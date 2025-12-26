Wizard Collects Cones

Der Berater berechnet die großen Spieler auf dem Markt und kommt zu dem Schluss, dass die großen Spieler bereit sind zu wetten und zu diesem Zeitpunkt öffnet der Berater zwei ausstehende Stop-Orders für den Kauf und Verkauf mit einem Stopploss, da ein großer Spieler auf dem Markt möglicherweise nicht allein ist und wer in welche Richtung die Decke ziehen wird, ist nicht bekannt?! daher ist es wünschenswert, einen Stopploss auf ein Minimum zu setzen, da es besser ist, die unrentable Order sofort zu schließen, wenn sich der aktuelle Preis entfaltet und ein großer Spieler alles auf einen Gewinn setzt, als dass er dann bestimmte Verluste trägt. Der Berater-Pfeil

oder der Fakir-Zauberstab auf dem Terminaldiagramm zeigt die Trendrichtung an, eine Art sagt Ereignisse voraus, in welche Richtung sich der Tagestrend entwickeln wird oder wo er mit einem Bruch des aktuellen Preises rechnen muss. Der Berater zeigt sich gut auf dem Währungspaar: XAUUSD und mit einem Saldo von 10.000 Dollar in 10 Jahren macht er mehr als 4 Millionen Dollar Kapital, während er den Berater mit einem Los von 5.0 oder 5 Dollar pro Trade (Order) handelt. Auf dieser Grundlage können wir sagen, dass Sie mit einem Kapital von 1000 Dollar und einer Rate von 0.5 Lot pro Order in 10 Jahren mehr als 400.000 Dollar verdienen können, wenn Sie alles durch 10 teilen. Und auch wenn wir all dies wissen und zwei solche Berater dabei haben, können wir einen von 10.000 Dollar starten, mehr als 100.000 sammeln und einen Berater einsetzen, um nicht 5.0 Lose pro Transaktion zu handeln, sondern zuerst 1.0 Lose pro Transaktion und zu sehen, was und wie es passieren wird. Ebenso zeigt der Berater gute Ergebnisse für das Währungspaar GBPJPY. Der Berater hat auch eine gute Optionsänderung, die tatsächlich die gleiche ist wie die Optionsänderung im Terminal selbst. Aber in den Einstellungen gibt es eine Option: trall - die installiert ist auf false und wenn es eingeschaltet ist, wird der Preis стоплосс bewegen wird, für den aktuellen Preis in einem bestimmten Abstand für die Installation in den Einstellungen des Beraters und nur wenn die große Volatilität auf dem Markt, mit einem starken Sprung des aktuellen Preises gegen den Laufenden Trend, der aktuelle Preis наскочит auf стоплосс und schließt order. Manche mögen dieses Gehen des Stoploss für den Preis nicht, insbesondere mag ich es nicht und deshalb habe ich eine normale Modifikation des Stoploss wie im Terminal vorgenommen. Im Allgemeinen laden Sie die Demo herunter, überprüfen Sie, schreiben Sie Tipps, Ansprüche usw.

Der Berater hat auch ein manuelles Trading-Panel.

Berater-Einstellungen:

tradpar hat zwei Parameter 1. COUNTER_TRADING trifft den Hauptberater.

MANUAL_TRADING ist verantwortlich für den manuellen Handel mit dem Panel.

Magic1 und Magic2 sind die magischen Zahlen des Beraters. Und die folgenden drei Parameter sind magische Zahlen für den manuellen Handel.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS - Dieser Parameter ist für die manuelle Einstellung des Stop-Losses verantwortlich.

AUTOMATIC_STOPLOSS - Mit dieser Option wird automatisch ein Stop-Loss festgelegt. Hier hängt alles von der Neigung des Trends ab, je größer der Trend ist - desto größer wird der Stop-Loss.

StopLoss - Dieser Parameter setzt den Stop-Loss auf manuell

bprice - Dieser Parameter ist für die Entfernung verantwortlich, in der eine ausstehende Stop-Order für den Kauf vom aktuellen Preis ausgestellt wird.

sprice - Dieser Parameter ist für die Entfernung verantwortlich, in welcher Entfernung eine ausstehende Stop-Order zum Verkauf vom aktuellen Preis ausgestellt wird.

NewPrice - Ich füge diesen Parameter hinzu, da es Zeiten gibt, in denen eine offene Pending Order manchmal geändert und näher an den aktuellen Preis verschoben werden muss, und dieser Parameter ist dafür verantwortlich. Die Daten werden in Punkten angegeben - dies ist die Entfernung von der ausstehenden Order zum aktuellen Preis, und wenn die Entfernung größer als die angegebene ist, bewegt sich die ausstehende Order um die angegebene Entfernung bprice, sprice näher an den aktuellen Preis.

morning - Dieser Parameter ist für den Berater verantwortlich, wann und ab welchem Zeitpunkt wir anfangen zu berechnen, ob es große Spieler auf dem Markt gibt oder nicht?! und sobald wir sie berechnet haben, werden wir sofort zwei ausstehende Stop-Orders öffnen und auf Glück warten.

evening - Diese Option ist verantwortlich, wenn wir aufhören, die großen Spieler auf dem Markt zu berechnen.

TrallOrder beinhaltet das Tralling von Aufträgen

PlusPoints sind die Entfernung zum aktuellen Preis - in welcher Entfernung vom aktuellen Preis zum Eröffnungspreis der Order muss der Thrall der Order ausgeführt werden.

TrallStep ist die Entfernung vom Eröffnungspreis einer Order zum Stop-Loss-Preis, unter dem der aktuelle Preis die Order gewinnbringend schließt.

trall - Dieser Parameter aktiviert den Trall, damit er sich in einer bestimmten Entfernung hinter dem aktuellen Preis bewegt, jedoch nicht unter dem im TrallStep angegebenen Abstand.

MyClos - Dieser Parameter schließt Aufträge, wenn ihre Gewinne diesen angegebenen Parameter erreichen.

deleteevening - Dieser Parameter ist für die Zeit verantwortlich, in der der Berater die ausstehenden Aufträge schließt, falls diese im Markt vorhanden sind.





P.S: Dort sehen Sie in den Screenshots des Währungspaares GBPJPY in den Einstellungen des Beraters, wie ich die Einstellungen des Beraters ändere und das Einkommen sich ändert.

Das Einkommen hängt also von den Einstellungen des Beraters ab.