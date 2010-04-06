Venom ICT Model Indicator MT4

Indicador Venom ICT Model para MetaTrader 4

El indicador Venom ICT Model para MetaTrader 4 está desarrollado en base a tres conceptos fundamentales del mercado: Liquidez, Tiempo y Precio, siguiendo la estrategia Venom dentro de la metodología ICT (Inner Circle Trader).

Este indicador se centra en la identificación de oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de barridos de liquidez y cambios estructurales durante la sesión de negociación más importante del día: la sesión de Nueva York.

Identificación del rango de la sesión de Nueva York

El indicador detecta automáticamente el rango inicial del mercado neoyorquino entre las 08:00 y las 09:30, hora de Nueva York, y destaca esta zona mediante un recuadro rojo en el gráfico.

Este rango sirve como zona de referencia clave para el análisis de la liquidez.

Tras la apertura oficial de la sesión de Nueva York a las 09:30, el precio suele romper uno de los lados de este rango para absorber liqu idez. Tras esta absorción de liquidez, el indicador genera:

Flechas verdes para las señales de compra

Flechas rojas para señales de venta

Estas señales están diseñadas para aparecer tras falsas rupturas y cambios estructurales confirmados.

Especificaciones del indicador Venom ICT Model

Las especificaciones generales del indicador Venom ICT Model se describen en la siguiente tabla:

Característica Descripción Categorías de indicadores Indicadores MT4 de señal y previsión

Indicadores MT4 de liquidez

Indicadores MT4 de ayuda a la negociación Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Avanzado Tipo de Indicador Breakout MT4 Indicadores

Reversal MT4 Indicadores Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Día de negociación Mercados soportados Divisas

Criptodivisas

Índices

Materias primas

Acciones

Un vistazo al indicador Venom ICT Model



El indicador Venom ICT Model combina varios conceptos clave de ICT para identificar falsas rupturas y vías de entrada óptimas, entre los que se incluyen:

Cambio en la Estructura del Mercado (MSS)

Cambio en el Estado de Entrega (CISD)

Brecha de valor razonable (FVG)

Al centrarse en las zonas de liquidez, el indicador ayuda a los operadores a distinguir entre los movimientos genuinos del mercado y las manipulaciones engañosas de los precios.

Análisis de tendencias alcistas

En un escenario alcista, como el del par CAD/JPY en el marco temporal de 15 minutos, el indicador destaca una falsa ruptura por debajo del mínimo de la zona de liquidez.

Después de este barrido de liquidez

El precio reacciona agresivamente al alza

Se confirma un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)

El precio respeta una Brecha de Valor Justo (FVG)

Una vez que estas condiciones se alinean, el indicador emite una señal de entrada de compra, indicando una reversión alcista de alta probabilidad.

Análisis de tendencias bajistas

En una configuración bajista, como la del USD/CHF en el marco temporal de 15 minutos, el modelo Venom ICT identifica un movimiento correctivo corto seguido de una falsa ruptura por encima del máximo del rango.

Las confirmaciones clave incluyen:

Absorción de liquidez del lado comprador

Formación de un desplazamiento de la estructura del mercado (MSS)

Rechazo de la zona del Fair Value Gap (FVG)

Tras estas confirmaciones, el indicador proporciona una señal de entrada de venta, alineándose con la estructura bajista predominante.

Conclusión



El Indicador Modelo ICT Venom (ICT Venom) es una herramienta de negociación especializada construida sobre los principios de liquidez, tiempo y precio. Su función principal es identificar con gran precisión falsas rupturas, barridos de liquidez y retrocesos estructurales.

Al integrar las Zonas de Liquidez, MSS, CISD y FVG, este indicador de estilo TIC filtra eficazmente los movimientos falsos del mercado y destaca las oportunidades de negociación válidas.

Además, su énfasis en el rango inicial de la sesión de Nueva York lo hace especialmente eficaz para los operadores diarios que buscan puntos de entrada y salida precisos durante condiciones de mercado de gran liquidez.