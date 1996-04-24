Trade protection suite automation sl and tp

Verwandeln Sie Ihre Handelsdisziplin mit Risikomanagement mit einem Klick

Haben Sie es satt, bei jedem Handel immer wieder Stop Losses und Take Profits hinzuzufügen?Auto SL TP Manager ist Ihre intelligente Lösung für konsistenten, automatisierten Handelsschutz, der funktioniert, während Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren.

SCHLÜSSEL-FEATURES

EINMALIGE EINSTELLUNG, AUTOMATISCHER SCHUTZ
Stellen Sie Ihre Risikoparameter einmal ein - der EA wendet sie automatisch auf ALLE offenen Positionen und schwebenden Aufträge an. Keine manuellen Berechnungen mehr, keine verpassten Stop-Losses mehr.

UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT
Funktioniert mit JEDEM Handelsinstrument - Forex-Paaren, Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen. Gilt sowohl für Market Orders als auch für Pending Orders.

INTELLIGENTE ÜBERWACHUNG
Überwacht Ihr Konto kontinuierlich alle 5 Sekunden (konfigurierbar), um sicherzustellen, dass jeder Handel angemessen geschützt ist. Verpassen Sie nie wieder eine Position!

INTELLIGENTE FILTEROPTIONEN

  • Nur auf das aktuelle Symbol oder auf alle Symbole anwenden

  • Filter nach Magic Number für EA-spezifischen Schutz

  • Wählen Sie, ob Sie bestehende SL/TP ändern oder nur fehlende hinzufügen möchten

  • Getrennte Kontrollen für Market Orders und Pending Orders

SAFETY-FIRST DESIGN
Bei der Entwicklung stand der Schutz Ihres Kontos an erster Stelle. Gewährleistet ein konsistentes Risikomanagement für alle Ihre Trades und eliminiert menschliche Fehler.

WIE ES IHR KONTO SCHÜTZT

  1. Legen Sie Ihre Risikoparameter fest - Geben Sie Ihren gewünschten Stop-Loss (z.B. 100 Pips) und Take-Profit (z.B. 300 Pips) in der einfachen GUI ein.

  2. Schutz anwenden - Klicken Sie auf die Schaltfläche "SL/TP anwenden" oder lassen Sie den EA automatisch laufen

  3. Watch It Work - Der EA scannt alle Trades und wendet Ihre Risikoparameter konsequent an

  4. Handeln Sie mit Zuversicht - Sie wissen, dass jede Position jedes Mal geschützt ist.

WARUM TRADER ES LIEBEN

"Hat mein Konto mehrfach gerettet" - Professioneller Trader
"Ich habe in volatilen Phasen immer den Stop Loss vergessen. Dieser EA hat mein Konto buchstäblich vor katastrophalen Verlusten bewahrt."

"Endlich Konsistenz im Risikomanagement!" - Fondsmanager
"Die Verwaltung mehrerer Konten wurde mühelos. Die konsequente Anwendung von Stop Losses hat meine Gesamtperformance verbessert."

"Zeitersparnis, die sich auszahlt" - Swing Trader
"Die Stunden, die ich durch die manuelle Berechnung von SL/TP eingespart habe, habe ich in eine bessere Handelsanalyse investiert."

PERFEKT FÜR

  • Vielbeschäftigte Trader, die mehrere Positionen verwalten

  • Risikobewusste Anleger, die Wert auf Kapitalschutz legen

  • EA-Benutzer, die ein konsistentes Risikomanagement für alle Strategien benötigen

  • Manuelle Trader, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren möchten

  • Kundenbetreuer, die einheitliche Risikoparameter für alle Handelsgeschäfte benötigen



