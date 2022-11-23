EA verfügt über leistungsstarke Live-Track-Records von verschiedenen Set-Dateien:

XAU Risky Vol

XAUBalanced Vol

XAUBalanced



Golden Pickaxe ist ein Mean-Reversion-Grid-Handelssystem, das die Technologie des maschinellen Lernens nutzt, um potenziell hochprofitable Trades auf dem Goldmarkt zu platzieren. Es nutzt reale Marktineffizienzen zu seinem Vorteil, um einen Vorteil gegenüber dem Markt zu haben. Der EA hat 5 vordefinierte Set-Dateien, die im Wesentlichen 5 verschiedene Handelssysteme für Gold darstellen. Sie können die Standardoption (XAU Risky) wählen oder Ihre eigene Präferenz haben

Unterstützte Währungspaare: XAUUSD (auch bekannt als GOLD)



Zeitrahmen: M1

Merkmale:

Ermöglicht es Ihnen, das Neuronale Netzwerk mit den Daten Ihres Brokers zu trainieren

mit den Daten Ihres Brokers zu trainieren Erweiterte Nachrichten- und Börsencrash-Filter



Flexible Anpassung mit einer Vielzahl von Filtern und Optionen



Solide Backtest- und Live-Performance



Statistik-Panel mit Selbstdiagnose-System und Neural Network Forecast-Indikator



Viel billiger als die verfügbaren hochwertigen Alternativen



Sehr einfach zu bedienen: lesen Sie einfach 2 Zeilen der Anweisungen unten

Backtests sollten mit der Tick Data Suite GMT+2 mit US DST durchgeführt werden . Dieser GMT-Offset wird von den meisten Brokern verwendet.

Wie installieren?

Der EA muss mit NUR einem XAUUSD M1 Chart verbunden sein



Sie müssen dem EA Zugang zu der Website mit der Nachrichtenliste und dem Zeitserver gewähren, damit der Nachrichtenfilter und die Zeiterfassungsfunktion korrekt funktionieren. Hier ist der Link für die Anleitung, wie das geht (von 1:00 bis 2:05)

gewähren, damit der Nachrichtenfilter und die Zeiterfassungsfunktion korrekt funktionieren. Hier ist der Link für die Anleitung, wie das geht (von 1:00 bis 2:05) Video über die EA-Installation

Archiv mit den Set-Dateien und der Anleitung

Anforderungen



Der EA ist NICHT empfindlich auf Spread und Slippage. Ich empfehle aber einen guten ECN-Broker zu verwenden.



Der EA sollte kontinuierlich auf einem VPS laufen

Bei einem Hebel von nur 1:30 empfehle ich, bei einem Konto unter 6000$ keine höheren als die niedrigen Risikoeinstellungen zu verwenden, da es sonst zu Problemen mit der freien Margin kommen kann. Mit 1:100 Leverage sollte es in Ordnung sein, mit bis zu erheblichen Risiko-Einstellungen auf einem $1000-Konto



MM- und Risiko-Einstellungen



Allow Opening a new Grid - Öffnung neuer Grids ein/aus. Es hat keinen Einfluss auf die bereits geöffneten Grids



Lot-Sizing-Methode - wählen Sie die Lot-Sizing-Methode entsprechend dem Risiko, das Sie eingehen möchten: Fixed Lots verwendet die feste Losgröße aus dem Parameter "Fixed Lot", Dynamic Lots verwendet den Parameter "Dynamic Lot", Deposit Load berechnet die Lots auf der Grundlage der Deposit Load in %, und 4 vordefinierte Voreinstellungen berechnen das Risiko automatisch für Sie



Festes Lot - festes Handelslot für den ersten Handel.



Dynamisches Lot (Saldo/Eigenkapital-basiert) - Saldo/Eigenkapital, das pro 0,01 Lot verwendet wird



- Saldo/Eigenkapital, das pro 0,01 Lot verwendet wird Deposit Load % - % der Einlage, die für die Eröffnung des ersten Handels vollständig verwendet wird

Strategie

Prozentualer Pips-Modus - ein/aus prozentualer Pips-Modus. 1 pro. Pip = 0.0001 * Aktueller Kurs. Preis

Price Channel Period - Periode der Donchian-Kanäle, die zur Berechnung der oberen/unteren Levels verwendet werden

Preiskanal-Zeitrahmen - Arbeits-TF für die Donchian-Kanäle

Daily EMA Period - Periode des täglichen EMA für die Berechnung des mittelfristigen Trends

Volatilitätsfilter - ermöglicht es Ihnen, riskante Trades während Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden

Maschinelles Lernen

Neural Network Filter aktivieren - Ein- und Ausschalten der Filterung von Trades mit ML-Technologie

Use Built-in Perceptron Configuration - wenn true, verwendet der EA die integrierte Perceptron-Konfiguration. Wenn false, lädt der EA die benutzerdefinierte Konfigurationsdatei Perceptron_Config.txt, die sich im gemeinsamen Verzeichnis für alle MT4/5-Terminals befindet



Min Probability of Profit % - Mindestwahrscheinlichkeit, dass ein Handel zu einem Gewinn führt

Perceptron-Training

Perceptron-Trainingsmodus - wenn wahr, wird der EA versuchen, Perceptron zu trainieren und die Ergebnisse in der externen Konfigurationsdatei Perceptron_Config.txt zu speichern

Dataset Max Size - maximale Größe des Datensatzes für Rohdaten

Neuron in Hidden Layer - Anzahl der Neuronen in der versteckten Schicht. Wenn Null, dann wird keine versteckte Schicht verwendet

Trainingsalgorithmus - Trainingsalgorithmus: Levenberg-Marquardt oder L-BFGS

Anzahl der Neustarts - maximale Anzahl von Neustarts, um das globale Optimum zu finden

Grid-Einstellungen



Trade Distance - minimaler Schritt in Pips zwischen Grid(Durchschnitts-)Trades

2nd Trade Multiplier - Multiplikator für den zweiten Trade



3. bis 5. Trade Multiplier - Multiplikator für die 3. bis 5. Trades



Multiplikator für den 6. Handel - Multiplikator für den 6. und 01. Handel



Maximale Abschlüsse - maximale Anzahl von Rasterabschlüssen (Mittelwertbildung)



Andere



Trade Comment - Kommentar für Aufträge



UID (0...9) - eindeutige EA-Instanznummer. Normalerweise muss sie nicht geändert werden.




