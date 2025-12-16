Mouse calculation

Mouse Calculation calcola rapidamente il P/L di ogni ordine se venisse chiuso al prezzo indicato dal mouse.

Ideale per decisioni rapide con più ordini: grid, martingala ed entrate a scalare. Break-even e livelli target a colpo d’occhio.

Funzioni principali

  • Mouse PnL (M): Anteprima del P/L per ordine e del totale (swap incluso).

  • Break even Price (B): Mostra il prezzo/linea di break-even del paniere.

  • Time_Sync_Lines (T): Allinea la stessa ora del giorno negli ultimi N giorni per confrontare; trascina per rivedere momenti chiave.

  • Panel (P): Mostra/Nasconde il pannello di controllo.

  • About (A): Guida e informazioni.

Indicazioni sul grafico

  • B / S: P/L attuale dell’ordine

  • M: P/L stimato “se chiuso al prezzo del mouse”

  • T: P/L totale

Scenari ideali

  • Grid: Determina rapidamente il livello di take-profit del paniere.

  • Martingala: Verifica subito “fino a dove deve rimbalzare per break-even / positivo”.

  • Multi-ordini: Più chiaro per chiusure parziali e aggiustamenti.

Parametri

  • sync_lines: Numero di linee verticali Time_Sync_Lines (predefinito 8)
    (Gli altri input sono impostazioni di colore/stile.)

Come usare

  1. Applica al grafico (in base al simbolo del grafico corrente).

  2. Premi M per Mouse PnL (M), B per Break even Price (B), T per Time_Sync_Lines (T).

  3. Sposta il mouse su un livello di prezzo; trascina Time_Sync_Lines quando vuoi confrontare.

Scorciatoie: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Note importanti e disclaimer

  • Questo indicatore è solo per analisi e supporto decisionale. Non è consulenza finanziaria e non garantisce profitti.

  • Specifiche, valore del punto e swap variano per broker; i risultati possono differire.

  • L’indicatore non esegue operazioni e non modifica ordini; mostra solo informazioni.


