Mouse calculation

Mouse Calculation calcule rapidement le P/L de chaque ordre si vous le clôturiez au prix pointé par la souris.

Idéal pour décider vite avec de multiples ordres : grid, martingale et entrées fractionnées. Break-even et niveaux cibles en un coup d’œil.

Fonctions principales

  • Mouse PnL (M) : Aperçu du P/L par ordre et du total (swap inclus).

  • Break even Price (B) : Affiche le prix/ligne de break-even de l’ensemble.

  • Time_Sync_Lines (T) : Aligne la même heure sur les N derniers jours pour comparer ; glisser pour revoir les moments clés.

  • Panel (P) : Afficher/Masquer le panneau.

  • About (A) : Aide et informations.

Affichages sur le graphique

  • B / S : P/L actuel de l’ordre

  • M : P/L estimé « si clôturé au prix de la souris »

  • T : P/L total

Scénarios recommandés

  • Grid : Déterminer rapidement le niveau de take-profit du panier.

  • Martingale : Voir vite « jusqu’où le rebond doit aller pour break-even / positif ».

  • Multi-ordres : Ajustements et clôtures partielles plus simples.

Paramètres

  • sync_lines : Nombre de lignes verticales Time_Sync_Lines (par défaut 8)
    (Les autres entrées sont des réglages de couleur/affichage.)

Mode d’emploi

  1. Appliquez sur le graphique (basé sur le symbole du graphique actuel).

  2. Appuyez sur M pour Mouse PnL (M), sur B pour Break even Price (B), sur T pour Time_Sync_Lines (T).

  3. Déplacez la souris sur un niveau de prix ; faites glisser Time_Sync_Lines pour comparer.

Raccourcis : P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Notes importantes et avertissement

  • Cet indicateur sert uniquement à l’analyse et l’aide à la décision. Aucun conseil en investissement et aucune garantie de profit.

  • Spécifications, valeur du point et swap varient selon le courtier ; les résultats peuvent différer.

  • L’indicateur ne passe pas d’ordres et ne modifie pas les ordres ; il affiche seulement des informations.


