Chart datetime navigator

Das Problem, mit dem jeder Trader konfrontiert ist

Jeder ernsthafte Trader kennt das Problem:

Vergeudete Zeit beim Scrollen durch jahrelange Daten, um bestimmte Daten zu finden

Verpasste Gelegenheiten , weil man nicht schnell auf historische Muster zurückgreifen kann

Frustrierende Navigation mit manuellem Scrollen, das nie genau dort landet, wo man es braucht

Keine schnelle Möglichkeit , wichtige Daten für spätere Bezugnahme zu markieren

Inkonsistente Diagrammpositionierung, wenn Sie versuchen, verschiedene Zeiträume zu vergleichen

Diese Unzulänglichkeiten kosten Sie wertvolle Analysezeit und können sogar zu verpassten Handelsmöglichkeiten führen.



Die elegante Lösung

Wir stellen Ihnen denChart Date Navigator EAvor - ein professionelles Tool, das Ihnen sofortige Chartnavigation ermöglicht. Mit einer übersichtlichen, intuitiven Oberfläche und leistungsstarken Funktionen können Sie jetzt:

Sofortiges Springen zu jedem beliebigen Datum

Geben Sie einfach das Datum ein, das Sie analysieren möchten, klicken Sie auf "GO TO DATE" und beobachten Sie, wie sich der Chart sofort auf den exakten Moment in der Marktgeschichte zentriert. Kein endloses Scrollen mehr - nur noch präzise Navigation.

Perfekt positionierte Ansichten

Intelligente Zentrierung : Zentriert das ausgewählte Datum automatisch in der Diagrammansicht

Anpassbare Ansicht : Passen Sie mit einer einfachen Einstellung an, wie viele Balken sichtbar sind

Visuelle Markierungen: Optionale visuelle Markierungen heben Ihr Zieldatum zur einfachen Referenz hervor

Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche

Mit der vollständigen Farbanpassung können Sie die Oberfläche nach Ihren Wünschen gestalten:

Wählen Sie Ihre bevorzugten Hintergrund-, Rahmen- und Textfarben

Passen Sie das Thema Ihres Charts oder die Ästhetik Ihrer Handelsplattform an

Funktionsweise (Es ist unglaublich einfach!)

Verbinden Sie den EA mit Ihrem Chart Geben Sie Ihr Zieldatum in das übersichtliche, intuitive Datumsfeldein Klicken Sie auf "GO TO DATE" Beobachten Sie, wie der Chart sofort zu Ihrem ausgewählten Datum navigiert

Das war's! Keine komplizierte Einrichtung, keine Lernkurve - nur sofortige Ergebnisse.