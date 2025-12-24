Execute trades from telegram signals
- Utilitys
- Lawrence Chiiambb Mkandawi
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Ein-Klick-Automatisierung von Telegram Handelssignalen zur MetaTrader 5 Ausführung.
Sofortige Signal-Ausführung
Verbinden Sie Ihre Telegram-Handelskanäle direkt mit MT5. Empfangen Sie Signale und führen Sie Trades automatisch aus.
Intelligente Signal-Erkennung
Automatisches Parsen von Handelssignalen in jedem Format:
-
EURUSD KAUFEN SL 30 TP 60
-
VERKAUFEN GBPUSD LOT 0.2
-
BUYSTOP XAUUSD PREIS 1950
Professionell und sicher
-
Verschlüsselung auf Bankenniveau für alle Verbindungen
-
Keine Signalverzögerungen - wird in Millisekunden ausgeführt
-
Vollständige Protokollierung des Handels und Prüfpfade
Wichtigste Merkmale
-
Automatische Handelserkennung - kein manuelles Eingreifen erforderlich
-
Multi-Channel-Überwachung - Beobachten Sie unbegrenzt viele Telegram-Kanäle
-
Ausführung in Echtzeit - Trades werden in weniger als 100 ms platziert
-
Risikomanagement - Konfigurierbare Losgrößen, SL/TP-Standardwerte
-
Plattformübergreifend - Windows, Mac, Linux bereit
-
Handel protokollieren - Behalten Sie den Überblick über Ihre Trades
Perfekt für
-
Signalanbieter - Automatisieren Sie Ihre Kanalverteilung
-
Copy Trader - Folgen Sie Experten ohne manuelle Arbeit
-
Vielbeschäftigte Händler - Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit
-
Handelsgemeinschaften - Optimieren Sie die Ausführung von Gruppensignalen
Einfache Einrichtung
-
Laden Sie die ausführbare Dateiherunter
-
Konfigurieren Sie mit Ihrer Telegram API
-
Verbinden Sie MT5 mit unserem kostenlosen Expert Advisor
-
Handel starten - Signale werden automatisch ausgeführt
Handelsleistung
-
99,9% Betriebszeit - Zuverlässiger 24/7 Betrieb
-
Null Slippage - Direkte MT5-Bridge-Verbindung
-
Vollständige Anpassung - Anpassung aller Handelsparameter
-
Vollständige Protokolle - Jede Aktion wird aufgezeichnet
Wandeln Sie Telegram-Signale automatisch in profitable MT5-Trades um.
Keine Kodierung erforderlich - Einmalige Einrichtung - Kostenlose Updates - Professioneller Support