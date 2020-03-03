TRDR Bot2
- Experten
- Musa Mampondo
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Volatilitätsadaptiver MT5 Expert Advisor auf Basis von MAO & Envelopes
TRDR Bot-2 ist ein fortschrittlicher Multi-Indikator Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein sauberes, volatilitätsadaptives Handelssystem mit starken Sitzungskontrollen und diszipliniertem Risikomanagement wünschen. Der EA kombiniert Moving Average of Oscillator (MAO) Momentum-Signale mit Envelopes-Volatilitätsbändern, um strukturierte Trendfortsetzungen und Mean-Reversion-Chancen in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Krypto und Indizes zu identifizieren.
Dieser EA ist keine Black Box. Alle Indikatoren, Schwellenwerte und Schutzmaßnahmen sind vollständig transparent und einstellbar.
Multi-Indikator-Strategie-Logik
TRDR Bot-2 konzentriert sich auf die Momentum-Bestätigung in Kombination mit Volatilitätsgrenzen, um Fehleinstiege zu reduzieren und das Trade-Timing zu verbessern.Einstiegslogik
Trades werden ausgelöst, wenn Momentum-Richtung und Preisposition relativ zu den Volatilitätsbändern übereinstimmen:
1. Gleitender Durchschnitt des Oszillators (MAO)
-
Bullischer Einstieg: MAO kreuzt über einer definierten Schwelle
-
Baisse-Einstieg: MAO kreuzt unter einer definierten Schwelle
2. Hüllkurven-Bestätigung
-
Bullisch: Der Preis bricht über das untere Band der Hüllkurven aus
-
Bärenhaft: Kurs bricht unter das obere Band der Hüllkurve
Diese zweischichtige Logik stellt sicher, dass nur dann gehandelt wird, wenn das Momentum die Preisausweitung über die normale Volatilität hinaus unterstützt.
Ausstiegslogik
TRDR Bot-2 beendet Trades unter Verwendung von Volatilitätsumkehr- und Gewinnschutzmechanismen:
1. Hüllkurven Umkehrung Exit
-
Schließen Sie Long-Trades, wenn der Kurs wieder in das untere Envelopes-Band eintritt
-
Schließen Sie Short-Trades, wenn der Kurs wieder in das obere Envelopes-Band eintritt.
2. Nachlaufender Stop (dynamisch)
-
Passt sich automatisch an, um Gewinne bei längeren Kursbewegungen zu sichern.
Die Ausstiegsregeln sind so konzipiert, dass sie das Momentum einfangen und gleichzeitig ein zu langes Verbleiben in den Geschäften vermeiden.
Dynamisches Risikomanagement und Schutzmaßnahmen
TRDR Bot-2 beinhaltet umfassende Kapitalerhaltungskontrollen:
-
Stop Loss & Take Profit (Pip-basiert)
-
Max Spread Filter - blockiert den Handel bei ungünstigen Bedingungen
-
Tägliches Verlustlimit - stoppt den Handel nach Erreichen eines definierten Verlustes
-
Schutz vor Equity Drawdowns
-
Positions- & Lot-Caps - kontrolliert das Gesamtengagement
-
Tägliche Rücksetzungslogik - setzt die Zähler zu einer bestimmten Stunde zurück
Diese Schutzmechanismen ermöglichen es dem EA, bei unterschiedlichen Kontogrößen und Marktbedingungen sicher zu arbeiten.
Nachrichtenfilter (Beta-Test)
TRDR Bot-2 integriert einen Echtzeit-Wirtschaftsnachrichtenfilter, um das Risiko bei risikoreichen Ereignissen zu reduzieren:
-
Forex Factory RSS-Feed
-
Währungsbasierte Filterung (USD, EUR, GBP, JPY, etc.)
-
Auswahl der Auswirkungsebene (Hoch/Mittel)
-
Konfigurierbare Minuten vor und nach Nachrichtenereignissen
Ideal für Händler, die Automatisierung mit Makro-Ereignisbewusstsein wünschen.
Sitzungskontrollen & Handelsplanung
-
Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Marktzeiten
-
Automatisches Schließen von Positionen vor Sitzungsende
-
Geeignet für London, New York oder benutzerdefinierte Handelssitzungen
Dies macht TRDR Bot-2 besonders effektiv für Händler, die Zeiten mit geringer Liquidität oder Rollover vermeiden.
Automatisierung & visuelle Überwachung
-
Vollständig automatisierte Ausführung in MetaTrader 5
-
Optionale On-Chart-Indikatoren zur diskretionären Bestätigung
-
Echtzeit-Statistik-Panel zur Anzeige:
-
Offene Trades & Engagement
-
Aktive Schutzmaßnahmen
-
Anstehende Nachrichtenereignisse
Ideal für
-
Händler, die momentum- und volatilitätsbasierte Strategien bevorzugen
-
Strukturierte Automatisierung mit strenger Risikokontrolle
-
Session-basierte Handelsstile
-
Einzelhändler, die ihre Konten erweitern oder sich auf die Herausforderungen einer Prop-Firm vorbereiten
-
Händler von Devisen, Gold, Indizes und CFDs
Unterstützung & Updates
Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um kontinuierliche Updates, Anleitungen zu EA-Einstellungen und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.
#ExploreYourTradingEdge.
Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.