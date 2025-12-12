Wizard Collects Cones

Le conseiller calcule les grands joueurs sur le marché, conclut que les grands joueurs sont prêts à parier et à ce stade, le conseiller ouvre deux ordres d'arrêt différés pour acheter et vendre avec stoploss, puisque le grand joueur sur le marché peut ne pas être seul et qui dans quelle direction va tirer la couverture ne sait pas?!, pour cela, il est souhaitable que stoploss établisse un minimum, car si le prix actuel se déroule et qu'un grand joueur met tout sur la victoire, il est préférable de fermer l'ordre perdant immédiatement, plutôt que de subir certaines pertes. La flèche du conseiller, ou la baguette magique du fakir sur le graphique du terminal montre la direction de la tendance, une sorte de prédire les événements dans quelle direction la tendance quotidienne se développera ou où vous devrez vous attendre à sa rupture avec le prix actuel. Le conseiller se montre bien sur la paire de devises: XAUUSD et avec un solde de 10 000 dollars sur 10 ans, le capital est supérieur à 4 millions de dollars, tandis que le conseiller négocie un lot de 5,0 lots ou 5 dollars par transaction(ordre). Sur cette base, nous pouvons dire que si tout est divisé par 10, puis avec un capital de 1000 dollars et au taux de 0.5 lot par mandat, pour les années 10, vous pouvez gagner plus de 400000 dollars. Et aussi, sachant tout cela et ayant avec lui deux de ces conseillers, on peut courir avec 10000 dollars, accumuler plus de 100000 et mettre le conseiller de ne pas échanger 5.0 lot par transaction, et pour commencer 1.0 lot par transaction et voir ce qui se passera et comment cela se passera. De même, le conseiller montre de bons résultats sur la paire de devises GBPJPY. En outre, le conseiller a une bonne modification des ordres, en fait le même que la modification des ordres dans le terminal lui-même. Mais, dans les paramètres, il y a un paramètre: trall - qui est réglé sur false et si vous l'activez, le prix stoploss se déplacera derrière le prix actuel à une certaine distance qui sera définie dans les paramètres du conseiller et seulement avec une grande volatilité sur le marché, avec une forte hausse du prix actuel contre la tendance actuelle, le prix actuel Certains de ces stoploss marche pour le prix n'aime pas, en particulier je ne l'aime pas et donc j'ai fait une modification normale stoploss comme dans le terminal. En général, téléchargez la démo, vérifiez, écrivez des conseils, des réclamations, etc.

En outre, le conseiller a un panneau de trading manuel.

Paramètres du conseiller:

tradpar a deux paramètres 1. COUNTER_TRADING répond au conseiller principal.

MANUAL_TRADING est responsable de la négociation manuelle avec le panneau.

Magic1 et Magic2 sont les numéros magiques du conseiller. Et les trois paramètres suivants sont des nombres magiques pour le trading manuel.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS-ce paramètre est responsable de la définition de Stop Loss sur manuel.

AUTOMATIC_STOPLOSS-ce paramètre définit automatiquement Stop Loss. Ici, tout dépendra de l'inclinaison de la tendance, plus la tendance est grande - plus la perte d'arrêt sera grande.

StopLoss-ce paramètre définit juste Stop Loss sur manuel

bprice-ce paramètre est responsable de la distance à laquelle l'ordre d'achat Stop différé sera exposé à partir du prix actuel.

sprice-ce paramètre est responsable de la distance à laquelle l'ordre de vente Stop différé sera exposé par rapport au prix actuel.

morning-ce paramètre est responsable du conseiller pour quand et à partir de quelle heure commençons-nous à calculer s'il y a des acteurs majeurs sur le marché ou non?! et dès que nous les calculons, nous ouvrons immédiatement deux ordres d'arrêt différés et attendons la chance.

evening-ce paramètre est responsable lorsque nous cessons de calculer les principaux acteurs du marché.

Trallorder comprend des ordres de tralling

PlusPoints est la distance entre le prix actuel et le prix d'ouverture de l'ordre.

TrallStep est la distance entre le prix d'ouverture d'un ordre et le prix Stop Loss en dessous duquel le prix actuel fermera l'ordre avec profit.

trall-cette option permet au Trall de se déplacer à une certaine distance au-delà du prix actuel, mais pas en dessous de la distance spécifiée dans TrallStep.

MyClos-ce paramètre ferme les ordres si leur profit atteint ce paramètre spécifié.

deleteevening-ce paramètre est responsable du moment où le conseiller fermera les ordres en attente, le cas échéant, sur le marché.