Ict quaterly levels

ICT Core Levels - Smart Market Structure & Session Tool

ICT Core Levels ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der auf den Konzepten des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren, strukturierten Überblick über den Markt zu geben, indem er die Marktstruktur, die wichtigsten Kursniveaus, die Handelssitzungen und die Fair Value Gaps (FVGs) berücksichtigt - alles in einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Tool.

Dieser Indikator zeigt automatisch die wichtigsten institutionellen Bezugspunkte an und hilft Händlern, sich mit dem "Smart Money" auszurichten, zu verstehen, wo die Liquidität wahrscheinlich ruht, und den Einstiegszeitpunkt genau zu bestimmen.

🔹 Hauptmerkmale

📌 Marktstruktur-Ebenen

  • Zeichnet automatisch die wichtigsten Unterstützungs-, Widerstands- und Mittelpunktebenen auf

  • Enthält vierteljährliche Niveaus (25 % & 75 %) für ein verfeinertes Targeting

  • Hilft bei der Identifizierung von Premium- und Discount-Zonen auf einen Blick

⏰ Handelssitzungen (mehrtägig)

  • Visuelle Hervorhebung der Londoner, New Yorker und asiatischen Sitzungen

  • Anpassbarer Zeitrahmen für die Sitzungsanzeige

  • Option zur Anzeige von Sitzungsbezeichnungen für eine einfache Verfolgung

  • Perfekt für sitzungsbasierte ICT-Strategien

🕒 Markteröffnungs- und -schlusszeilen

  • Markiert automatisch:

    • London Open & Close

    • New York öffnen und schließen

    • Asiatische Eröffnung und Schließung

  • Hilft, Kill Zones, Volatilitätsfenster und Manipulationsphasen zu erkennen

📦 Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)

  • Erkennt und zeichnet Bullish & Bearish Fair Value Gaps

  • Hebt Ineffizienzen hervor, auf die der Preis wahrscheinlich reagieren wird

  • Ideal für die Verfeinerung des Einstiegs und die Zusammenführung von Trades

🎨 Vollständig anpassbare Visuals

  • Einstellbare Farben für:

    • Sitzungen

    • Unterstützungen & Widerstände

    • FVGs

    • Offene/Schließende Linien

  • Benutzerdefinierte Schriftgröße und Textpositionierung

  • Optionale Optimierung des dunklen Hintergrunds

🎯 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

  • ICT & Smart Money Konzept-Händler

  • Session-basierte Trader

  • Scalper, Intraday- und Swing-Trader

  • Trader, die saubere Charts mit institutionellem Kontext wünschen

✅ Warum ICT Core Levels?

✔ Eliminiert die Unübersichtlichkeit der Charts
✔ Spart Zeit bei der Analyse
✔ Erhöht das Vertrauen in den Handel
✔ Entwickelt für Präzision und Struktur
✔ Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitfenstern

ICT Core Levels verwandelt rohe Preisaktionen in eine klare institutionelle Roadmap, die Ihnen das Vertrauen gibt, mit Struktur, Timing und Logik zu handeln - nicht mit Vermutungen.


