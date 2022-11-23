Golden Pickaxe

4.67

EA verfügt über leistungsstarke Live-Track-Records von verschiedenen Set-Dateien:

XAU Risky Vol
XAUBalanced Vol
XAUBalanced

DieMT5-Version finden Sie hier

Golden Pickaxe ist ein Mean-Reversion-Grid-Handelssystem, das die Technologie des maschinellen Lernens nutzt, um potenziell hochprofitable Trades auf dem Goldmarkt zu platzieren. Es nutzt reale Marktineffizienzen zu seinem Vorteil, um einen Vorteil gegenüber dem Markt zu haben. Der EA hat 5 vordefinierte Set-Dateien, die im Wesentlichen 5 verschiedene Handelssysteme für Gold darstellen. Sie können die Standardoption (XAU Risky) wählen oder Ihre eigene Präferenz haben

Unterstützte Währungspaare: XAUUSD (auch bekannt als GOLD)

Zeitrahmen: M1

Merkmale:

  • Ermöglicht es Ihnen, das Neuronale Netzwerk mit den Daten Ihres Brokers zu trainieren
  • Erweiterte Nachrichten- und Börsencrash-Filter
  • Flexible Anpassung mit einer Vielzahl von Filtern und Optionen
  • Solide Backtest- und Live-Performance
  • Statistik-Panel mit Selbstdiagnose-System und Neural Network Forecast-Indikator
  • Viel billiger als die verfügbaren hochwertigen Alternativen
  • Sehr einfach zu bedienen: lesen Sie einfach 2 Zeilen der Anweisungen unten
Backtests sollten mit der Tick Data Suite GMT+2 mit US DST durchgeführt werden . Dieser GMT-Offset wird von den meisten Brokern verwendet.

    Wie installieren?

    Anforderungen

    • Der EA ist NICHT empfindlich auf Spread und Slippage. Ich empfehle aber einen guten ECN-Broker zu verwenden.
    • Der EA sollte kontinuierlich auf einem VPS laufen
    • Bei einem Hebel von nur 1:30 empfehle ich, bei einem Konto unter 6000$ keine höheren als die niedrigen Risikoeinstellungen zu verwenden, da es sonst zu Problemen mit der freien Margin kommen kann. Mit 1:100 Leverage sollte es in Ordnung sein, mit bis zu erheblichen Risiko-Einstellungen auf einem $1000-Konto

    MM- und Risiko-Einstellungen

    • Allow Opening a new Grid - Öffnung neuer Grids ein/aus. Es hat keinen Einfluss auf die bereits geöffneten Grids
    • Lot-Sizing-Methode - wählen Sie die Lot-Sizing-Methode entsprechend dem Risiko, das Sie eingehen möchten: Fixed Lots verwendet die feste Losgröße aus dem Parameter "Fixed Lot", Dynamic Lots verwendet den Parameter "Dynamic Lot", Deposit Load berechnet die Lots auf der Grundlage der Deposit Load in %, und 4 vordefinierte Voreinstellungen berechnen das Risiko automatisch für Sie
    • Festes Lot - festes Handelslot für den ersten Handel.
    • Dynamisches Lot (Saldo/Eigenkapital-basiert) - Saldo/Eigenkapital, das pro 0,01 Lot verwendet wird
    • Deposit Load % - % der Einlage, die für die Eröffnung des ersten Handels vollständig verwendet wird

    Strategie

    • Prozentualer Pips-Modus - ein/aus prozentualer Pips-Modus. 1 pro. Pip = 0.0001 * Aktueller Kurs. Preis
    • Price Channel Period - Periode der Donchian-Kanäle, die zur Berechnung der oberen/unteren Levels verwendet werden
    • Preiskanal-Zeitrahmen - Arbeits-TF für die Donchian-Kanäle
    • Daily EMA Period - Periode des täglichen EMA für die Berechnung des mittelfristigen Trends
    • Volatilitätsfilter - ermöglicht es Ihnen, riskante Trades während Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden

    Maschinelles Lernen

    • Neural Network Filter aktivieren - Ein- und Ausschalten der Filterung von Trades mit ML-Technologie
    • Use Built-in Perceptron Configuration - wenn true, verwendet der EA die integrierte Perceptron-Konfiguration. Wenn false, lädt der EA die benutzerdefinierte Konfigurationsdatei Perceptron_Config.txt, die sich im gemeinsamen Verzeichnis für alle MT4/5-Terminals befindet
    • Min Probability of Profit % - Mindestwahrscheinlichkeit, dass ein Handel zu einem Gewinn führt

    Perceptron-Training

    • Perceptron-Trainingsmodus - wenn wahr, wird der EA versuchen, Perceptron zu trainieren und die Ergebnisse in der externen Konfigurationsdatei Perceptron_Config.txt zu speichern
    • Dataset Max Size - maximale Größe des Datensatzes für Rohdaten
    • Neuron in Hidden Layer - Anzahl der Neuronen in der versteckten Schicht. Wenn Null, dann wird keine versteckte Schicht verwendet
    • Trainingsalgorithmus - Trainingsalgorithmus: Levenberg-Marquardt oder L-BFGS
    • Anzahl der Neustarts - maximale Anzahl von Neustarts, um das globale Optimum zu finden

    Grid-Einstellungen

    • Trade Distance - minimaler Schritt in Pips zwischen Grid(Durchschnitts-)Trades
    • 2nd Trade Multiplier - Multiplikator für den zweiten Trade
    • 3. bis 5. Trade Multiplier - Multiplikator für die 3. bis 5. Trades
    • Multiplikator für den 6. Handel - Multiplikator für den 6. und 01. Handel
    • Maximale Abschlüsse - maximale Anzahl von Rasterabschlüssen (Mittelwertbildung)

    Andere

    • Trade Comment - Kommentar für Aufträge
    • UID (0...9) - eindeutige EA-Instanznummer. Normalerweise muss sie nicht geändert werden.


    Bewertungen 8
    Steffen Schmidt
    872
    Steffen Schmidt 2024.01.19 13:33 
     

    Thank you Valeria Mischenko, Golden Pickaxe ⛏️ actually achieves high quality trades, excellent with automated adjustments of tp and sl as the market moves in either direction, it keeps your money safe with relative zero risk to your funds, so again excellent EA/ trading Robot 🤖

    Sathit Sukhirun
    2782
    Sathit Sukhirun 2023.03.02 16:17 
     

    perfect Ea

    julioneves63
    512
    julioneves63 2023.02.27 14:12 
     

    I have been running Golden PickAxe for almost 2 months now and Im running average risk with 2 different sets. Results are not sky high, but has been very stable and profit is good. Has an incredible active group in telegram with great people to learn from. I have a lot of experience with Valeria EAs that are without doubt closest to the best we can find. Its not a making money machine but great for a portfolio of EAs. Recommend it and need to give 5 stars since it is very well designed and tested.

    Update: running more then 4 months and very happy with it. Just dont forget of risk/money managment

    Global EA DJ
    Global Scale Europe Consulting, S.L.
    Experten
    Expertenroboter zur Einschätzung von Markttrends, besonders geeignet für den Handel mit dem Dow Jones Index. Er führt automatisch Trades aus, die dem Markttrend der letzten Stunden folgen. Geeignet für alle Arten von Nutzern, die an einem Roboter interessiert sind, der einfach zu verwalten, sehr intuitiv und für Nicht-Experten geeignet ist.
    Stp
    Vladislav Filippov
    Experten
    Damit der Experte korrekt funktioniert, vergessen Sie nicht, die Dateien in das Verzeichnis der Vereinbarung hochzuladen (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP ist ein automatischer Handelsberater, der auf Neurotechnologie basiert und auf einem stündlichen Zeitrahmen arbeitet. Der Expert Advisor ist für den Handel nach der sicheren Handelsstrategie von Levels konfiguriert, die die Eröffnung von kurzfristigen Geschäften und deren Schließung bei Erreichen einer posi
    Shadow Bot
    Will Ng
    Experten
    Shadow Bot ist hauptsächlich für den Handel mit dem EURSGD H1-Zeitrahmen bei einem EURSGD ECN-Broker mit niedrigem Spread konzipiert. Er handelt hauptsächlich während der asiatischen Session. Er wartet in erster Linie auf eine gültige Handelsmöglichkeit, bevor er die Handelsaufträge ausführt. Sobald sie in Sicht ist, führt er die Order aus und verwaltet sie von dort aus weiter. Bei dieser besonderen Strategie wird kein Martingal/Grid/Mittelwertbildung/Hedging verwendet. Für jeden einzelnen Hande
    NeuroIntelligence
    Vitaliy Kashcheev
    2 (1)
    Experten
    Wir präsentieren Ihnen NeuroIntelligence Advisor . Der Advisor wird für den Einsatz auf TimeFrames (M1) und mit einem Spread von weniger als 13 Pips empfohlen. Empfohlene Paare für den Handel mit EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Optionen Risiko - Dieser Parameter gibt an, welches Risiko mit der Transaktion verbunden ist (geringes Risiko - 3% / mittleres Risiko - 10% / Übertreibung der Einlage - 15%). Orders Magic Number- Dieser Parameter gibt an, wie hoch die Magic Number der offenen Orde
    RocketRise
    Qiuqing Zeng
    3 (2)
    Experten
    RocketRise EA Hauptvorteile Herzlichen Glückwunsch zu Chinas neuer Art von koronarer Lungenentzündung, die kontrolliert wird, 50% Rabatt vom 1. März bis 15. März 2020. Der EA ist die Symbiose von Handelsalgorithmen. Entwickelt für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren, implementiert er eine einfache und universelle Handelsstrategie, die auf jedes Instrument angewendet werden kann. 1. vollautomatischer Handel 24/5. 2. kann Einlagen in beliebiger Größe verarbeiten. 3. immer Stop-Loss-Risi
    Beach Trip EA
    Rikky Patia
    Experten
    DIE STRANDREISE EA Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die zu ernst werden und sich zurücklehnen müssen und immer noch ein paar anständige Trades haben. Die Einstellung ist so einfach und funktioniert auf jedem Chart Der Roboter scannt fortlaufend in 1-Minuten-, 5-Minuten- und 15-Minuten-Diagrammen. Lesen Sie im Strategy Tester Guide nach, ob Ihre Verlaufsdaten gültig genug sind. Der EA optimiert nicht für eine einzelne Währung, daher ist das Geldmanagement nicht darauf aus
    Auswahl:
