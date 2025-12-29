ICT quaterly time zones

NEUJAHRSANGEBOT:

Fortgeschrittener ICT (Inner Circle Trader) Multi-Timeframe Indikator für MT5

Hauptmerkmale

📊 Fair Value Lücken (FVG)

Multi-Timeframe FVG-Erkennung (M15, H1, H4, D1, W1)

(M15, H1, H4, D1, W1) Anpassbare Farben pro Zeitrahmen mit unabhängiger Opazitätskontrolle

mit unabhängiger Opazitätskontrolle Automatische Invalidierungsverfolgung - entfernt gefüllte/geprüfte Lücken

- entfernt gefüllte/geprüfte Lücken Einstellbare Anzeigegrenzen und Filterung der Mindestlückengröße

und Filterung der Mindestlückengröße Intelligentes Beschriftungssystem mit Positionskontrolle

🎯 Silver-Bullet-Zonen

AM-Sitzung (03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT)

(03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT) PM-Sitzung (10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT)

(10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT) High/Low Range Marker mit anpassbarem Styling

Visualisierung der Premium-/Discount-Zone

🌍 Handelssitzungen (Kill Zones)

Asien-Sitzung (23:00-06:00 GMT)

(23:00-06:00 GMT) Londoner Sitzung (07:00-14:25 GMT)

(07:00-14:25 GMT) New Yorker Sitzung (14:30-22:55 Uhr GMT)

(14:30-22:55 Uhr GMT) Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung mit visuellen Markierungen

Anpassbare Farben, Deckkraft und Rahmenstile

📈 Pivot-Punkte

Mehrere Berechnungsmethoden : Boden, Woodie, Camarilla, Fibonacci

: Boden, Woodie, Camarilla, Fibonacci Tägliche Pivot-Ebenen (PP, R1-R4, S1-S4)

Anpassbare Linienstile und Farben

Automatische Platzierung von Etiketten

🤖 Intelligentes Handels-Panel

Marktanalyse in Echtzeit mit Vertrauensbewertung

mit Vertrauensbewertung Automatische Setup-Erkennung basierend auf FVG-Wiederholungstests

basierend auf FVG-Wiederholungstests Vollständiges Handelsmanagement : Einstieg, Stop Loss, TP1/TP2/TP3

: Einstieg, Stop Loss, TP1/TP2/TP3 Einstellbare Risiko:Rendite-Verhältnisse (Standard 1:2, 1:3, 1:5)

(Standard 1:2, 1:3, 1:5) Marktstrukturanalyse (Bullish/Bearish/Neutral)

(Bullish/Bearish/Neutral) Session Kontext Bewusstsein

Bewegliches Panel mit 4 Eckpositionsoptionen

Vorteile

✅ All-in-one ICT Trading Tool

✅ Hochgradig anpassbare visuelle Einstellungen

✅ Reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts mit intelligenter Filterung

✅ Geeignet für alle Fähigkeitsstufen

✅ Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten

✅ Kein Repainting - gelöschte Gaps bleiben gelöscht

Perfekt für

ICT-Methoden-Händler

Smart Money Concept (SMC)-Anwender

Swing- und Daytrader

Liquiditätsbasierte Handelsstrategien

Transformieren Sie Ihr Trading mit professionellen ICT-Analysetools, die in einem einzigen leistungsstarken Indikator kombiniert sind!