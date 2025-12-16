Mouse calculation

Mouse Calculation berechnet schnell den Gewinn/Verlust jeder Order, wenn sie zum vom Mauszeiger angezeigten Preis geschlossen würde.

Ideal für schnelle Entscheidungen bei vielen Orders wie Grid, Martingale und gestaffelten Einstiegen. Break-even und Zielpreise auf einen Blick.

Hauptfunktionen

  • Mouse PnL (M): Vorschau von P/L je Order und insgesamt (inkl. swap).

  • Break even Price (B): Anzeige des Break-even-Preises / der Break-even-Linie des Gesamtkorbs.

  • Time_Sync_Lines (T): Gleiche Tageszeit über die letzten N Tage ausrichten und vergleichen; per Drag wichtige Momente prüfen.

  • Panel (P): Steuerfeld ein-/ausblenden.

  • About (A): Hinweise zur Nutzung und Informationen.

Anzeigen im Chart

  • B / S: Aktueller P/L der Order

  • M: Geschätzter „P/L bei Schließen zum Mauspreis“

  • T: Gesamt-P/L

Geeignete Szenarien

  • Grid: „Basket Take-Profit“ schnell bestimmen.

  • Martingale: Schnell sehen, „bis wohin eine Erholung für Break-even/Plus nötig ist“.

  • Viele Orders: Teil-Schließungen und Anpassungen werden übersichtlicher.

Parameter

  • sync_lines: Anzahl der vertikalen Linien für Time_Sync_Lines (Standard 8)
    (Weitere Eingaben sind Farb-/Darstellungsoptionen.)

Verwendung

  1. Auf den Chart anwenden (basierend auf dem aktuellen Symbol).

  2. M für Mouse PnL (M), B für Break even Price (B), T für Time_Sync_Lines (T).

  3. Maus auf ein Preisniveau bewegen; zum Vergleichen Time_Sync_Lines ziehen.

Hotkeys: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss

  • Dieser Indikator dient nur der Analyse und Entscheidungsunterstützung. Keine Anlageberatung und keine Gewinnzusage.

  • Kontraktspezifikationen, Punktwert und swap variieren je Broker; Ergebnisse können abweichen.

  • Der Indikator handelt nicht und ändert keine Orders; er zeigt nur Informationen an.


Empfohlene Produkte
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Standardindikator Volumen, berechnet den Durchschnitt des Volumens auf der Grundlage der letzten N Bars, die vom Benutzer festgelegt wurden, und wenn der Wert des Volumens größer ist als ein bestimmter Prozentsatz des Durchschnitts, wird eine andere Farbe verwendet. Der Indikator wird in einem separaten Indikatorfenster angezeigt. Diese Version hat nun eine Einschränkung bei der Einstellung der % über dem Schwellenwert. Wenn Sie daran interessiert sind, den Schwe
FREE
Gann Swing Chart
Nguyen Duy Trung
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt den Gann Swing Chart (One Bar) mit mehrschichtigen Wellen. 1. Wellenschicht F1 : Gann-Wellen werden auf Basis der Kerzen gezeichnet. Die SGann-Welle (Swing of Gann) wird basierend auf der Gann-Welle der Wellenschicht F1 gezeichnet. 2. Wellenschicht F2: Ist eine Gann-Welle, die auf der Grundlage der SGann-Welle der Wellenschicht F1 gezeichnet wird. Die SGann-Wellen werden auf der Grundlage der Gann-Wellen der Wellenschicht F2 gezeichnet. 3. Wellenschicht F3: Ist eine Gann-W
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indikatoren
Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 5 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Utilitys
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf seine Historie. Der Expertenberater OrderBook History Playback ermöglicht Ihnen die Wiedergabe der Marktbuchereignisse in der Historie anhand von
FREE
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
Indikatoren
Der Indikator zeigt das Auftragsbuch an und vergrößert dessen Tiefe, indem er den Standort von Aufträgen anzeigt, die über das aktuelle "Fenster" hinausgegangen sind. Fähigkeit des Indikators Anzeige des Stands der offenen Positionen. Simulation der Platzierung/Stornierung/Bearbeitung schwebender Aufträge direkt im angezeigten Orderbuch. Merkmale des Indikators Die Anzeige des Orderbuchs funktioniert nur für die Handelssymbole, für die sie vom Broker übertragen wird. Um die Informationen über
FREE
Highlighting strong price movements
Nikolay Mitrofanov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Stellen auf dem Chart farblich hervor, an denen sich der Kurs ab der ausgewählten Anzahl von Kerzen kontinuierlich in eine Richtung bewegt. Sie können die Anzahl der Punkte ab dem Beginn der Bewegung angeben, um nur Bewegungen ab dieser Anzahl auszuwählen. Dies kann nützlich sein, um nach Umkehrungen oder scharfen Impulsen zu suchen. Ich empfehle den Kauf dieses Dienstprogramms auch, um lokale wöchentliche / monatliche Trends sowie Unterstützungs- und Widerstandslinien
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indikatoren
Wyckoff-Fans, viel Spaß! Idealerweise mit dem Weis Waves-Indikator verwendet werden, aber es kann leicht allein verwendet werden, setzt die Waves Sizer den Bereich (in resultierenden Preis Bewegung) durch den Preis auf seinem Markt schwingt getan. Sie können steuern, wie genau oder locker die Ausschläge sein werden. Dieses Tool ist sehr hilfreich, um visuell zu erkennen, wie weit der Preis in Ihrem Zeitrahmen gelaufen ist. Auf diese Weise können Sie diesen Aufwand mit dem resultierenden Volumen
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indikatoren
Der Indikator dient der Umwandlung von normalem Volumen in Niveaus und der Bestimmung von Kontrollpunkten für die finanzielle Liquidität. Er ist in seiner Funktion dem Fixed Volume Profile sehr ähnlich. Er gilt jedoch als genauer und einfacher zu verwenden als der Indikator in Trading View, da er das gesamte Handelsvolumen jeder Kerze und aller in MetaTrade vertretenen Broker berechnet, im Gegensatz zum Indikator in Trading View, der nur die angezeigten Kurse des Brokers misst. Um uns auf de
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator stellt das Volumenprofil nach Preis auf dem Chart dar. Es gibt 5 Möglichkeiten, ihn zu betrachten: Nach gehandeltem Gesamtvolumen (Premium Version); Volumen Ticks (Forex) Getrennt nach Käufern und Verkäufern (Premium Version); Nur Käufer (Premium Version); Nur Verkäufer (Premium Version); Geschäftsbilanz (Käufer - Verkäufer) (Premium Version); . Sie können auswählen, wie viele Tage die Profile berechnet werden sollen (Premium Version) . Am aktuellen Tag werden die Histogr
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
DBS Time
Dmitriy Burlachenko
5 (3)
Indikatoren
Ein kleines Dienstprogramm zeigt die Zeit in fünf Zeitzonen an. Sie können die Anzeige von einer bis fünf Zeitzonen individuell anpassen. Für jede Zeit wird sie konfiguriert: anzeigen oder nicht; Name; Zeitabweichung von der GMT; Farbe; In den allgemeinen Einstellungen können Sie ändern: Datum / Zeitformat ("hh: mi", "hh: mi: ss", "yyyy.mm.dd hh: mi", "yyyy.mm.dd hh: mi: ss") Name der Schriftart; Schriftgröße; Offset vom linken Rand des Diagramms; Abstand vom oberen Rand des Diagramms;
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (6)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet ein normales Diagramm, indem er es auf der Grundlage der vom Algorithmus des Heiken Ashi-Indikators berechneten Preise farbig einfärbt. Das heißt, die Form der Kerzen ändert sich nicht. In der Tat ist dies derselbe Heiken Ashi, der das Preisdiagramm nicht verzerrt. Danach folgt die Zeichnung einer Katze, denn mehr gibt es über den Indikator nicht zu schreiben. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
Utilitys
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker in Echtzeit zu erhalten. Der Experte OrderBook Recorder zeichnet Marktbuchänderungen auf und speichert sie in lokalen Dateien für die weitere Verwendung in Indikatoren und Expertenberatern, einschließlich T
FREE
Progress viewer
Sphelele Sphesihle Lubanyana
Indikatoren
Dieser Indikator hilft, die Anzahl der im Laufe des Tages getätigten Handelsgeschäfte zu verfolgen. Er zeigt Verluste und potenzielle Gewinne an, dann die Gesamtgewinne, d.h. Gewinne - Verluste. Dann der Gesamtgewinn für die Woche und den Monat. In Kürze wird der Indikator einige Handelstipps auf der Grundlage Ihres Handels mitteilen. Das gibt Ihnen den nötigen Druck und hilft Ihnen, sich für den Tag ein Ziel zu setzen. Machen Sie sich damit vertraut, dass Sie Ihre Analyse auf demselben Diagramm
FREE
Rainbow Range Volume Profile
Yoshito Tokunaga
Indikatoren
Regenbogen-Volumenprofil Ein einfacher, leichtgewichtiger Volumenprofil-Indikator, der das Volumen einer Preisspanne mit farbcodierten POCs (Points of Control) visualisiert. Übersicht RainbowVolumeProfile04Simple.mq5 berechnet und zeigt ein Preis-Volumen-Profil (Volume Profile) über eine vom Benutzer festgelegte Anzahl von Balken an. Der Indikator erkennt automatisch die 5 höchsten Volumenkonzentrationen (POCs) und zeichnet ein farbiges horizontales Histogramm auf der rechten Seite des Charts. D
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
VWAP_PC_MQL5 - ein einfacher, selbst entwickelter VWAP-Indikator, der volumengewichtete Preisniveaus in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. TF: Funktioniert auf allen Zeitfenstern. Paar: Kompatibel mit allen Symbolen - Forex, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Einstellungen: Angewandter Preis - Preistyp, der für die VWAP-Berechnung verwendet wird (Close, Typical, Weighted, etc.) Linienfarbe / -breite / -stil - passen Sie das Aussehen der VWAP-Linien an Session Reset - optionaler Reset pr
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indikatoren
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Fibonacci-Handelssystem INTELLIGENTE VORHERSAGE & GENAUE PROGNOSE Die revolutionäre Fibonacci-Pivot-Technologie kombiniert traditionelle Pivot-Punkte mit fortschrittlichen Fibonacci-Erweiterungen und schafft so ein leistungsstarkes Prognosewerkzeug für professionelle Trader. Unser Algorithmus erkennt auf intelligente Weise signifikante Kursniveaus über mehrere Zeitrahmen und liefert lasergenaue Unterstützungs- und Widerstandszon
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Indikatoren
Die M-Erweiterungen sind Variationen des Goldenen Schnitts (Fibonacci-Sequenz). Es ist die weltweit erste Technik, die für Kerzenprojektionen entwickelt wurde. Vorteile: Einfach zu zeichnen. Verankerung der Kerze; Hohe und genaue Präzision als Unterstützung und Widerstand; Hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis; Funktioniert in jedem Zeitrahmen; Funktioniert in jedem Vermögenswert/Markt. Die M-Erweiterungen sind klassifiziert in: M0: Nullpunkt (Anfangskerze) RC: Kontrollbereich der Anfangs
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP Session Boxes - Asiatisch / London / NY Range Overlay (MT5 Indikator) Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart. Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet die asiatischen , Londoner und New Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots. Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte. Ausbruchsvorbereitu
FREE
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet die Zeitskala auf dem Chart. Sie können die Zeitverschiebung festlegen, die Größe und die Schriftart für die Anzeige im Chart einstellen (es wird Ihre lokale Zeit im Chart anstelle der MT-Zeit angezeigt ). Sie können auch das gewünschte Format für die Anzeige von Datum und Zeit auswählen. Vielleicht interessieren Sie sich für mein anderes Produkt , das eine erweiterte Version der Zeitskala enthält. Meine anderen Produkte finden Sie auch hier Parameter Stunden (Zeitverschi
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
Indikatoren
Der Indikator wandelt zwei gleitende Durchschnitte in Histogramme um und malt ihren Schnittbereich. Es gibt einen Verschiebungstrick der verwendet wird, um das Ergebnis der Berechnungen zu glätten. Sie können die Änderungen sehen, wenn Sie diesen Parameter auf 1 (Mindestwert) reduzieren. Verfügbare Durchschnitte: MA Einfach MA Exponential MA LinearWeighted MA Geglättet DEMA TEMA und RSI - als Bonus Standardmäßig wird der schnelle MA am oberen Rand des Histogramms angezeigt und der langsame
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indikatoren
Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
FREE
Gm Volumes
Antonio Augusto Barreto De Melo
4 (3)
Indikatoren
Eine einfache Lautstärkeanzeige entsprechend der Farbe der Kerze! - Benutzerdefinierter Hintergrund! - Unterstützt Volume by Ticks oder Real Volume. Die ursprüngliche Metatrader-Volumenanzeige zeigt die Farben des Balkens nicht entsprechend der Farbe der Kerze an. Sie ändert nur die Farbe, wenn das Volumen einer Kerze größer als das vorherige ist. Dies führt manchmal zu Verwirrung bei Anfängern und kennt die Realität nicht Grund für den Farbwechsel. Kostenlose Anzeige, es kann eine Weile d
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
Utilitys
Equity Protect Pro: Ihr umfassender Kontoschutz-Experte für sorgenfreies Trading Wenn Sie nach Funktionen wie Kontoschutz, Eigenkapitalschutz, Portfolioschutz, Multi-Strategie-Schutz, Gewinnabsicherung, Gewinnmitnahme, Handelssicherheit, Risikokontrollprogramme, automatische Risikokontrolle, automatische Liquidation, bedingte Liquidation, geplante Liquidation, dynamische Liquidation, Trailing-Stop-Loss, One-Click-Schließen, One-Click-Liquidation und One-Click-Wiederherstellung suchen, ist Equit
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitys
Equity Protect Pro: Ihr umfassender Kontoschutz-Experte für sorgenfreies Trading Wenn Sie nach Funktionen wie Kontoschutz, Eigenkapitalschutz, Portfolioschutz, Multi-Strategie-Schutz, Gewinnabsicherung, Gewinnmitnahme, Handelssicherheit, Risikokontrollprogramme, automatische Risikokontrolle, automatische Liquidation, bedingte Liquidation, geplante Liquidation, dynamische Liquidation, Trailing-Stop-Loss, One-Click-Schließen, One-Click-Liquidation und One-Click-Wiederherstellung suchen, ist Equit
Equity Protect basic
Shi Jie He
5 (3)
Utilitys
Das Kontowertschutz-Tool ist ein unverzichtbares Instrument, das darauf abzielt, den Wert Ihres Kontos zu schützen. Wenn Sie mehrere automatische Handelsprogramme gleichzeitig auf Ihrem Konto ausführen, insbesondere während Sie nachts schlafen, können Sie unerwartete Verluste erleiden, wenn ein Black-Swan-Ereignis oder ein Fehler im Handelsprogramm auftritt. Dieses Tool wird Ihnen effektiv helfen, diese Probleme zu vermeiden. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert lediglich die Eingabe
FREE
Equity Protect MT4
Shi Jie He
Utilitys
Das Kontowertschutz-Tool ist ein unverzichtbares Instrument, das darauf abzielt, den Wert Ihres Kontos zu schützen. Wenn Sie mehrere automatische Handelsprogramme gleichzeitig auf Ihrem Konto ausführen, insbesondere während Sie nachts schlafen, können Sie unerwartete Verluste erleiden, wenn ein Black-Swan-Ereignis oder ein Fehler im Handelsprogramm auftritt. Dieses Tool wird Ihnen effektiv helfen, diese Probleme zu vermeiden. Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert lediglich die Eingabe
FREE
Mouse calculation mt4
Shi Jie He
Indikatoren
Mouse Calculation berechnet schnell den Gewinn/Verlust jeder Order, wenn sie zum vom Mauszeiger angezeigten Preis geschlossen würde. Ideal für schnelle Entscheidungen bei vielen Orders wie Grid, Martingale und gestaffelten Einstiegen. Break-even und Zielpreise auf einen Blick. Hauptfunktionen Mouse PnL (M) : Vorschau von P/L je Order und insgesamt (inkl. swap). Break even Price (B) : Anzeige des Break-even-Preises / der Break-even-Linie des Gesamtkorbs. Time_Sync_Lines (T) : Gleiche Tageszeit üb
FREE
Position Protect
Shi Jie He
Utilitys
Dies ist ein spezielles Programm, das einen zusätzlichen Schutz für jede Ihrer Positionen bietet. Symbol-Filter: Filtern Sie nach Handelssymbolen. Standardmäßig wird das Symbol im aktuellen Chart ausgewählt, Sie können aber auch alle Symbole auswählen. Magischer Filter: Filtern Sie nach der magischen Zahl. Sie können eine magische Zahl angeben. Der Standardwert von 0 bedeutet, dass alle Aufträge verarbeitet werden. TakeProfit-Punkt: Legen Sie das Take-Profit-Niveau in Punkten fest. 0 bedeutet,
Weekly statistics
Shi Jie He
Indikatoren
Präzise Trading-Analyse auf Knopfdruck: Next-Generation Trading-Analyse-Software Die auf dem Markt erhältliche Standard-Trading-Analyse-Software bietet oft nur stündliche oder wöchentliche Statistiken zum Verhältnis von Gewinn und Verlust, was den Bedarf an einer präziseren Trading-Analyse nicht erfüllt. Im realen Trading-Markt präsentiert sich jedoch jeder Tag mit einzigartigen Umständen. Montags sind ruhig, Mittwochs sind aktiv mit dreifachen Overnight-Zinsen, und Freitags sind außergewöhnlic
FREE
Weekly statistics MT4
Shi Jie He
Indikatoren
Präzise Trading-Analyse auf Knopfdruck: Next-Generation Trading-Analyse-Software Die auf dem Markt erhältliche Standard-Trading-Analyse-Software bietet oft nur stündliche oder wöchentliche Statistiken zum Verhältnis von Gewinn und Verlust, was den Bedarf an einer präziseren Trading-Analyse nicht erfüllt. Im realen Trading-Markt präsentiert sich jedoch jeder Tag mit einzigartigen Umständen. Montags sind ruhig, Mittwochs sind aktiv mit dreifachen Overnight-Zinsen, und Freitags sind außergewöhnlic
FREE
Position Protect mt4
Shi Jie He
Utilitys
Dies ist ein spezielles Programm, das einen zusätzlichen Schutz für jede Ihrer Positionen bietet. Symbol-Filter: Filtern Sie nach Handelssymbolen. Standardmäßig wird das Symbol im aktuellen Chart ausgewählt, Sie können aber auch alle Symbole auswählen. Magischer Filter: Filtern Sie nach der magischen Zahl. Sie können eine magische Zahl angeben. Der Standardwert von 0 bedeutet, dass alle Aufträge verarbeitet werden. TakeProfit-Punkt: Legen Sie das Take-Profit-Niveau in Punkten fest. 0 bedeutet,
EA Manager Pro
Shi Jie He
Utilitys
Haben Sie zu viele Charts, die schwer zu finden sind? Können Sie den Chart nicht finden, auf dem Ihr Programm läuft? Treten nach jedem Neustart des Terminals Programmfehler auf? Wenn Sie mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, ist EA Manager hier, um Ihnen zu helfen! EA Manager bietet eine umfassende Lösung: Zeigt eine Liste mit Chart-Informationen an, die bequem nach Symbolname, Zeitrahmen und Programmname sortiert werden kann. Speichert alle Ihre Chart-Konfigurationen. Unabhängig von N
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension