini om angangen grid ikenai ren Layer Master - ewe chon angang a finata ren tumunun ekkewe pisek mi murinno.

*A kapachelong ekkewe minefoon poraus me alillis seni ekkewe sou silelap*rm
Bewertungen 4
open4profit
61
open4profit 2025.09.03 14:58 
 

Very useful for trading. Seller is responsive and helpful in doing changes. Thanks

WACD
19
WACD 2025.04.13 20:27 
 

Una herramienta demasiado útil.

LANDRY ZOKI
34
LANDRY ZOKI 2025.04.23 07:46 
 

There were a few issues at the beginning, and I reported them to the administrator.

I must honestly say that he helped me very quickly.

Every question I ask ensures that the user receives an update, and he also listens to the needs of the client.

So far, I am very satisfied with the program.

Empfohlene Produkte
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Market Sentinel Pro
Moreno Dainese
Utilitys
Market Sentinel Pro - Professionelles Dienstprogramm zum Schutz von Nachrichten Schützen Sie Ihren Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse. Market Sentinel Pro ist ein fortschrittliches Tool, das die Aufträge Ihrer Expert Advisors bei wichtigen Wirtschaftsmeldungen automatisch verwaltet und schützt. Es überwacht anstehende Nachrichtenereignisse in Echtzeit und wendet Schutzmaßnahmen an, um das Risiko volatiler Marktbewegungen zu reduzieren. Hauptmerkmale Automatische Erkennung von Nachric
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitys
Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Auto-Hedge-System Beschreibung Das Auto-Hedge-System ist ein dynamisches Risikomanagement-Tool, das dazu dient, Handelskonten vor erheblichen Drawdowns zu schützen und gleichzeitig Möglichkeiten zur Erholung und zum Gewinn zu bieten. Wenn es aktiviert ist, überwacht das System kontinuierlich den Drawdown des Kontos im Verhältnis zum Anfangssaldo, der zum Zeitpunkt der Aktivierung aufgezeichnet wurde. Sobald der Drawdown den vordefinierten Auslöseprozentsatz erreicht, wird der Auto-Hedge-Mechanis
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Utilitys
By :ForextraderEanow Green Mower 10.0 Dieser EA ist die berühmte Grid-Strategie, die ein Raster von Trades mit der gleichen Größe öffnet (nicht Martingale) und PROFIT macht, selbst wenn sich der Forex-Preis in die FALSCHE Richtung bewegt. Sein Ziel ist es, das meiste aus einem trendigen und nicht trendigen Markt herauszuholen (automatisch) und alle Höhen und Tiefen auszunutzen. Das neue Upgrade wird noch besser sein, bevor die Erholung überhaupt stattfindet. Verlorene Trades nur bei den aggres
Capital protector MT5
Roger Perez Lugo
Utilitys
Capital Protector MT5 ist ein Expert Advisor, der auf der Grundlage des Gewinns und Verlusts Ihres Kontos arbeitet. Seine Funktionen umfassen: Schließen aller Aufträge bei Erreichen eines bestimmten Gewinns oder Verlusts. Entfernen jedes anderen Expert Advisors, der auf einem sekundären Chart installiert ist, wenn ein bestimmter Gewinn oder Verlust erreicht ist. Senden einer Benachrichtigung an das Mobiltelefon, wenn ein bestimmter Gewinn oder Verlust erreicht wird. Um den Expert Advisor zu konf
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
GoldRush Pro EA - Fortgeschrittenes Gold-Handelssystem mit Mustererkennung TRANSFORMIEREN SIE IHREN GOLDHANDEL MIT INTELLIGENTER AUTOMATISIERUNG GoldRush Pro EA v7.0 ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Mustererkennung mit intelligenter Trendanalyse bietet dieser EA professionelle Handelsautomatisierung mit außergewöhnlichem Risikomanagement. HAUPTMERKMALE UN
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilitys
Steigern Sie Ihre Forex-Gewinne mit Blues Protector, einem fortschrittlichen MQL5 Expert Advisor für den MetaTrader 5. Dieser automatisierte Trading-Bot verwaltet dynamisch Ihre Stop-Loss-Levels, um Gewinne zu sichern und Risiken zu reduzieren. Blues Protector EA - Benutzerhandbuch (Für MT5 - Gebrauchsfertige EX5-Datei) 1. Was dieser EA macht Der Blues Protector EA sichert automatisch Ihre Gewinne, indem er die Stop-Loss-Levels intelligent anpasst, wenn Ihr Handel ein vordefiniertes Gewinnnivea
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Experten
Automatisierte Grid-Trading-Strategie Grid Balance EA ist ein leistungsstarkes, hochgradig anpassbares Grid-Trading-Werkzeug, das in MQL5 entwickelt wurde. Es öffnet automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge, legt individuelle Take-Profit-Level für jede Position fest und schließt alle Trades, sobald das Gesamtgewinnziel erreicht ist – und strafft so den gesamten automatisierten Handelsprozess. Es ist ein verlässlicher Assistent für Grid-Trading, das Effizienz und Disziplin erfordert. Holen Sie sich
Trailing Stop Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Utilitys
Trailing Stop Utility MT5 für die automatische Schließung von Geschäften durch Trailing-Stop-Levels. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus dem Gewinn zu nehmen. Erstellt von einem professionellen Händler für Händler. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Marktaufträgen, die von einem Händler manuell oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach der magischen Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arbeiten. WAS DAS DIENSTPR
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Weitere Produkte dieses Autors
Layer Master Toolbox
Peter Andrew Thomas
5 (4)
Utilitys
Masta Layer: Ewe pisekin angang mi fiti angangen Grid fan iten MT4. 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Siwini om angangen grid ren Layer Master - ewe pisekin angang mi kon fatafatoch me pochokun ren tumunun order mi foruta fan iten ekkewe chon angang mi sinenap. MT5 Kinikinin: 129705 Masta Grid a fori angangen amomo ren pwungun Ewe Masta a siwini ifa usun kopwe isoni me nemeni ekkewe angangen grid. Ren ach ei pisekin nengeni, ka tongeni: Kopwe fori fitepuku order non chok ew
Draw On 1 TimeFrame
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
Draw On 1 Timeframe: Macht genau das, was der Name sagt! Wenn Sie ein Rechteck oder eine Trendlinie zeichnen, ist der Zeitrahmen, in dem Sie es zeichnen, derjenige, in dem es sichtbar ist. Wenn Sie einen höheren oder niedrigeren Zeitrahmen betrachten, ist das gezeichnete Objekt nicht zu sehen, aber wenn Sie zu dem Zeitrahmen zurückwechseln, in dem Sie es ursprünglich gezeichnet haben, ist das Objekt zu sehen. Wie man es verwendet: Dies ist ein Indikator, der mit allen gezeichneten Trendlinien- o
Market Structure MTF Dashboard Alerts
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
Market Structure MTF Dashboard Alerts: Eine schnelle Möglichkeit, die aktuelle Marktstruktur auf 4 Zeitrahmen zu überprüfen! Es zeigt Ihnen an, ob Sie in die Richtung der langfristigen und kurzfristigen Marktrichtung handeln. Es ist so eingerichtet, dass es die Hoch- und Tiefpositionen verfolgt, um die aktuelle Tendenz zu bestimmen. Sobald sich die Tendenz in einem der 4 Zeitrahmen verschiebt, haben Sie die Möglichkeit, einen Alarm auszulösen, der Sie über die Veränderung informiert. Sobald der
Prop Defender Trade Assistant
Peter Andrew Thomas
Utilitys
**JETZT VERKAUF - 50% Rabatt nur für 1 Woche!!! Hören Sie auf, die GROSSEN Fehler zu machen, die Sie in die Luft jagen!!! Der Prop Defender Trade Assistant wurde entwickelt, um eine Barriere zwischen Ihnen und den schlechten Verhaltensweisen zu errichten, die dazu führen, dass Sie immer wieder Konten in die Luft jagen und Ihren Prop scheitern lassen! Entwickelt von einem 20-jährigen Trader-Veteranen, der daran gearbeitet hat, jedes schlechte Verhalten zu überwinden! Dies ist für manuelle Trader
Mega Trend Dashboard
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
MEGA TREND DASHBOARD Dieses Dashboard zeigt die Währungsstärke über mehrere Zeitrahmen an. Dieses SUPER DASHBOARD holt sich nicht nur Ihre Watchlist von Währungspaaren und zeigt die Stärke jeder Währung über die von Ihnen gewählten Zeitrahmen - sondern tut es auch so, dass Sie es in 1 Sekunde überprüfen können!!! Dieser Indikator ist sehr leistungsfähig, weil er auf unserem benutzerdefinierten Algorithmus basiert, um die Trends zu zeigen, die gerade jetzt existieren! Der Indikator macht die ga
Support and Resistance Made Easy
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
### Beherrschen Sie die Märkte mit professioneller Unterstützungs- und Widerstandserkennung **Endlich ein Indikator, der die schwere Arbeit für Sie übernimmt.** Hören Sie auf, Ihre Augen zu überanstrengen, während Sie versuchen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus manuell auf Charts zu identifizieren. Unser automatischer SNR-Indikator transformiert Ihr Trading, indem er sofort die kritischen Preisniveaus aufdeckt, die professionelle Trader beobachten! #### Warum Trader auf automatische SN
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
### Beherrschen Sie die Märkte mit professioneller Unterstützungs- und Widerstandserkennung **Endlich ein Indikator, der die schwere Arbeit für Sie übernimmt.** Hören Sie auf, Ihre Augen zu überanstrengen, während Sie versuchen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus manuell auf Charts zu identifizieren. Unser automatischer SNR-Indikator transformiert Ihr Trading, indem er sofort die kritischen Preisniveaus aufdeckt, die professionelle Trader beobachten! #### Warum Trader auf automatische SN
Auswahl:
open4profit
61
open4profit 2025.09.03 14:58 
 

Very useful for trading. Seller is responsive and helpful in doing changes. Thanks

Peter Andrew Thomas
1188
Antwort vom Entwickler Peter Andrew Thomas 2025.09.03 15:17
My Pleasure :) Thank you for your support!
Mircea Achim
24
Mircea Achim 2025.07.01 18:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Peter Andrew Thomas
1188
Antwort vom Entwickler Peter Andrew Thomas 2025.07.01 23:23
Hello Mircea - The rental process is supplied by metaquotes and I am not sure about how they manage the rental. Here is a guide to help you: https://www.mql5.com/en/blogs/post/734585 . I am currently away , but will be back by Friday - if you are still having issues by then I will jump on a call with you to fix the issue.
LANDRY ZOKI
34
LANDRY ZOKI 2025.04.23 07:46 
 

There were a few issues at the beginning, and I reported them to the administrator.

I must honestly say that he helped me very quickly.

Every question I ask ensures that the user receives an update, and he also listens to the needs of the client.

So far, I am very satisfied with the program.

Peter Andrew Thomas
1188
Antwort vom Entwickler Peter Andrew Thomas 2025.06.29 04:06
Thank you - My pleasure to help out! Now go print some $$$ hahahaha
WACD
19
WACD 2025.04.13 20:27 
 

Una herramienta demasiado útil.

Peter Andrew Thomas
1188
Antwort vom Entwickler Peter Andrew Thomas 2025.04.13 23:54
Thank you! Glad to have you using it!
Antwort auf eine Rezension