Mouse calculation

Mouse Calculation быстро рассчитывает прибыль/убыток по каждой сделке при закрытии по цене, на которую указывает мышь.

Подходит для быстрого принятия решений при множестве ордеров: сетка, мартингейл, поэтапный набор позиции. Цена безубытка и целевые уровни — наглядно.

Основные функции

  • Mouse PnL (M): Предпросмотр PnL по каждой сделке и по сумме (включая swap).

  • Break even Price (B): Отображение цены безубытка / линии безубытка для всей корзины.

  • Time_Sync_Lines (T): Синхронизация одного и того же времени суток за последние N дней для сравнения; перетаскивание для разбора ключевых моментов.

  • Panel (P): Показать/скрыть панель управления.

  • About (A): Инструкция и информация.

Обозначения на графике

  • B / S: Текущий PnL по ордеру

  • M: Оценка PnL «если закрыть по цене мыши»

  • T: Суммарный PnL

Лучшие сценарии

  • Сетка: Быстро определить «уровень общего тейк-профита».

  • Мартингейл: Быстро понять «до какой цены нужен откат для безубытка/плюса».

  • Много ордеров: Проще выполнять частичное закрытие и корректировки.

Параметры

  • sync_lines: Количество вертикальных линий Time_Sync_Lines (по умолчанию 8)
    (Остальные параметры — цвета/стили отображения.)

Как пользоваться

  1. Установите на график (расчёты по текущему символу графика).

  2. Нажмите M для Mouse PnL (M), B для Break even Price (B), T для Time_Sync_Lines (T).

  3. Двигайте мышь по ценовым уровням; для сравнения перетаскивайте Time_Sync_Lines.

Горячие клавиши: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Важные замечания и отказ от ответственности

  • Индикатор предназначен только для анализа и поддержки решений. Это не инвестсовет и не гарантия прибыли.

  • Спецификация инструмента, стоимость пункта и правила swap зависят от брокера — значения могут отличаться.

  • Индикатор не открывает сделки и не изменяет ордера, а только отображает информацию.


