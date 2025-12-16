Mouse calculation
- Indikatoren
- Shi Jie He
- Version: 1.1
Mouse Calculation berechnet schnell den Gewinn/Verlust jeder Order, wenn sie zum vom Mauszeiger angezeigten Preis geschlossen würde.
Ideal für schnelle Entscheidungen bei vielen Orders wie Grid, Martingale und gestaffelten Einstiegen. Break-even und Zielpreise auf einen Blick.
Hauptfunktionen
-
Mouse PnL (M): Vorschau von P/L je Order und insgesamt (inkl. swap).
-
Break even Price (B): Anzeige des Break-even-Preises / der Break-even-Linie des Gesamtkorbs.
-
Time_Sync_Lines (T): Gleiche Tageszeit über die letzten N Tage ausrichten und vergleichen; per Drag wichtige Momente prüfen.
-
Panel (P): Steuerfeld ein-/ausblenden.
-
About (A): Hinweise zur Nutzung und Informationen.
Anzeigen im Chart
-
B / S: Aktueller P/L der Order
-
M: Geschätzter „P/L bei Schließen zum Mauspreis“
-
T: Gesamt-P/L
Geeignete Szenarien
-
Grid: „Basket Take-Profit“ schnell bestimmen.
-
Martingale: Schnell sehen, „bis wohin eine Erholung für Break-even/Plus nötig ist“.
-
Viele Orders: Teil-Schließungen und Anpassungen werden übersichtlicher.
Parameter
-
sync_lines: Anzahl der vertikalen Linien für Time_Sync_Lines (Standard 8)
(Weitere Eingaben sind Farb-/Darstellungsoptionen.)
Verwendung
-
Auf den Chart anwenden (basierend auf dem aktuellen Symbol).
-
M für Mouse PnL (M), B für Break even Price (B), T für Time_Sync_Lines (T).
-
Maus auf ein Preisniveau bewegen; zum Vergleichen Time_Sync_Lines ziehen.
Hotkeys: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss
-
Dieser Indikator dient nur der Analyse und Entscheidungsunterstützung. Keine Anlageberatung und keine Gewinnzusage.
-
Kontraktspezifikationen, Punktwert und swap variieren je Broker; Ergebnisse können abweichen.
-
Der Indikator handelt nicht und ändert keine Orders; er zeigt nur Informationen an.