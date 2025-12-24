Execute trades from telegram signals

Telegramm zu MT5 Brücke: Automatisierte Ausführung von Handelssignalen

Ein-Klick-Automatisierung von Telegram Handelssignalen zur MetaTrader 5 Ausführung.

Sofortige Signal-Ausführung

Verbinden Sie Ihre Telegram-Handelskanäle direkt mit MT5. Empfangen Sie Signale und führen Sie Trades automatisch aus.

Intelligente Signal-Erkennung

Automatisches Parsen von Handelssignalen in jedem Format:

  • EURUSD KAUFEN SL 30 TP 60

  • VERKAUFEN GBPUSD LOT 0.2

  • BUYSTOP XAUUSD PREIS 1950

Professionell und sicher

  • Verschlüsselung auf Bankenniveau für alle Verbindungen

  • Keine Signalverzögerungen - wird in Millisekunden ausgeführt

  • Vollständige Protokollierung des Handels und Prüfpfade

Wichtigste Merkmale

  • Automatische Handelserkennung - kein manuelles Eingreifen erforderlich

  • Multi-Channel-Überwachung - Beobachten Sie unbegrenzt viele Telegram-Kanäle

  • Ausführung in Echtzeit - Trades werden in weniger als 100 ms platziert

  • Risikomanagement - Konfigurierbare Losgrößen, SL/TP-Standardwerte

  • Plattformübergreifend - Windows, Mac, Linux bereit

  • Handel protokollieren - Behalten Sie den Überblick über Ihre Trades

Perfekt für

  • Signalanbieter - Automatisieren Sie Ihre Kanalverteilung

  • Copy Trader - Folgen Sie Experten ohne manuelle Arbeit

  • Vielbeschäftigte Händler - Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit

  • Handelsgemeinschaften - Optimieren Sie die Ausführung von Gruppensignalen

Einfache Einrichtung

  1. Laden Sie die ausführbare Dateiherunter

  2. Konfigurieren Sie mit Ihrer Telegram API

  3. Verbinden Sie MT5 mit unserem kostenlosen Expert Advisor

  4. Handel starten - Signale werden automatisch ausgeführt

Handelsleistung

  • 99,9% Betriebszeit - Zuverlässiger 24/7 Betrieb

  • Null Slippage - Direkte MT5-Bridge-Verbindung

  • Vollständige Anpassung - Anpassung aller Handelsparameter

  • Vollständige Protokolle - Jede Aktion wird aufgezeichnet

Wandeln Sie Telegram-Signale automatisch in profitable MT5-Trades um.

Keine Kodierung erforderlich - Einmalige Einrichtung - Kostenlose Updates - Professioneller Support

