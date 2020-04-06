Wizard Collects Cones

顾问计算市场上的主要参与者，得出的结论是，主要参与者已准备好下注，此时顾问打开两个挂起的止损订单，以止损买入和卖出，因为市场上可能没有一个主要参与者，谁会把毯子拉向哪个方向？! 因此，最好设置一个最小止损，因为如果当前价格反转，并且一个主要玩家将所有赌注都押在赢钱上，那么最好立即关闭亏损订单，而不是稍后造成一定的损失。 顾问的箭头，或终端图表上的fakir的魔杖显示趋势的方向，预测每日趋势将发展的方向或预期按当前价格细分的事件。 顾问在货币对上表现良好：XAUUSD，余额为10,000美元，在10年内赚得超过400万美元，而顾问的交易量为5.0手或每笔交易（订单）5美元。 基于此，我们可以说，如果一切都除以10，那么以capital1,000的资本和每个订单0.5手的速度，您可以在10年内赚取超过$400,000。 而且，知道这一切，并与你有，比如说，两个这样的顾问，一个可以用10,000美元推出，积累超过100,000，并把顾问交易不是每笔交易5.0手，而是每笔交易前1.0手， 此外，专家顾问在GBPJPY货币对上显示了良好的结果。 顾问对订单也有很好的修改，实际上和终端本身对订单的修改是一样的。 然而，在设置中有一个参数：trall--它被设置为false，如果你打开它，止损价格将在一段距离后移动到当前价格，这将在专家顾问设置中设置，只有当市场波动很大，当前价格与当前趋势急剧上升时，当前价格才会击中止损并关闭订单。 有些人不喜欢这种价格之后的止损，特别是我不喜欢它，因此我像在终端中一样对止损进行了正常的修改。 一般来说，下载演示，检查，写提示，投诉等。

EA还有一个手动交易面板。

顾问设置:

tradpar有两个参数1。 COUNTER_TRADING负责主要顾问。

MANUAL_TRADING负责使用仪表板进行手动交易。

Magic1和Magic2是顾问的神奇数字。 接下来的三个参数是手动交易的神奇数字。

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS-此参数负责手动设置止损。

AUTOMATIC_STOPLOSS-此参数将自动设置止损。 一切都将取决于趋势的斜率，趋势越大，止损就越大。

StopLoss-此参数手动设置止损。

bprice-此参数负责停止挂起的采购订单将从当前价格放置的距离。

sprice-此参数负责止损挂单与当前价格的距离。

上午-这个参数负责顾问何时以及从什么时候开始计算市场上是否有主要参与者？! 一旦我们计算它们，我们将立即打开两个挂起的止损单并等待运气。

晚上-这个参数负责当我们停止计算市场的主要参与者。

TrallOrder启用订单拖钓

PlusPoints是从当前价格的距离-从当前价格到订单的开盘价的距离，有必要启动拖网订单。

TrallStep是从订单开盘价到止损价的距离，低于止损价，当前价格将以利润关闭订单。

trall-此参数使thrall移动一定距离超出当前价格，但不低于TrallStep中指定的距离。

MyClos-此参数关闭订单，如果他们的利润达到此指定参数。

deleteevening-此参数负责Ea交易关闭市场中挂单（如果有的话）的时间。





PS：在那里，在顾问设置中的GBPJPY货币对的屏幕截图中，您可以看到我如何更改顾问设置和收入变化。

因此，收入将取决于顾问的设置。