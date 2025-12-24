Range Vector Fibo Logic

Holiday Special (Ends Jan 15th): Holen Sie sich die volle Automatisierung für 2026. Lebenslange Lizenz reduziert auf 299 $ (200 $ sparen) und 3-monatiger Zugang für 99 $. Beginnen Sie das neue Jahr mit einem professionellen Vorsprung.

Bereich-Vektor-Fibo-Logik (RVFL)

Range Vector Fibo Logic (RVFL) ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um institutionelle Momentum Bursts in den Devisen- und Kryptomärkten zu erfassen.

Während die meisten EAs auf gefährliche Martingale-Gitter oder nachlaufende Indikatoren setzen, verwendet RVFL einen proprietären "Vektoranalyse"-Ansatz. Er berechnet das genaue Ausmaß des täglichen Expansionszyklus des Marktes, um Ausbruchszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, bevor sie eintreten.

Es handelt sich nicht nur um einen Handelsroboter, sondern um ein Kapitalschutzsystem, das parallel zu den Liquiditätsströmen gehandelt wird.


WICHTIG: INSTALLATION & HANDBUCH

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen mit den eingestellten Dateien zu erhalten. Dies stellt sicher, dass Sie die richtigen Einstellungen für Ihren spezifischen Broker haben.


DER STRATEGIE-VORTEIL

1. Dynamische Schwellenwerte für die Volatilität

  • Der Markt atmet in Zyklen von Kompression und Expansion. RVFL erkennt automatisch den spezifischen Preisvektor des aktuellen Marktzyklus. Er bleibt während des Rauschens inaktiv und führt nur dann mit chirurgischer Präzision aus, wenn eine echte Momentumverschiebung bestätigt wird.

2. Die Projektion des "Goldenen Schnitts"

  • RVFL nutzt fortschrittliche Fibonacci-Expansionsalgorithmen, um Take-Profit-Ziele mathematisch zu bestimmen. Anstatt willkürliche Pip-Zahlen anzustreben, zielt er auf die spezifischen Liquiditätsniveaus ab, bei denen es statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist, dass der Preis sich erschöpft.

3. Sniper Execution Protocol (No Grids) Dies ist ein reines "One-Shot"-System:

  • Kein Martingal: Wir verdoppeln niemals einen verlorenen Handel.

  • Kein Bag-Holding: Jeder Handel hat einen harten Stop-Loss und Take-Profit, die sofort bei Einstieg zugewiesen werden.

  • Risiko/Ertrag optimiert: Der Algorithmus ist so programmiert, dass er ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 anstrebt.


STRATEGIE-HINWEIS
Dieser EA ist kein "Schnell-Reich-Werden"-System. Es wird nicht jeden Tag gehandelt, und es wird nicht jeder Handel gewonnen.

Das System beruht auf einem mathematischen Vorteil (1:2 Risiko-Belohnungs-Verhältnis). Das bedeutet, dass es kleine Verluste toleriert, um bedeutende Trendtage zu erfassen. Beurteilen Sie die Leistung nicht auf wöchentlicher Basis. Der Algorithmus ist auf ein langsames, stetiges und zusammengesetztes Wachstum über Monate hinweg ausgelegt. Wenn Sie gelegentliche Drawdowns nicht verkraften können, während Sie darauf warten, dass sich der statistische Vorteil ausspielt, ist dieses System nicht für Sie geeignet.



PARAMETER

  • Start_Stunde / End_Stunde: Definiert das Fenster der Handelslogik. (GMT+2/+3-Broker: Empfohlen 02:00 bis 21:45 für Gold) (GMT+0-Broker: Empfohlen 00:00 bis 21:45 für Gold)

  • Risiko_Prozent: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Kontostand. (Hinweis: Stellen Sie 0,0 ein, wenn Sie Fixed Lot verwenden möchten)

  • Fixed_Lot: Manuelle Überschreibung der Losgröße. (Strategie-Empfehlung: Wir empfehlen, in den ersten 1-3 Monaten mit einem festen Lot von 0,01 zu beginnen, um die Performance im Feed Ihres Brokers zu überprüfen. Wechseln Sie erst dann zu Risk_Percent, wenn Sie mit der Wachstumskurve der Strategie zufrieden sind).


UNTERSTÜTZT POPULÄRE FIBONACCI-STRATEGIEN RVFL ist vollständig anpassbar. Sie können die Eingaben SL_Level und TP_Level so anpassen, dass sie Ihrem bevorzugten Risikoprofil oder beliebten Online-Strategien entsprechen:
Klassisches Setup (1:2 RR): Setzen Sie SL auf 0,8 / TP auf 1,4 ,
Hochpräzises Setup (1:2,5 RR): Setzen Sie SL auf 0,9 / TP auf 1,25 [Neuer Standard Aktualisiert]

EMPFEHLUNGEN

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M15 oder D1. (Die Logik verwendet Tageskerzen, aber der EA muss für eine ordnungsgemäße Ausführung mit dem M15-Chart verbunden sein).

  • Makler: ECN-, Raw- oder Low Spread-Kontotypen sind für die Genauigkeit des Ausbruchs erforderlich.

  • Hebelwirkung: Mindestens 1:100 (empfohlen 1:500).

  • Einzahlung: Mindestens $1.000 empfohlen, damit die Risikomanagement-Logik korrekt funktioniert.

  • VPS: Obligatorisch. Der EA muss 24/7 laufen, um Trailing-Stops und Session-Zeiten genau zu verwalten.
PROFESSIONELLE PREISGESTALTUNG

Qualitativer Kapitalschutz ist nicht billig. Wir filtern nur für ernsthafte Trader.

  • Vierteljährliche Lizenz ($199): Perfekt für eine volle 90-tägige Performance-Validierung auf Ihrem Live-Konto.
  • Lizenz auf Lebenszeit ($499 - Einführungsangebot): Einmaliger Kauf.(Hinweis: Der Preis steigt auf $799, nachdem die anfängliche Benutzerquote erreicht ist).

Sichern Sie sich noch heute den Einführungspreis.





