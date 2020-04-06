Goldmine AI EA (v1.07)

Dual-Mode XAUUSD Handelssystem - Scalping & Swing Präzision

Gold Mine AI EA ist ein robuster, risikokontrollierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Er kombiniert Hochgeschwindigkeits-Intraday-Scalping mit trendfolgendem Swing-Trading, wodurch sich der EA dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann, während er gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz aufrechterhält.

Dieser EA ist vollständig NETTING-Kontokompatibel und beinhaltet eine fortschrittliche Margin-Kontrolle, wodurch er für moderne Retail- und Prop-Style-Konten geeignet ist.

⚙️ Duale Handels-Engine

🔹 Scalper-Modus (M1 / M5)

Konzipiert für kurze, kontrollierte Trades während Sitzungen mit hoher Liquidität.

Kern-Logik:

EMA-Trendausrichtung (schneller EMA-Bias)

Bollinger Band Volatilitätsextreme

RSI überkauft/überverkauft-Bestätigung

ATR-basierter dynamischer Stop-Loss und Take-Profit

Zeitbasierte Ausstiege zur Vermeidung von Overstaying Trades

Hauptmerkmale:

Trades nur innerhalb eines definierten GMT-Sitzungsfensters

Spread-Filterung zur Vermeidung kostspieliger Einstiege

ATR-Volatilitätsschwelle zum Blockieren flacher Märkte

Maximale Anzahl von Trades pro Tag

Automatischer täglicher Drawdown-Schutz

Feste maximale Handelsdauer

Dieser Modus ist für Präzisions-Scalps optimiert, nicht für Overtrading.

🔹 Swing-Modus (H1 / H4)

Entwickelt, um mit Geduld und Struktur anhaltende Goldtrends zu erfassen.

Zentrale Logik:

Duale EMA-Trendbestätigung (schnell vs. langsam)

ADX-Stärkefilter zur Vermeidung schwacher Trends

ATR-basierter Stop-Loss mit festem Risiko-Ertrags-Verhältnis

Pullback-basierte Einstiege in der Nähe der EMA-Struktur

Positions-Management:

Begrenzte Anzahl von gleichzeitigen Swing Trades

Altersabhängiger Handelsausstieg (Positionen verweilen nicht unbegrenzt)

Optionaler ATR-basierter Trailing Stop zur Trendabsicherung

Dieser Modus konzentriert sich auf eine saubere Trendfortsetzung, nicht auf das Raten von Gegentrends.

🛡 Erweiterte Risiko- und Kontosicherung

Die Risikokontrolle ist tief in die Kernlogik des EAs eingebettet:

📊 Prozentuale oder feste Losgrößenbestimmung

🔒 Harte Obergrenze für das Risiko pro Handel (Sicherheits-Override)

📉 Tägliches Verlustlimit mit automatischem Handelsstopp

🚫 Schutz vor maximalen aufeinanderfolgenden Verlusten

⚠️ Kostenlose Überprüfung der Marge und der Margennutzung vor jedem Handel

🧮 Broker-Stopp-Level und Spread-bewusste SL/TP-Validierung

🚨 Notstopp-Schalter zum sofortigen Schließen aller Positionen

Der EA verweigert Trades, wenn Margin-, Spread- oder Risikobedingungen unsicher sind.

🧠 Intelligente Positionsverarbeitung (Netting-Safe)

Einzelpositionslogik pro Symbol (Netting-konform)

Automatische Erkennung von Scalp vs. Swing Trades

Modusspezifische Managementregeln

Optionale Breakeven- und Trailing-Logik

Keine aggressive Stop-Modifikation (broker-safe)

Alle Kursniveaus sind auf die Tickgröße des Symbols normalisiert, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

⏱ Session & Handelsdisziplin

Benutzerdefinierte GMT-Handelssitzungen (Scalper-Modus)

Logik zum Zurücksetzen am neuen Tag

Handelszähler werden täglich zurückgesetzt

Keine sich überschneidenden Eingaben

Kein Rache-Handelsverhalten

🚫 Was dieser EA NICHT verwendet

❌ Kein Martingal

❌ Kein Raster

❌ Keine Absicherungstricks

❌ Keine Über-Optimierungs-Trickser

Jeder Handel ist unabhängig, kalkuliert und risikobestimmt.

📌 Empfohlenes Setup