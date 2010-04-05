Ict quaterly levels

ICT Core Levels - Smart Market Structure & Session Tool

ICT Core Levels ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der auf den Konzepten des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren, strukturierten Überblick über den Markt zu geben, indem er die Marktstruktur, die wichtigsten Kursniveaus, die Handelssitzungen und die Fair Value Gaps (FVGs) berücksichtigt - alles in einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Tool.

Dieser Indikator zeigt automatisch die wichtigsten institutionellen Bezugspunkte an und hilft Händlern, sich mit dem "Smart Money" auszurichten, zu verstehen, wo die Liquidität wahrscheinlich ruht, und den Einstiegszeitpunkt genau zu bestimmen.

🔹 Hauptmerkmale

📌 Marktstruktur-Ebenen

Zeichnet automatisch die wichtigsten Unterstützungs-, Widerstands- und Mittelpunktebenen auf

Enthält vierteljährliche Niveaus (25 % & 75 %) für ein verfeinertes Targeting

Hilft bei der Identifizierung von Premium- und Discount-Zonen auf einen Blick

⏰ Handelssitzungen (mehrtägig)

Visuelle Hervorhebung der Londoner, New Yorker und asiatischen Sitzungen

Anpassbarer Zeitrahmen für die Sitzungsanzeige

Option zur Anzeige von Sitzungsbezeichnungen für eine einfache Verfolgung

Perfekt für sitzungsbasierte ICT-Strategien

🕒 Markteröffnungs- und -schlusszeilen

Markiert automatisch: London Open & Close New York öffnen und schließen Asiatische Eröffnung und Schließung

Hilft, Kill Zones, Volatilitätsfenster und Manipulationsphasen zu erkennen

📦 Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)

Erkennt und zeichnet Bullish & Bearish Fair Value Gaps

Hebt Ineffizienzen hervor, auf die der Preis wahrscheinlich reagieren wird

Ideal für die Verfeinerung des Einstiegs und die Zusammenführung von Trades

🎨 Vollständig anpassbare Visuals

Einstellbare Farben für: Sitzungen Unterstützungen & Widerstände FVGs Offene/Schließende Linien

Benutzerdefinierte Schriftgröße und Textpositionierung

Optionale Optimierung des dunklen Hintergrunds

🎯 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

ICT & Smart Money Konzept-Händler

Session-basierte Trader

Scalper, Intraday- und Swing-Trader

Trader, die saubere Charts mit institutionellem Kontext wünschen

✅ Warum ICT Core Levels?

✔ Eliminiert die Unübersichtlichkeit der Charts

✔ Spart Zeit bei der Analyse

✔ Erhöht das Vertrauen in den Handel

✔ Entwickelt für Präzision und Struktur

✔ Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitfenstern

ICT Core Levels verwandelt rohe Preisaktionen in eine klare institutionelle Roadmap, die Ihnen das Vertrauen gibt, mit Struktur, Timing und Logik zu handeln - nicht mit Vermutungen.