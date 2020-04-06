Gold mine Ai
- Marrion Netondo Wabomba
Goldmine AI EA (v1.07)
Dual-Mode XAUUSD Handelssystem - Scalping & Swing Präzision
Gold Mine AI EA ist ein robuster, risikokontrollierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Er kombiniert Hochgeschwindigkeits-Intraday-Scalping mit trendfolgendem Swing-Trading, wodurch sich der EA dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann, während er gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz aufrechterhält.
Dieser EA ist vollständig NETTING-Kontokompatibel und beinhaltet eine fortschrittliche Margin-Kontrolle, wodurch er für moderne Retail- und Prop-Style-Konten geeignet ist.
⚙️ Duale Handels-Engine
🔹 Scalper-Modus (M1 / M5)
Konzipiert für kurze, kontrollierte Trades während Sitzungen mit hoher Liquidität.
Kern-Logik:
-
EMA-Trendausrichtung (schneller EMA-Bias)
-
Bollinger Band Volatilitätsextreme
-
RSI überkauft/überverkauft-Bestätigung
-
ATR-basierter dynamischer Stop-Loss und Take-Profit
-
Zeitbasierte Ausstiege zur Vermeidung von Overstaying Trades
Hauptmerkmale:
-
Trades nur innerhalb eines definierten GMT-Sitzungsfensters
-
Spread-Filterung zur Vermeidung kostspieliger Einstiege
-
ATR-Volatilitätsschwelle zum Blockieren flacher Märkte
-
Maximale Anzahl von Trades pro Tag
-
Automatischer täglicher Drawdown-Schutz
-
Feste maximale Handelsdauer
Dieser Modus ist für Präzisions-Scalps optimiert, nicht für Overtrading.
🔹 Swing-Modus (H1 / H4)
Entwickelt, um mit Geduld und Struktur anhaltende Goldtrends zu erfassen.
Zentrale Logik:
-
Duale EMA-Trendbestätigung (schnell vs. langsam)
-
ADX-Stärkefilter zur Vermeidung schwacher Trends
-
ATR-basierter Stop-Loss mit festem Risiko-Ertrags-Verhältnis
-
Pullback-basierte Einstiege in der Nähe der EMA-Struktur
Positions-Management:
-
Begrenzte Anzahl von gleichzeitigen Swing Trades
-
Altersabhängiger Handelsausstieg (Positionen verweilen nicht unbegrenzt)
-
Optionaler ATR-basierter Trailing Stop zur Trendabsicherung
Dieser Modus konzentriert sich auf eine saubere Trendfortsetzung, nicht auf das Raten von Gegentrends.
🛡 Erweiterte Risiko- und Kontosicherung
Die Risikokontrolle ist tief in die Kernlogik des EAs eingebettet:
-
📊 Prozentuale oder feste Losgrößenbestimmung
-
🔒 Harte Obergrenze für das Risiko pro Handel (Sicherheits-Override)
-
📉 Tägliches Verlustlimit mit automatischem Handelsstopp
-
🚫 Schutz vor maximalen aufeinanderfolgenden Verlusten
-
⚠️ Kostenlose Überprüfung der Marge und der Margennutzung vor jedem Handel
-
🧮 Broker-Stopp-Level und Spread-bewusste SL/TP-Validierung
-
🚨 Notstopp-Schalter zum sofortigen Schließen aller Positionen
Der EA verweigert Trades, wenn Margin-, Spread- oder Risikobedingungen unsicher sind.
🧠 Intelligente Positionsverarbeitung (Netting-Safe)
-
Einzelpositionslogik pro Symbol (Netting-konform)
-
Automatische Erkennung von Scalp vs. Swing Trades
-
Modusspezifische Managementregeln
-
Optionale Breakeven- und Trailing-Logik
-
Keine aggressive Stop-Modifikation (broker-safe)
Alle Kursniveaus sind auf die Tickgröße des Symbols normalisiert, um Ausführungsfehler zu vermeiden.
⏱ Session & Handelsdisziplin
-
Benutzerdefinierte GMT-Handelssitzungen (Scalper-Modus)
-
Logik zum Zurücksetzen am neuen Tag
-
Handelszähler werden täglich zurückgesetzt
-
Keine sich überschneidenden Eingaben
-
Kein Rache-Handelsverhalten
🚫 Was dieser EA NICHT verwendet
-
❌ Kein Martingal
-
❌ Kein Raster
-
❌ Keine Absicherungstricks
-
❌ Keine Über-Optimierungs-Trickser
Jeder Handel ist unabhängig, kalkuliert und risikobestimmt.
📌 Empfohlenes Setup
-
Symbol: XAUUSD
-
Konto-Typ: MT5 Netting
-
Zeitrahmen:
-
Skalierung → M1 / M5
-
Schwingen → H1 / H4
-
-
Beste Sitzungen: London und New York
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher empfohlen