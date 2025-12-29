ICT quaterly time zones
Fortgeschrittener ICT (Inner Circle Trader) Multi-Timeframe Indikator für MT5
Hauptmerkmale
📊 Fair Value Lücken (FVG)
- Multi-Timeframe FVG-Erkennung (M15, H1, H4, D1, W1)
- Anpassbare Farben pro Zeitrahmen mit unabhängiger Opazitätskontrolle
- Automatische Invalidierungsverfolgung - entfernt gefüllte/geprüfte Lücken
- Einstellbare Anzeigegrenzen und Filterung der Mindestlückengröße
- Intelligentes Beschriftungssystem mit Positionskontrolle
🎯 Silver-Bullet-Zonen
- AM-Sitzung (03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT)
- PM-Sitzung (10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT)
- High/Low Range Marker mit anpassbarem Styling
- Visualisierung der Premium-/Discount-Zone
🌍 Handelssitzungen (Kill Zones)
- Asien-Sitzung (23:00-06:00 GMT)
- Londoner Sitzung (07:00-14:25 GMT)
- New Yorker Sitzung (14:30-22:55 Uhr GMT)
- Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung mit visuellen Markierungen
- Anpassbare Farben, Deckkraft und Rahmenstile
📈 Pivot-Punkte
- Mehrere Berechnungsmethoden: Boden, Woodie, Camarilla, Fibonacci
- Tägliche Pivot-Ebenen (PP, R1-R4, S1-S4)
- Anpassbare Linienstile und Farben
- Automatische Platzierung von Etiketten
🤖 Intelligentes Handels-Panel
- Marktanalyse in Echtzeit mit Vertrauensbewertung
- Automatische Setup-Erkennung basierend auf FVG-Wiederholungstests
- Vollständiges Handelsmanagement: Einstieg, Stop Loss, TP1/TP2/TP3
- Einstellbare Risiko:Rendite-Verhältnisse (Standard 1:2, 1:3, 1:5)
- Marktstrukturanalyse (Bullish/Bearish/Neutral)
- Session Kontext Bewusstsein
- Bewegliches Panel mit 4 Eckpositionsoptionen
Vorteile
✅ All-in-one ICT Trading Tool
✅ Hochgradig anpassbare visuelle Einstellungen
✅ Reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts mit intelligenter Filterung
✅ Geeignet für alle Fähigkeitsstufen
✅ Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
✅ Kein Repainting - gelöschte Gaps bleiben gelöscht
Perfekt für
- ICT-Methoden-Händler
- Smart Money Concept (SMC)-Anwender
- Swing- und Daytrader
- Liquiditätsbasierte Handelsstrategien
Transformieren Sie Ihr Trading mit professionellen ICT-Analysetools, die in einem einzigen leistungsstarken Indikator kombiniert sind!