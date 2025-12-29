TRDR Panel

Professionelles manuelles Handels-Panel für MT5

TRDR Panel ist ein professionelles manuelles Handelsausführungs- und Verwaltungspanel für MT5, das von TRADEWYZE neu gestaltet wurde.
Basierend auf einer bewährten Open-Source-Grundlage und erheblich verfeinert, bietet TRDR Panel eine saubere, schnelle und trader-orientierte Schnittstelle, die für diskretionäre und semi-systematische Händler entwickelt wurde.

Optimiert für Instrumente mit hoher Volatilität, ermöglicht TRDR Panel präzise Orderplatzierung, schnelles Handelsmanagement und sofortige Risikokontrolle - alles direkt aus dem Chart heraus.


Wichtigste Merkmale

Handelsausführung mit einem Mausklick

  • Sofortiger Kauf und Verkauf von Marktaufträgen

  • Automatische Anwendung von Stop Loss und Take Profit

  • Sauberer, reaktionsschneller Ausführungsfluss

Volle Kontrolle über schwebende Aufträge

  • Kauf-Stop/Verkaufs-Stop

  • Kauf-Limit/Verkaufs-Limit

  • Manuelle Preiseingabe für präzise Eingaben

Erweiterte Handelsverwaltung (Enhanced)

  • Schließen aller Kaufpositionen

  • Schließen Sie alle Verkaufspositionen

  • Schließen Sie nur profitable Trades

  • Nur Verlustgeschäfte schließen

  • Schließen Sie alle offenen Trades

  • Alle schwebenden Aufträge stornieren

Diese Kontrollen ermöglichen es Händlern, bei Volatilität, Nachrichtenereignissen oder schnellen Marktumkehrungen sofort zu reagieren.


Vereinfachte & optimierte Schnittstelle

Das TRDR-Panel verfügt über ein rationalisiertes Layout, das Unordnung und Ausführungsfehler reduziert:

  • Logische Gruppierung der Schaltflächen

  • Klare Trennung zwischen Ausführungs- und Verwaltungsfunktionen

  • Verbesserte Abstände und Lesbarkeit

  • Minimale Lernkurve

Das Ergebnis ist eine schnellere Entscheidungsfindung und eine übersichtlichere Interaktion mit dem Chart.


Kontoinformationen in Echtzeit

  • Kontostand

  • Kontoguthaben (live floating P/L)

  • Broker-Server-Zeit

Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar - keine zusätzlichen Fenster erforderlich.


Wichtige Hinweise

  • Dieses Produkt ist ein Handelsausführungs- und Management-Tool

  • Es liefert keine Handelssignale

  • Es enthält keine automatisierte Strategie oder Entscheidungslogik

  • Der Händler ist für das Risikomanagement und die Handelsentscheidungen voll verantwortlich.


Unterstützung & Updates

Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um kontinuierliche Updates, Beratung und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.


Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde unter Verwendung eines Open-Source-Basiscodes entwickelt , der ursprünglich von Forex Algo Trader bereitgestellt wurde. Das TRDR-Panel enthält unabhängige Erweiterungen, Umgestaltungen und Verbesserungen der Benutzeroberfläche, die von TRADEWYZE entwickelt wurden. TRADEWYZE ist weder mit Forex Algo Trader verbunden, noch wird es von ihm unterstützt, noch ist es offiziell mit ihm verbunden. Alle Änderungen und wertsteigernden Verbesserungen liegen in der alleinigen Verantwortung von TRADEWYZE.


#ErforschenSieIhrenHandelsvorsprung.

Der Handel birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

