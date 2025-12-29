Professionelles manuelles Handels-Panel für MT5

TRDR Panel ist ein professionelles manuelles Handelsausführungs- und Verwaltungspanel für MT5, das von TRADEWYZE neu gestaltet wurde.

Basierend auf einer bewährten Open-Source-Grundlage und erheblich verfeinert, bietet TRDR Panel eine saubere, schnelle und trader-orientierte Schnittstelle, die für diskretionäre und semi-systematische Händler entwickelt wurde.

Optimiert für Instrumente mit hoher Volatilität, ermöglicht TRDR Panel präzise Orderplatzierung, schnelles Handelsmanagement und sofortige Risikokontrolle - alles direkt aus dem Chart heraus.





Wichtigste Merkmale

Handelsausführung mit einem Mausklick

Sofortiger Kauf und Verkauf von Marktaufträgen

Automatische Anwendung von Stop Loss und Take Profit

Sauberer, reaktionsschneller Ausführungsfluss

Volle Kontrolle über schwebende Aufträge

Kauf-Stop/Verkaufs-Stop

Kauf-Limit/Verkaufs-Limit

Manuelle Preiseingabe für präzise Eingaben

Erweiterte Handelsverwaltung (Enhanced)

Schließen aller Kaufpositionen

Schließen Sie alle Verkaufspositionen

Schließen Sie nur profitable Trades

Nur Verlustgeschäfte schließen

Schließen Sie alle offenen Trades

Alle schwebenden Aufträge stornieren

Diese Kontrollen ermöglichen es Händlern, bei Volatilität, Nachrichtenereignissen oder schnellen Marktumkehrungen sofort zu reagieren.





Vereinfachte & optimierte Schnittstelle

Das TRDR-Panel verfügt über ein rationalisiertes Layout, das Unordnung und Ausführungsfehler reduziert:

Logische Gruppierung der Schaltflächen

Klare Trennung zwischen Ausführungs- und Verwaltungsfunktionen

Verbesserte Abstände und Lesbarkeit

Minimale Lernkurve

Das Ergebnis ist eine schnellere Entscheidungsfindung und eine übersichtlichere Interaktion mit dem Chart.





Kontoinformationen in Echtzeit

Kontostand

Kontoguthaben (live floating P/L)

Broker-Server-Zeit

Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar - keine zusätzlichen Fenster erforderlich.





Wichtige Hinweise

Dieses Produkt ist ein Handelsausführungs- und Management-Tool

Es liefert keine Handelssignale

Es enthält keine automatisierte Strategie oder Entscheidungslogik

Der Händler ist für das Risikomanagement und die Handelsentscheidungen voll verantwortlich.





Unterstützung & Updates

Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um kontinuierliche Updates, Beratung und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.





Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde unter Verwendung eines Open-Source-Basiscodes entwickelt , der ursprünglich von Forex Algo Trader bereitgestellt wurde. Das TRDR-Panel enthält unabhängige Erweiterungen, Umgestaltungen und Verbesserungen der Benutzeroberfläche, die von TRADEWYZE entwickelt wurden. TRADEWYZE ist weder mit Forex Algo Trader verbunden, noch wird es von ihm unterstützt, noch ist es offiziell mit ihm verbunden. Alle Änderungen und wertsteigernden Verbesserungen liegen in der alleinigen Verantwortung von TRADEWYZE.





#ErforschenSieIhrenHandelsvorsprung.

Der Handel birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.