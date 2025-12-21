Send trading signals to telegram
- Utilidades
- Lawrence Chiiambb Mkandawi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Esta es una utilidad intuitiva y potente diseñada para los comerciantes que quieren enviar señales de comercio directamente desde MetaTrader 5 a Telegram en tiempo real.
Con esta herramienta, usted puede compartir instantáneamente entradas comerciales, salidas, stop loss, take profit, y las actualizaciones del mercado con su canal de Telegram o grupo - de forma automática y fiable.
No requiere ninguna configuración compleja.
Simplemente conecta la herramienta a tu gráfico, introduce tu bot token de Telegram y tu ID de chat, y estarás listo para empezar a enviar señales inmediatamente.
Tanto si eres un proveedor de señales, un gestor de dinero o un trader individual, esta herramienta te ayudará:
-
Enviar señales más rápido
-
Eliminar los errores manuales de copiar y pegar
-
Ahorrar tiempo y mantener la coherencia
-
Comunicarse con su público sin esfuerzo
MT5 to Telegram Signal Sender está construido para ser ligero, estable y fácil de usar, por lo que es adecuado para el comercio en vivo, cuentas demo y estrategias automatizadas.
Opere de forma más inteligente. Comparte más rápido. Automatiza tus señales.
