EMTB Gold Reaper

3

🦅 EMTB GOLD REAPER - Advanced Multi-Filter Gold Trading EA

Erleben Sie die Präzision eines professionellen Goldhandelssystems. Entwickelt für XAUUSD. Gebaut für Ergebnisse.

Vergessen Sie Rätselraten und emotionales Handeln. Der EMTB GOLD REAPER ist einhochpräziser Multi-Timeframe Expert Advisor, der ausschließlich für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde . Er kombiniert eine robuste Candlestick-Logik mit einemmehrschichtigen, konfigurierbaren Filtersystem, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und Risiken mit institutioneller Disziplin zu verwalten.

⚠️ WICHTIG: Dies ist ein professionelles Handelsinstrument, kein garantiertes Geldverdiensystem. Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Sie sind dafür verantwortlich, den EA entsprechend Ihrer Risikotoleranz zu testen und zu konfigurieren. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

✨ Warum EMTB GOLD REAPER sich abhebt

  • Das "Schweizer Taschenmesser" unter den Filtern: Gehen Sie über einfache Indikatoren hinaus. Aktivieren oder deaktivieren Sie unsere5 unabhängigen Filterebenen ( SMA, Bollinger Bands, Parabolic SAR, News/Spread, Time), um die Strategie an jede Marktsituation anzupassen und Ihren eigenen einzigartigen Vorteil zu schaffen.

  • Defensives und offensives Geldmanagement: Wählen Sie aus6 vordefinierten Risikoprofilen, von "Ultra Low (0,5%)" bis "Crazy (25%)" oder verwenden Sie ein festes Lot. Schützen Sie Ihre Gewinne mitBreakeven,Partial Close und der einzigartigenSmart Pullback Close-Funktion , die Gewinne sichert, bevor der Markt dreht.

  • Handeln Sie wie ein Fondsmanager: Ein elegantesEchtzeit-Handelspanel zeigt alle wichtigen Kontokennzahlen (Eigenkapital, Saldo, Marge, offene P&L), Handelsstatus, Spread und Risikoniveau direkt auf Ihrem Chart an und sorgt so für ein umfassendes Situationsbewusstsein.

  • Volle Kontrolle und Anpassungsfähigkeit: Beschränken Sie den Handel auf"Nur Long", "Nur Short" oder beide Richtungen , um Ihre Marktvorlieben zu berücksichtigen. Legen Sie Ihr bevorzugtesRisiko-Ertrags-Verhältnis und den Stop-Loss-Abstand für jeden Handelfest.

Risiko-Level Risiko pro Handel Empfohlene Kontogröße Profil
Sehr niedrig 0.5% $50,000+ Konservativ, Kapitalerhalt
Niedrig 1.0% $25,000+ Ausgewogenes Wachstum & Sicherheit
Mittel 2.0% $5,000+ Mäßiges Wachstum
Hoch 5.0% $500+ Aggressives Wachstum
Sehr hoch 10.0% $250+ Sehr aggressiv
Verrückt 25.0% $100+ Hohe Volatilität, hohe Einsätze

📈 Handelslogik & Strategie

Der EA arbeitet nach dem Prinzip desbestätigten Momentums. Er analysiertabgeschlossene Candlesticks auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen:

  • Einbullischer Abschluss löst ein potenzielles LONG-Signal aus.

  • Einbärischer Abschluss löst ein potenzielles SHORT-Signal aus.

Jedes Signal wird dann durch Ihrenaktiven Filterstapelvalidiert. Nur wenn alle aktiven Filter bestätigen, führt der EA einen Handel mit vorberechnetemStop Loss, Take Profit und dynamischer Losgröße aus. Diese Methode filtert das Marktrauschen heraus und zielt auf qualitativ hochwertige Setups.

🔧 Wichtige Eingabeparameter (anpassbar)

  • Allgemein: TradeDirection , Magic Number , Slippage .

  • Money Management: UseMoneyManagement , Risk Level , Fixed Lot Size .

  • Stop Loss & Take Profit: SL_Pips , RR_Ratio .

  • Filter: Schalten Sie jeden Filter (SMA, BB, SAR, News, Time)EIN/AUS und passen Sie deren Parameter an.

  • Erweiterte Funktionen: Aktivieren/Deaktivieren SieBreakeven,Partial Close undPullback Close mit voller Kontrolle über die Triggerpunkte.

✅ Systemvoraussetzungen und -empfehlungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (Nicht kompatibel mit MT4)

  • Konto: Ein Live- oder Demokonto mit aktivierten EA-Handelsberechtigungen.

  • Primäres Symbol:XAUUSD (Gold). Kann auch mit anderen volatilen Paaren getestet werden.

  • Broker: Empfohlener Broker mitstabiler Ausführung, niedrigen Spreads und keinen Requotes. Ein ECN/RAW-Konto ist ideal.

  • VPS:Sehr empfehlenswert für einen ununterbrochenen 24/7-Betrieb. Ziehen Sie Dienste wieProHosting oder VPS2Day für Zuverlässigkeitin Betracht.

  • Mindesteinlage: 100 $ werden für einen sicheren Betrieb mit Standard-Risikoeinstellungen empfohlen.

📞 Unterstützung nach dem Kauf & Community

  • Private Einrichtungsanleitung: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um eine detaillierte Installations- und Konfigurationsanleitung zu erhalten.

  • Öffentliche Gruppe: Treten Sie unserem öffentlichen Telegram-Kanal bei, um Updates, Tipps und Community-Diskussionen zu erhalten.

  • Setfile Herunterladen 1H XAUUSD (Server 1)

    SetfileHerunterladen 1H XAUUSD (Server 2)

    🚀 Unterstützungsbasierter Start (nur Spende)

    Es gibtkeinen festen Preis für diesen Launch.
    Stattdessen nehme ichfreiwillige Spenden von denen an, die das Projekt unterstützen können und wollen.

    💙 Unterstützen Sie, was sich für Sie richtig anfühlt
    💙 Jede Spende hilft mir, das Projekt weiter auszubauen und zu verbessern
    💙 Ihre Unterstützung ist wirklich sehr willkommen

    Hier geht es um Wertschätzung, Vertrauen und Gemeinschaft, nicht um Druck.

    Kauf mir einen Kaffee


Haftungsausschluss: CFDs sind komplexe Instrumente mit einem hohen Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur Automatisierung, keine Finanzberatung.



    Bewertungen 2
    Mohsen Moshiri
    115
    Mohsen Moshiri 2025.12.14 10:38 
     

    I tested this expert advisor and was very impressed with its performance and consistency. The strategy appears well-designed and robust across different market conditions. The developer clearly put a lot of thought into risk management and trade execution. I encourage the author to keep refining and optimizing the EA — it shows great potential and deserves continued development. Highly recommended for traders looking for a reliable automated solution.

