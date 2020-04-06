Wizard Collects Cones

O Expert Advisor calcula os grandes jogadores no mercado, conclui que os grandes jogadores estão prontos para fazer apostas e, nesse ponto, o Expert Advisor abre duas ordens pendentes de stop de compra e venda com stop loss, já que o grande Jogador no mercado pode não estar sozinho e quem vai puxar o cobertor não é conhecido?! para isso, é desejável que o stop loss seja definido como mínimo, pois se o preço atual virar e um grande jogador apostar tudo em uma vitória, é melhor fechar a ordem de perda imediatamente do que sofrer certas perdas por ela. A seta do Expert Advisor, ou varinha mágica do faquir, no gráfico do terminal mostra a direção da tendência, uma espécie de previsão de eventos, em que direção a tendência diária se desenvolverá ou onde será esperado que ela seja quebrada pelo preço atual. O Expert Advisor se mostra bem no par de moedas: XAUUSD e com um saldo de US.10.000 em 10 anos faz um capital de mais de US. 4 milhões, enquanto o Expert Advisor negocia um lote de 5,0 lotes ou US. 5 por transação(ordem). Com base nisso, podemos dizer que, se tudo for dividido por 10, então com um capital de US.1.000 e a uma taxa de 0,5 lotes por ordem, em 10 anos você pode ganhar mais de US. 400.000. E também, sabendo tudo isso e tendo consigo, digamos que dois desses Expert Advisors, um pode ser executado a partir de US.10.000, acumular mais de US. 100.000 e colocar o Expert Advisor para negociar Não 5,0 lotes por transação, mas para começar 1,0 lotes por transação e ver o que acontecerá e como. Além disso, o EA mostra bons resultados no par de moedas GBPJPY. Além disso, o EA tem uma boa modificação de ordens, na verdade, a mesma que a modificação de ordens no próprio terminal. Mas, nas configurações, há um parâmetro: trall-que é definido como false e se você ativá-lo, o preço stop loss se moverá após o preço atual a uma certa distância que será definida nas configurações do Expert e somente quando houver grande volatilidade no mercado, quando o preço atual saltar bruscamente contra uma tendência em andamento, o preço atual saltará para o stop loss e fechará a ordem. Alguns não gostam dessa caminhada do stop loss por preço, em particular eu não gosto e, portanto, fiz uma modificação normal do stop loss como no terminal. Em geral, baixe a demonstração, verifique, escreva conselhos, reclamações, etc.

O EA também tem um painel de negociação manual.

Configurações do EA:

tradpar tem dois parâmetros 1. COUNTER_TRADING responde ao ea principal.

MANUAL_TRADING é responsável pela negociação manual usando o painel.

Magic1 e Magic2 são os números mágicos do Expert. E os três parâmetros seguintes são números mágicos para negociação manual.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS-esta opção é responsável por definir o stop loss Para manual.

AUTOMATIC_STOPLOSS - este parâmetro definirá automaticamente o stop loss. Tudo dependerá da inclinação da tendência, quanto maior a tendência, maior será o stop loss.

StopLoss-este parâmetro apenas define o stop loss no manual

bprice-este parâmetro é responsável pela distância a que a ordem de compra pendente Stop será colocada a partir do preço atual.

sprice-este parâmetro é responsável pela distância a que a ordem de venda pendente Stop será colocada a partir do preço atual.

NewPrice-eu adiciono esse parâmetro, pois há momentos em que a ordem pendente aberta às vezes precisa ser modificada e movida para mais perto do preço atual, e esse parâmetro é responsável por isso. Os dados são indicados em pontos-esta é a distância entre a ordem pendente colocada e o preço atual e, se a distância for maior que a indicada, a Ordem Pendente se moverá para mais perto do preço atual pela distância especificada bprice, sprice.

morning - este parâmetro é responsável pelo Expert Advisor por quando e quando começaremos a calcular se existem grandes jogadores no mercado ou não?! e assim que os calcularmos, abriremos imediatamente duas ordens de stop pendentes e esperaremos pela sorte.

evening-este parâmetro é responsável por quando paramos de calcular os grandes jogadores no mercado.

TrallOrder inclui ordens de arrasto

PlusPoints é a distância do preço atual-a que distância do preço atual até o preço de abertura da ordem será necessário executar a ordem de arrasto.

TrallStep é a distância entre o preço de abertura da ordem e o preço stop loss abaixo do qual o preço atual fechará a ordem com lucro.

trall-este parâmetro inclui o trall, que ele se moveria a uma certa distância do preço atual, mas não abaixo da distância especificada no TrallStep.

MyClos - este parâmetro fecha as ordens se o seu lucro atingir este parâmetro especificado.

deleteevening-este parâmetro é responsável pelo tempo em que o Expert irá fechar as ordens pendentes, se houver alguma no mercado.





P. S: nas capturas de tela do par de moedas GBPJPY, nas configurações do Expert, Você pode ver como eu mudo as configurações do Expert e a renda muda.

Portanto, a renda dependerá das configurações do EA.