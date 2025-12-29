ICT quaterly time zones

NEUJAHRSANGEBOT:

  • DIE ERSTEN 5 HINTERLASSEN EINE BEWERTUNG UND ERHALTEN DEN INDIKATOR KOSTENLOS
  • DIE ERSTEN 10, DIE DEN INDIKATOR KAUFEN ODER MIETEN, ERHALTEN IHN KOSTENLOS


Fortgeschrittener ICT (Inner Circle Trader) Multi-Timeframe Indikator für MT5

Hauptmerkmale

📊 Fair Value Lücken (FVG)

  • Multi-Timeframe FVG-Erkennung (M15, H1, H4, D1, W1)
  • Anpassbare Farben pro Zeitrahmen mit unabhängiger Opazitätskontrolle
  • Automatische Invalidierungsverfolgung - entfernt gefüllte/geprüfte Lücken
  • Einstellbare Anzeigegrenzen und Filterung der Mindestlückengröße
  • Intelligentes Beschriftungssystem mit Positionskontrolle

🎯 Silver-Bullet-Zonen

  • AM-Sitzung (03:00-04:00 EST / 08:00-09:00 GMT)
  • PM-Sitzung (10:00-11:00 EST / 15:00-16:00 GMT)
  • High/Low Range Marker mit anpassbarem Styling
  • Visualisierung der Premium-/Discount-Zone

🌍 Handelssitzungen (Kill Zones)

  • Asien-Sitzung (23:00-06:00 GMT)
  • Londoner Sitzung (07:00-14:25 GMT)
  • New Yorker Sitzung (14:30-22:55 Uhr GMT)
  • Höchst-/Tiefstwerte der Sitzung mit visuellen Markierungen
  • Anpassbare Farben, Deckkraft und Rahmenstile

📈 Pivot-Punkte

  • Mehrere Berechnungsmethoden: Boden, Woodie, Camarilla, Fibonacci
  • Tägliche Pivot-Ebenen (PP, R1-R4, S1-S4)
  • Anpassbare Linienstile und Farben
  • Automatische Platzierung von Etiketten

🤖 Intelligentes Handels-Panel

  • Marktanalyse in Echtzeit mit Vertrauensbewertung
  • Automatische Setup-Erkennung basierend auf FVG-Wiederholungstests
  • Vollständiges Handelsmanagement: Einstieg, Stop Loss, TP1/TP2/TP3
  • Einstellbare Risiko:Rendite-Verhältnisse (Standard 1:2, 1:3, 1:5)
  • Marktstrukturanalyse (Bullish/Bearish/Neutral)
  • Session Kontext Bewusstsein
  • Bewegliches Panel mit 4 Eckpositionsoptionen

Vorteile

✅ All-in-one ICT Trading Tool
✅ Hochgradig anpassbare visuelle Einstellungen
✅ Reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts mit intelligenter Filterung
✅ Geeignet für alle Fähigkeitsstufen
✅ Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
✅ Kein Repainting - gelöschte Gaps bleiben gelöscht

Perfekt für

  • ICT-Methoden-Händler
  • Smart Money Concept (SMC)-Anwender
  • Swing- und Daytrader
  • Liquiditätsbasierte Handelsstrategien

Transformieren Sie Ihr Trading mit professionellen ICT-Analysetools, die in einem einzigen leistungsstarken Indikator kombiniert sind!


Weitere Produkte dieses Autors
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen. Dieser Indikator analysiert autom
Ict quaterly levels
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
ICT Core Levels - Smart Market Structure & Session Tool ICT Core Levels ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der auf den Konzepten des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren, strukturierten Überblick über den Markt zu geben, indem er die Marktstruktur, die wichtigsten Kursniveaus, die Handelssitzungen und die Fair Value Gaps (FVGs) berücksichtigt - alles in einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Tool. Dieser Indikator zeigt automatisch
FREE
Non repaint signal indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
MV Arrow- Professioneller Swing Signal Indikator Kommentar für Set-Dateien und Benutzerhandbuch. MV Arrow v4.0 ist ein präzisionsbasierter MT4-Pfeilindikator, der mit Hilfe eines Multi-Filter-Bestätigungssystems hochwahrscheinliche Swing-BUY- und SELL-Zonen identifiziert. Er konzentriert sich auf Marktextreme , filtert Rauschen und Signale von geringer Qualität heraus, um klare, gut abgestufte Handelsmöglichkeiten zu liefern. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die saubere Charts, diszip
Smc trading AI
Marrion Netondo Wabomba
Experten
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Vollautomatischer MT5 Expert Advisor Übersicht SMC VALID EA ist ein professioneller, vollautomatischer MetaTrader 5-Handelsroboter, der auf den Prinzipien der Smart Money Concepts (SMC) und der ICT-Marktstruktur aufbaut , mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz, Margin-Sicherheit und Prop-Firm Compliance . Der EA ist standardmäßig für den Swing-Handel konzipiert , mit optionaler
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Experten
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf hochwahrscheinlichen Preisaktionsmustern , striktem Risikomanagement und Multi-Timeframe-Trendbestätigung basiert. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und Kapitalschutz legen, statt auf übermäßige Optimierung oder martingalartige Systeme. Der EA konzentriert sich auf eine saubere Marktstruktur und geht nur dann in den Handel ein, wenn die Preisbewegung mit
Gold mine Ai
Marrion Netondo Wabomba
Experten
Goldmine AI EA (v1.07) Dual-Mode XAUUSD Handelssystem - Scalping & Swing Präzision Gold Mine AI EA ist ein robuster, risikokontrollierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Hochgeschwindigkeits-Intraday-Scalping mit trendfolgendem Swing-Trading , wodurch sich der EA dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann, während er gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz aufrechterhält. Dieser EA ist vollständig NETTING-Kontokompat
Reversal regression indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
Multi Kernel Regression Indikator MT5 Professionelles Trendfolgesystem ohne Regression mit 17 fortschrittlichen Kernel-Funktionen Übersicht Der Multi Kernel Regression Indikator ist ein hochentwickeltes technisches Analysewerkzeug, das fortschrittliche statistische Kernel-Regressionsmethoden auf Kursdaten anwendet und Händlern einen starken Vorteil bei der Identifizierung von Trends und potenziellen Umkehrpunkten bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten bietet die Kernel-
