Your Accountant

Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellungen des Beraters gibt es Optionen für Morgen und Abend, die für die Arbeitszeit des Beraters verantwortlich sind, von welcher und zu welcher Zeit der Berater handeln wird. Warum ein Buchhalter? Weil Sie den Unterschied ein wenig berechnen müssen, der von Ihren Wünschen abhängt. Der Geduldige wird gewinnen - das ist eine Tatsache. Die Strategie des Beraters ist einfach und klar wie ein weißer Tag. Und denken Sie nicht, dass ich es erfunden habe. Höchstwahrscheinlich, aber hier nehme ich an, dass viele Leute diese Strategie kennen, da viele Broker es verbieten, eine große Anzahl von Pending Orders auszusetzen und ein Limit für Pending Orders festzulegen. Und ich mache keine Witze. Ich habe es nur im Berater gezeigt und implementiert - programmatisch, eine Art Strategie - Spread. Das heißt, es werden zwei ausstehende Aufträge in einem bestimmten Abstand zum aktuellen Preis ausgestellt, einer von ihnen ist Buy Stop, der andere ist Sell Limit oder Sell Stop und der andere ist Buy Limit... . Und natürlich mit Stop Loss und hier ist der Abstand vom Schließen einer Order nach Stop Loss und dem anderen mit Gewinn und Abzug vom Gewinn des Verlustes und wird Ihren endgültigen Gewinn ausmachen. Auf dieser Grundlage ist es notwendig, die Einstellungen des Beraters sorgfältig zu behandeln und alles sorgfältig zu berechnen. Und natürlich führen Sie diesen Berater aus, der Ihnen Ihren Gewinn bringen wird. In den Screenshots werde ich zeigen, wie man in 3 Jahren mit Hilfe dieses Beraters mit nur 500 Dollar auf seinem Konto eine Million Dollar verdienen kann. Dieser Berater hat keinen Martingale, aber es gibt eine Erhöhung des Loses, wenn der Berater das Guthaben (Kapital) seines Kontos verdoppelt und es in den Einstellungen im Parameter deaktiviert werden muss: IncreaseLot Setzen Sie Null - 0.

In den Screenshots habe ich gezeigt, wie man mit Hilfe dieses Beraters in drei Jahren eine Million Dollar für jedes Paar einzeln verdienen kann und zunächst nur fünfhundert Dollar auf dem Konto hat. In den Einstellungen des Beraters muss das Feld __Symbol unbedingt das Währungspaar-Fenster im Terminal angeben - dies sollte getan werden, damit keine Konflikte zwischen den Beratern auftreten. Hier habe ich verstanden, dass es möglich ist, den Prozess zu regulieren, wie viele Berater dem Käufer nach dem Kauf zur Verfügung stehen. Ich lasse die Nummer 5 standardmäßig.

Das Währungspaar XAUUSD ist eine separate Geschichte und hier hat der Berater in 3 Jahren mehr als 12 Millionen Dollar verdient. Für dieses Währungspaar vergrößere ich in den Einstellungen alle Entfernungen und wenn der Stop-Loss auf dem Währungspaar GBPUSD 50 Punkte beträgt, mache ich auf dem Paar XAUUSD einen Stop-Loss von 500 Punkten, dh ich multipliziere alles mit 10 und schaue, was passiert. Dort auf dem Screenshot habe ich auch die Einstellungen des Beraters für 3 Jahre für dieses Währungspaar und das Einkommen aus der Arbeit dieses Beraters für dieses Währungspaar XAUUSD gezeigt...

P.S: Als ich gestern Screenshots machte und einen Berater für Währungspaare verbannte, bemerkte ich, dass Währungspaare mit japanischer Währung fast wenig Gewinn bringen, da es keine großen Käufer gibt, wo man Thrall-Orders verwenden kann, ohne einen Deal zu verlieren, und habe am Ende bemerkt, dass der japanische Devisenmarkt in seiner Mehrheit von der US-Börse zur asiatischen Börse bewegt wird, und ich habe im letzten Jahr dort die Handelszeit von 5 Uhr morgens eingestellt. Und was habe ich gesehen? Ja, das war richtig und alle großen Spieler hatten einen Berater in der Tasche und hier brachte er statt einer Million einen Gewinn von mehr als zwei Millionen pro Jahr...



