Gold mine Ai

Goldmine AI EA (v1.07)

Dual-Mode XAUUSD Handelssystem - Scalping & Swing Präzision

Gold Mine AI EA ist ein robuster, risikokontrollierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Er kombiniert Hochgeschwindigkeits-Intraday-Scalping mit trendfolgendem Swing-Trading, wodurch sich der EA dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann, während er gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz aufrechterhält.

Dieser EA ist vollständig NETTING-Kontokompatibel und beinhaltet eine fortschrittliche Margin-Kontrolle, wodurch er für moderne Retail- und Prop-Style-Konten geeignet ist.

⚙️ Duale Handels-Engine

🔹 Scalper-Modus (M1 / M5)

Konzipiert für kurze, kontrollierte Trades während Sitzungen mit hoher Liquidität.

Kern-Logik:

  • EMA-Trendausrichtung (schneller EMA-Bias)

  • Bollinger Band Volatilitätsextreme

  • RSI überkauft/überverkauft-Bestätigung

  • ATR-basierter dynamischer Stop-Loss und Take-Profit

  • Zeitbasierte Ausstiege zur Vermeidung von Overstaying Trades

Hauptmerkmale:

  • Trades nur innerhalb eines definierten GMT-Sitzungsfensters

  • Spread-Filterung zur Vermeidung kostspieliger Einstiege

  • ATR-Volatilitätsschwelle zum Blockieren flacher Märkte

  • Maximale Anzahl von Trades pro Tag

  • Automatischer täglicher Drawdown-Schutz

  • Feste maximale Handelsdauer

Dieser Modus ist für Präzisions-Scalps optimiert, nicht für Overtrading.

🔹 Swing-Modus (H1 / H4)

Entwickelt, um mit Geduld und Struktur anhaltende Goldtrends zu erfassen.

Zentrale Logik:

  • Duale EMA-Trendbestätigung (schnell vs. langsam)

  • ADX-Stärkefilter zur Vermeidung schwacher Trends

  • ATR-basierter Stop-Loss mit festem Risiko-Ertrags-Verhältnis

  • Pullback-basierte Einstiege in der Nähe der EMA-Struktur

Positions-Management:

  • Begrenzte Anzahl von gleichzeitigen Swing Trades

  • Altersabhängiger Handelsausstieg (Positionen verweilen nicht unbegrenzt)

  • Optionaler ATR-basierter Trailing Stop zur Trendabsicherung

Dieser Modus konzentriert sich auf eine saubere Trendfortsetzung, nicht auf das Raten von Gegentrends.

🛡 Erweiterte Risiko- und Kontosicherung

Die Risikokontrolle ist tief in die Kernlogik des EAs eingebettet:

  • 📊 Prozentuale oder feste Losgrößenbestimmung

  • 🔒 Harte Obergrenze für das Risiko pro Handel (Sicherheits-Override)

  • 📉 Tägliches Verlustlimit mit automatischem Handelsstopp

  • 🚫 Schutz vor maximalen aufeinanderfolgenden Verlusten

  • ⚠️ Kostenlose Überprüfung der Marge und der Margennutzung vor jedem Handel

  • 🧮 Broker-Stopp-Level und Spread-bewusste SL/TP-Validierung

  • 🚨 Notstopp-Schalter zum sofortigen Schließen aller Positionen

Der EA verweigert Trades, wenn Margin-, Spread- oder Risikobedingungen unsicher sind.

🧠 Intelligente Positionsverarbeitung (Netting-Safe)

  • Einzelpositionslogik pro Symbol (Netting-konform)

  • Automatische Erkennung von Scalp vs. Swing Trades

  • Modusspezifische Managementregeln

  • Optionale Breakeven- und Trailing-Logik

  • Keine aggressive Stop-Modifikation (broker-safe)

Alle Kursniveaus sind auf die Tickgröße des Symbols normalisiert, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

⏱ Session & Handelsdisziplin

  • Benutzerdefinierte GMT-Handelssitzungen (Scalper-Modus)

  • Logik zum Zurücksetzen am neuen Tag

  • Handelszähler werden täglich zurückgesetzt

  • Keine sich überschneidenden Eingaben

  • Kein Rache-Handelsverhalten

🚫 Was dieser EA NICHT verwendet

  • ❌ Kein Martingal

  • ❌ Kein Raster

  • ❌ Keine Absicherungstricks

  • ❌ Keine Über-Optimierungs-Trickser

Jeder Handel ist unabhängig, kalkuliert und risikobestimmt.

📌 Empfohlenes Setup

  • Symbol: XAUUSD

  • Konto-Typ: MT5 Netting

  • Zeitrahmen:

    • Skalierung → M1 / M5

    • Schwingen → H1 / H4

  • Beste Sitzungen: London und New York

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen


