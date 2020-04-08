Mouse calculation

Mouse Calculation calcula rapidamente o P/L de cada ordem se ela fosse encerrada no preço indicado pelo mouse.

Ideal para decisões rápidas com múltiplas ordens: grid, martingale e entradas em camadas. Preço de break-even e níveis-alvo em um piscar de olhos.

Recursos principais

  • Mouse PnL (M): Prévia do P/L por ordem e do total (inclui swap).

  • Break even Price (B): Exibe o preço/linha de break-even do conjunto.

  • Time_Sync_Lines (T): Alinha o mesmo horário do dia nos últimos N dias para comparar; arraste para revisar momentos-chave.

  • Panel (P): Mostrar/Ocultar o painel.

  • About (A): Instruções e informações.

Legendas no gráfico

  • B / S: P/L atual da ordem

  • M: P/L estimado “se fechar no preço do mouse”

  • T: P/L total

Melhores cenários

  • Grid: Defina rapidamente o “take profit” do conjunto.

  • Martingale: Veja “até onde precisa reagir para chegar ao break-even / positivo”.

  • Múltiplas ordens: Facilita fechamentos parciais e ajustes.

Parâmetros

  • sync_lines: Número de linhas verticais do Time_Sync_Lines (padrão 8)
    (Os demais são ajustes de cor/estilo.)

Como usar

  1. Anexe ao gráfico (com base no símbolo do gráfico atual).

  2. Pressione M para Mouse PnL (M), B para Break even Price (B), T para Time_Sync_Lines (T).

  3. Mova o mouse para qualquer nível de preço; arraste o Time_Sync_Lines quando quiser comparar.

Atalhos: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Aviso importante e isenção de responsabilidade

  • Este indicador é apenas para análise e apoio à decisão. Não é recomendação de investimento e não garante lucros.

  • Especificações, valor do ponto e swap variam por corretora; os resultados podem diferir.

  • O indicador não executa operações nem altera ordens; apenas exibe informações.


