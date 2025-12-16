Mouse Calculation calcule rapidement le P/L de chaque ordre si vous le clôturiez au prix pointé par la souris.

Idéal pour décider vite avec de multiples ordres : grid, martingale et entrées fractionnées. Break-even et niveaux cibles en un coup d’œil.

Fonctions principales

Mouse PnL (M) : Aperçu du P/L par ordre et du total (swap inclus).

Break even Price (B) : Affiche le prix/ligne de break-even de l’ensemble.

Time_Sync_Lines (T) : Aligne la même heure sur les N derniers jours pour comparer ; glisser pour revoir les moments clés.

Panel (P) : Afficher/Masquer le panneau.

About (A) : Aide et informations.

Affichages sur le graphique

B / S : P/L actuel de l’ordre

M : P/L estimé « si clôturé au prix de la souris »

T : P/L total

Scénarios recommandés

Grid : Déterminer rapidement le niveau de take-profit du panier.

Martingale : Voir vite « jusqu’où le rebond doit aller pour break-even / positif ».

Multi-ordres : Ajustements et clôtures partielles plus simples.

Paramètres

sync_lines : Nombre de lignes verticales Time_Sync_Lines (par défaut 8)

(Les autres entrées sont des réglages de couleur/affichage.)

Mode d’emploi

Appliquez sur le graphique (basé sur le symbole du graphique actuel). Appuyez sur M pour Mouse PnL (M), sur B pour Break even Price (B), sur T pour Time_Sync_Lines (T). Déplacez la souris sur un niveau de prix ; faites glisser Time_Sync_Lines pour comparer.

Raccourcis : P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Notes importantes et avertissement