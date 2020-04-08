Mouse calculation
- 指标
- Shi Jie He
- 版本: 1.1
Mouse Calculation 通过鼠标指向的价位，快速计算每笔订单在该价位平仓的盈亏。
适用于网格、马丁、分批建仓等多订单持仓时快速决策。回本价、目标价位，一眼可见。
核心功能
-
Mouse PnL (M)：预览单笔与总计盈亏（含隔夜利息 swap）。
-
Break even Price (B)：显示组合回本价/盈亏平衡线。
-
Time_Sync_Lines (T)：对齐最近 N 天的同一时刻，便于对比走势；支持拖动复盘关键行情时刻。
-
Panel (P)：显示/隐藏控制面板。
-
About (A)：使用说明与信息入口。
图上显示说明
-
B / S：订单当前盈亏
-
M：按鼠标价位估算的“平仓盈亏”
-
T：总计盈亏
最适合的交易场景
-
网格：快速确定“篮子止盈位”。
-
马丁：快速判断“反弹到哪能回本/转正”。
-
多订单持仓：更直观地做减仓与调整。
参数
-
sync_lines：Time_Sync_Lines 的竖线数量（默认 8）
（其余输入项为颜色/显示风格设置，可按个人喜好调整。）
使用方法
-
加载到图表（按当前图表品种统计）。
-
按 M 打开 Mouse PnL (M)，按 B 打开 Break even Price (B)，按 T 打开 Time_Sync_Lines (T)。
-
移动鼠标到任意价位查看结果；需要对比时，可拖动 Time_Sync_Lines。
快捷键： P Panel， A About， M Mouse PnL， B Break even Price， T Time_Sync_Lines。
重要说明与免责声明
-
本指标仅用于分析与辅助决策，不构成投资建议，不保证盈利。
-
不同经纪商合约规格、点值、隔夜利息规则不同，显示结果可能略有差异，请以实际账户为准。
-
指标不自动下单，不修改订单，仅展示信息。