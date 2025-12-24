Execute trades from telegram signals

Telegramm zu MT5 Brücke: Automatisierte Ausführung von Handelssignalen

Ein-Klick-Automatisierung von Telegram Handelssignalen zur MetaTrader 5 Ausführung.

Sofortige Signal-Ausführung

Verbinden Sie Ihre Telegram-Handelskanäle direkt mit MT5. Empfangen Sie Signale und führen Sie Trades automatisch aus.

Intelligente Signal-Erkennung

Automatisches Parsen von Handelssignalen in jedem Format:

EURUSD KAUFEN SL 30 TP 60

VERKAUFEN GBPUSD LOT 0.2

BUYSTOP XAUUSD PREIS 1950

Professionell und sicher

Verschlüsselung auf Bankenniveau für alle Verbindungen

Keine Signalverzögerungen - wird in Millisekunden ausgeführt

Vollständige Protokollierung des Handels und Prüfpfade

Wichtigste Merkmale

Automatische Handelserkennung - kein manuelles Eingreifen erforderlich

Multi-Channel-Überwachung - Beobachten Sie unbegrenzt viele Telegram-Kanäle

Ausführung in Echtzeit - Trades werden in weniger als 100 ms platziert

Risikomanagement - Konfigurierbare Losgrößen, SL/TP-Standardwerte

Plattformübergreifend - Windows, Mac, Linux bereit

Handel protokollieren - Behalten Sie den Überblick über Ihre Trades

Perfekt für

Signalanbieter - Automatisieren Sie Ihre Kanalverteilung

Copy Trader - Folgen Sie Experten ohne manuelle Arbeit

Vielbeschäftigte Händler - Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit

Handelsgemeinschaften - Optimieren Sie die Ausführung von Gruppensignalen

Einfache Einrichtung

Laden Sie die ausführbare Dateiherunter Konfigurieren Sie mit Ihrer Telegram API Verbinden Sie MT5 mit unserem kostenlosen Expert Advisor Handel starten - Signale werden automatisch ausgeführt

Handelsleistung

99,9% Betriebszeit - Zuverlässiger 24/7 Betrieb

Null Slippage - Direkte MT5-Bridge-Verbindung

Vollständige Anpassung - Anpassung aller Handelsparameter

Vollständige Protokolle - Jede Aktion wird aufgezeichnet

Wandeln Sie Telegram-Signale automatisch in profitable MT5-Trades um.

Keine Kodierung erforderlich - Einmalige Einrichtung - Kostenlose Updates - Professioneller Support