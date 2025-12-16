Mouse calculation
- インディケータ
- Shi Jie He
- バージョン: 1.1
Mouse Calculation は、マウスで指した価格で決済した場合の各注文の損益を素早く計算します。
グリッド、マーチン、分割エントリーなど、複数注文の運用で素早い判断に最適です。回本価格（損益分岐）や目標価格がひと目で分かります。
主な機能
-
Mouse PnL (M)：注文ごとの損益と合計損益を表示（swap を含む）。
-
Break even Price (B)：全体の回本価格／損益分岐ラインを表示。
-
Time_Sync_Lines (T)：直近 N 日の同時刻を揃えて比較；ドラッグで重要局面を振り返り。
-
Panel (P)：操作パネルの表示/非表示。
-
About (A)：使い方と情報。
チャート上の表示
-
B / S：注文の現在損益
-
M：マウス価格で決済した場合の「決済損益」推定
-
T：合計損益
おすすめの場面
-
グリッド：全体の利確水準を素早く決定。
-
マーチン：どこまで戻れば回本/プラスになるかを素早く確認。
-
複数注文：部分決済や調整が直感的に。
パラメータ
-
sync_lines：Time_Sync_Lines の縦線本数（初期値 8）
（その他は色/表示スタイルの設定です。）
使い方
-
チャートに適用（現在のチャート銘柄で計算）。
-
M で Mouse PnL (M)、 B で Break even Price (B)、 T で Time_Sync_Lines (T) を有効化。
-
任意の価格にマウスを移動して確認；比較したい場合は Time_Sync_Lines をドラッグ。
ショートカット： P Panel、 A About、 M Mouse PnL、 B Break even Price、 T Time_Sync_Lines。
重要事項・免責
-
本指標は 分析/判断補助 のみで、投資助言ではなく、利益を保証しません。
-
仕様、ポイント価値、swap はブローカーにより異なり、表示結果も変わる場合があります。
-
自動売買や注文の変更は行わず、情報表示のみです。