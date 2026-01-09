Chart datetime navigator

Das Problem, mit dem jeder Trader konfrontiert ist

Jeder ernsthafte Trader kennt das Problem:

  • Vergeudete Zeit beim Scrollen durch jahrelange Daten, um bestimmte Daten zu finden

  • Verpasste Gelegenheiten, weil man nicht schnell auf historische Muster zurückgreifen kann

  • Frustrierende Navigation mit manuellem Scrollen, das nie genau dort landet, wo man es braucht

  • Keine schnelle Möglichkeit, wichtige Daten für spätere Bezugnahme zu markieren

  • Inkonsistente Diagrammpositionierung, wenn Sie versuchen, verschiedene Zeiträume zu vergleichen

Diese Unzulänglichkeiten kosten Sie wertvolle Analysezeit und können sogar zu verpassten Handelsmöglichkeiten führen.

Die elegante Lösung

Wir stellen Ihnen denChart Date Navigator EAvor - ein professionelles Tool, das Ihnen sofortige Chartnavigation ermöglicht. Mit einer übersichtlichen, intuitiven Oberfläche und leistungsstarken Funktionen können Sie jetzt:

Sofortiges Springen zu jedem beliebigen Datum
Geben Sie einfach das Datum ein, das Sie analysieren möchten, klicken Sie auf "GO TO DATE" und beobachten Sie, wie sich der Chart sofort auf den exakten Moment in der Marktgeschichte zentriert. Kein endloses Scrollen mehr - nur noch präzise Navigation.

Perfekt positionierte Ansichten

  • Intelligente Zentrierung: Zentriert das ausgewählte Datum automatisch in der Diagrammansicht

  • Anpassbare Ansicht: Passen Sie mit einer einfachen Einstellung an, wie viele Balken sichtbar sind

  • Visuelle Markierungen: Optionale visuelle Markierungen heben Ihr Zieldatum zur einfachen Referenz hervor

Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche
Mit der vollständigen Farbanpassung können Sie die Oberfläche nach Ihren Wünschen gestalten:

  • Wählen Sie Ihre bevorzugten Hintergrund-, Rahmen- und Textfarben

  • Passen Sie das Thema Ihres Charts oder die Ästhetik Ihrer Handelsplattform an

Funktionsweise (Es ist unglaublich einfach!)

  1. Verbinden Sie den EA mit Ihrem Chart

  2. Geben Sie Ihr Zieldatum in das übersichtliche, intuitive Datumsfeldein

  3. Klicken Sie auf "GO TO DATE"

  4. Beobachten Sie, wie der Chart sofort zu Ihrem ausgewählten Datum navigiert

Das war's! Keine komplizierte Einrichtung, keine Lernkurve - nur sofortige Ergebnisse.



Weitere Produkte dieses Autors
Supply and demand detector
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Angebot & Nachfrage Zonendetektor Professioneller zonenbasierter Handelsdetektor Der Supply & Demand Zone Detector ist ein fortschrittliches technisches Analysetool, das automatisch wichtige Angebots- und Nachfragezonen auf Ihren Charts identifiziert und einzeichnet. Basierend auf institutionellen Handelskonzepten hilft dieser Indikator Händlern, Bereiche mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren, in denen der Preis wahrscheinlich reagieren wird. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung
Send trading signals to telegram
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Dies ist ein intuitives und leistungsstarkes Dienstprogramm für Händler, die Handelssignale direkt von MetaTrader 5 an Telegram in Echtzeit senden möchten. Mit diesem Tool können Sie sofort Handelseinträge, Ausstiege, Stop Loss, Take Profit und Marktaktualisierungen mit Ihrem Telegram-Kanal oder Ihrer Gruppe teilen - automatisch und zuverlässig . Es ist keine komplexe Einrichtung erforderlich. Befestigen Sie das Tool einfach an Ihrem Chart , geben Sie Ihr Telegram-Bot-Token und Ihre Chat-ID ein,
Execute trades from telegram signals
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Telegramm zu MT5 Brücke: Automatisierte Ausführung von Handelssignalen Ein-Klick-Automatisierung von Telegram Handelssignalen zur MetaTrader 5 Ausführung. Sofortige Signal-Ausführung Verbinden Sie Ihre Telegram-Handelskanäle direkt mit MT5. Empfangen Sie Signale und führen Sie Trades automatisch aus. Intelligente Signal-Erkennung Automatisches Parsen von Handelssignalen in jedem Format: EURUSD KAUFEN SL 30 TP 60 VERKAUFEN GBPUSD LOT 0.2 BUYSTOP XAUUSD PREIS 1950 Professionell und sicher Verschlü
Trade protection suite automation sl and tp
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Verwandeln Sie Ihre Handelsdisziplin mit Risikomanagement mit einem Klick Haben Sie es satt, bei jedem Handel immer wieder Stop Losses und Take Profits hinzuzufügen? Auto SL TP Manager ist Ihre intelligente Lösung für konsistenten, automatisierten Handelsschutz, der funktioniert, während Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren. SCHLÜSSEL-FEATURES EINMALIGE EINSTELLUNG, AUTOMATISCHER SCHUTZ Stellen Sie Ihre Risikoparameter einmal ein - der EA wendet sie automatisch auf ALLE offenen Positionen
Prop firm passing trend assistant
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitys
Prop Firm Passing Trend Assistant Meistern Sie die Märkte mit einer präzise abgestimmten Trendanalyse, die speziell für die Herausforderungen von Prop Firms entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche Handelsassistent passt sich automatisch an jedes Währungspaar an und wendet optimierte Parameter an, um hochwahrscheinliche Trendchancen mit bemerkenswerter Genauigkeit zu identifizieren. Professionelle Trendanalyse: Hochentwickelte Marktstrukturprognosen helfen Ihnen, aufkommende Trends zu erkennen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension