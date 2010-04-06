Venom ICT Model Indicator MT4

Venom ICT Modell-Indikator für MetaTrader 4

Der Venom ICT Model Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage von drei zentralen Marktkonzepten entwickelt: Liquidität, Zeit und Preis. Er folgt der Venom Strategie innerhalb der ICT (Inner Circle Trader) Methodik.

Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von hochwahrscheinlichen Handelsgelegenheiten durch die Analyse von Liquiditätsschwankungen und strukturellen Verschiebungen während der wichtigsten Handelssitzung des Tages - der New Yorker Sitzung.

Identifizierung der New York Session Range

Der Indikator erkennt automatisch die anfängliche New Yorker Marktspanne zwischen 08:00 und 09:30 Uhr New Yorker Zeit und hebt diese Zone durch einen roten Kasten auf dem Diagramm hervor.
Diese Spanne dient als wichtiger Referenzbereich für die Liquiditätsanalyse.

Nach der offiziellen Eröffnung der New Yorker Sitzung um 09:30 Uhr durchbricht der Kurs in der Regel eine Seite dieser Spanne, um Liquidität zu absorbieren. Nach dieser Liquiditätsaufnahme generiert der Indikator:

  • Grüne Pfeile für Kaufsignale
  • Rote Pfeile für Verkaufssignale

Diese Signale sind so konzipiert, dass sie nach falschen Ausbrüchen und bestätigten strukturellen Verschiebungen erscheinen.

Spezifikationen des Venom ICT Modellindikators

Die allgemeinen Spezifikationen des Venom ICT Model Indicator sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Merkmal

Beschreibung

Indikator-Kategorien

Signal & Prognose MT4-Indikatoren
Liquidität MT4-Indikatoren
Trading Assist MT4-Indikatoren

Plattform

MetaTrader 4

Level der Handelsfähigkeiten

Fortgeschritten

Indikator Typ

Breakout MT4 Indikatoren
Reversal MT4 Indikatoren

Zeitrahmen

Multi-Timeframe

Handelsstil

Day-Trading

Unterstützte Märkte

Forex
Kryptowährungen
Indizes
Rohstoffe
Aktien

Venom ICT Model Indikator im Überblick

Der Venom ICT Model Indicator kombiniert mehrere wichtige ICT-Konzepte, um falsche Ausbrüche und optimale Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren:

  • Marktstrukturverschiebung (MSS)
  • Veränderung des Lieferzustands (CISD)
  • Fair-Value-Lücke (FVG)

Durch die Konzentration auf Liquiditätszonen hilft der Indikator Händlern, zwischen echten Marktbewegungen und trügerischen Kursmanipulationen zu unterscheiden.

Bullische Trendanalyse

In einem zinsbullischen Szenario, wie z. B. beim Paar CAD/JPY auf dem 15-Minuten-Zeitfenster, zeigt der Indikator einen falschen Ausbruch unter das Tief der Liquiditätszone an.

Nach diesem Liquiditätsdurchbruch:

  • Der Kurs reagiert aggressiv nach oben
  • Eine Marktstrukturverschiebung (MSS) wird bestätigt
  • Der Preis respektiert eine Fair-Value-Lücke (FVG)

Sobald diese Bedingungen zusammentreffen, gibt der Indikator ein Einstiegssignal aus, das auf eine sehr wahrscheinliche Aufwärtsbewegung hinweist.

Analyse des Abwärtstrends

In einem bärischen Setup, wie z.B. USD/CHF auf dem 15-Minuten-Zeitfenster, identifiziert das Venom ICT Model eine kurze Korrekturbewegung, gefolgt von einem falschen Ausbruch über das Range-Hoch.

Die wichtigsten Bestätigungen sind:

  • Absorption von Liquidität auf der Kaufseite
  • Bildung einer Marktstrukturverschiebung (MSS)
  • Verlassen der Fair Value Gap (FVG)- Zone

Nach diesen Bestätigungen liefert der Indikator ein Verkaufssignal, das sich an der vorherrschenden rückläufigen Struktur orientiert.

Schlussfolgerung

Der Venom ICT Model Indicator (ICT Venom) ist ein spezialisiertes Handelsinstrument, das auf den Prinzipien der Liquidität, der Zeit und des Preises basiert. Seine Hauptfunktion besteht darin, falsche Ausbrüche, Liquiditätsausschläge und strukturelle Umkehrungen mit hoher Präzision zu identifizieren.

Durch die Integration von Liquiditätszonen, MSS, CISD und FVG filtert dieser ICT-Indikator effektiv falsche Marktbewegungen heraus und hebt echte Handelsmöglichkeiten hervor.

Darüber hinaus ist er aufgrund seiner Betonung der anfänglichen Spanne der New Yorker Börsensitzung besonders effektiv für Daytrader, die während der hochliquiden Marktbedingungen präzise Ein- und Ausstiegspunkte suchen.

