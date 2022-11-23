Golden Pickaxe
EA verfügt über leistungsstarke Live-Track-Records von verschiedenen Set-Dateien:
XAU Risky Vol
XAUBalanced Vol
XAUBalanced
Golden Pickaxe ist ein Mean-Reversion-Grid-Handelssystem, das die Technologie des maschinellen Lernens nutzt, um potenziell hochprofitable Trades auf dem Goldmarkt zu platzieren. Es nutzt reale Marktineffizienzen zu seinem Vorteil, um einen Vorteil gegenüber dem Markt zu haben. Der EA hat 5 vordefinierte Set-Dateien, die im Wesentlichen 5 verschiedene Handelssysteme für Gold darstellen. Sie können die Standardoption (XAU Risky) wählen oder Ihre eigene Präferenz haben
Unterstützte Währungspaare: XAUUSD (auch bekannt als GOLD)
Zeitrahmen: M1
Merkmale:
- Ermöglicht es Ihnen, das Neuronale Netzwerk mit den Daten Ihres Brokers zu trainieren
- Erweiterte Nachrichten- und Börsencrash-Filter
- Flexible Anpassung mit einer Vielzahl von Filtern und Optionen
- Solide Backtest- und Live-Performance
- Statistik-Panel mit Selbstdiagnose-System und Neural Network Forecast-Indikator
- Viel billiger als die verfügbaren hochwertigen Alternativen
- Sehr einfach zu bedienen: lesen Sie einfach 2 Zeilen der Anweisungen unten
Wie installieren?
- Der EA muss mit NUR einem XAUUSD M1 Chart verbunden sein
- Sie müssen dem EA Zugang zu der Website mit der Nachrichtenliste und dem Zeitserver gewähren, damit der Nachrichtenfilter und die Zeiterfassungsfunktion korrekt funktionieren. Hier ist der Link für die Anleitung, wie das geht (von 1:00 bis 2:05)
Anforderungen
- Der EA ist NICHT empfindlich auf Spread und Slippage. Ich empfehle aber einen guten ECN-Broker zu verwenden.
- Der EA sollte kontinuierlich auf einem VPS laufen
- Bei einem Hebel von nur 1:30 empfehle ich, bei einem Konto unter 6000$ keine höheren als die niedrigen Risikoeinstellungen zu verwenden, da es sonst zu Problemen mit der freien Margin kommen kann. Mit 1:100 Leverage sollte es in Ordnung sein, mit bis zu erheblichen Risiko-Einstellungen auf einem $1000-Konto
MM- und Risiko-Einstellungen
- Allow Opening a new Grid - Öffnung neuer Grids ein/aus. Es hat keinen Einfluss auf die bereits geöffneten Grids
- Lot-Sizing-Methode - wählen Sie die Lot-Sizing-Methode entsprechend dem Risiko, das Sie eingehen möchten: Fixed Lots verwendet die feste Losgröße aus dem Parameter "Fixed Lot", Dynamic Lots verwendet den Parameter "Dynamic Lot", Deposit Load berechnet die Lots auf der Grundlage der Deposit Load in %, und 4 vordefinierte Voreinstellungen berechnen das Risiko automatisch für Sie
- Festes Lot - festes Handelslot für den ersten Handel.
- Dynamisches Lot (Saldo/Eigenkapital-basiert) - Saldo/Eigenkapital, das pro 0,01 Lot verwendet wird
- Deposit Load % - % der Einlage, die für die Eröffnung des ersten Handels vollständig verwendet wird
Strategie
- Prozentualer Pips-Modus - ein/aus prozentualer Pips-Modus. 1 pro. Pip = 0.0001 * Aktueller Kurs. Preis
- Price Channel Period - Periode der Donchian-Kanäle, die zur Berechnung der oberen/unteren Levels verwendet werden
- Preiskanal-Zeitrahmen - Arbeits-TF für die Donchian-Kanäle
- Daily EMA Period - Periode des täglichen EMA für die Berechnung des mittelfristigen Trends
- Volatilitätsfilter - ermöglicht es Ihnen, riskante Trades während Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden
Maschinelles Lernen
- Neural Network Filter aktivieren - Ein- und Ausschalten der Filterung von Trades mit ML-Technologie
- Use Built-in Perceptron Configuration - wenn true, verwendet der EA die integrierte Perceptron-Konfiguration. Wenn false, lädt der EA die benutzerdefinierte Konfigurationsdatei Perceptron_Config.txt, die sich im gemeinsamen Verzeichnis für alle MT4/5-Terminals befindet
- Min Probability of Profit % - Mindestwahrscheinlichkeit, dass ein Handel zu einem Gewinn führt
Perceptron-Training
- Perceptron-Trainingsmodus - wenn wahr, wird der EA versuchen, Perceptron zu trainieren und die Ergebnisse in der externen Konfigurationsdatei Perceptron_Config.txt zu speichern
- Dataset Max Size - maximale Größe des Datensatzes für Rohdaten
- Neuron in Hidden Layer - Anzahl der Neuronen in der versteckten Schicht. Wenn Null, dann wird keine versteckte Schicht verwendet
- Trainingsalgorithmus - Trainingsalgorithmus: Levenberg-Marquardt oder L-BFGS
- Anzahl der Neustarts - maximale Anzahl von Neustarts, um das globale Optimum zu finden
Grid-Einstellungen
- Trade Distance - minimaler Schritt in Pips zwischen Grid(Durchschnitts-)Trades
- 2nd Trade Multiplier - Multiplikator für den zweiten Trade
- 3. bis 5. Trade Multiplier - Multiplikator für die 3. bis 5. Trades
- Multiplikator für den 6. Handel - Multiplikator für den 6. und 01. Handel
- Maximale Abschlüsse - maximale Anzahl von Rasterabschlüssen (Mittelwertbildung)
Andere
- Trade Comment - Kommentar für Aufträge
- UID (0...9) - eindeutige EA-Instanznummer. Normalerweise muss sie nicht geändert werden.
