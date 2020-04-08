Pairs synthetique mt5

🚀 Pairs Synthétique Pro (Pares sintéticos y spreads)

🚀 ¡Desbloquea el poder del trading de correlación!

Cansado de seguir un solo par? ¡Sumérgete en el apasionante mundo del Pair Trading y el Arbitraje Estadístico con el indicador Synthetic Pairs Pro! Esta herramienta es más que un ratio, es tu radar personal para detectar desequilibrios de precios entre DOS activos distintos antes de que el mercado se corrija. 🎯

📉 Imagínate esto: El oro sube ⬆️, pero la plata se queda atrás ⬇️. La relación diverge. Nuestro indicador, enmarcado por Bandas de Bollinger Inteligentes, le grita: "¡Oportunidad! El diferencial está sobreextendido, la convergencia es inminente".

Por qué Synthetic Pairs PRO es un MUST-HAVE en su caja de herramientas:

💎 Precisión quirúrgica: ¡Hemos resuelto la pesadilla de las lagunas de datos! Usando una estricta sincronización de tiempo, el ratio se calcula basado en marcas de tiempo exactas de velas. ¡Despídete de las señales falsas y los errores de cálculo que plagan otros indicadores de ratio! 🛠️ 💡 S eñales cristalinas: Las Bandas de Bollinger actúan como potentes umbrales de sobrecompra/sobreventa para el propio spread. Es la ayuda visual perfecta para una estrategia de Reversión a la Media ultra-efectiva. 🌐 Poder Universal: Funciona con ABSOLUTAMENTE CUALQUIER activo. Brent/WTI, Oro/Plata, EURUSD/GBPUSD, ¡o incluso tus acciones favoritas! Si está en tu Market Watch, puedes seguir el spread.

🔥 Su Estrategia Simplificada:

  • El ratio alcanza la banda superior ➡️ El activo A está estadísticamente demasiado caro. Vender A / Comprar B. 💰

  • El ratio alcanza la banda inferior ➡️ El activo A está estadísticamente demasiado barato. Comprar A / Vender B. 💸

Nunca vuelva a operar de forma aislada. ¡Opere con la Dinámica! ¡Consigue Synthetic Pairs Pro y convierte las correlaciones de mercado en puro beneficio! 📈

⚠️ PRECAUCIÓN IMPORTANTE ⚠️

Las convenciones de nomenclatura de los símbolos varían mucho de un broker a otro.

Para que el indicador funcione, debe introducir los nombres de los símbolos ( BrentSymbol y WTISymbol ) EXACTAMENTE como aparecen en su ventana 'Market Watch'.

  • Ejemplo: Su broker puede utilizar UKOIL.pro en lugar de UKOIL , o EURUSDm en lugar de EURUSD .

  • Consejo: Copie/pegue el nombre directamente desde el panel de 'Observación del Mercado'. Si los símbolos están mal escritos o no están presentes en la Observación del Mercado, el indicador no podrá mostrar datos.

