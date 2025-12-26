Wizard Collects Cones

Der Berater berechnet die großen Spieler auf dem Markt und kommt zu dem Schluss, dass die großen Spieler bereit sind zu wetten und zu diesem Zeitpunkt öffnet der Berater zwei ausstehende Stop-Orders für den Kauf und Verkauf mit einem Stopploss, da ein großer Spieler auf dem Markt möglicherweise nicht allein ist und wer in welche Richtung die Decke ziehen wird, ist nicht bekannt?! daher ist es wünschenswert, einen Stopploss auf ein Minimum zu setzen, da es besser ist, die unrentable Order sofort zu schließen, wenn sich der aktuelle Preis entfaltet und ein großer Spieler alles auf einen Gewinn setzt, als dass er dann bestimmte Verluste trägt. Der Berater-Pfeil

oder der Fakir-Zauberstab auf dem Terminaldiagramm zeigt die Trendrichtung an, eine Art sagt Ereignisse voraus, in welche Richtung sich der Tagestrend entwickeln wird oder wo er mit einem Bruch des aktuellen Preises rechnen muss. Der Berater zeigt sich gut auf dem Währungspaar: XAUUSD und mit einem Saldo von 10.000 Dollar in 10 Jahren macht er mehr als 4 Millionen Dollar Kapital, während er den Berater mit einem Los von 5.0 oder 5 Dollar pro Trade (Order) handelt. Auf dieser Grundlage können wir sagen, dass Sie mit einem Kapital von 1000 Dollar und einer Rate von 0.5 Lot pro Order in 10 Jahren mehr als 400.000 Dollar verdienen können, wenn Sie alles durch 10 teilen. Und auch wenn wir all dies wissen und zwei solche Berater dabei haben, können wir einen von 10.000 Dollar starten, mehr als 100.000 sammeln und einen Berater einsetzen, um nicht 5.0 Lose pro Transaktion zu handeln, sondern zuerst 1.0 Lose pro Transaktion und zu sehen, was und wie es passieren wird. Ebenso zeigt der Berater gute Ergebnisse für das Währungspaar GBPJPY. Der Berater hat auch eine gute Optionsänderung, die tatsächlich die gleiche ist wie die Optionsänderung im Terminal selbst. Aber in den Einstellungen gibt es eine Option: trall - die installiert ist auf false und wenn es eingeschaltet ist, wird der Preis стоплосс bewegen wird, für den aktuellen Preis in einem bestimmten Abstand für die Installation in den Einstellungen des Beraters und nur wenn die große Volatilität auf dem Markt, mit einem starken Sprung des aktuellen Preises gegen den Laufenden Trend, der aktuelle Preis наскочит auf стоплосс und schließt order. Manche mögen dieses Gehen des Stoploss für den Preis nicht, insbesondere mag ich es nicht und deshalb habe ich eine normale Modifikation des Stoploss wie im Terminal vorgenommen. Im Allgemeinen laden Sie die Demo herunter, überprüfen Sie, schreiben Sie Tipps, Ansprüche usw.

Der Berater hat auch ein manuelles Trading-Panel.

Berater-Einstellungen:

tradpar hat zwei Parameter 1. COUNTER_TRADING trifft den Hauptberater.

                                                  MANUAL_TRADING ist verantwortlich für den manuellen Handel mit dem Panel.

Magic1 und Magic2 sind die magischen Zahlen des Beraters. Und die folgenden drei Parameter sind magische Zahlen für den manuellen Handel.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS - Dieser Parameter ist für die manuelle Einstellung des Stop-Losses verantwortlich.

                    AUTOMATIC_STOPLOSS - Mit dieser Option wird automatisch ein Stop-Loss festgelegt. Hier hängt alles von der Neigung des Trends ab, je größer der Trend ist - desto größer wird der Stop-Loss.

StopLoss - Dieser Parameter setzt den Stop-Loss auf manuell

bprice - Dieser Parameter ist für die Entfernung verantwortlich, in der eine ausstehende Stop-Order für den Kauf vom aktuellen Preis ausgestellt wird.

sprice - Dieser Parameter ist für die Entfernung verantwortlich, in welcher Entfernung eine ausstehende Stop-Order zum Verkauf vom aktuellen Preis ausgestellt wird.

NewPrice - Ich füge diesen Parameter hinzu, da es Zeiten gibt, in denen eine offene Pending Order manchmal geändert und näher an den aktuellen Preis verschoben werden muss, und dieser Parameter ist dafür verantwortlich. Die Daten werden in Punkten angegeben - dies ist die Entfernung von der ausstehenden Order zum aktuellen Preis, und wenn die Entfernung größer als die angegebene ist, bewegt sich die ausstehende Order um die angegebene Entfernung bprice, sprice näher an den aktuellen Preis.

morning - Dieser Parameter ist für den Berater verantwortlich, wann und ab welchem Zeitpunkt wir anfangen zu berechnen, ob es große Spieler auf dem Markt gibt oder nicht?! und sobald wir sie berechnet haben, werden wir sofort zwei ausstehende Stop-Orders öffnen und auf Glück warten.

evening - Diese Option ist verantwortlich, wenn wir aufhören, die großen Spieler auf dem Markt zu berechnen.

TrallOrder beinhaltet das Tralling von Aufträgen 

PlusPoints sind die Entfernung zum aktuellen Preis - in welcher Entfernung vom aktuellen Preis zum Eröffnungspreis der Order muss der Thrall der Order ausgeführt werden.

TrallStep ist die Entfernung vom Eröffnungspreis einer Order zum Stop-Loss-Preis, unter dem der aktuelle Preis die Order gewinnbringend schließt.

trall - Dieser Parameter aktiviert den Trall, damit er sich in einer bestimmten Entfernung hinter dem aktuellen Preis bewegt, jedoch nicht unter dem im TrallStep angegebenen Abstand.

MyClos - Dieser Parameter schließt Aufträge, wenn ihre Gewinne diesen angegebenen Parameter erreichen.

deleteevening - Dieser Parameter ist für die Zeit verantwortlich, in der der Berater die ausstehenden Aufträge schließt, falls diese im Markt vorhanden sind.


P.S: Dort sehen Sie in den Screenshots des Währungspaares GBPJPY in den Einstellungen des Beraters, wie ich die Einstellungen des Beraters ändere und das Einkommen sich ändert.

Das Einkommen hängt also von den Einstellungen des Beraters ab.

Empfohlene Produkte
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
Experten
Das Herzstück des VidyaPearsonFlow-Roboters ist die Synthese zweier Schlüsselprinzipien : adaptive Filterung des Marktrauschens und statistische Analyse der Korrelationen zwischen wichtigen Devisenpaaren wie EURUSD, GBPUSD und XAUUSD. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Algorithmus, sondern um ein System, das die Harmonie zwischen mathematischer Strenge und der Flexibilität verkörpert, die erforderlich ist, um in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu agieren. Das Wesentliche der M
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Clearwater
Tetiana Vieriutina
Experten
Nutzen Sie die Kraft der Präzision und Zuverlässigkeit von Clearwater, Ihrem ultimativen Handelsbegleiter. Clearwater Expert Advisor ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das sorgfältig entwickelt wurde, um die komplexen Gewässer der Finanzmärkte mit Finesse und Genauigkeit zu navigieren. Live-Signal Hauptmerkmale: Hochmoderne Algorithmen: Clearwater nutzt hochmoderne Algorithmen, um Markttrends zu analysieren, Chancen zu erkennen und Trades mit Geschwindigkeit und Präzision
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Harmonic EA "Tool für den Handel mit 28 Währungspaaren nach 88 harmonischen Mustern plus einem nach Ihren Parametern angepassten Muster Die Expertengrafik-Schnittstelle führt Sie zu den Musternamen, wenn Sie über den Musterkreis fahren Sie können eine beliebige Anzahl von Währungspaaren und Mustern für Ihren Handel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Kreis des Währungspaares oder das harmonische Muster klicken (grün = aktivieren, rot = deaktivieren) Sie können mehr als eine
Stable Pulse
Ivan Simonika
Experten
Die Arbeit des Stable Pulse Bot wird in Form von mehreren Schlüsselmomenten dargestellt, die in den Screenshots zu sehen sind. Diese Entwicklung ist ein Scalping-System. Sie können den Bot kostenlos herunterladen und testen, um sich selbst von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Der Bot kann für verschiedene Währungspaare und verschiedene Zeiträume getestet werden. Das Wichtigste ist, dass Sie die Einstellungen des Testers wie im Screenshot gezeigt vornehmen, um den Bot korrekt zu testen. Sie müs
Red Fire
Evgeniy Zhdan
Experten
Eine einzigartige Handelsstrategie basiert auf der Kontrolle des Handelsvolumens bei verschiedenen Volatilitätsniveaus. Der Handelsexperte bestimmt automatisch die Zonen der Käufe und Verkäufe und den Grad der mathematischen Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Vorhersage für jede Transaktion. Bei ausreichenden Bedingungen und einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit beginnt der Berater mit seiner Arbeit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Jeder Handel wird durch Stop-Loss gesich
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Experten
Alpha Flow EA: Ihr Trading auf das nächste Level bringen Alpha Flow EA   ist ein hochmoderner Trading-Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse zu revolutionieren. Mit proprietären Handelsalgorithmen und tiefen Marktkenntnissen bietet   Alpha Flow EA   außergewöhnliche Leistung in unterschiedlichen Handelsumgebungen und hilft Ihnen, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Was macht Alpha
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
Experten
Wahrscheinlichkeits- und Risikomanagement-basierter Handelsalgorithmus EA. Dieser EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen, in der Tat nimmt es nicht den Zeitrahmen in Rechnung. Bitte machen Sie einen Backtest und generieren Sie die optimierten Werte für Ihren MT4-Broker. Bitte verwenden Sie die optimierten Eingabeparameter nur für das gegebene Währungspaar und ändern Sie TP oder SL nicht, sobald der Handel platziert ist. Da die Wahrscheinlichkeit eines Münzwurfs besteht, dass die Kauf- und Verkaufs
FREE
GoodTrader
Ye Huan Guan
Experten
Handeln Sie, was Sie sehen können Empfohlener Broker: EXNESS. Optionale Technik: Verzögerung bei ausstehenden Aufträgen (Standardwert 0 , einschalten, wenn Ihre Plattform eine Atempause braucht). Warum Händler TopRecognizer wählen Der TopRecognizer findet Gelegenheiten, die Sie tatsächlich auf dem Chart sehen , und platziert die richtige Pending Order für Sie - schnell, ruhig und konsistent. Erstaunlich glatte Aktienkurve. Eingebaute USD-basierte Risikokontrollen sorgen dafür, dass die Drawdow
Accuracity
Vladislav Filippov
1 (1)
Experten
Damit der Experte korrekt funktioniert, vergessen Sie nicht, die Dateien in das Verzeichnis der Vereinbarung hochzuladen (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Accuracity ist ein automatisiertes Handelsneurosystem der völlig neuen Generation. Dieses System, dessen strukturelle Grundlage ein spezialisiertes neuronales Netzwerk ist, ist in der Lage, permanent in chaotischen Marktbedingungen zu lernen, sie zu organisieren und zu systematisieren, um den Handel zu optimier
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experten
Der einzigartige Algorithmus des EA berechnet den Durchschnittspreis (der sich in Form einer Trendlinie auf dem Chart widerspiegelt), der das Zentrum der Preisattraktion im Rahmen des gehandelten Zeitrahmens darstellt. In Zeiten zunehmender Volatilität beginnt der Berater seine Arbeit mit dem Ziel, den Gewinn in der Region des Anziehungspunktes des Preises zu fixieren. Der Berater verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden. Es wird empfohlen, einen Handelsexperten auf einem Remote-Server (
Dynamics Pips Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Dynamische Pips: Ein innovativer Multi-Währungs-Bot für den automatisierten Devisenhandel Dynamic Pips ist ein High-Tech-Tool für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, das für Händler aller Niveaus entwickelt wurde. Dieser Multiwährungsroboter, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse zeitlicher Informationsflüsse basiert, bietet einzigartige Möglichkeiten, von Währungsschwankungen zu profitieren. Da er in jedem Zeitrahmen und mit einer Vielzahl von Währungspaaren arbeitet, wi
Vdi Algo
Andrei Muzov
Experten
VDI Algo — Intelligenter Trading-Roboter basierend auf dem Volume Decomposition Index (VDI) VDI Algo ist ein Trading-Roboter, der auf Volumenanalyse basiert. Im Code ist ein einzigartiger Indikator namens Volume Decomposition Index (VDI) integriert, der das Verhältnis zwischen Käufer- und Verkäufervolumen berechnet, um die Stärke und Richtung der Preisbewegung zu bestimmen. Um die Signalgenauigkeit zu erhöhen, werden die Signale des Indikators durch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Ein MetaTrader 4 (MT4) Expert Advisor, der schwebende Aufträge für Kursausbrüche verwendet, ist ein automatisiertes Instrument, das dazu dient, bei starken Marktbewegungen Gewinne zu erzielen. Seine Hauptfunktion besteht darin, schwebende Orders (Buy Stop und Sell Stop) auf vorher festgelegten Niveaus zu platzieren, die dann aktiviert werden, wenn der Kurs diese Niveaus durchbricht und einen potenziellen Trend anzeigt. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-d
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Experten
Währungskurator: Ein moderner Multi-Währungs-Forex-Handelsbot Einführung Currency Curator ist ein innovativer Multi-Währungs-Handels-Bot, der speziell entwickelt wurde, um Ihren Devisenhandel zu automatisieren und zu verbessern. Durch den Einsatz modernster Algorithmen führt dieser Expert Advisor eine gründliche Analyse der Marktbedingungen durch und führt Trades mit hoher Effizienz aus. Sein primäres Ziel ist es, den Nutzern zuverlässige Werkzeuge für den erfolgreichen Handel an die Hand zu geb
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experten
Aureus Quantum Surge-H1: Erschließen Sie das Potenzial des automatisierten Goldhandels Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Real Account Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Übersicht Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater für den Handel mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Es integriert mehrere technische Indikatoren mit robusten Risikomanagementtechniken, um eine konsistente Performa
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experten
Dies ist ein selten funktionierender EA. Ich empfehle diesen EA für institutionelle Fonds. Ich empfehle ihn nur für das Paar EURUSD. Arbeits-Zeitrahmen M1 . Orders 1-3 Serien pro Monat - ist optimal. Öffentliche Überwachung https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategie EA verkauft, wenn teuer ist und kauft, wenn billig. Wenn % Bullen in einem Moment <x EA sucht nach Käufen. Wenn % Bullen im Moment >y ist EA auf der Suche nach Verkäufen. Für die Eröffnung von EA-Aufträgen wird die Marktstru
Phoenix AI Scalper
Petar Krastev
Experten
Dieser Experte basiert auf einem maßgeschneiderten Indikator in Kombination mit Preisaktionssignalen. Die Kombination aus unserem Indikator mit PA gemischt gibt wunderbare Ergebnisse. Der Expert Adviser ist für GBPUSD und EURUSD optimiert. Er arbeitet unabhängig vom Zeitrahmen. Eigenschaften: Niedriger Drawdown Kleiner Stop-Loss Keine Martingale-Strategie Keine Grid-Strategie Skalpieren Kleine sichere Trades Volatilitätserkennung* Funktioniert mit allen Brokern, für die gilt: Schnelle Ausfü
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Merlin Scalp EA - MT4 Expert Advisor, spezialisiert auf Gold Merlin Scalp EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Sein Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Spezialisiert auf XAU/USD: Der EA wurde entwickelt, um die einzigartigen Merkmale des Goldpreisverhaltens zu berücksichtigen, wie seine Volatilität
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
Autotrade Gold
Botond Ratonyi
5 (1)
Experten
Dies ist ein Gold-Trader-Roboter. Goldhandel ist sehr viel anders als Forex-Handel wegen der vielen Variablen und Sentiment Unterschiede über die Vermögenswerte. Ich erstellt und codiert einen völlig neuen Algorithmus für diese Strategie. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren oder bekannte Preisaktionsmuster. Basierend auf all meinen Tests und der Analyse der verschiedenen Muster und Indikatoren habe ich erkannt, dass es für eine einzigartige Goldhandelsstrategie nicht ausre
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experten
Automatisieren Sie Ihre Fimathe MT4-Strategie - Handeln Sie effizient und präzise Beschreibung: Die Fimathe-Strategie ist weithin für ihre Rentabilität anerkannt, erfordert jedoch auch stundenlange Marktüberwachung. Um dieses Problem zu lösen, stellen wir Fimathe MT4 vor, einen Roboter, der die Ausführung Ihrer Strategie automatisiert. So funktioniert es: Fimathe MT4 arbeitet im "halbautomatischen" Modus. Sie führen Ihre Analyse durch, und der Roboter führt Trades auf Grundlage dieser Analyse
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Black Ultras Bt
Vitalii Zakharuk
Experten
Der Black Ultra Bot wird für den Einsatz bei sehr volatilen Währungspaaren oder in Zeiten erhöhter Volatilität empfohlen. Es handelt sich um einen trendfolgenden Handelsalgorithmus mit einer fortschrittlichen Architektur, der mit Pending Orders arbeitet. Die Mechanik des Bots basiert auf Trailing-Stop-Aufträgen , die er zum Eingehen und Verlassen von Positionen verwendet. Sobald Sie verstehen, wie diese Aufträge funktionieren, wird Black Ultra zu einem einfach zu bedienenden Werkzeug für Sie. D
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Ratgeber ist für die Idee von Martingale, aber nicht ganz Martingale. Zunächst wollte ich seine Logik verbergen, aber ich werde einführen, dass ich mit den Einstellungen immer noch teilweise seine Eigenschaften offenbaren muss und an einer Stelle seine Parameter angeben muss, damit die Käufer keine Verwirrung in der Logik haben, da Programmierer meiner Meinung nach mit ihrer Logik etwas anders sind als normale Menschen, und deshalb werde ich persönlich versuchen, die Arbeit dieses Berate
BigBrosers
Aleksandr Nadein
Experten
ADVISOR ASSISTANT, KANN DURCH DEN ALGORITHMUS DER ERÖFFNUNG VON PENDING ORDERS SELBST HANDELN. 1. ERÖFFNUNG VON SCHWEBENDEN AUFTRÄGEN ZWEIER ARTEN AUF DER KAUFSEITE (BUYLIMIT BUYSTOP) AUFTRÄGE WERDEN IN EINEM BESTIMMTEN ABSTAND MIT ÄNDERUNG UM EINEN BESTIMMTEN ABSTAND GEÖFFNET 2. ERÖFFNUNG VON SCHWEBENDEN AUFTRÄGEN ZUM VERKAUF (SELLLIMIT SELLSTOP), WENN ES NICHT NOTWENDIG IST, VERLUSTBRINGENDE AUFTRÄGE IN EIN PLUS ZU BRINGEN, GIBT ES EINE REIHE VON ALGORITHMEN 1.ALLE OFFENEN ORDERS MIT ENTGEGENG
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experten
SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Rockman
Jia Jie Tian
Experten
WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und eine Anleitung zur Einrichtung des EA zu erhalten. Ich habe viel Zeit und Mühe aufgewendet, um diese Software anspruchsvoll zu gestalten, mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen, während der Drawdown unter 20% gehalten wird. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und is
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
Weitere Produkte dieses Autors
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilitys
Hallo an alle.  Ich möchte Ihnen ein wenig über dieses Panel für den Handel auf dem Finanzwährungsmarkt erzählen. Das Panel ist in der Programmiersprache MQL4 geschrieben und wurde entwickelt, um bei der Eröffnung von Marktaufträgen an bestimmten Positionen zu helfen. Es funktioniert sowohl mit normalen Orders als auch mit ausstehenden Orders. Das heißt, öffnet Verkaufs- und Kaufaufträge wie Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. Und öffnet auch ein Netzwerk von Pending Orders und,
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet den gleitenden Durchschnitt mit bestimmten Parametern, um Aufträge zu eröffnen. Er eröffnet immer den ersten Kaufauftrag, aber mit bestimmten Einstellungen kann er auch nur Verkaufsaufträge eröffnen. Um Aufträge zu schließen, verwendet er einen Gewinn, nach dem er alle Aufträge schließt und seine Arbeit von neuem beginnt. Bis jetzt funktioniert er als Martingale und als Networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the va
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Experten
Der Breaking Trend ADVISOR eröffnet die erste Position nur, um einen Auftrag zu kaufen. Als Nächstes schaut er, ob der Preis in den Verlust geht, dann setzt er bei einer bestimmten Verlustdistanz eine schwebende Stop-Order Verkaufen mit einem erhöhten Lot, um den Verlust zu decken und den Gewinn beim Schließen der Kauf- und Verkaufsaufträge zu fixieren. Und dann läuft der ganze Handel tatsächlich nach dieser Logik ab. Dies sind die Einstellungen des Advisors : -- LOT --- extern double lots    
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Berater ist eigentlich ein Martingale und arbeitet mit dem Schleppnetz nur für BUY-Orders mit Magic1. Für alle anderen Oder funktioniert das Schleppen nicht. Abhängig vom EnteringMarket-Parameter wird der Expert Advisor geöffnet Haftbefehle sind seltener oder häufiger. Dies hängt von der Entfernung der gleitenden Durchschnitte voneinander ab und je größer dieser Abstand ist, desto größer ist der Abstand eine Kauforder wird seltener geöffnet. Die Bedeutung der Strategie ist einfach: Eine K
MartinZ
Iurii Kuksov
Experten
Dies ist ein gewöhnlicher Berater, der auf dem Martingale-System arbeitet. Stellt Aufträge abhängig von der Kreuzung des Durchschnittspreises aus. Hier muss man sagen, dass der Schlusskurs mit einem Gewinn nach der Eröffnung der zweiten und nachfolgenden Orders, sagen wir, auf der Verkauf wird in Punkten gemessen und zählt nicht. Das heißt, Sie müssen den Berater selbst im Strategietester verbannen und bereiten Sie seine Einstellungen richtig für ein bestimmtes Währungspaar usw. vor. die Ihnen v
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Experten
Der Berater arbeitet am Martingale-System. Er öffnet Transaktionen im Zeitplan des Moving Average. Für die Öffnung verwendet ZEITRAUM M15 und verschiedene zeitraum der Preisberechnung und mit unterschiedlicher Verschiebung. Hier muss man sagen, dass der Schlusskurs mit einem Gewinn nach der Eröffnung der zweiten und nachfolgenden Orders, sagen wir, auf der Verkauf wird in Punkten gemessen und zählt nicht. Das heißt, Sie müssen den Berater selbst im Strategietester verbannen und bereiten Sie sein
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Experten
Hier fehlt diesem Berater die magische Zahl. Eine Art ist ein Nachteil, da es unmöglich sein wird öffnen Sie zwei oder mehr Berater im selben Terminal, da sie sich gegenseitig stören. Aber an verschiedenen Terminals das wird nicht passieren. Im Code selbst sind sie vorhanden, da der Berater in seiner Logik arbeitet und verwendet ausschließlich magische Ordernummern. Das heißt, es ist Teil der Logik der Arbeit von Beratern und ohne sie. Beim Eintritt in den Markt verwendet der Berater eine große
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Berater ist die Fortsetzung des ersten, aber er öffnet um ein Vielfaches mehr Aufträge. Warum? Weil ich es ihm hinzugefügt habe kontrolle der Trendsuche mit Pending Orders. Das heißt, er merkt sich, in welche Richtung sich der Preis bewegt und, wo und warum er den letzten Haftbefehl eröffnet hat... und so bewegt sich dieser Berater immer in die richtige Richtung. Der einzige Nachteil ist, wenn Sie ihn nicht richtig einrichten und ihn dazu bringen, mit diesen Einstellungen zu arbeiten. Er
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Experten
Die Arbeitslogik dieses Beraters ist sehr gewöhnlich. Es verwendet gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Werten, um in den Markt einzusteigen und basierend auf diesen Verhältnissen öffnet er sich, öffnet immer den ersten Kaufvertrag. Und schon ausgehend von ihr und ihrem Verhalten baut das folgende Modell seines Verhaltens auf. Und zwar... der Berater verwendet keinen Take-Profit und Stop-Loss, sondern schließt orders, wenn Sie einen bestimmten Gewinn erzielen, wobei Sie in den Einstellu
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitys
Dies ist ein übliches Panel, das ein Netzwerk von Kauf- und Verkaufsaufträgen ausstellt. Schließt diesen Expert Advisor für den in den Einstellungen definierten Gewinn. Dann gibt es einen Parameter und heißt Ladder, der beinhaltet, dass der Abstand zwischen den Aufträgen um die durch den Parameter Ladder angegebenen Punkte zu erhöhen beginnt (hier steht in den Grundeinstellungen 10 Punkte) bedeutet eine zweite 10-Punkte-Order, eine dritte 20-Punkte-Order, eine vierte 40-Punkte-Order usw. Dann
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Experten
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Experten
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Experten
Der Berater handelt abhängig von den Einstellungen... aggressiv ist nicht aggressiv - hier, wie Sie es einrichten, wird es handeln. Was sollte in der Besonderheit seiner Strategie hervorgehoben werden? Und die Tatsache, dass der Berater die Geschäfte so öffnet... Wenn Sie nach den festgelegten Parametern einen Buy-Deal zum Kauf öffnen, wird er nach bestimmten Punkten in den Einstellungen, sobald ein Signal zum Verkauf vorliegt, unterhalb der Buy-Orders Trades zum Verkauf öffnen. Und genau umgeke
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Ratgeber ist für die Idee von Martingale, aber nicht ganz Martingale. Zunächst wollte ich seine Logik verbergen, aber ich werde einführen, dass ich mit den Einstellungen immer noch teilweise seine Eigenschaften offenbaren muss und an einer Stelle seine Parameter angeben muss, damit die Käufer keine Verwirrung in der Logik haben, da Programmierer meiner Meinung nach mit ihrer Logik etwas anders sind als normale Menschen, und deshalb werde ich persönlich versuchen, die Arbeit dieses Berate
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Experten
Warum Absicherung? Weil dieser Berater mit seiner Strategie versucht, Ihre investierte Investition zu halten. Aus diesem Grund verwendet dieser Berater keinen Stopploss und seine Strategie zielt ausschließlich auf den Gewinn ab, und in kritischen Situationen, die auf dem Devisenmarkt stattfinden, wird er versuchen, Ihr Kapital zu erhalten, wenn er Geschäfte öffnet. Das Diagramm des Screenshots des Währungspaares XAUUSD zeigt genau an welchem Punkt der Berater in den Zustand der Absicherung überg
That Day
Iurii Kuksov
Indikatoren
Der Indikator ist in seiner Schöpfung üblich. Es berechnet Hochs, Tiefs und korreliert sie mit dem Durchschnittspreis. Das einzige, was seinen Charme hat, ist, dass er die Parameter des letzten Tages mit denen des heutigen Tages korreliert, und deshalb habe ich ihn "An diesem Tag" genannt. Es wurde für die Zeitperiode des H1 - Stundenplans entwickelt. Und genau darauf verhält er sich richtig. In den Einstellungen ist es einfach Der Parameter: length bestimmt den Durchschnittspreis. Parameter: pr
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine Art Strategie, die mit Hilfe von Linien diese oder andere Indikationen von Kerzen aufbaut, die dem Händler bei seinen Berechnungen und dem Handel helfen werden. Der Indikator selbst ist ein normaler Moving Average, der in zwei Farben gefärbt ist: hell und dunkel, und damit dem Händler das Verhalten des Marktes in der aktuellen Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt und je nach Farbwert anzeigt, welche Trades zu diesem Zeitpunkt am besten geöffnet werden: entw
Wax Candle
Iurii Kuksov
Experten
Der Berater handelt nach Ebenen. Das heißt, in den Einstellungen des Beraters werden die Stufen eingestellt: morning ist, ab welcher Zeit die Levels berechnet werden, evening ist, bis wann die Berechnungen durchgeführt werden, und während dieser Zeit berechnet der Berater die Höhen und Tiefen des Schließens und Öffnens der Balken, und erst danach öffnet er die ausstehenden Stop-Orders, eine über dem Maximum für den Kauf und eine unter dem Minimum für den Verkauf. Der Nottrade-Parameter in den Ex
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experten
Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellung
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension