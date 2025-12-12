Wizard Collects Cones

Danışman piyasadaki büyük oyuncuları hesaplar, büyük oyuncuların bahis yapmaya hazır oldukları sonucuna varır ve şu anda danışman, piyasadaki büyük bir oyuncu birden fazla olabileceğinden ve battaniyeyi kimin hangi yöne çekeceği bilinmediğinden, stoploss ile alım satım için bekleyen iki durdurma emri açar.!, Bu nedenle, minimum bir durdurma emri belirlemeniz arzu edilir, çünkü mevcut fiyat tersine çevrilirse ve büyük bir oyuncu her şeyi kazanmaya koyarsa, karsız emri hemen kapatmak, daha sonra belirli kayıplar vermektense daha iyidir. Danışman oku veya terminal grafiğindeki fakirlerin sihirli değneği, trendin yönünü gösterir, bir tür olayları tahmin eder, günlük trendin hangi yönde gelişeceğini veya mevcut fiyatın kırılması için nerede bekleneceğini tahmin eder.anışman oku veya terminal grafiğindeki fakirlerin sihirli değneği, trendin yönünü gösterir, bir tür olayları tahmin eder, günlük trendin hangi yönde gelişeceğini veya fiyatın kırılması için nerede bekleneceğini tahmin eder. Danışman kendisini döviz çiftinde iyi gösteriyor: XAUUSD ve 10 yıllık 10.000 dolarlık bir bakiye ile 4 milyon dolardan fazla sermaye kazanıyor; bu arada danışman, lot başına 5.0 lot veya 5 dolar lotla işlem yapıyor (emir). Buna dayanarak, her şeyi 10'a bölersek, 1000 dolarlık sermaye ile ve emir başına 0,5 lot oranında 10 yılda 400.000 dolardan fazla kazanabileceğinizi söyleyebilirizuna dayanarak, her şeyi 10'a bölersek, 1000 dolarlık sermaye ile ve emir başına 0,5 lot oranında 10 yılda 400.000 dolardan fazla kazanabileceğinizi söyleyebiliriz. Ayrıca, tüm bunları bilerek ve yanımızda bu tür iki danışmana sahip olalım, birini 10.000 dolardan başlatabiluna dayanarak, her şeyi 10'a bölersek, 1000 dolarlık sermaye ile ve emir başına 0,5 lot oranında 10 yılda 400.000 dolardan fazla kazanabileceğinizi söyleyebiliriz. Ayrıca, tüm bunları bilerek ve yanımızda bu tür iki danışmana sahip olalım, birini 10.000 dolardan başlatabilir, 100.000'den fazla biriktirebilir ve danışmanı işlem başına 5.0 lot değil, işlem başına 1.0 lot ile işlem yapmaya koyabilir ve ne ve nasıl olacağını görebiliriz. Aynı zamanda danışman, GBPJPY döviz çiftinde de iyi sonuçlar gösteriyor. Ayrıca danışmanın emirleri değiştirmek için de iyi bir modifikasyonu var, aslında bu, terminaldeki emirlerin modifikasyonu ile aynı.yrıca danışmanın emirleri değiştirmek için de iyi bir modifikasyonu var, aslında bu, terminaldeki emirlerin modifikasyonu ile aynı. Ancak, ayarlarda bir parametre vardır: yanlış olarak ayarlanan trall - ve etkinleştirirseniz, stoploss fiyatı, danışman ayarlarında ayarlanacak belirli bir mesafede mevcut fiyatın ötesine geçecek ve yalnızca piyasada büyük oynaklıkla, mevcut fiyatın devam eden eğilime karşı keskin bir sıçramasıyla, mevcut fiyat stoploss'a atlayacak ve emri kapatacaktır. Bazıları fiyat için böyle bir duraklama yürüyüşünden hoşlanmıyor, özellikle de beni sevmiyor ve bu nedenle terminalde olduğu gibi duraklamanın normal bir modifikasyonunu yaptım. Genel olarak demoyu indirin, kontrol edin, tavsiye, talep vb. Yazın.

Danışman ayrıca manuel ticaret paneline sahiptir.

Danışman Ayarları:

tradpar'ın iki parametresi vardır 1. COUNTER_TRADİNG birincil danışmana cevap verir.

MANUAL_TRADİNG, panel aracılığıyla manuel ticaretten sorumludur.

Magic1 ve Magic2,şman Ayarları:

Magic1 ve Magic2, danışmanın sihirli numaralarıdır. Ve onları takip eden üç parametre, manuel ticaret için sihirli numaralardır.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS - Bu parametre, kaybı durdurmayı manuel olarak ayarlamaktan sorumludur.

AUTOMATİC_STOPLOSS - Bu parametre kaybı otomatik olarak durduracaktır. Burada her şey trendin eğimine bağlı olacak, trend ne kadar fazlaysa, kayıp o kadar fazla duracaktır.

StopLoss - Bu parametre, zararı durdurmayı manuel olarak ayarlayan şeydir

bpr - Bu parametre, mevcut fiyattan bekleyen durdurma satın alma emrinin ne kadar mesafede düzenleneceği mesafeden sorumludur.

sprıce - Bu parametre, mevcut fiyattan bekleyen durdurma satış emrinin ne kadar mesafede verileceğinden sorumludur.

morning - Bu parametre, piyasada büyük oyuncular olup olmadığını ne zaman ve ne zaman hesaplamaya başlayacağımızdan danışmandan sorumludur?! ve onları hesapladığımız anda, bekleyen iki emri derhal açacağız ve iyi şanslar bekleyeceğiz.

evening - bu parametre, piyasadaki büyük oyuncuları ne zaman hesaplamayı bırakacağımızı kontrol eder.

TrallOrder emirlerin sürüklenmesini içerir

PlusPoints, mevcut fiyattan uzaklıktır - bir siparişin açılış fiyatından mevcut fiyattan ne kadar uzakta bir siparişin trall'ını çalıştırmanız gerekir.

TrallStep, bir emrin açılış fiyatı ile mevcut fiyatın emri kârla kapatacağı aşağıdaki zararı durdur fiyatı arasındaki mesafedir.

trall - bu parametre, trall'i mevcut fiyatın belirli bir mesafede hareket edecek şekilde etkinleştirir.





Not: Orada, danışman ayarlarındaki GBPJPY döviz çiftinin ekran görüntülerinde, danışman ayarlarını nasıl değiştirdiğimi ve gelirimi nasıl değiştirdiğimi görebilirsiniz.

Bu nedenle gelir, danışmanın ayarlarına bağlı olacaktır.