Mouse calculation

Mouse Calculation は、マウスで指した価格で決済した場合の各注文の損益を素早く計算します。

グリッド、マーチン、分割エントリーなど、複数注文の運用で素早い判断に最適です。回本価格（損益分岐）や目標価格がひと目で分かります。

主な機能

  • Mouse PnL (M)：注文ごとの損益と合計損益を表示（swap を含む）。

  • Break even Price (B)：全体の回本価格／損益分岐ラインを表示。

  • Time_Sync_Lines (T)：直近 N 日の同時刻を揃えて比較；ドラッグで重要局面を振り返り。

  • Panel (P)：操作パネルの表示/非表示。

  • About (A)：使い方と情報。

チャート上の表示

  • B / S：注文の現在損益

  • M：マウス価格で決済した場合の「決済損益」推定

  • T：合計損益

おすすめの場面

  • グリッド：全体の利確水準を素早く決定。

  • マーチン：どこまで戻れば回本/プラスになるかを素早く確認。

  • 複数注文：部分決済や調整が直感的に。

パラメータ

  • sync_lines：Time_Sync_Lines の縦線本数（初期値 8）
    （その他は色/表示スタイルの設定です。）

使い方

  1. チャートに適用（現在のチャート銘柄で計算）。

  2. MMouse PnL (M) BBreak even Price (B) TTime_Sync_Lines (T) を有効化。

  3. 任意の価格にマウスを移動して確認；比較したい場合は Time_Sync_Lines をドラッグ。

ショートカット： P Panel、 A About、 M Mouse PnL、 B Break even Price、 T Time_Sync_Lines。

重要事項・免責

  • 本指標は 分析/判断補助 のみで、投資助言ではなく、利益を保証しません。

  • 仕様、ポイント価値、swap はブローカーにより異なり、表示結果も変わる場合があります。

  • 自動売買や注文の変更は行わず、情報表示のみです。


おすすめのプロダクト
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
インディケータ
This indicator is based on Volumes standard indicator, calculates the average of Volumes based on the last N bars set by users, and if the value of the volume is bigger then a set % respect the average a different color will be used. The indicator is shown in a separate indicator window. This version has now a limitation in setting the % about the threshold. If you are interested to set threshold consider to buy the PRO version ( https://www.mql5.com/en/market/product/35925 ) If you want to use
FREE
Gann Swing Chart
Nguyen Duy Trung
インディケータ
This indicator show Gann Swing Chart (One Bar) with multi layer wave. 1. Wave layer   F1: Gann waves are drawn based on candles. SGann wave(Swing of Gann) is drawn based on Gann wave of wave layer   F1. 2. Wave layer F2: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F1. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer   F2. 3. Wave layer F3: Is a Gann wave drawn based on the SGann wave of wave layer F2. SGann waves are drawn based on Gann waves of wave layer   F3. ---------Vi
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
インディケータ
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
インディケータ
Haven Volume Profileは、取引量の分布に基づいて重要な価格レベルを識別するための多機能なボリュームプロファイル分析インジケーターです。市場をより深く理解し、重要なエントリーポイントとエグジットポイントを特定したいプロのトレーダー向けに設計されています。 その他の製品 ->  こちら 主な機能： Point of Control (POC) 計算 - 最大の取引活動が行われるレベルで、最も流動性の高いレベルを特定するのに役立ちます Value Area（高い活動の領域）の定義とカスタマイズ可能な取引量の割合で、取引範囲をより正確に評価できます ティックボリュームと実際の取引量の両方に対応し、さまざまな市場タイプや取引戦略に対応しています 計算期間（日数）の柔軟な設定により、任意の時間枠にツールを適応させることができます ターミナルのライトテーマとダークテーマに自動的に適応し、ユーザーインターフェースの視覚的な体験を向上させます レベルの視覚化が明確で、スタイルや色をカスタマイズでき、グラフ分析と迅速な意思決定を支援します このインジケーターは、重要な価格レベルや統合ゾー
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
インディケータ
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
ユーティリティ
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
インディケータ
The indicator displays the orders book, as well as increases its depth, remembering the location of orders that have gone beyond the current "window" view. Indicator capability Display the levels of open positions. Simulation of placing/cancelling/editing pending orders directly in the displayed orders book. Indicator features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorded in the Sm
FREE
Highlighting strong price movements
Nikolay Mitrofanov
インディケータ
The indicator highlights in color the places on the chart where the price moves in one direction continuously from the selected number of candles. You can specify the number of points from the beginning of the movement to select only movements from this amount. It can be useful for looking for reversals or sharp impulses. I also recommend purchasing this utility to determine local weekly / monthly trends and support and resistance lines. https://www.mql5.com/en/market/product/61401
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
インディケータ
Ideal for scalpers, day traders and swing trades. Automatically identifies key support and resistance levels based on historical price data. It displays real-time trading zones and a precise countdown timer for each candle, helping traders make faster and more confident decisions. Fully customizable for multiple timeframes and instruments. The indicator analyzes historical price data to draw horizontal levels that represent key trading areas. It also displays, in real time, the current zone whe
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
インディケータ
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
インディケータ
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
インディケータ
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
インディケータ
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
DBS Time
Dmitriy Burlachenko
5 (3)
インディケータ
A small utility displays the time in five time zones. You can customize the display of one to five time zones. For each time it is configured: show or not; name; time offset from GMT; color; In general settings, you can change: date / time format ("hh: mi", "hh: mi: ss", "yyyy.mm.dd hh: mi", "yyyy.mm.dd hh: mi: ss") font name; font size; offset from the left edge of the chart; offset from the top edge of the chart;
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
インディケータ
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (6)
インディケータ
The indicator draws a normal chart by coloring it in colors based on prices calculated by the Heiken Ashi indicator algorithm. That is, the shape of the candles does not change. In fact, this is the same Heiken Ashi that does not distort the price chart. Then there will be a drawing of a cat, because there is nothing more to write about the indicator. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
ユーティリティ
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker in real time. The expert OrderBook Recorder records market book changes and stores them in local files for further usage in indicators and expert adviser, including testing in the tester. The expert stores market book
FREE
Progress viewer
Sphelele Sphesihle Lubanyana
インディケータ
This indicator helps keep track of the number of trades taken in the day. It shows losses and potential profit then the total profits which is, profits - losses. Then total profit for the week and month. Soon the indicator will be sharing some trading tips based on your trading. It really does put necessary pressure and helps you to  set a goal for yourself for the day. Familiarise yourself to draw your analysis on the same chart with the indicator because it will have to alert you if price brok
FREE
Rainbow Range Volume Profile
Yoshito Tokunaga
インディケータ
概要 RainbowVolumeProfile は、指定したバー数の範囲における 価格帯別のティック出来高（Volume Profile） を表示するインジケーターです。 主要な出来高集中帯（POC）を上位5つまで自動検出し、 カラフルなヒストグラム として描画します。 計算は非常に軽量で、リアルタイム更新にも対応しています。 主な特徴 上位5つのPOC（Point of Control）を自動検出・色分け表示 チャート右端に水平ヒストグラムとして描画 時間足を指定して分析（M1〜H4など自由） 新しいバーの出現に応じて自動更新 描画オブジェクトは自動管理（再描画・削除処理付き） 軽量なアルゴリズム構成でスムーズに動作 ️ パラメータ設定 パラメータ名 説明 デフォルト値 CaluculationBars 計算対象とするバー数 120 PriceResolution 価格分割数（ヒストグラム解像度） 25 VolumeProfileWidth プロファイル描画幅（ピクセル） 180 VolumeColor 通常のボリュームカラー WhiteSmoke VolumeColo
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
インディケータ
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
インディケータ
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, EMA,
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
インディケータ
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED SIGNALS
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
インディケータ
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension regi
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
インディケータ
AP Session Boxes — Asian / London / NY Range Overlay (MT5 Indicator) Clean session boxes on your chart. This lightweight indicator draws the   Asian ,   London , and   New York   time windows directly on the chart, including each box’s   high   and   low   as dashed lines. It’s perfect for quick context, breakout planning, and clean screenshots. Instant structure:   See where the market ranged during key sessions. Breakout prep:   Use the hi/lo lines as reference for pending orders or alerts fr
FREE
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
インディケータ
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . You can also find my other products here Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
インディケータ
The indicator converts two moving averages into histograms and paints their intersection area. There is a shift trick setting, it is used to smooth the result of calculations. You can see the changes if you reduce this parameter to 1 (minimum value). Available averages: MA Simple MA Exponential MA LinearWeighted MA Smoothed DEMA TEMA and RSI - as a bonus By default, the fast MA is displayed at the top of the histogram, and the slow one at the bottom. You can swap them if you like. shift tr
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
インディケータ
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
インディケータ
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Gm Volumes
Antonio Augusto Barreto De Melo
4 (3)
インディケータ
A simple volume indicator according to the color of the candle! - Custom background! - Supports Volume by Ticks or Real Volume. The original Metatrader Volume indicator does not show the colors of the bar according to the color of the Candle, it only changes color when the volume of a candle is greater than the previous one, this sometimes creates confusion for beginners and does not know the real reason for the color change. Free indicator, support may take a while to respond!
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
作者のその他のプロダクト
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
ユーティリティ
Equity Protect Pro: 安心取引のための総合的な口座保護エキスパート 口座保護、資産保護、ポートフォリオ保護、マルチ戦略保護、利益保護、利益確定、取引セキュリティ、リスク管理プログラム、自動リスク管理、自動決済、条件付き決済、スケジュール決済、動的決済、トレーリングストップロス、ワンクリッククローズ、ワンクリック決済、ワンクリック復元などの機能をお探しなら、Equity Protect Pro が最適なプログラムです。 設定は簡単で、事前設定された条件に達すると、すべてのチャートを閉じることができ、シグナルサブスクリプションのキャンセルもサポートします（これは、すべての取引プログラムも停止することを意味します）。この時点で、新しい注文は生成されなくなり、最終的にすべての注文が閉じられ、予期せぬ損失を効果的に防止し、安心して取引できるようになります。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
ユーティリティ
Equity Protect Pro: 安心取引のための総合的な口座保護エキスパート 口座保護、資産保護、ポートフォリオ保護、マルチ戦略保護、利益保護、利益確定、取引セキュリティ、リスク管理プログラム、自動リスク管理、自動決済、条件付き決済、スケジュール決済、動的決済、トレーリングストップロス、ワンクリッククローズ、ワンクリック決済、ワンクリック復元などの機能をお探しなら、Equity Protect Pro が最適なプログラムです。 設定は簡単で、事前設定された条件に達すると、すべてのチャートを閉じることができ、シグナルサブスクリプションのキャンセルもサポートします（これは、すべての取引プログラムも停止することを意味します）。この時点で、新しい注文は生成されなくなり、最終的にすべての注文が閉じられ、予期せぬ損失を効果的に防止し、安心して取引できるようになります。 Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro MT5 Demo.
Equity Protect basic
Shi Jie He
5 (3)
ユーティリティ
アカウントエクイティ保護ツールは、アカウントエクイティを保護するための必須ツールです。アカウントが複数の自動取引プログラムを同時に実行している場合、特に夜寝ている間にブラックスワンイベントや取引プログラムの障害が発生した場合、予期せぬ損失を被る可能性があります。このツールはこれらの問題を回避するのに効果的です。 設定は非常に簡単で、保護したい金額を入力するだけです。現在のアカウントエクイティに基づいて適切な設定をすることをお勧めします。設定が完了したら、「OK」をクリックしてプログラムのインターフェースに入り、「実行」をクリックします。右側に笑顔のアイコンが表示されることで、プログラムが正常に実行されていることがわかります。 アカウントのエクイティが設定された保護値を下回ると、すべてのチャートが即座に閉じられ、取引プログラムも停止します。同時に、すべての注文が削除され、アカウントは一切のリスクにさらされなくなります。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Pro
FREE
Equity Protect MT4
Shi Jie He
ユーティリティ
アカウントエクイティ保護ツールは、アカウントエクイティを保護するための必須ツールです。アカウントが複数の自動取引プログラムを同時に実行している場合、特に夜寝ている間にブラックスワンイベントや取引プログラムの障害が発生した場合、予期せぬ損失を被る可能性があります。このツールはこれらの問題を回避するのに効果的です。 設定は非常に簡単で、保護したい金額を入力するだけです。現在のアカウントエクイティに基づいて適切な設定をすることをお勧めします。設定が完了したら、「OK」をクリックしてプログラムのインターフェースに入り、「実行」をクリックします。右側に笑顔のアイコンが表示されることで、プログラムが正常に実行されていることがわかります。 アカウントのエクイティが設定された保護値を下回ると、すべてのチャートが即座に閉じられ、取引プログラムも停止します。同時に、すべての注文が削除され、アカウントは一切のリスクにさらされなくなります。 Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Pro
FREE
Mouse calculation mt4
Shi Jie He
インディケータ
Mouse Calculation は、マウスで指した価格で決済した場合の各注文の損益を素早く計算します。 グリッド、マーチン、分割エントリーなど、複数注文の運用で素早い判断に最適です。回本価格（損益分岐）や目標価格がひと目で分かります。 主な機能 Mouse PnL (M) ：注文ごとの損益と合計損益を表示（swap を含む）。 Break even Price (B) ：全体の回本価格／損益分岐ラインを表示。 Time_Sync_Lines (T) ：直近 N 日の同時刻を揃えて比較；ドラッグで重要局面を振り返り。 Panel (P) ：操作パネルの表示/非表示。 About (A) ：使い方と情報。 チャート上の表示 B / S ：注文の現在損益 M ：マウス価格で決済した場合の「決済損益」推定 T ：合計損益 おすすめの場面 グリッド ：全体の利確水準を素早く決定。 マーチン ：どこまで戻れば回本/プラスになるかを素早く確認。 複数注文 ：部分決済や調整が直感的に。 パラメータ sync_lines ：Time_Sync_Lines の縦線本数（初期値 8） （その他は色/表
FREE
Position Protect
Shi Jie He
ユーティリティ
This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
Weekly statistics
Shi Jie He
インディケータ
精密な取引分析を指先で：次世代取引分析ソフトウェア 市場に出回っている一般的な取引分析ソフトウェアは、時間別または週別の損益率統計のみを提供することが多く、より正確な取引分析のニーズを満たしていません。しかし、実際の取引市場では、毎日が独自の状況を呈しています。月曜日は静かで、水曜日は3倍のオーバーナイト金利で活発になり、金曜日は重要なデータ発表で非常に活発になります。明らかに、毎日統計分析を行うことは科学的ではなく、週単位で分析する方が理にかなっています。しかし、週足チャートは各日の統計的な状況のみを示しており、時間ごとの変化を捉えることができません。さらに、特定の銘柄は、ロングポジションとショートポジションで大きな違いを示すため、個別の分析が必要ですが、これは現在の取引分析ソフトウェアには欠けています。 時間単位が粗すぎることに加えて、既存の取引分析ソフトウェアは、戦略のフィルタリングの点でも不足しています。銘柄名のみでフィルタリングを行うことは、1つの銘柄で複数の戦略が同時に実行されている可能性があるため、科学的ではありません。同様に、マジックナンバーのみを頼りにフィルタリン
FREE
Weekly statistics MT4
Shi Jie He
インディケータ
精密な取引分析を指先で：次世代取引分析ソフトウェア 市場に出回っている一般的な取引分析ソフトウェアは、時間別または週別の損益率統計のみを提供することが多く、より正確な取引分析のニーズを満たしていません。しかし、実際の取引市場では、毎日が独自の状況を呈しています。月曜日は静かで、水曜日は3倍のオーバーナイト金利で活発になり、金曜日は重要なデータ発表で非常に活発になります。明らかに、毎日統計分析を行うことは科学的ではなく、週単位で分析する方が理にかなっています。しかし、週足チャートは各日の統計的な状況のみを示しており、時間ごとの変化を捉えることができません。さらに、特定の銘柄は、ロングポジションとショートポジションで大きな違いを示すため、個別の分析が必要ですが、これは現在の取引分析ソフトウェアには欠けています。 時間単位が粗すぎることに加えて、既存の取引分析ソフトウェアは、戦略のフィルタリングの点でも不足しています。銘柄名のみでフィルタリングを行うことは、1つの銘柄で複数の戦略が同時に実行されている可能性があるため、科学的ではありません。同様に、マジックナンバーのみを頼りにフィルタリン
FREE
Position Protect mt4
Shi Jie He
ユーティリティ
This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
EA Manager Pro
Shi Jie He
ユーティリティ
チャートが多すぎて、見つけにくいですか？ プログラムがどのチャートで実行されているのか分かりませんか？ ターミナルを再起動するたびにプログラムエラーが発生しますか？ もし、このような課題に直面しているなら、EA Managerが解決策を提供します！ EA Managerは、包括的なソリューションを提供します。 シンボル名、時間枠、プログラム名でソートできる、チャート情報の一覧を表示します。 すべてのチャート設定を保存します。再起動や設定変更に関係なく、いつでも復元でき、以前と同じパラメータを確保できます。 同時復元によるクラッシュやプログラムエラーを防ぐために、遅延復元を利用します。 ワンクリックですべてのチャートを削除する機能を提供します。 お読みいただきありがとうございます。ご意見やご感想がございましたら、コメント欄にご記入ください。いいね！をよろしくお願いいたします。 EA Manager MT4  
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信