Wizard Collects Cones

顾问计算市场上的主要参与者，得出的结论是，主要参与者已准备好下注，此时顾问打开两个挂起的止损订单，以止损买入和卖出，因为市场上可能没有一个主要参与者，谁会把毯子拉向哪个方向？! 因此，最好设置一个最小止损，因为如果当前价格反转，并且一个主要玩家将所有赌注都押在赢钱上，那么最好立即关闭亏损订单，而不是稍后造成一定的损失。 顾问的箭头，或终端图表上的fakir的魔杖显示趋势的方向，预测每日趋势将发展的方向或预期按当前价格细分的事件。 顾问在货币对上表现良好：XAUUSD，余额为10,000美元，在10年内赚得超过400万美元，而顾问的交易量为5.0手或每笔交易（订单）5美元。 基于此，我们可以说，如果一切都除以10，那么以capital1,000的资本和每个订单0.5手的速度，您可以在10年内赚取超过$400,000。 而且，知道这一切，并与你有，比如说，两个这样的顾问，一个可以用10,000美元推出，积累超过100,000，并把顾问交易不是每笔交易5.0手，而是每笔交易前1.0手， 此外，专家顾问在GBPJPY货币对上显示了良好的结果。 顾问对订单也有很好的修改，实际上和终端本身对订单的修改是一样的。 然而，在设置中有一个参数：trall--它被设置为false，如果你打开它，止损价格将在一段距离后移动到当前价格，这将在专家顾问设置中设置，只有当市场波动很大，当前价格与当前趋势急剧上升时，当前价格才会击中止损并关闭订单。 有些人不喜欢这种价格之后的止损，特别是我不喜欢它，因此我像在终端中一样对止损进行了正常的修改。 一般来说，下载演示，检查，写提示，投诉等。

EA还有一个手动交易面板。

顾问设置:

tradpar有两个参数1。 COUNTER_TRADING负责主要顾问。

                                                  MANUAL_TRADING负责使用仪表板进行手动交易。

Magic1和Magic2是顾问的神奇数字。 接下来的三个参数是手动交易的神奇数字。

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS-此参数负责手动设置止损。

                    AUTOMATIC_STOPLOSS-此参数将自动设置止损。 一切都将取决于趋势的斜率，趋势越大，止损就越大。

StopLoss-此参数手动设置止损。

bprice-此参数负责停止挂起的采购订单将从当前价格放置的距离。

sprice-此参数负责止损挂单与当前价格的距离。

上午-这个参数负责顾问何时以及从什么时候开始计算市场上是否有主要参与者？! 一旦我们计算它们，我们将立即打开两个挂起的止损单并等待运气。

晚上-这个参数负责当我们停止计算市场的主要参与者。

TrallOrder启用订单拖钓 

PlusPoints是从当前价格的距离-从当前价格到订单的开盘价的距离，有必要启动拖网订单。

TrallStep是从订单开盘价到止损价的距离，低于止损价，当前价格将以利润关闭订单。

trall-此参数使thrall移动一定距离超出当前价格，但不低于TrallStep中指定的距离。

MyClos-此参数关闭订单，如果他们的利润达到此指定参数。

deleteevening-此参数负责Ea交易关闭市场中挂单（如果有的话）的时间。


PS：在那里，在顾问设置中的GBPJPY货币对的屏幕截图中，您可以看到我如何更改顾问设置和收入变化。

因此，收入将取决于顾问的设置。

推荐产品
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
专家
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
专家
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
专家
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Clearwater
Tetiana Vieriutina
专家
Unlock the power of precision and reliability with Clearwater, your ultimate trading companion. Clearwater Expert Advisor is an advanced automated trading system meticulously designed to navigate the complex waters of financial markets with finesse and accuracy. Live Signal Key Features: State-of-the-Art Algorithms: Clearwater harnesses cutting-edge algorithms to analyze market trends, identify opportunities, and execute trades with speed and precision. Our robust system is built on a founda
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
专家
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Stable Pulse
Ivan Simonika
专家
The work of the Stable Pulse bot is displayed in the form of several key mmoments, which can be seen in the screenshots. This development is a scalping system. You can download and test the bot for free this way by yourself making sure of its capabilities. The bot can be tested on different currency pairs and different periods. The main thing is to set the tester settings as shown in the screenshot, for correct testing. You need to trade on timeframes M1-M15. Expert Advisor is designed to trade
Red Fire
Evgeniy Zhdan
专家
A unique trading strategy is based on controlling trading volumes at various levels of volatility. The trade expert automatically determines the zones of purchases and sales and the degree of mathematical probability of successful forecasting of each transaction. If there are sufficient conditions and a high degree of probability of profit, the adviser starts work. Hazardous trading methods are not used. Each trade is protected by stop loss. Profit control is carried out by a special strategy f
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
专家
Alpha Flow EA：将您的交易提升到新高度 介绍   Alpha Flow EA   —— 一款先进的交易顾问，通过战略精准性、适应性和深度市场分析，彻底改变您的交易体验。 Alpha Flow EA   基于专有交易算法和深度市场洞察，能够在各种交易环境中表现出色，帮助您始终保持领先市场趋势的优势。 Alpha Flow EA 的独特之处 先进的市场分析 Alpha Flow EA   采用多层次的分析方法，将传统的技术分析与现代的量化策略相结合。它的高级模式识别算法能够发现新兴趋势，提供具有战略意义和时效性的交易机会。 多样化的交易策略 此顾问具备多种预设策略，能够自动适应当前的市场状况。与依赖固定规则的系统不同， Alpha Flow EA   动态选择最佳策略，在不同的市场情景中提升表现。 超高速交易执行 借助高频交易 (HFT) 技术， Alpha Flow EA   以惊人的速度执行交易。这不仅能将滑点降至最低，还能高效捕捉价格波动，在波动性较大的市场中提供战术优势。 多时间框架市场分析 Alpha Flow EA   同时分析多个时间框架，提供市场行为的全面视角。
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
专家
Probability and risk management based trading algorithm EA. This EA works on any timeframe, in fact it does not take the timeframe in account. Please backtest and generate the optimized values for your MT4 broker.  Please use the optimized input parameters only for the given currency pair and don't modify TP or SL once the trade is placed. As per the probability of coin flip the buy and sell orders will be equal in some time, the EA remains profitable because of the optimized parameters. 
FREE
GoodTrader
Ye Huan Guan
专家
自动识别高概率结构的挂单引擎 看得见的结构，敢于下手 ：自动捕捉双顶/双底，勇敢且有效的尝试。 以量取胜 + 风险克制 ：高频但可控的有效挂单，返利也能堆出可观收益。 回撤小、曲线顺 ：严格美元制风控与价差校验，目标更平滑的权益曲线。 新手能学、老手能用 ：既是学习“高胜率结构”的利器，也是高手盯盘/半自动下单助手。 专家交易者 ：半自动挂单/修改/撤单助手，专注择形、让系统做执行。 新手交易者 ：用清晰标注学习“双顶/双底”的入场与止盈止损逻辑，快速养成结构化思维。 使用建议 默认参数即可识别结构并下单；若平台风控严格，适当提高 PendingOrderDelaySec 。 做回测对比时，将 PendingOrderDelaySec=0 ，确保与老结果一致。   只交易黄金 M1。可以看到超级智能的操作。
Accuracity
Vladislav Filippov
1 (1)
专家
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Accuracity is a completely new generation automated trading neuro-system. This system, whose structural basis is a specialized neural network, is able to permanently learn in chaotic market conditions, organizing and systematizing them to optimize trading and protect the user from the systematic opening of transactions against th
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
专家
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
Dynamics Pips Bot4
Andriy Sydoruk
专家
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Vdi Algo
Andrei Muzov
专家
VDI Algo — 基于 Volume Decomposition Index (VDI) 指标的智能交易机器人 VDI Algo 是一款基于成交量分析的交易机器人。其内部内置了独特的 Volume Decomposition Index (VDI) 指标，该指标用于计算买方与卖方成交量的比例，以判断价格走势的强度与方向。为了提高信号的准确性，指标信号还通过指数移动平均线（EMA）进行过滤，从而剔除虚假信号，并确保顺势交易。 VDI Algo 能够帮助您构建一个灵活而可靠的交易策略，完全符合您的个人偏好。这是少数几个 不承诺一夜暴富 ，而是专注于 实现每月 5% 至 15% 稳定和现实收益 的机器人之一。其策略核心不在于预测价格走势，而是观察买卖双方的力量。当一方开始占据主导地位时，机器人就会开仓，并持仓直至市场形势改变，或触发止盈，或（极少情况）触发止损。 购买机器人后： 您可以直接给我发送私信，我将为您发送功能更强版本的机器人（包括使用 VDI 指标乘数线的功能）。 默认参数已针对 XAU/USD（黄金/美元）货币对的 H1 时间框架进行优化。所有展示的截图也均来自该品种和时间框
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
A MetaTrader 4 (MT4) expert advisor that uses pending orders for price breakouts is an automated tool designed to capture profits during sharp market movements. Its primary function is to place pending orders (Buy Stop and Sell Stop) at predetermined levels, which are then activated when the price breaks through these levels, indicating a potential trend. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller One of the key advantages of such expert ad
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
专家
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Perfection
Mikhail Senchakov
专家
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
专家
释放Aureus Quantum Surge-H1的黄金自动交易潜力 Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 真实账户信号地址： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller  Aureus Quantum Surge-H1是一款尖端的专家顾问（EA），专为在H1时间框架内交易XAUUSD（黄金）而设计。它结合了多种技术指标和稳健的风险管理策略，在动荡的黄金市场中提供持续的表现。 关于EA： Aureus Quantum Surge-H1在2003年至2018年期间经过严格的开发和优化，采用了4-6个阶段的渐进式正向优化方法。该方法确保了出色的稳健性，避免了过度优化，使其在真实交易环境中高度可靠。此外，自2020年之前，EA已在实时环境中运行，您可以信赖其性能，而无需担心“线性”回测结果或数据造假。 主要特点 高级多指标策略 利用Ichimoku云图、MAC
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
专家
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Phoenix AI Scalper
Petar Krastev
专家
This expert is based on a custom-made indicator combined with price action signals. The combination of our indicator mixed with PA gives wonderful results. Expert adviser is optimized for GBPUSD and EURUSD. It works independently of the timeframe. Features: Low drawdown Small stop-loss No Martingale strategy No Grid strategy Scalping Small secure trades Volatility detection * Works with all brokers which apply to: Fast execution (market execution) Good liquidity (no spikes in the spread dur
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
专家
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Merlin Scalp EA – MT4 Expert Advisor Specializing in Gold Merlin Scalp EA is an automated trading robot designed specifically for trading gold (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. Its goal is to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:  Specialized in XAU/USD: The EA is designed to take into account the unique features of gold price behavior, such as its volatility and susceptibility to global economic events. Adaptive Strategy: Merlin
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
专家
Alphabet AI 是一款基于均值回归策略的顾问工具——这意味着它利用市场的自然属性，在出现大幅偏离后回归到平均值。该算法会持续分析资产的当前价格，并将其与计算出的平均水平进行比较。当价格大幅偏离平均值时，顾问工具会将其解读为行动信号：当价格超过上限时，它会开空头仓位，预期价格下跌；当价格跌破下限时，它会开多头仓位，预期价格上涨。我们顾问工具的独特之处在于它采用自适应方法来确定通道边界并过滤错误信号，这使得它即使在温和趋势条件下也能有效运作。该顾问工具在价格通道内波动明显的货币对上表现尤为出色。 该顾问程序已经过 20 多年的数据测试，在此期间它可以承受最不稳定的时期。 如果您没有机会让您的计算机保持 24/5 运行，那么建议使用 VPS 服务器服务。 顾问拥有超过 12 个月的稳定交易且回撤较低。 限时价格仅为 379.99 美元！ 每购买 10 次，价格将上涨 50 美元！ 最终售价 2999.99 美元 实时信号： https://www.mql5.com/en/users/delmare/seller MT5 版本可在此处获取： https://www.mql5.com/
Autotrade Gold
Botond Ratonyi
5 (1)
专家
This is a gold trader robot. Gold trading is very much different than forex trading because of many variables and sentiment differences about the assets. I created and coded a completely new algorithm for this strategy. The algorithm doesnt use any technical indicators or well known price action patterns. Based on all my testing and and analyzing the different kind of patterns and indicators i realized that, to make a unique gold trading strategy it is just not enough to combine existing tool
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
专家
自动化您的Fimathe MT4策略 - 高效精准交易 描述： Fimathe策略以其盈利性而广泛认可，但也以需要长时间的市场监控而闻名。为了解决这个问题，我们介绍Fimathe MT4，这是一个可以自动执行您的策略的机器人。 工作原理： Fimathe MT4以“半自动”模式运行。您进行分析，机器人根据分析执行交易。 优势： 无需等待几个小时在屏幕前进行交易。 当需要时，机器人会自动应用“零零”技术（保本）。 通过不断监控市场，避免错失交易机会。 在没有情绪干扰的情况下做出交易决策，保持纪律。 确保您的分析得以准确实施。 为何获取此EA： 经过验证的策略：我们的EA包含一个经过开发和测试的赢利策略，旨在利用市场趋势。在各种市场条件下都有验证结果，为交易提供了坚实的方法。 可靠的自动化：通过获取此EA，您可以自动执行您的策略。这意味着您无需花费多少时间在电脑前监控市场。该EA会为您执行所有交易，根据您设定的标准进行交易。 可定制参数: 执行时间框架（Grafico_execucao）：选择执行图表以确定蜡烛关闭。 第一条线（Primeira_linha）：将第一条线定义为下跌
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Black Ultras Bt
Vitalii Zakharuk
专家
The   Black Ultra   bot is recommended for use on highly volatile currency pairs or during periods of increased volatility. This is a   trend-following trading algorithm   with an advanced architecture, operating with   pending orders . The bot’s mechanics are based on   Trailing Stop   orders, which it uses to enter and exit positions. Once you understand how these orders work,   Black Ultra   will become an easy-to-use tool for you. The bot supports using   trailing stops   for both real and
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
专家
这个顾问的想法与鞅相似，但不是很鞅。 起初，我想隐藏它的逻辑，但我将介绍一个事实，即我仍然必须部分地披露它的特性与设置，在一个地方，我将不得不指定它的参数，以便买家在逻辑上不会有混淆，因为在我看来，程序员在思维逻辑上与普通人略有不同。 而且，出于这个原因，就个人而言，我将尝试在描述中揭示更多关于这位顾问的工作。 首先，我为这个顾问设定了账户余额的全部限额，顾问只会在这个限额足以让他进行交易之前才开始交易。 在这里，您需要知道，如果顾问进入回撤并且不打开订单，保证金追缴限额本身不会拯救您，但由于他将在他的未平仓交易中遭受损失，顾问最终将耗尽您 出于这个原因，在某些情况下，最好提供贸易顾问。 如果您在顾问设置中指定Limit-1.0(one)，则可以禁用该限制。  限制参数是您的帐户余额除以指定的数字. 假设您的账户余额为10,000美元，如果您在限额字段中指定数字10.0，顾问将以1,000美元的价格开始交易，其余的账户金额将作为回撤保险，因为每个人都知道价格在一段时间后恢复到原来的位置，一切都会恢复正常，一切都会正常。 耐心。   为什么顾问不太马丁格尔？ 因为他已经违反了这个结
该产品的买家也购买
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
专家
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
专家
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
专家
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
专家
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
专家
MATrader QuickScalper – 基于 MATrader 核心的精准剥头皮 MATrader QuickScalper 是 Marc Albrecht Trading 开发的专用剥头皮 EA， 作为独立策略与广为人知的 MATrader AI 并行存在。 MATrader AI 更侧重自适应周期逻辑与更大级别的行情波动， 而 MATrader QuickScalp 则专为 快速执行、短持仓周期与干净的剥头皮入场 打造。 它之所以沿用 MATrader 名称，是因为它建立在同样的核心理念之上： 经过验证的逻辑、真实交易条件、拒绝走捷径 。 （我们在将 MATrader 系列发布到 MQL5 之前，进行了多年测试与打磨。 我们最初的 MATrader 上架曾登顶 #1，但后来被移除并重新上传，导致评价与排名被重置。 如果你愿意帮我们回到更高位置，欢迎在认真测试后留下评价。） 优化设置： 交易品种与周期以输入参数为准（剥头皮对环境条件很敏感） 推荐账户： RoboForex 美分账户（支持 0.0001 手） 为什么选择 MATrader QuickScalper？ MA
Trend King EA
Frank Paetsch
专家
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
专家
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
专家
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
专家
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
专家
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
专家
BTCUSD GRID EA 是一款旨在使用网格交易策略的自动化程序 BTCUSD GRID EA 对于初学者和经验丰富的交易者都非常有用。 虽然您可以使用其他类型的交易机器人，但网格交易策略的逻辑性质使加密货币网格交易机器人可以轻松地执行自动交易而不会出现问题。 如果您想尝试网格交易机器人，BTCUSD GRID EA 是整体上最好的平台。 BTCUSD GRID EA 对于加密货币行业非常有效，因为即使在货币波动的情况下，它也能够以理想的价格点执行自动交易。 这种自动交易策略的主要目的是在 EA 内以预设的价格变动发出大量买卖订单。 这种特殊的策略很容易实现自动化，因此通常用于加密货币交易。 如果使用得当，网格交易策略可以让人们在资产价格变化时赚钱。 网格 交易策略已被证明是最有效的。 由于加密货币价格的波动。   -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------   ---------- --------------
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Rockman
Jia Jie Tian
专家
高频高效，点滴成河，聚石成山 专做美国本土指数，如纳斯达克指数等等 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢 我花了很多时间和精力使这个软件变得复杂，具有高潜在回报的可能性，同时将回撤保持在 18% 以下（标准手数）在各经纪商下的最小手数下，最大回撤远低于9%。 机器人的算法为任何培训水平的投资者提供了既安全又积极的投资机会。 黄金大赢家EA 模仿大脑的工作，能够学习和适应不断变化的条件和预测情况。 当应用于金融市场交易时，这意味着不仅报价用于分析，如交易机器人，还包括用户认为必要的任何其他数据。 此外，所有原始信息都可以按任意比例组合。 EA 包含自适应市场算法，它使用价格行为模式和标准交易指标。 没有使用危险的资金管理方法。
作者的更多信息
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
实用工具
大家好。.  我想告诉你一点关于这个在金融外汇市场交易的面板。 该面板是用MQL4编程语言编写的，旨在帮助打开某些头寸的市场订单。 它适用于常规和挂单。 也就是说，它打开卖和买订单，如买入，卖出，BuyLimit，SellLimit，BuyStop，SellStop。 它还打开了一个挂单网络，包括网格订单，即同时限制挂单和停止挂单。 此面板还关闭挂单。 未来订单的设置位于面板的顶部: 1. 数量是订单的数量（这个参数不影响市场订单，也不会立即打开，假设一个价格有100个订单），并指示点击一个按钮将打开多少挂单。 2. 批次是您的订单将被打开的价格 3. takeprofit是您的订单将以利润关闭的市场价格。 4. 止损是您的订单亏损平仓的市场价格 5. 距离是您的挂单将被打开的当前价格的距离。 6. dist-setka是该面板将要打开的挂单之间的距离。 P.S.takeprofit和stoploss参数以点为单位给出，转换并指示价格与未平仓订单价格的距离，之后订单将被关闭。 另一个特点是，如果打开了几个订单，那么takeprofit和stoploss将为所有订单设
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问使用带有某些参数的移动平均线来打开订单. 他总是会打开第一笔交易来购买，但是，在某些设置下，他只能打开交易来出售。 为了关闭订单，他使用利润，之后他将关闭所有订单并重新开始他的工作。 到目前为止，它作为鞅和作为networker。 extern double Lots                = 0.20; - 从这个参数，这是您将使用的货币的值 为了交易，专家顾问开始工作。 也就是第一个开 如果你有一个帐户，终端机的订单将以0.20美元开出 美元和采购订单将被打开。 接下来，顾问将研究鞅原则，参数将负责增加交易 MultiplierBuy. 如果价格可能会失去，那么使用StepBuy参数，您可以准确地设置位置和位置 与打开的无利可图订单的距离打开另一个采购订单，从而补偿 对于在新开的订单之前开的订单所造成的损失。 附：这里需要注意的是，这个参数 不能等于"零-0"，因为乘法在代码中进行，在这种情况下会有一个错误，第二个和后续的 如果当前价格出现亏损，订单将不会被打开。 但如果你想让你的顾问 如果我交易了一个手并打开了一个订单网络，那么这个参数应该是"1-1"。 ex
BreakingTrend
Iurii Kuksov
专家
突破趋势顾问打开第一个位置只是为了购买订单。 接下来，他会看到如果价格出现亏损，那么在一定的亏损距离内，他会将一个挂起的止损单卖出，增加一批，以弥补亏损，并在结束买卖订单时固定利润。 然后整个交易实际上是按照这种逻辑进行的。 这些是顾问的设置: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - 此参数负责在打开第一个位置时购买大量, 采购订单。 extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0 ; - 这个参数回答了它将增加（乘以）的数字, 打开挂单的初始购买批次 出售，以弥补未结采购订单的损失 当达到一定的利润时，关闭所有订单（用于购买 和销售），这是在市场上和参与拍卖。 在某种程度上，这是这个顾问的策略：只为购买打开订单，并通过放置挂起 销售订单，交易者通常会设置止损，如果价格从第一次开盘就亏损 订单，那么交易者就有机会在这笔损失上赚钱。 理论上，这个OrderCloseBy函数可在 mql4语言，但并非所有经纪商都允许它在交易中使用。 在这里，手数乘以3.0，
CalorieGetter
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问实际上是一个鞅和跟踪只适用于购买订单与Magic1。 对于所有其他oders，拖钓不起作用。 根据EnteringMarket参数，EA将打开 订单较少或更频繁。 这取决于移动平均线彼此之间的距离，并且这个距离越大， 购买订单的打开频率较低。 该策略的含义很简单：打开采购订单，并根据价格的行为，这 我们不知道，但使用挂单，我们将假设并预测其进一步移动，并且 因此，我们将努力赚取。 是的，如果价格如此，顾问不会为卖出和买入订单打开鞅 地段将达到10.00以上，超过10.00的一切将被除以4并乘以3，并且 因此，它将从鞅转移到一个常规的网格顾问的销售和购买订单与 不超过十手的运气增加了很多. extern double LotsBuy               = 0.20 ; - 以你的经纪商开立的帐户货币计算的地段价值 第一个采购订单。 extern int TakeProfitBuy            = 300 ; -以点数计算的利润订单的收盘价。 extern int TakeProfitBuyStop        = 500 ; -有利润的挂起止损单的收盘价
MartinZ
Iurii Kuksov
专家
这是一位在鞅系统上工作的普通顾问。 根据平均价格的交集下订单。 在这里，必须说，在第二个和随后的订单打开后具有利润的收盘价，例如，对于 销售，以点数衡量，不计算在内。 也就是说，您自己将不得不在策略测试器中运行Ea交易 并为特定货币对正确准备其设置等。 你提供给你的资产 经纪人。 extern double Lots= 0.01 ;    -这是第一个买入和卖出订单将被打开的批量价格。 extern int TakeProfit= 400 ;   -这是以点为单位的价格，订单将以利润关闭。 extern int TPB= 300 ;             -这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                             采购订单的利润。 extern int TPS= 400 ;             -这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                            销售订单利润。 extern int StopLoss= 1000 ;    -
MartinZDouble
Iurii Kuksov
专家
顾问使用鞅系统工作。 他根据移动平均线时间表打开交易。 要打开，它使用周期M15和不同的 价格计算周期和不同的转变. 在这里，必须说，在第二个和随后的订单打开后具有利润的收盘价，例如，对于 销售，以点数衡量，不计算在内。 也就是说，您自己将不得不在策略测试器中运行Ea交易 并为特定货币对正确准备其设置等。 你提供给你的资产 经纪人。 extern double Lots= 0.20 ;-这是第一个买入和卖出订单将被打开的批量价格。 extern int TakeProfit= 400 ;-这是以点为单位的价格，订单将以利润关闭。 extern int TPB= 300 ;-这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                    采购订单的利润。 extern int TPS= 400 ;-这是两个或更多订单的收盘价将以点为单位的价格                                    销售订单利润。 extern int StopLoss= 1000 ;-此参数不起作用。 extern int Slipage
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
专家
在这里，这个顾问缺少魔术数字。 在某种程度上，这是一个缺点，因为这是不可能的 在同一终端中打开两个或多个智能交易系统，因为它们会相互干扰。 但是 这不会发生在不同的终端上。 它们在代码本身中，因为顾问工作并在其逻辑中使用它们 完全神奇的订单号。 也就是说，它是顾问工作逻辑的一部分，没有它，就没有办法。 在进入市场时，顾问使用当前价格的不同平均值的大量读数，以及控制 及时打开当前柱，得出结论并打开买入或卖出订单。 他交易的重点是始终跟上趋势。 extern double Lots= 0.20 ;在您的经纪人开立的帐户的货币中的地段的价值                                  第一个采购订单。 extern int TakeProfit= 400 ;-具有利润的订单的收盘价，以点数计算，用于购买。 extern int TPB= 300 ;-具有利润的挂单止损订单的收盘价，以                                   分，进行购买。 extern int TPS= 350 ;-具有利润的挂单止损订单的收盘价，以             
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
专家
这个EA是第一个的延续，但它打开了很多倍的订单。 为啥? 因为我加了 趋势搜索控制他使用挂单. 也就是说，他记得价格在哪个方向移动， 他打开最后一个订单的地点和原因。.. 所以这个顾问总是朝着正确的方向前进。 它唯一的缺点是如果您没有正确设置它并使其与这些设置一起工作。 他还考虑了当前价格的平均值，并得出一些结论并打开结果 交易。 它还控制当前柱的打开并分析之前打开的位置。 唯一的缺点是我没有指定从当前价格以点为单位打开挂单。 有可能当我改进它时，我肯定会将此参数添加到设置中。.. extern double Lots= 0.20 ;-在您的经纪人开立的账户货币中的手数的价值                                    第一个采购订单。 extern double LotsStop= 0.08 ;-止损挂单的手数值。 extern double LotsLimit= 0.08 ;-限价挂单的手数值。 extern int TakeProfit= 400 ;-具有利润的订单的收盘价，以点数计算，用于购买。 extern int TPB= 300 ;-具有利润的订
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
专家
这位顾问的工作逻辑非常普通。 要进入市场，它使用具有不同值的移动平均线 并根据这些比率，它打开，总是打开第一个购买交易。 已经基于她和她的行为 建立他的行为的以下模型。 就是！... 专家顾问不使用止盈和止损，而是关闭 订单以实现一定的利润，在设置中指示，没有少。.. 也许更多，但不是更少。 extern double Lots     = 0.2 ; 这是决定交易规模的值-交易量。 extern int Magic       = 1121 ; 顾问命令的神奇数字。 // //--- // extern int EnteringMarketBuy = 100 ; 这是两个移动平均线进入市场的距离。 // //--- // extern int FirstTransition        = 500 ; 距离第一个开放的买入订单的距离，如果价格是 如果你茫然而去，那么当你到达这个距离时，它就会开放 待定停止售卖令 extern int FirstIncrease1         = 3 ; 乘数由什么数字将增加交易的初始交易量 关闭两个已经盈利的相反订单 extern int F
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
实用工具
这是一个常规面板，放置买卖订单网络。 这个专家顾问关闭设置中定义的利润订单。 然后，有一个名为Ladder的参数，其中包括订单之间的距离开始增加由梯形参数指示的点（这里，在主要设置中，它是10点），这意味着二阶是10点，三阶是20点，四阶 然后，你需要知道这个顾问是什么，因为这不是在设置中，但它会影响这个顾问提出的策略的逻辑。. 假设在这里的设置中，顾问将打开五个订单。.. 或购买。.. 或出售。.. 好。.. 但是，当打开订单时，它会将下一个打开订单的手数增加先前打开订单的一半。 也就是说，如果您在设置中设置了0.1手，那么根据方案将打开五个订单，第一个更接近当前价格的订单将以0.1手的价格打开。 第二，对于给定的步骤，这里50点的步骤将以0.15手的价格打开。 第三个，在另一个50点之后，将以大约0.22手的价格开盘。 第四个，以0.33手的价格通过50点的设定步骤。 第五个，以0.49手的价格设定50点。 也就是说，通过打开订单，这个顾问将增加每个后续订单的一半数量的前一个订单每次。 这种交易的逻辑是什么？ （我通常使用日间交易和未平仓头寸，在上午10:00之前的某个时间。.
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
专家
专家顾问与鳄鱼指示器一起工作。 他总是第一个打开买入订单并从中建立他的交易行为。 一旦当前价格越过绿线向上并且酒吧关闭，下一个酒吧就会打开 一个挂起的止损订单购买。  一旦当前价格向下穿过绿线，如果挂单还没有打开，它就被删除。 如果已打开订单，则将关闭订单的金额设置为关闭它。 如果，尽管如此，目前的价格将是亏损的开放订单，然后在一定的距离, 在设置中指定，EA将使用鞅方法打开另一个采购订单。 谁不想 为了让鞅工作，然后在这个参数，在设置中，你需要把一个和批量乘以 单位将由第一个开放订单设置中指定的批次数量给出  假设在设置中指定，在第三个买入订单进入市场后，如果当前 价格仍然倾向于下跌，然后将打开延迟止损以关闭利润订单。 一个增加批量的卖出订单，打开这个订单，当前价格趋于下降将关闭所有订单 位于市场与顾问的神奇数字。 也就是说，它将关闭四个订单-一个用于销售，三个用于  购买。 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ; 购买订单的金额。   extern int Slippage     = 5
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
专家
这个专家顾问在工作中使用了两个指标，鳄鱼和移动平均线（我隐藏了这些指标的设置 并且设置中没有）。 顾问的工作是打开他的第一个停止购买订单（一个挂起的停止订单） 如果当前价格处于亏损状态，则开始建立卖出和停止卖出订单的模型 打开的第一个采购订单。 在达到顾问设置中指定的一定利润后，顾问关闭所有位于 市场上的那一刻是在顾问设置中指定的魔术数字下。 在这里，我们可以说顾问只在下跌趋势下进行销售。 但是，一旦当前价格越过第一个开放的买入订单，那么，根据情况，顾问就会在  在一定的距离，它将打开另一个停止挂起的采购订单增加的金额，这样当 当打开这个订单时，补偿损失，并且由于当前价格上涨并且趋势变为-Up，那么达到 在设置中指定一定金额后，顾问将关闭属于该顾问的所有订单, 目前在市场上。 但是，如果当前价格没有上涨，并且它的第一个公开买入订单是错误的，而当前的价格本身就是错误的 价格将返回到它的位置，在趋势下降（出售），然后达到设置中指定的一定数量, 顾问将关闭属于该顾问的所有订单，并获得一定的利润或更多（一切都将取决于 设置中指定的回滚力）。 "Opening Orders" ; extern
MosquitoBite
Iurii Kuksov
专家
专家顾问根据设置进行交易。.. 侵略性不是侵略性的-在这里，当你设置它时，它会交易。 作为他的战略的一个特点，应该强调什么？ 而事实上，顾问打开这样的交易。.. 如果他根据指定的参数打开买入交易，那么通过设置中的某些点，如果只要有卖出信号，那么在买入订单下方，他就会打开卖出交易。 而恰恰相反。 如果他根据指定的参数打开了卖出交易，那么买入交易将在卖出交易之上打开。 那么，我应该对顾问的交易说些什么？ 所以，如果你设置时间，比如说，从3.00到10.00，那么顾问只会打开从3.00到10.00的交易，他将在终端窗口完成所有其余的工作，货币对，这是拖网，如果你在设置中指定拖网，最重要的是-关闭交易，如果这些交易是由这个顾问打开的。 专家顾问在交易中使用两个指标：移动平均线和鳄鱼。 一旦鳄鱼指标的绿线向上穿过鳄鱼指标的蓝线和指标的蓝线，相应地，鳄鱼指标的绿线向上穿过120个周期的移动平均线，顾问就会开始买入交易。 如果鳄鱼指标的绿线向下穿过鳄鱼指标的蓝线，鳄鱼指标的蓝线，以及鳄鱼指标的绿线，与鳄鱼指标的绿线相应地向下穿过120周期的移动平均线，那么顾问就会打开一个卖出订单。 这些是这个专家顾
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
专家
这个顾问的想法与鞅相似，但不是很鞅。 起初，我想隐藏它的逻辑，但我将介绍一个事实，即我仍然必须部分地披露它的特性与设置，在一个地方，我将不得不指定它的参数，以便买家在逻辑上不会有混淆，因为在我看来，程序员在思维逻辑上与普通人略有不同。 而且，出于这个原因，就个人而言，我将尝试在描述中揭示更多关于这位顾问的工作。 首先，我为这个顾问设定了账户余额的全部限额，顾问只会在这个限额足以让他进行交易之前才开始交易。 在这里，您需要知道，如果顾问进入回撤并且不打开订单，保证金追缴限额本身不会拯救您，但由于他将在他的未平仓交易中遭受损失，顾问最终将耗尽您 出于这个原因，在某些情况下，最好提供贸易顾问。 如果您在顾问设置中指定Limit-1.0(one)，则可以禁用该限制。  限制参数是您的帐户余额除以指定的数字. 假设您的账户余额为10,000美元，如果您在限额字段中指定数字10.0，顾问将以1,000美元的价格开始交易，其余的账户金额将作为回撤保险，因为每个人都知道价格在一段时间后恢复到原来的位置，一切都会恢复正常，一切都会正常。 耐心。   为什么顾问不太马丁格尔？ 因为他已经违反了这个结
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
专家
为什么对冲？ 因为这个顾问的策略会尽量节省你的投资。 这就是为什么这个顾问不使用止损，他的策略仅仅是为了获胜，并且在外汇市场发生的危急情况下，他会试图通过打开交易来节省您的资金。 XAUUSD货币对的截图图表显示了顾问在什么时候进入对冲状态并试图节省资本，而与此同时甚至没有赚到很多钱（图表上的这些向上的条纹显示了顾问如果能赚到多少钱。..）在这个过程中改变设置也不是一件好事，因为货币对有一种波浪，它在其中移动的走廊。 当然，也有例外，但价格几乎总是回到通常的路线，并顽固地朝着设定的方向移动。 如果这次她没有得到什么，她一定会回来得到她当时没有得到的东西。 这就是人类心灵的运作方式。 因此，最好根据您所投注的货币对的历史设置一个专家顾问，在一段时间内运行它，降低风险，然后上路。 顾问打开第一笔买入交易，如果当前价格向利润方向发展，那么当在设置中达到一定的利润时，顾问将关闭这个订单并打开一个新的买入订单。 为了打开第一个订单，顾问使用内置在终端中的鳄鱼指示器。 买入趋势的开始是当绿线向上穿过红色和蓝色线时，以及当当前买入价格高于绿线的当前价格时的交叉点。 如果价格没有达到设定的利润并开始下
That Day
Iurii Kuksov
指标
该指标在其创建中是普通的。 它计算高点和低点，并将它们与平均价格相关联。 它唯一的美妙之处在于它将过去一天的参数与今天的参数相关联，这就是为什么我称之为"那天。"它是为H1小时图表的时间段开发的。 这就是他行为正确的地方。 在设置中，很容易设置参数：长度决定平均价格。 参数：prim指示指标将使用哪个价格来计算平均价格。 例如，如果您在图表上放置两个指标，并使用prim参数为一个指标指定低价，并为另一个指标指定高价，那么这两个指标将创建一个走廊。 此外，两个指标可用于设置止损。 假设第一个参数是prim=Low，第二个参数是=中位数，根据买入或卖出订单的放置，止损可以移动到中线之外。 参数：count负责计算最大和最小值。 即要计数的条数。
StrategySchedule
Iurii Kuksov
指标
这个指标是一种使用线来建立某些蜡烛读数的策略，这将有助于交易者的计算和交易。 该指标本身是一个常规的移动平均线，有两种颜色：明暗两种颜色，从而向交易者显示在给定时间内当前情况下的市场行为的性质，并根据颜色指示，指示哪些交易在这个阶段是最好的交易：要么买，要么卖。 但指标的垂直和水平线使交易者有权仔细观察他的结论，如果交易者在某个时间进行交易，更是如此，因为这个指标在指标设置中以交易者自己设定的某段时间内的水平线计算蜡烛的最大和最小开盘和收盘，并将其除以第三条线，显示交易者自己设定的某段时间内的最大和最小平均值。 为了方便交易者，我添加了第三条垂直线，在日内交易中将显示今天的交易结束。 该指标在H1期间正常工作。 我没有在其他时期检查它。 然后，我将免费发布一个专家顾问，一种帮助手动交易的面板，可以安装这个指标。 这是这个顾问的链接： https://www.mql5.com/en/code/66175 PS:现在我按周期点击图表并查看烛台，看到h1周期和图表M30和M15，M5和M1的计算正在进行。 但他认为这也是正确的。 也就是说，如果你指定了早上-0和晚上-8，那么8-0
Wax Candle
Iurii Kuksov
专家
专家顾问按级别进行交易。 也就是说，级别是在顾问的设置中设置的：早上是计算级别的时候，晚上是计算的时候，在这段时间内，顾问将计算收盘和开盘的高点和低点，然后才会通过买入和卖出低于最低点的止损挂单来打开高于最高点的止损挂单。 顾问设置中的nottrade参数负责顾问打开挂单的时间。 顾问没有止损。 如果价格处于亏损状态，专家顾问会打开一个柜台订单来关闭前一个订单。 顾问在最大和最小水平之间的中间打开一个反订单. 他打开这个订单的数量增加了。 为啥? 这里有这样一个细节，即柜台订单的手数越大，柜台订单就越快地将主要订单关闭到关闭订单顾问设置中指定的利润。 但如果对单没有达到收盘价，市场价格再次从对单回滚，顾问将开始打开一个对单网络，以帮助关闭主单。 我想了一些事情，并添加了一个止损，并添加了一个面板手动交易挂单到这个专家顾问。 换句话说，您可以在设置中启用自动顾问或手动面板。 止损也可以自己手动设置，或者您可以依靠自动智能交易系统，它还可以根据情况和情绪在一个级别或另一个级别的设置中设置止损以供选择。 一个修改也被添加到顾问，止损拖钓，但它不是不存在于手动交易，在这里，与手动交易，你将不得
Your Accountant
Iurii Kuksov
专家
这一次，我将提供一位将从事倒卖的顾问。 是的，是的，这是通过倒票，因为在他的策略中没有其他方法。 他主要在H1每小时图表上进行剥头皮，但您也可以将其设置为其他时段。 但他不会在日线图上工作，因为他的工作是由烛台计算的，由每日蜡烛计算的，这只是日线图上的一件事，顾问没有什么可跳舞的。 在顾问的设置中，有早上和晚上的参数负责顾问的工作时间，从什么时候开始，在什么时候顾问将交易。 为什么是会计？ 因为你将不得不计算差异一点，这将取决于你的欲望。 病人会赢的，这是事实。 顾问的策略简单明了. 别以为是我编的。 最有可能的，但在这里我假设很多人都知道这种策略，因为许多经纪人禁止放置大量挂单并对挂单设置限制。 我不是在开玩笑。 我只是展示了它，并以编程方式在专家顾问中实现了它，这是一种传播策略。 也就是说，两个挂单被放置在离当前价格一定距离的地方，其中一个是买入止损，另一个是卖出限价，或者是卖出止损，另一个是买入限价。..  当然还有止损，这里是关闭一个止损订单的距离，另一个是利润和从利润中扣除损失的距离，这将是您的最终利润。 基于此，有必要仔细考虑顾问的设置并仔细计算一切。 当然，启动这个专家顾
筛选:
无评论
回复评论