Mouse calculation
- Indicadores
- Shi Jie He
- Versión: 1.1
Mouse Calculation calcula rápidamente el P/L de cada orden si se cierra al precio que señala el ratón.
Ideal para tomar decisiones rápidas con múltiples órdenes: grid, martingala y entradas escalonadas. Precio de break-even y niveles objetivo, a simple vista.
Funciones principales
-
Mouse PnL (M): Vista previa del P/L por orden y del total (incluye swap).
-
Break even Price (B): Muestra el precio/línea de break-even del conjunto.
-
Time_Sync_Lines (T): Alinea la misma hora del día en los últimos N días para comparar; arrastra para revisar momentos clave.
-
Panel (P): Mostrar/Ocultar el panel de control.
-
About (A): Instrucciones e información.
Indicaciones en el gráfico
-
B / S: P/L actual de la orden
-
M: P/L estimado “si se cierra al precio del ratón”
-
T: P/L total
Escenarios ideales
-
Grid: Determina rápidamente el “take profit” del conjunto.
-
Martingala: Verifica rápido “hasta dónde debe rebotar para llegar a break-even / positivo”.
-
Múltiples órdenes: Facilita cierres parciales y ajustes.
Parámetros
-
sync_lines: Cantidad de líneas verticales de Time_Sync_Lines (por defecto 8)
(El resto son ajustes de color/estilo de visualización.)
Cómo usar
-
Cárgalo en el gráfico (según el símbolo del gráfico actual).
-
Pulsa M para Mouse PnL (M), B para Break even Price (B), T para Time_Sync_Lines (T).
-
Mueve el ratón a cualquier nivel de precio; arrastra Time_Sync_Lines cuando quieras comparar.
Atajos: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
Aviso importante y descargo de responsabilidad
-
Este indicador es solo para análisis y apoyo a la decisión. No es asesoramiento de inversión ni garantiza beneficios.
-
Las especificaciones, el valor del punto y el swap varían según el bróker; los resultados pueden diferir.
-
El indicador no opera ni modifica órdenes; solo muestra información.