Your Accountant

Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellungen des Beraters gibt es Optionen für Morgen und Abend, die für die Arbeitszeit des Beraters verantwortlich sind, von welcher und zu welcher Zeit der Berater handeln wird. Warum ein Buchhalter? Weil Sie den Unterschied ein wenig berechnen müssen, der von Ihren Wünschen abhängt. Der Geduldige wird gewinnen - das ist eine Tatsache. Die Strategie des Beraters ist einfach und klar wie ein weißer Tag. Und denken Sie nicht, dass ich es erfunden habe. Höchstwahrscheinlich, aber hier nehme ich an, dass viele Leute diese Strategie kennen, da viele Broker es verbieten, eine große Anzahl von Pending Orders auszusetzen und ein Limit für Pending Orders festzulegen. Und ich mache keine Witze. Ich habe es nur im Berater gezeigt und implementiert - programmatisch, eine Art Strategie - Spread. Das heißt, es werden zwei ausstehende Aufträge in einem bestimmten Abstand zum aktuellen Preis ausgestellt, einer von ihnen ist Buy Stop, der andere ist Sell Limit oder Sell Stop und der andere ist Buy Limit... . Und natürlich mit Stop Loss und hier ist der Abstand vom Schließen einer Order nach Stop Loss und dem anderen mit Gewinn und Abzug vom Gewinn des Verlustes und wird Ihren endgültigen Gewinn ausmachen. Auf dieser Grundlage ist es notwendig, die Einstellungen des Beraters sorgfältig zu behandeln und alles sorgfältig zu berechnen. Und natürlich führen Sie diesen Berater aus, der Ihnen Ihren Gewinn bringen wird. In den Screenshots werde ich zeigen, wie man in 3 Jahren mit Hilfe dieses Beraters mit nur 500 Dollar auf seinem Konto eine Million Dollar verdienen kann. Dieser Berater hat keinen Martingale, aber es gibt eine Erhöhung des Loses, wenn der Berater das Guthaben (Kapital) seines Kontos verdoppelt und es in den Einstellungen im Parameter deaktiviert werden muss: IncreaseLot Setzen Sie Null - 0.

In den Screenshots habe ich gezeigt, wie man mit Hilfe dieses Beraters in drei Jahren eine Million Dollar für jedes Paar einzeln verdienen kann und zunächst nur fünfhundert Dollar auf dem Konto hat. In den Einstellungen des Beraters muss das Feld __Symbol unbedingt das Währungspaar-Fenster im Terminal angeben - dies sollte getan werden, damit keine Konflikte zwischen den Beratern auftreten. Hier habe ich verstanden, dass es möglich ist, den Prozess zu regulieren, wie viele Berater dem Käufer nach dem Kauf zur Verfügung stehen. Ich lasse die Nummer 5 standardmäßig.

Das Währungspaar XAUUSD ist eine separate Geschichte und hier hat der Berater in 3 Jahren mehr als 12 Millionen Dollar verdient. Für dieses Währungspaar vergrößere ich in den Einstellungen alle Entfernungen und wenn der Stop-Loss auf dem Währungspaar GBPUSD 50 Punkte beträgt, mache ich auf dem Paar XAUUSD einen Stop-Loss von 500 Punkten, dh ich multipliziere alles mit 10 und schaue, was passiert. Dort auf dem Screenshot habe ich auch die Einstellungen des Beraters für 3 Jahre für dieses Währungspaar und das Einkommen aus der Arbeit dieses Beraters für dieses Währungspaar XAUUSD gezeigt...

P.S: Als ich gestern Screenshots machte und einen Berater für Währungspaare verbannte, bemerkte ich, dass Währungspaare mit japanischer Währung fast wenig Gewinn bringen, da es keine großen Käufer gibt, wo man Thrall-Orders verwenden kann, ohne einen Deal zu verlieren, und habe am Ende bemerkt, dass der japanische Devisenmarkt in seiner Mehrheit von der US-Börse zur asiatischen Börse bewegt wird, und ich habe im letzten Jahr dort die Handelszeit von 5 Uhr morgens eingestellt. Und was habe ich gesehen? Ja, das war richtig und alle großen Spieler hatten einen Berater in der Tasche und hier brachte er statt einer Million einen Gewinn von mehr als zwei Millionen pro Jahr... 


"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; standard-Transaktionsvolumen
input int StopLoss    = 200; die Entfernung zum Eröffnungspreis einer Order, zu der 
                             die Order mit Verlust geschlossen wird
input int Slippage    = 50; Schlupf
input int Magic       = 3030; die magische Zahl der Aufträge des Beraters

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; das Währungssymbol des Terminalfensters, in dem der Berater arbeiten wird

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; stop-Loss-Entfernung vom aktuellen Schlusskurs der Order zum Break-even
input int TralingStep = 10; Mindestabstand vom Eröffnungskurs bis Stop-loss in die schwarzen zahlen
input bool trall      = false; wir erlauben dem Stop-Loss, sich im Break-even hinter dem aktuellen 
                               Preis zu bewegen

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; die Öffnungsdistanz einer Buy stop-Order zum Kauf vom aktuellen Preis
input int selllimit   = 100; die Öffnungsdistanz einer sell limit-Order zum Verkauf vom aktuellen Preis
input int sellstop    = 100; die Öffnungsdistanz einer sell stop-Order zum Verkauf vom aktuellen Preis
input int buylimit    = 100; die Öffnungsdistanz einer buy limit-Order zum Kauf vom aktuellen Preis
input int distance    = 500; entfernung von offenen Pending Orders, wenn der aktuelle Preis 
                             ich habe meinen Trend geändert und die Pending Orders nicht geöffnet, was wäre 
                             schließen Sie diese ausstehenden Aufträge und öffnen Sie sie für eine neue näher 
                             an der aktuellen Order Preis

"Setting the time"
input int Morning     = 8; ab welcher Stunde beginnt der Berater, Aufträge zu öffnen
input int Evening     = 17; zu welcher Stunde, einschließlich des Beraters, hört der 
                            Berater auf, Aufträge zu öffnen

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; der Gewinn des Beraters, nach dem er alle seine Aufträge schließt
input bool deleteAll  = false; löscht den Grafikbildschirm vom Jenseitigen

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; erhöhung des Auftragsvolumens, wenn der Berater seinen ursprünglichen Betrag 
                                 verdoppelt kapital, dann wird es zu dem angegebenen Volumen hinzugefügt und 
                                 wird ständig hinzugefügt das angegebene Volumen, wenn sich das Kapital des 
                                 Beraters verdoppelt.
Empfohlene Produkte
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experten
BENJ HYBRID EA (Martingalarm) Ihr professionelles Handels-Cockpit: Mapped ATR - Dual-Limit Logik - Täglicher P&L Wächter Wichtiger Hinweis: Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte über Telegram @CryptomanPh für die Installation Anleitung und Einstellung, und aktualisierte Version (für Lebensdauer Kauf nur). Warum Trader BENJ HYBRID EA wählen BENJ HYBRID EA ist mehr als ein einfacher Handelsroboter - es ist ein komplettes Ausführungs-, Analyse- und Risikomanagementsystem . Dieser EA wurde für
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Experten
Flying Gold EA Es ist ein effizientes Goldhandelssystem, eine einzigartige Strategie. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der EA den Auftrag nicht öffnen. Installieren Sie einfach den EA, er kann sofort arbeiten. Verwenden Sie den H4-Zeitrahmen. XAUUSD Verwenden Sie Anfangsgeld 1000$ (Standard-Konto) / Anfangsgeld 100$ (Cent / Micro-Konto) Backtest mit 99% Modellqualität von 2020 - 7. Juli. 2023 TIPP !!! Für eine gute Performance wählen Sie einen Server, der sich in der Nähe des Server
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experten
Dark Kakashi PRO EA ist ein verbesserter Dark Kakashi FREE EA-Berater (leider haben sie die Bewertungen absichtlich heruntergeschraubt, so dass sie eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten). Alle Funktionen, die gewünscht wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die sich auf das Schließen von Positionen beziehen. Dieser Berater wird weiter verbessert werden. Einer der Yarukami Mnukakashi-Berater für Gold (XAUUS
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experten
SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Rockman
Jia Jie Tian
Experten
WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und eine Anleitung zur Einrichtung des EA zu erhalten. Ich habe viel Zeit und Mühe aufgewendet, um diese Software anspruchsvoll zu gestalten, mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen, während der Drawdown unter 20% gehalten wird. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und is
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Weitere Produkte dieses Autors
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Utilitys
Hallo an alle.  Ich möchte Ihnen ein wenig über dieses Panel für den Handel auf dem Finanzwährungsmarkt erzählen. Das Panel ist in der Programmiersprache MQL4 geschrieben und wurde entwickelt, um bei der Eröffnung von Marktaufträgen an bestimmten Positionen zu helfen. Es funktioniert sowohl mit normalen Orders als auch mit ausstehenden Orders. Das heißt, öffnet Verkaufs- und Kaufaufträge wie Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. Und öffnet auch ein Netzwerk von Pending Orders und,
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet den gleitenden Durchschnitt mit bestimmten Parametern, um Aufträge zu eröffnen. Er eröffnet immer den ersten Kaufauftrag, aber mit bestimmten Einstellungen kann er auch nur Verkaufsaufträge eröffnen. Um Aufträge zu schließen, verwendet er einen Gewinn, nach dem er alle Aufträge schließt und seine Arbeit von neuem beginnt. Bis jetzt funktioniert er als Martingale und als Networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the va
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Experten
Der Breaking Trend ADVISOR eröffnet die erste Position nur, um einen Auftrag zu kaufen. Als Nächstes schaut er, ob der Preis in den Verlust geht, dann setzt er bei einer bestimmten Verlustdistanz eine schwebende Stop-Order Verkaufen mit einem erhöhten Lot, um den Verlust zu decken und den Gewinn beim Schließen der Kauf- und Verkaufsaufträge zu fixieren. Und dann läuft der ganze Handel tatsächlich nach dieser Logik ab. Dies sind die Einstellungen des Advisors : -- LOT --- extern double lots    
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Berater ist eigentlich ein Martingale und arbeitet mit dem Schleppnetz nur für BUY-Orders mit Magic1. Für alle anderen Oder funktioniert das Schleppen nicht. Abhängig vom EnteringMarket-Parameter wird der Expert Advisor geöffnet Haftbefehle sind seltener oder häufiger. Dies hängt von der Entfernung der gleitenden Durchschnitte voneinander ab und je größer dieser Abstand ist, desto größer ist der Abstand eine Kauforder wird seltener geöffnet. Die Bedeutung der Strategie ist einfach: Eine K
MartinZ
Iurii Kuksov
Experten
Dies ist ein gewöhnlicher Berater, der auf dem Martingale-System arbeitet. Stellt Aufträge abhängig von der Kreuzung des Durchschnittspreises aus. Hier muss man sagen, dass der Schlusskurs mit einem Gewinn nach der Eröffnung der zweiten und nachfolgenden Orders, sagen wir, auf der Verkauf wird in Punkten gemessen und zählt nicht. Das heißt, Sie müssen den Berater selbst im Strategietester verbannen und bereiten Sie seine Einstellungen richtig für ein bestimmtes Währungspaar usw. vor. die Ihnen v
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Experten
Der Berater arbeitet am Martingale-System. Er öffnet Transaktionen im Zeitplan des Moving Average. Für die Öffnung verwendet ZEITRAUM M15 und verschiedene zeitraum der Preisberechnung und mit unterschiedlicher Verschiebung. Hier muss man sagen, dass der Schlusskurs mit einem Gewinn nach der Eröffnung der zweiten und nachfolgenden Orders, sagen wir, auf der Verkauf wird in Punkten gemessen und zählt nicht. Das heißt, Sie müssen den Berater selbst im Strategietester verbannen und bereiten Sie sein
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Experten
Hier fehlt diesem Berater die magische Zahl. Eine Art ist ein Nachteil, da es unmöglich sein wird öffnen Sie zwei oder mehr Berater im selben Terminal, da sie sich gegenseitig stören. Aber an verschiedenen Terminals das wird nicht passieren. Im Code selbst sind sie vorhanden, da der Berater in seiner Logik arbeitet und verwendet ausschließlich magische Ordernummern. Das heißt, es ist Teil der Logik der Arbeit von Beratern und ohne sie. Beim Eintritt in den Markt verwendet der Berater eine große
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Berater ist die Fortsetzung des ersten, aber er öffnet um ein Vielfaches mehr Aufträge. Warum? Weil ich es ihm hinzugefügt habe kontrolle der Trendsuche mit Pending Orders. Das heißt, er merkt sich, in welche Richtung sich der Preis bewegt und, wo und warum er den letzten Haftbefehl eröffnet hat... und so bewegt sich dieser Berater immer in die richtige Richtung. Der einzige Nachteil ist, wenn Sie ihn nicht richtig einrichten und ihn dazu bringen, mit diesen Einstellungen zu arbeiten. Er
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Experten
Die Arbeitslogik dieses Beraters ist sehr gewöhnlich. Es verwendet gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Werten, um in den Markt einzusteigen und basierend auf diesen Verhältnissen öffnet er sich, öffnet immer den ersten Kaufvertrag. Und schon ausgehend von ihr und ihrem Verhalten baut das folgende Modell seines Verhaltens auf. Und zwar... der Berater verwendet keinen Take-Profit und Stop-Loss, sondern schließt orders, wenn Sie einen bestimmten Gewinn erzielen, wobei Sie in den Einstellu
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitys
Dies ist ein übliches Panel, das ein Netzwerk von Kauf- und Verkaufsaufträgen ausstellt. Schließt diesen Expert Advisor für den in den Einstellungen definierten Gewinn. Dann gibt es einen Parameter und heißt Ladder, der beinhaltet, dass der Abstand zwischen den Aufträgen um die durch den Parameter Ladder angegebenen Punkte zu erhöhen beginnt (hier steht in den Grundeinstellungen 10 Punkte) bedeutet eine zweite 10-Punkte-Order, eine dritte 20-Punkte-Order, eine vierte 40-Punkte-Order usw. Dann
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Experten
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Experten
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Experten
Der Berater handelt abhängig von den Einstellungen... aggressiv ist nicht aggressiv - hier, wie Sie es einrichten, wird es handeln. Was sollte in der Besonderheit seiner Strategie hervorgehoben werden? Und die Tatsache, dass der Berater die Geschäfte so öffnet... Wenn Sie nach den festgelegten Parametern einen Buy-Deal zum Kauf öffnen, wird er nach bestimmten Punkten in den Einstellungen, sobald ein Signal zum Verkauf vorliegt, unterhalb der Buy-Orders Trades zum Verkauf öffnen. Und genau umgeke
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experten
Dieser Ratgeber ist für die Idee von Martingale, aber nicht ganz Martingale. Zunächst wollte ich seine Logik verbergen, aber ich werde einführen, dass ich mit den Einstellungen immer noch teilweise seine Eigenschaften offenbaren muss und an einer Stelle seine Parameter angeben muss, damit die Käufer keine Verwirrung in der Logik haben, da Programmierer meiner Meinung nach mit ihrer Logik etwas anders sind als normale Menschen, und deshalb werde ich persönlich versuchen, die Arbeit dieses Berate
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Experten
Warum Absicherung? Weil dieser Berater mit seiner Strategie versucht, Ihre investierte Investition zu halten. Aus diesem Grund verwendet dieser Berater keinen Stopploss und seine Strategie zielt ausschließlich auf den Gewinn ab, und in kritischen Situationen, die auf dem Devisenmarkt stattfinden, wird er versuchen, Ihr Kapital zu erhalten, wenn er Geschäfte öffnet. Das Diagramm des Screenshots des Währungspaares XAUUSD zeigt genau an welchem Punkt der Berater in den Zustand der Absicherung überg
That Day
Iurii Kuksov
Indikatoren
Der Indikator ist in seiner Schöpfung üblich. Es berechnet Hochs, Tiefs und korreliert sie mit dem Durchschnittspreis. Das einzige, was seinen Charme hat, ist, dass er die Parameter des letzten Tages mit denen des heutigen Tages korreliert, und deshalb habe ich ihn "An diesem Tag" genannt. Es wurde für die Zeitperiode des H1 - Stundenplans entwickelt. Und genau darauf verhält er sich richtig. In den Einstellungen ist es einfach Der Parameter: length bestimmt den Durchschnittspreis. Parameter: pr
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine Art Strategie, die mit Hilfe von Linien diese oder andere Indikationen von Kerzen aufbaut, die dem Händler bei seinen Berechnungen und dem Handel helfen werden. Der Indikator selbst ist ein normaler Moving Average, der in zwei Farben gefärbt ist: hell und dunkel, und damit dem Händler das Verhalten des Marktes in der aktuellen Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt und je nach Farbwert anzeigt, welche Trades zu diesem Zeitpunkt am besten geöffnet werden: entw
Wax Candle
Iurii Kuksov
Experten
Der Berater handelt nach Ebenen. Das heißt, in den Einstellungen des Beraters werden die Stufen eingestellt: morning ist, ab welcher Zeit die Levels berechnet werden, evening ist, bis wann die Berechnungen durchgeführt werden, und während dieser Zeit berechnet der Berater die Höhen und Tiefen des Schließens und Öffnens der Balken, und erst danach öffnet er die ausstehenden Stop-Orders, eine über dem Maximum für den Kauf und eine unter dem Minimum für den Verkauf. Der Nottrade-Parameter in den Ex
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Experten
Der Berater berechnet die großen Spieler auf dem Markt und kommt zu dem Schluss, dass die großen Spieler bereit sind zu wetten und zu diesem Zeitpunkt öffnet der Berater zwei ausstehende Stop-Orders für den Kauf und Verkauf mit einem Stopploss, da ein großer Spieler auf dem Markt möglicherweise nicht allein ist und wer in welche Richtung die Decke ziehen wird, ist nicht bekannt?! daher ist es wünschenswert, einen Stopploss auf ein Minimum zu setzen, da es besser ist, die unrentable Order sofort
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension