Mouse calculation

Mouse Calculation 通过鼠标指向的价位，快速计算每笔订单在该价位平仓的盈亏。

适用于网格、马丁、分批建仓等多订单持仓时快速决策。回本价、目标价位，一眼可见。

核心功能

  • Mouse PnL (M)：预览单笔与总计盈亏（含隔夜利息 swap）。

  • Break even Price (B)：显示组合回本价/盈亏平衡线。

  • Time_Sync_Lines (T)：对齐最近 N 天的同一时刻，便于对比走势；支持拖动复盘关键行情时刻。

  • Panel (P)：显示/隐藏控制面板。

  • About (A)：使用说明与信息入口。

图上显示说明

  • B / S：订单当前盈亏

  • M：按鼠标价位估算的“平仓盈亏”

  • T：总计盈亏

最适合的交易场景

  • 网格：快速确定“篮子止盈位”。

  • 马丁：快速判断“反弹到哪能回本/转正”。

  • 多订单持仓：更直观地做减仓与调整。

参数

  • sync_lines：Time_Sync_Lines 的竖线数量（默认 8）
    （其余输入项为颜色/显示风格设置，可按个人喜好调整。）

使用方法

  1. 加载到图表（按当前图表品种统计）。

  2. M 打开 Mouse PnL (M)，按 B 打开 Break even Price (B)，按 T 打开 Time_Sync_Lines (T)

  3. 移动鼠标到任意价位查看结果；需要对比时，可拖动 Time_Sync_Lines。

快捷键： P Panel， A About， M Mouse PnL， B Break even Price， T Time_Sync_Lines。

重要说明与免责声明

  • 本指标仅用于分析与辅助决策，不构成投资建议，不保证盈利。

  • 不同经纪商合约规格、点值、隔夜利息规则不同，显示结果可能略有差异，请以实际账户为准。

  • 指标不自动下单，不修改订单，仅展示信息。


推荐产品
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
指标
This indicator is based on Volumes standard indicator, calculates the average of Volumes based on the last N bars set by users, and if the value of the volume is bigger then a set % respect the average a different color will be used. The indicator is shown in a separate indicator window. This version has now a limitation in setting the % about the threshold. If you are interested to set threshold consider to buy the PRO version ( https://www.mql5.com/en/market/product/35925 ) If you want to use
FREE
Gann Swing Chart
Nguyen Duy Trung
指标
This indicator show Gann Swing Chart (One Bar) with multi layer wave. 1. Wave layer   F1: Gann waves are drawn based on candles. SGann wave(Swing of Gann) is drawn based on Gann wave of wave layer   F1. 2. Wave layer F2: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F1. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer   F2. 3. Wave layer F3: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F2. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer   F3. ---------Vi
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
指标
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
指标
Haven Volume Profile 是一个多功能的成交量剖面分析指标，帮助基于交易量分布识别关键价格水平。它旨在为专业交易者提供更深入的市场理解，并帮助识别重要的进出场点。 其他产品 ->  这里 主要功能： Point of Control (POC) 计算 - 最大交易活动水平，帮助识别最具流动性的水平 Value Area 定义（增加活动区）和可自定义的成交量百分比，帮助更准确地评估交易区间 支持tick成交量和实际成交量，适用于不同市场类型和交易策略 灵活的计算周期设置（天数），使工具能够适应任何时间范围 自动适应浅色和深色终端主题，提升用户界面的可视体验 清晰的水平可视化，支持自定义样式和颜色，便于图表分析和快速决策 该指标非常适合识别重要的价格水平和整合区，帮助交易者做出更加明智的交易决策。使用 Haven Volume Profile 有助于通过更准确的成交量和市场动态分析来降低风险并增加利润。
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
指标
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
实用工具
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
指标
The indicator displays the orders book, as well as increases its depth, remembering the location of orders that have gone beyond the current "window" view. Indicator capability Display the levels of open positions. Simulation of placing/cancelling/editing pending orders directly in the displayed orders book. Indicator features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorded in the Sm
FREE
Highlighting strong price movements
Nikolay Mitrofanov
指标
The indicator highlights in color the places on the chart where the price moves in one direction continuously from the selected number of candles. You can specify the number of points from the beginning of the movement to select only movements from this amount. It can be useful for looking for reversals or sharp impulses. I also recommend purchasing this utility to determine local weekly / monthly trends and support and resistance lines. https://www.mql5.com/en/market/product/61401
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
指标
Tenet Support & Resistance Pro 是一个用于 MetaTrader 5 的高级指标，旨在帮助交易者准确识别 关键市场支撑和阻力区域 。 基于价格历史，该指标会自动绘制水平线以突出战略区域。此外，它会在 实时显示蜡烛当前交易区域 ，提供对关键决策区域的清晰视图。 一个独特功能是 蜡烛旁边的倒计时器 ，精确显示当前K线收盘剩余时间——非常适合需要精确入场时机的价格行为交易者。 主要优势 自动识别 最相关的支撑和阻力区域 。 直观突出显示 蜡烛当前交易区域 。 内置倒计时器 ，实时显示在蜡烛旁。 完全 可配置 ：选择生成线条所使用的时间框架（D1、H4、H1、M15、M5、M1）。 可自定义颜色 ，适用于每种线条类型、区域和倒计时器。 根据图表时间框架隐藏或显示线条。 智能系统，可 每日或用户指定时间自动重新计算 水平。 ️ 输入参数 一般设置 default_chart_view – 如果希望将图表视觉更改为 Tenet 默认（白色背景，绿色多头蜡烛，红色空头蜡烛），设置为 True。 chart_ID – 要分析的图表ID。 reset_
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
指标
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
指标
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
指标
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
指标
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
DBS Time
Dmitriy Burlachenko
5 (3)
指标
A small utility displays the time in five time zones. You can customize the display of one to five time zones. For each time it is configured: show or not; name; time offset from GMT; color; In general settings, you can change: date / time format ("hh: mi", "hh: mi: ss", "yyyy.mm.dd hh: mi", "yyyy.mm.dd hh: mi: ss") font name; font size; offset from the left edge of the chart; offset from the top edge of the chart;
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
指标
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (6)
指标
The indicator draws a normal chart by coloring it in colors based on prices calculated by the Heiken Ashi indicator algorithm. That is, the shape of the candles does not change. In fact, this is the same Heiken Ashi that does not distort the price chart. Then there will be a drawing of a cat, because there is nothing more to write about the indicator. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
实用工具
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker in real time. The expert OrderBook Recorder records market book changes and stores them in local files for further usage in indicators and expert adviser, including testing in the tester. The expert stores market book
FREE
Progress viewer
Sphelele Sphesihle Lubanyana
指标
This indicator helps keep track of the number of trades taken in the day. It shows losses and potential profit then the total profits which is, profits - losses. Then total profit for the week and month. Soon the indicator will be sharing some trading tips based on your trading. It really does put necessary pressure and helps you to  set a goal for yourself for the day. Familiarise yourself to draw your analysis on the same chart with the indicator because it will have to alert you if price brok
FREE
Rainbow Range Volume Profile
Yoshito Tokunaga
指标
Rainbow Volume Profile A simple, lightweight volume profile indicator that visualizes price-range volume with color-coded POCs (Points of Control). Overview RainbowVolumeProfile04Simple.mq5 calculates and displays a price–by–volume (Volume Profile) over a user-specified number of bars. The indicator automatically detects the top 5 volume concentration levels (POCs) and draws a colorful horizontal histogram at the right side of the chart. The computation is lightweight and updates in real time. K
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
指标
VWAP_PC_MQL5 — 一个简单的自制 VWAP 类指标，在 MT5 图表上实时显示成交量加权平均价。 时间框架： 适用于所有周期。 品种： 兼容外汇、指数、大宗商品和股票。 参数： AppliedPrice – 用于计算的价格类型（收盘价、典型价、加权价等） LineColor / Width / Style – 线条样式设置 SessionReset – 可每日重置或连续模式 工作原理（VWAP 原理）： VWAP（成交量加权平均价）计算公式为： VWAP = (价格 × 成交量之和) / (成交量之和) 它反映买卖双方的动态平衡： 价格 高于 VWAP → 多头占优； 价格 低于 VWAP → 空头占优。 简短结论： VWAP_PC_MQL5 是一个轻量级的 VWAP 工具，结构简单但实用，帮助学习和分析成交量行为。
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
指标
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, EMA,
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
指标
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED SIGNALS
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
指标
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension regi
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
指标
AP Session Boxes — Asian / London / NY Range Overlay (MT5 Indicator) Clean session boxes on your chart. This lightweight indicator draws the   Asian ,   London , and   New York   time windows directly on the chart, including each box’s   high   and   low   as dashed lines. It’s perfect for quick context, breakout planning, and clean screenshots. Instant structure:   See where the market ranged during key sessions. Breakout prep:   Use the hi/lo lines as reference for pending orders or alerts fr
FREE
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
指标
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . You can also find my other products here Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
指标
The indicator converts two moving averages into histograms and paints their intersection area. There is a shift trick setting, it is used to smooth the result of calculations. You can see the changes if you reduce this parameter to 1 (minimum value). Available averages: MA Simple MA Exponential MA LinearWeighted MA Smoothed DEMA TEMA and RSI - as a bonus By default, the fast MA is displayed at the top of the histogram, and the slow one at the bottom. You can swap them if you like. shift tr
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
指标
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
指标
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Gm Volumes
Antonio Augusto Barreto De Melo
4 (3)
指标
A simple volume indicator according to the color of the candle! - Custom background! - Supports Volume by Ticks or Real Volume. The original Metatrader Volume indicator does not show the colors of the bar according to the color of the Candle, it only changes color when the volume of a candle is greater than the previous one, this sometimes creates confusion for beginners and does not know the real reason for the color change. Free indicator, support may take a while to respond!
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
作者的更多信息
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，不使用时无需修改。需要使用时，只需将“enable (function)”设置为 tru
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，不使用时无需修改。需要使用时，只需将“enable (function)”设置为 tru
Equity Protect basic
Shi Jie He
5 (3)
实用工具
账户净值保护工具是一款必备的实用工具，旨在保护您的账户净值不受到意外的损失。 这款工具专为使用自动交易程序的交易员设计。当您的账户同时运行多个自动交易程序时，尤其是在晚上睡觉时，如果发生黑天鹅事件或交易程序故障，您可能会遭受意想不到的损失。这款工具将有效帮助您避免这些问题。 它的设置非常简单，只需输入您希望保护的金额即可。我们建议根据当前账户净值进行合理的设置。完成设置后，点击确定进入程序界面，并点击运行。您将看到右侧的表情变成笑脸，表示程序已正确运行。 在程序运行的过程中，当账户净值低于设定的保护值时，所有图表将立即关闭，这意味着交易程序也将停止运行。同时，所有订单将被删除，您的账户将不再面临任何风险。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529 专业版提供了更加丰富实用的功能： 1、一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。 2、提醒
FREE
Equity Protect MT4
Shi Jie He
实用工具
账户净值保护工具是一款必备的实用工具，旨在保护您的账户净值不受到意外的损失。 这款工具专为使用自动交易程序的交易员设计。当您的账户同时运行多个自动交易程序时，尤其是在晚上睡觉时，如果发生黑天鹅事件或交易程序故障，您可能会遭受意想不到的损失。这款工具将有效帮助您避免这些问题。 它的设置非常简单，只需输入您希望保护的金额即可。我们建议根据当前账户净值进行合理的设置。完成设置后，点击确定进入程序界面，并点击运行。您将看到右侧的表情变成笑脸，表示程序已正确运行。 在程序运行的过程中，当账户净值低于设定的保护值时，所有图表将立即关闭，这意味着交易程序也将停止运行。同时，所有订单将被删除，您的账户将不再面临任何风险。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529 专业版提供了更加丰富实用的功能： 1、一键还原之前关闭的程序，品种、周期、参数完全一致。 2、提醒
FREE
Mouse calculation mt4
Shi Jie He
指标
Mouse Calculation 通过鼠标指向的价位，快速计算每笔订单在该价位平仓的盈亏。 适用于网格、马丁、分批建仓等多订单持仓时快速决策。回本价、目标价位，一眼可见。 核心功能 Mouse PnL (M) ：预览单笔与总计盈亏（含隔夜利息 swap）。 Break even Price (B) ：显示组合回本价/盈亏平衡线。 Time_Sync_Lines (T) ：对齐最近 N 天的同一时刻，便于对比走势；支持拖动复盘关键行情时刻。 Panel (P) ：显示/隐藏控制面板。 About (A) ：使用说明与信息入口。 图上显示说明 B / S ：订单当前盈亏 M ：按鼠标价位估算的“平仓盈亏” T ：总计盈亏 最适合的交易场景 网格 ：快速确定“篮子止盈位”。 马丁 ：快速判断“反弹到哪能回本/转正”。 多订单持仓 ：更直观地做减仓与调整。 参数 sync_lines ：Time_Sync_Lines 的竖线数量（默认 8） （其余输入项为颜色/显示风格设置，可按个人喜好调整。） 使用方法 加载到图表（按当前图表品种统计）。 按 M 打开 Mouse PnL (M) ，按
FREE
Position Protect
Shi Jie He
实用工具
这是一个特殊的程序，给你的每个仓位提供额外的保护。 Symbol Filter ：品种过滤，默认选择当前图表上的品种，或者选择所有的品种。 Magic Filter ：魔术号过滤，你可以指定魔术号，默认 0 表示处理所有的订单。 TakeProfit Point ：设置盈利点数。 0 为不使用此功能。 StopLoss Point ：设置止损点数   。 0 为不使用此功能。 Trailing Stop Point ：跟踪止损点数。 0 为不使用此功能。 测试说明： 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。 温馨提示： 如何购买、安装、 更新   建议在模拟账户中进行充分测试，调整参数，熟悉程序运行机制，确保在实盘交易中万无一失。 如有问题，欢迎在评论区留言，我会即时解答。也可以私下与我联系。 Position Protect mt4 : https://www.mql5.com/en/market/product/134757 Position Protect mt5 : https://www.mql5.com/e
Weekly statistics
Shi Jie He
指标
精准交易分析，尽在掌握：新一代交易分析软件 市面上的主流交易分析软件，往往只提供小时或周的盈亏比统计，无法满足更精细的交易分析需求。然而，真实交易市场中，每天的情况都各不相同。周一清淡，周三活跃并有三倍隔夜利息，周五则异常活跃并伴随重大数据公布。显然，以天为单位进行统计分析并不科学，以周为单位较为合理。然而，以周为单位的图表只能看到每天的统计情况，而无法洞悉每小时的变化。更进一步，有些品种在做多或做空时表现出极大的差异，需要区分分析，这些都是现今交易分析软件所欠缺的。 除了时间单位过于粗略之外，现有的交易分析软件在刷选策略方面也存在不足。单用品种名称进行刷选并不科学，因为一个品种可能有多个策略同时运行。同样，单用魔术号进行刷选也不合理，因为有些交易程序用同一个魔术号管理多个品种的交易。因此，更为合理的方案是用品种和魔术号这一对数据来刷选策略，这样才能避免分析结果受到干扰。 虽然有些软件也用品种和魔术号来刷选策略，但他们的使用方法极不方便，每次只能查看一个策略，无法看到全局，而且切换策略操作复杂。 为了解决以上问题，新一代交易分析软件应运而生。本软件界面内容丰富，一个界面显示全部
FREE
Weekly statistics MT4
Shi Jie He
指标
精准交易分析，尽在掌握：新一代交易分析软件 市面上的主流交易分析软件，往往只提供小时或周的盈亏比统计，无法满足更精细的交易分析需求。然而，真实交易市场中，每天的情况都各不相同。周一清淡，周三活跃并有三倍隔夜利息，周五则异常活跃并伴随重大数据公布。显然，以天为单位进行统计分析并不科学，以周为单位较为合理。然而，以周为单位的图表只能看到每天的统计情况，而无法洞悉每小时的变化。更进一步，有些品种在做多或做空时表现出极大的差异，需要区分分析，这些都是现今交易分析软件所欠缺的。 除了时间单位过于粗略之外，现有的交易分析软件在刷选策略方面也存在不足。单用品种名称进行刷选并不科学，因为一个品种可能有多个策略同时运行。同样，单用魔术号进行刷选也不合理，因为有些交易程序用同一个魔术号管理多个品种的交易。因此，更为合理的方案是用品种和魔术号这一对数据来刷选策略，这样才能避免分析结果受到干扰。 虽然有些软件也用品种和魔术号来刷选策略，但他们的使用方法极不方便，每次只能查看一个策略，无法看到全局，而且切换策略操作复杂。 为了解决以上问题，新一代交易分析软件应运而生。本软件界面内容丰富，一个界面显示全部
FREE
Position Protect mt4
Shi Jie He
实用工具
这是一个特殊的程序，给你的每个仓位提供额外的保护。 Symbol Filter ：品种过滤，默认选择当前图表上的品种，或者选择所有的品种。 Magic Filter ：魔术号过滤，你可以指定魔术号，默认 0 表示处理所有的订单。 TakeProfit Point ：设置盈利点数。 0 为不使用此功能。 StopLoss Point ：设置止损点数   。 0 为不使用此功能。 Trailing Stop Point ：跟踪止损点数。 0 为不使用此功能。 测试说明： 程序在测试时会自动在当前品种下一手多单，用户可以根据测试情况，反复调整初始资金和参数，即可了解程序运行效果。 温馨提示： 如何购买、安装、   更新   建议在模拟账户中进行充分测试，调整参数，熟悉程序运行机制，确保在实盘交易中万无一失。 如有问题，欢迎在评论区留言，我会即时解答。也可以私下与我联系。 Position Protect mt4 :   https://www.mql5.com/en/market/product/134757 Position Protect mt5 :   https://www.mql5
EA Manager Pro
Shi Jie He
实用工具
您是否被海量的图表淹没，难以找到所需信息？ 您是否难以定位运行程序的图表？ 您是否在每次终端重启后都遇到程序错误？ 如果您正在面对这些挑战，EA Manager 将为您排忧解解难！ EA Manager 提供全面的解决方案： 便捷的图表信息列表：   按品种名称、周期和程序名称进行排序，轻松找到您需要的图表。 图表配置保存：   无论您是否重启过终端，或者改变过其他配置，都可以在任意时间还原，还原后的参数与之前一致。 延迟还原防止崩溃：   避免集中还原导致的死机或程序运行错误。 一键删除所有图表：   快速清理图表，保持界面简洁。 界面简洁易用：   操作简单，上手容易。 免费试用：   体验产品功能，无任何风险。 感谢您的关注，如果您有任何建议或意见，欢迎在评论区进行反馈，喜欢请好评，谢谢！ EA Manager MT4  
筛选:
无评论
回复评论