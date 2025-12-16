Mouse calculation
- 지표
- Shi Jie He
- 버전: 1.1
Mouse Calculation은 마우스로 가리킨 가격에서 청산한다고 가정했을 때, 각 주문의 손익을 빠르게 계산해 줍니다.
그리드, 마틴, 분할 진입 등 다수 주문 운용 시 빠른 의사결정에 적합합니다. 손익분기 가격과 목표 가격을 한눈에 확인할 수 있습니다.
핵심 기능
-
Mouse PnL (M): 주문별/총 손익 미리보기(스왑 swap 포함).
-
Break even Price (B): 전체 포지션의 손익분기 가격/라인 표시.
-
Time_Sync_Lines (T): 최근 N일의 동일한 시각을 맞춰 비교; 드래그로 핵심 구간 복기.
-
Panel (P): 패널 표시/숨김.
-
About (A): 사용 안내 및 정보.
차트 표시 안내
-
B / S: 주문의 현재 손익
-
M: 마우스 가격 기준 “해당 가격 청산 시 손익” 추정
-
T: 총 손익
추천 사용 시나리오
-
그리드: 바스켓 익절 구간을 빠르게 결정.
-
마틴: 손익분기/플러스 전환에 필요한 반등 범위를 빠르게 확인.
-
다수 주문: 부분 청산 및 조정이 더 직관적.
파라미터
-
sync_lines: Time_Sync_Lines 세로선 개수(기본 8)
(그 외 입력값은 색상/표시 스타일 설정입니다.)
사용 방법
-
차트에 적용(현재 차트 심볼 기준).
-
M으로 Mouse PnL (M), B로 Break even Price (B), T로 Time_Sync_Lines (T) 활성화.
-
원하는 가격에 마우스를 이동해 확인; 비교가 필요하면 Time_Sync_Lines를 드래그.
단축키: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
중요 안내 및 면책
-
본 지표는 분석/의사결정 보조 용도이며, 투자 조언이 아니고 수익을 보장하지 않습니다.
-
계약 사양, 포인트 가치, swap은 브로커마다 달라 결과가 다를 수 있습니다.
-
지표는 자동매매를 하지 않으며 주문을 변경하지 않고 정보만 표시합니다.