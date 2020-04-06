Wizard Collects Cones

고문은 시장의 주요 선수를 계산하고,주요 선수가 베팅을 할 준비가되어 있다는 결론에 도달하고,이 순간 고문은 시장에서 하나의 주요 선수가 없을 수 있고 누가 어떤 방향으로 담요를 끌어 올 것이기 때문에 정지 손실로 구매 및 판매하기 위해 보류중인 두 개의 정지 명령을 엽니 다.!,따라서 최소 정지 손실을 설정하는 것이 좋습니다.현재 가격이 반전되고 주요 플레이어가 모든 것을 승리에 베팅하면 나중에 특정 손실을 입는 것보다 즉시 손실 순서를 닫는 것이 좋습니다. 조언자의 화살,또는 터미널 차트의 파키르의 마법 지팡이는 추세의 방향을 보여주고,일일 추세가 어느 방향으로 발전할 것인지 또는 현재 가격에 의한 붕괴가 예상되는 사건을 예측합니다. 고문은 통화 쌍에 대해 잘 수행합니다.$10,000 의 잔액으로 10 년 동안 4 백만 달러 이상을 벌고 고문은 많은 5.0 로트 또는 거래 당$5(주문)로 거래합니다. 이를 바탕으로 모든 것을 10 으로 나눈 다음$1,000 의 자본금과 주문 당 0.5 로트의 비율로 10 년 동안$400,000 이상을 벌 수 있다고 말할 수 있습니다. 또한,이 모든 것을 알고 있고,두 명의 고문을 가지고 있다면,10,000 달러로 시작할 수 있고,100,000 달러 이상을 축적하고 고문을 거래 당 5.0 로트가 아니라 거래 당 첫 번째 1.0 로트를 거래하고 어떻게되는지 볼 수 있습니다. 또한 전문가 고문은 파운드 화 통화 쌍에 대해 좋은 결과를 보여줍니다. 조언자는 또한 명령의 좋은 수정을 가지고 있습니다.사실,터미널 자체의 명령의 수정과 동일합니다. 그러나,설정에서 매개 변수가있다:트랄-거짓으로 설정되어 당신이 그것을 켤 경우,정지 손실 가격은 전문가 고문 설정에서 설정됩니다 특정 거리에서 현재 가격 뒤에 이동하고,현재의 추세에 대한 현재 가격의 급격한 점프와 함께 시장에서 변동성이 많이있는 경우에만,현재 가격은 정지 손실을 명중하고 순서를 닫습니다. 어떤 사람들은 가격에 따라 정지 손실의이 종류를 좋아하지 않는다,특히,나는 그것을 좋아하지 않는다,따라서 나는 터미널과 정지 손실의 정상적인 수정을했다. 일반적으로 데모를 다운로드하고,확인하고,팁,불만 사항 등을 작성하십시오.

이 회사는 또한 수동 거래 패널을 가지고 있습니다.


관리자 설정:

트라드파르에는 두 개의 매개 변수가 있습니다. 카운터 트레이딩은 주요 자문가를 담당합니다.

                                                  수동 거래는 대시 보드를 사용하여 수동 거래를 담당합니다.

마법 1 과 마법 2 는 조언자의 마법 번호입니다. 그리고 다음 세 가지 매개 변수는 수동 거래에 대한 마법의 숫자입니다.

이 매개 변수는 정지 손실을 수동으로 설정하는 역할을 합니다.

                    이 매개 변수는 정지 손실을 자동으로 설정합니다. 모든 추세의 기울기에 따라 달라 집니다,더 큰 추세,더 큰 정지 손실 될 것입니다.

정지 손실-이 매개 변수는 수동으로 정지 손실을 설정합니다.

가격-이 매개 변수는 현재 가격에서 보류중인 구매 주문 중지가 배치 될 거리에 대한 책임이 있습니다.

스프라이스-이 매개 변수는 현재 가격에서 정지 보류중인 판매 주문이 배치 될 거리에 대한 책임이 있습니다.

아침-이 매개 변수는 우리가 시장에서 주요 선수가 있는지 여부를 계산하기 시작할 때 어떤 시간에 대한 고문에 대한 책임이 있습니까?! 그리고 우리가 그들을 계산하자마자,우리는 즉시 두 개의 보류중인 정지 명령을 열고 행운을 기다릴 것입니다.

저녁-이 매개 변수는 시장의 주요 플레이어 계산을 중지 할 때 책임이 있습니다.

트레일오더는 주문 트롤링을 가능하게 합니다. 

플러스포인트는 현재 가격으로부터의 거리입니다.현재 가격에서 주문 개시 가격까지의 거리는 트롤 주문을 시작해야 합니다.

트랄스텝은 주문 개시 가격에서 현재 가격이 이익으로 주문을 마감하는 정지 손실 가격까지의 거리입니다.

트랄-이 매개 변수를 사용하면 스랄이 현재 가격을 넘어 일정 거리를 이동할 수 있지만 트랄 스텝에 지정된 거리 이하로 이동할 수는 없습니다.

마이클로스-이 매개 변수는 수익이 지정된 매개 변수에 도달하면 주문을 닫습니다.

삭제저녁-이 매개 변수는 전문가 고문이 시장에서 보류중인 주문(있는 경우)을 마감하는 시간을 담당합니다.

새로운가격-열려있는 보류중인 주문이 때때로 수정되고 현재 가격에 더 가깝게 이동해야 할 때가 있기 때문에이 매개 변수를 추가합니다.이 매개 변수는이를 담당합니다. 데이터는 포인트로 표시됩니다-이 현재 가격에 보류중인 주문에서 거리이며,거리가 지정된 거리보다 큰 경우,보류중인 주문은 지정된 거리 가격,스프라이스에 의해 현재 가격에 가까운 이동합니다.


PS:,거기에서의 스크린 샷 GBPJPY 통화 쌍에서 설정을 고문,당신이 볼 수 있는 방법을 변경 설정을 고문하고 소득을 변경합니다.

그래서 소득은 고문의 설정에 따라 달라집니다.

추천 제품
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications) visual panel for opening orders in manual trading visual panel for setting up automat
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
Experts
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Clearwater
Tetiana Vieriutina
Experts
Unlock the power of precision and reliability with Clearwater, your ultimate trading companion. Clearwater Expert Advisor is an advanced automated trading system meticulously designed to navigate the complex waters of financial markets with finesse and accuracy. Live Signal Key Features: State-of-the-Art Algorithms: Clearwater harnesses cutting-edge algorithms to analyze market trends, identify opportunities, and execute trades with speed and precision. Our robust system is built on a founda
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Stable Pulse
Ivan Simonika
Experts
The work of the Stable Pulse bot is displayed in the form of several key mmoments, which can be seen in the screenshots. This development is a scalping system. You can download and test the bot for free this way by yourself making sure of its capabilities. The bot can be tested on different currency pairs and different periods. The main thing is to set the tester settings as shown in the screenshot, for correct testing. You need to trade on timeframes M1-M15. Expert Advisor is designed to trade
Red Fire
Evgeniy Zhdan
Experts
A unique trading strategy is based on controlling trading volumes at various levels of volatility. The trade expert automatically determines the zones of purchases and sales and the degree of mathematical probability of successful forecasting of each transaction. If there are sufficient conditions and a high degree of probability of profit, the adviser starts work. Hazardous trading methods are not used. Each trade is protected by stop loss. Profit control is carried out by a special strategy f
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Experts
Alpha Flow EA: 새로운 차원의 트레이딩을 경험하세요 Alpha Flow EA 는 정밀한 전략, 뛰어난 적응력, 그리고 고급 시장 분석을 통해 귀하의 트레이딩 경험을 혁신적으로 변화시키기 위해 설계된 최신 트레이딩 어드바이저입니다. 독자적인 거래 알고리즘과 심층적인 시장 통찰력을 바탕으로   Alpha Flow EA 는 다양한 거래 환경에서 탁월한 성과를 제공하여 시장 트렌드에 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다. Alpha Flow EA의 차별화된 특징 정교한 시장 분석 Alpha Flow EA 는 전통적인 기술 분석과 현대적인 정량적 전략을 결합한 다층적인 분석 접근 방식을 사용합니다. 고급 패턴 인식 기능을 통해 신흥 시장 트렌드를 감지하고, 전략적이고 시기적절한 거래 기회를 제공합니다. 다양한 거래 전략 Alpha Flow EA 는 다양한 사전 구성된 거래 전략을 갖추고 있어, 현재 시장 상황에 맞게 유연하게 적응합니다. 고정된 규칙에 의존하지 않고, 동적으로 최적의 전
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
Experts
Probability and risk management based trading algorithm EA. This EA works on any timeframe, in fact it does not take the timeframe in account. Please backtest and generate the optimized values for your MT4 broker.  Please use the optimized input parameters only for the given currency pair and don't modify TP or SL once the trade is placed. As per the probability of coin flip the buy and sell orders will be equal in some time, the EA remains profitable because of the optimized parameters. 
FREE
GoodTrader
Ye Huan Guan
Experts
Trade What You Can See Recommended broker: EXNESS. Optional tech: pending-order delay (default 0 , switch on when your platform needs breathing room). Why traders pick TopRecognizer It finds opportunities you actually see on the chart and places the right pending order for you—fast, calm, and consistent. Surprisingly smooth equity curve. Built-in USD-based risk checks aim to keep drawdowns small while your curve keeps climbing. Volume turns into payout. Even if you only count rebates from freq
Accuracity
Vladislav Filippov
1 (1)
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Accuracity is a completely new generation automated trading neuro-system. This system, whose structural basis is a specialized neural network, is able to permanently learn in chaotic market conditions, organizing and systematizing them to optimize trading and protect the user from the systematic opening of transactions against th
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
Dynamics Pips Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Vdi Algo
Andrei Muzov
Experts
VDI Algo — Volume Decomposition Index (VDI) 지표 기반의 지능형 트레이딩 로봇 VDI Algo는 거래량 분석을 기반으로 한 트레이딩 로봇입니다. 코드 내에는 고유한 지표인 Volume Decomposition Index (VDI)가 내장되어 있으며, 매수자와 매도자의 거래량 비율을 계산하여 가격의 강도와 움직임을 판단합니다. 정확도를 높이기 위해 이 지표의 신호는 지수이동평균(EMA)을 통해 필터링되며, 이를 통해 잘못된 신호를 제거하고 안정적인 추세 방향으로 거래할 수 있습니다. VDI Algo는 사용자의 선호도에 맞게 유연하고 신뢰성 높은 트레이딩 전략을 설정할 수 있도록 해줍니다. 이 로봇은 “내일 백만장자”를 약속하지 않으며, 월 5%에서 15%의 안정적이고 현실적인 수익 을 목표로 하는 몇 안 되는 로봇 중 하나입니다. 이 전략의 핵심은 자산 가격의 움직임을 예측하려는 것이 아니라, 매수자와 매도자의 힘을 관찰하는 데 있습니다. 한쪽이 우
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
A MetaTrader 4 (MT4) expert advisor that uses pending orders for price breakouts is an automated tool designed to capture profits during sharp market movements. Its primary function is to place pending orders (Buy Stop and Sell Stop) at predetermined levels, which are then activated when the price breaks through these levels, indicating a potential trend. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller One of the key advantages of such expert ad
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Experts
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: 금 자동 거래의 잠재력 확보 Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 실제 계정 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+ 소개 + 판매자 개요 Aureus Quantum Surge-H1은 H1 기간 동안 XAUUSD(금)를 거래하도록 설계된 최첨단 전문가 컨설턴트입니다.이는 여러가지 기술지표와 안정적인 위험관리기술을 결합시켜 파동하는 황금시장에서 일치한 표현을 제공한다.​ 주요 특징 고급 다중 지표 전략: Ichimoku Cloud, MACD, ATR, 브린 벨트 및 LWMA의 복잡한 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다.​ 맞춤형 위험 관리: 보안 시스템: 옵션 정책, 조정 가능한 대량 배율 및 재설정 조건이 있어 위험을 효과적으로 통
Golden Pickaxe
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Experts
EA has high-performance live track records of different set files: XAU Risky Vol XAU Balanced Vol XAU Balanced MT5 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the defaul
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Phoenix AI Scalper
Petar Krastev
Experts
This expert is based on a custom-made indicator combined with price action signals. The combination of our indicator mixed with PA gives wonderful results. Expert adviser is optimized for GBPUSD and EURUSD. It works independently of the timeframe. Features: Low drawdown Small stop-loss No Martingale strategy No Grid strategy Scalping Small secure trades Volatility detection * Works with all brokers which apply to: Fast execution (market execution) Good liquidity (no spikes in the spread dur
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Merlin Scalp EA – MT4 Expert Advisor Specializing in Gold Merlin Scalp EA is an automated trading robot designed specifically for trading gold (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. Its goal is to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:  Specialized in XAU/USD: The EA is designed to take into account the unique features of gold price behavior, such as its volatility and susceptibility to global economic events. Adaptive Strategy: Merlin
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experts
알파벳 AI는 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 어드바이저입니다. 즉, 시장의 자연스러운 특성인 큰 변동 후 평균값으로 회귀하는 특성을 활용합니다. 이 알고리즘은 자산의 현재 가격을 지속적으로 분석하여 계산된 평균값과 비교합니다. 가격이 평균값에서 크게 벗어나면 어드바이저는 이를 행동 신호로 해석합니다. 상한선을 초과하면 가격 하락을 예상하여 숏 포지션을, 하한선 아래로 떨어지면 가격 상승을 예상하여 롱 포지션을 취합니다. 저희 어드바이저의 특징은 채널 경계를 파악하고 잘못된 신호를 걸러내는 적응형 접근 방식으로, 중간 정도의 추세에서도 효과적으로 작동한다는 것입니다. 특히 가격 채널 내에서 급격한 변동을 보이는 통화쌍에서 탁월한 성과를 보입니다. Advisor는 20년 넘게 데이터 테스트를 거쳤으며 그 기간 동안 가장 불안정한 기간도 견딜 수 있습니다. 컴퓨터를 연중무휴 24시간 실행할 수 없다면 VPS 서버 서비스를 이용하는 것이 좋습니다. 고문은 12개월 이상 낮은 손실률로 안
Autotrade Gold
Botond Ratonyi
5 (1)
Experts
This is a gold trader robot. Gold trading is very much different than forex trading because of many variables and sentiment differences about the assets. I created and coded a completely new algorithm for this strategy. The algorithm doesnt use any technical indicators or well known price action patterns. Based on all my testing and and analyzing the different kind of patterns and indicators i realized that, to make a unique gold trading strategy it is just not enough to combine existing tool
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experts
Fimathe MT4 전략을 자동화하십시오 - 효율성과 정확성을 갖춘 거래 설명: Fimathe 전략은 수익성으로 널리 인정받지만 오랜 시간의 시장 모니터링을 필요로 하기로도 유명합니다. 이 문제를 해결하기 위해 Fimathe MT4를 소개합니다. 이 로봇은 전략의 실행을 자동화합니다. 작동 방식: Fimathe MT4는 "반자동" 모드로 작동합니다. 분석을 수행하고 로봇이 이에 기반한 거래를 실행합니다. 장점: 거래를 시작하려면 화면 앞에 몇 시간을 기다릴 필요가 없습니다. 로봇은 적절할 때 "영 영" 기법 (브레이크 이븐)을 자동으로 적용합니다. 시장을 지속적으로 모니터링하지 않아도 기회를 놓치지 마십시오. 감정에서 자유로운 거래 결정을 내리고 규율적으로 유지하십시오. 귀하의 분석이 정확하게 실행됩니다. 이 EA를 획득하는 이유: 입증된 전략: 저희 EA는 시장 동향을 활용하기 위해 개발되고 테스트된 수익성 있는 전략을 통합하고 있습니다. 다양한 시장 조건에서 입증된 결과
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Black Ultras Bt
Vitalii Zakharuk
Experts
The   Black Ultra   bot is recommended for use on highly volatile currency pairs or during periods of increased volatility. This is a   trend-following trading algorithm   with an advanced architecture, operating with   pending orders . The bot’s mechanics are based on   Trailing Stop   orders, which it uses to enter and exit positions. Once you understand how these orders work,   Black Ultra   will become an easy-to-use tool for you. The bot supports using   trailing stops   for both real and
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experts
이 고문은 마틴 아이디어에 유사,하지만 아주 마틴. 처음에,나는 그 논리를 숨기고 싶었지만,나는 여전히 부분적으로 설정과 함께 그 특성을 공개해야하고 한 곳에서 구매자가 논리에 혼란이 없도록 매개 변수를 지정해야한다는 사실을 소개 할 것입니다.,프로그래머 이후,내 의견으로는,생각의 논리에서 평범한 사람들과 약간 다릅니다. 그리고 이러한 이유로 개인적으로 나는 설명에서이 고문의 작업에 대해 더 많이 밝히려고 노력할 것입니다. 우선,나는이 고문에 대한 계정 잔액의 전체 금액에 제한을 설정했으며,고문은 확립 된 한계의이 금액이 그를 거래하기에 충분할 때까지만 거래를 열 것입니다. 여기서 당신은 고문이 삭감에 가서 주문을 열지 않는 경우 마진 콜 제한 자체가 당신을 저장하지 않습니다 것을 알 필요가 있지만,그는 자신의 오픈 거래에 손실을 초래하기 때문에,고문은 결국 어쨌든 계정의 모든 자본을 배출합니다. 그리고 이러한 이유로,이 무역에 고문을 제공하는 것이 더 나은 상황이있다. 관리자
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 골드 쓰론 EA(Gold Throne EA)는 금(XAUUSD) 거래 전용으로 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 마틴게일 자금 관리 방식을 사용하지 않고 구조화된 그리드 거래 방식을 사용합니다. 손실 발생 후 랏 크기를 기하급수적으로 늘리는 대신, EA는 고정 또는 점진적으로 조정 가능한 랏 크기 방식을 사용하여 트레이더가 노출 및 위험에 대한 통제력을 강화할 수 있도록 합니다. 골드 쓰론 EA는 마틴게일 논리를 제거함으로써 더욱 안정적인 포지션 크기 조정 프레임워크를 제공하여 트레이더가 랏 크기를 갑자기 늘리지 않고도 자본 배분을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 마틴게일 전략에서 일반적으로 나타나는 복리 위험 없이 체계적인 그리드 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. Gold Throne EA를 구매하시면 AllPair Engine과 원하는 EA를 무료로 드립니다. 대여 상품에는
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
그리드싱크 프로       이다       정교한 그리드 트레이딩 EA       을 위해 설계되었습니다       메타트레이더 4       결합하다       완전 자동화된 실행       ~와 함께       수동 거래 유연성   . 이       스마트 그리드 EA       구현합니다       비마팅게일, 고급 그리드 전략       ~와 함께       정확한 위험 관리 통제를   포함하여       일일 이익 목표, 손실 한도 및 추적 정지       자본을 보호하기 위해       변동성이 큰 시장 상황   . 시스템은 다음을 유지합니다.       미리 간격을 둔 보류 주문의 연속 그리드       (정지 또는 제한) 양방향       경계 없이   체계적으로 채우다       가격 차이       두 가지 모두 동안       범위와 추세 조건   . EA는 다음을 구축합니다.       사용자 정의 가능한 그리드 네트워크       ~와 함께       조정 가
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experts
MATrader QuickScalper – MATrader 코어 기반의 정밀 스캘핑 MATrader QuickScalper은 Marc Albrecht Trading에서 개발한 전용 스캘핑 EA로, 잘 알려진 MATrader AI 옆에서 구동되는 독립 전략 으로 제작되었습니다. MATrader AI가 적응형 사이클 로직과 더 큰 시장 움직임에 초점을 둔다면, MATrader QuickScalper 은 빠른 체결, 짧은 보유 시간, 깔끔한 스캘핑 진입 을 목표로 설계되었습니다. 이 EA가 MATrader라는 이름을 사용하는 이유는 동일한 핵심 철학 위에 만들어졌기 때문입니다: 검증된 로직, 실제 거래 환경, 그리고 어떤 “지름길”도 쓰지 않는다 . (우리는 MATrader 시스템을 MQL5에 공개하기 전까지 수년 동안 테스트하고 다듬었습니다. 원래의 MATrader 등록은 #1 순위까지 올라갔지만 삭제 후 재업로드되면서 리뷰와 랭킹이 초기화되었습니다. 진지하게 테스트한 뒤 리뷰를
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 전략을 사용하도록 설계된 자동화된 프로그램입니다. BTCUSD GRID EA는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 매우 유용합니다.   사용할 수 있는 다른 유형의 거래 봇이 있지만 그리드 거래 전략의 논리적 특성으로 인해 암호화폐 그리드 거래 봇이 문제 없이 자동화된 거래를 쉽게 수행할 수 있습니다.   BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 봇을 시험해 보고자 하는 경우 사용할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. BTCUSD GRID EA는 통화 변동성이 큰 경우에도 이상적인 가격 지점에서 자동 거래를 수행할 수 있기 때문에 암호화폐 산업에 매우 효과적입니다.   이 자동 거래 전략의 주요 목적은 EA 내에서 미리 설정된 가격 변동에 따라 수많은 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.   이 특별한 전략은 자동화하기 쉬우므로 일반적으로 암호화폐 거래에 사용됩니다.   그리드 트레이딩 전략을 올바르게 사용하면 자산 가격이 변할 때 돈을 벌 수 있
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Rockman
Jia Jie Tian
Experts
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
제작자의 제품 더 보기
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
유틸리티
안녕하세요 여러분.  나는 금융 외환 시장에서 거래를위한이 패널에 대해 조금 말씀 드리고자합니다. 이 패널은 프로그래밍 언어로 작성되었으며 특정 포지션에 대한 공개 시장 주문을 돕기 위해 설계되었습니다. 일반 주문과 보류 중인 주문 모두에서 작동합니다. 즉,구매,판매,구매 제한,판매 제한,구매 중지,판매 중지 등의 판매 및 구매 주문을 엽니다. 또한 그리드 주문을 포함하여 보류중인 주문의 네트워크를 엽니 다.즉,보류중인 주문을 제한하고 보류중인 주문을 한 번에 중지합니다. 이 패널은 또한 보류중인 주문을 닫습니다. 향후 주문에 대한 설정은 패널 상단에 있습니다: 1. 수량은 주문 수(이 매개 변수는 시장 주문에 영향을 미치지 않으며 즉시 열리지 않으며 한 가격에 100 개의 주문을 가정 해 봅시다)이며 버튼 클릭 한 번으로 얼마나 많은 보류중인 주문이 열리는지 나타냅니다. 2. 제비는 당신의 순서가 열릴 가격입니다 3. 테이크프로핏은 귀하의 주문이 수익으로 마감되는 시장 가격입니
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Experts
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Experts
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Experts
이 전문가 고문은 실제로 마틴이며 매직 1 과 함께 구매 주문에 대해서만 후행과 함께 작동합니다. 다른 모든 오더에게는 트롤링이 작동하지 않습니다. 에 따라 입력시장 매개 변수,에 열립니다 주문은 덜 자주 또는 더 자주. 서로 이동 평균의 거리에 따라 달라지며 이 거리가 클수록 덜 자주 구매 주문이 열립니다. 이 전략의 의미는 간단합니다:구매 주문이 열리고 가격이 어떻게 행동하는지에 따라 우리는 모르겠지만,보류중인 주문을 사용하여,우리는 더 많은 움직임을 가정하고 예측할 것입니다. 따라서 우리는 벌려고 노력할 것입니다. 그리고 네,고문은 판매를위한 마틴을 열고 가격 경우 주문을 구입하지 않습니다 로트는 10.00 이상에 도달 할 것이고,10.00 이상의 모든 것은 4 로 나누어지고 3 으로 곱해질 것입니다. 따라서 그것은 판매 및 구매 주문에 대한 일반 그리드 고문으로 마틴에서 이동합니다 10 개 이상의 롯이 없는 행운을 위해 더 많은 롯을 얻었습니다. extern double Lo
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
이 마틴 시스템에 작업 일반 고문이다. 장소 주문 평균 가격의 교차점에 따라. 여기서는 두 번째 및 후속 주문의 개봉 후 이익을 가진 종가,예를 들어, 판매는 포인트로 측정되며 계산되지 않습니다. 즉,전략 테스터의 전문가 고문을 직접 실행해야 합니다 그리고 특정 통화 쌍 등에 대한 설정을 올바르게 준비하십시오. 당신께 드린 자산에 대하여 브로커. extern double Lots       = 0.20 ;-이 첫 번째 구매 및 판매 주문이 열립니다 많은 가격입니다. extern int TakeProfit    = 400 ;-이 주문이 이익으로 마감되는 포인트의 가격입니다. extern int TPB           = 300 ;-이 두 개 이상의 주문의 종가가 될 것입니다 포인트의 가격입니다 구매 주문에 대한 이익. extern int TPS           = 400 ;-이 두 개 이상의 주문의 종가가 될 것입니다 포인트의 가격입니다 판매 주문에 대한 이익. extern int
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Experts
고문은 마틴 시스템을 사용하여 작동합니다. 그는 이동 평균 일정에 따라 거래를 시작합니다. 열 수,그것은 기간을 사용 미디엄 15 그리고 다른 가격 계산 기간과 다른 변화. 여기서는 두 번째 및 후속 주문의 개봉 후 이익을 가진 종가,예를 들어, 판매는 포인트로 측정되며 계산되지 않습니다. 즉,전략 테스터의 전문가 고문을 직접 실행해야 합니다 그리고 특정 통화 쌍 등에 대한 설정을 올바르게 준비하십시오. 당신께 드린 자산에 대하여 브로커. 외부 이중 로트= 0.20 ;-첫 번째 구매 및 판매 주문이 열리는 로트 가격입니다. -이 가격은 주문이 수익으로 마감되는 시점의 가격입니다. -이것은 두 개 이상의 주문의 종가가 될 시점의 가격입니다.                                    구매 주문에 대한 이익. -이것은 두 개 이상의 주문의 종가가 될 포인트의 가격입니다.                                    판매 주문에 대한 이익. -이 매개
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Experts
여기,이 고문은 마법의 숫자가 없습니다. 이 가능하지 않기 때문에 종류의,이 단점이다 같은 터미널에서 두 명 이상의 전문가 고문을 열고 서로 간섭합니다. 하지만 이것은 다른 터미널에서 발생하지 않습니다. 고문이 작업하고 논리에 사용하기 때문에 코드 자체에 있습니다 독점적으로 마법의 주문 번호. 즉,그것은 조언자의 논리의 일부이며 그것 없이는 방법이 없습니다. 시장에 진입할 때,조언자는 현재 가격의 다른 평균과 통제를 많이 사용합니다. 시간에 현재 줄을 열고,결론에 와서 구매 또는 판매 순서를 엽니 다. 그의 거래의 요점은 항상 추세를 따라 잡는 것입니다. extern double Lots       = 0.20 ; 브로커와 계정의 통화로 많은 값을 열 수 있습니다 첫 번째 구매 주문. extern int TakeProfit    = 400 ; -구매에 대한 포인트로 계산 된 이익과 순서의 종가. extern int TPB           = 300 ; -수익이 있는 대기 중지 주문
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Experts
이 방법은 첫 번째의 연속이지만 여러 번 더 많은 주문을 엽니 다. 왜? 내가 추가했기 때문에 보류중인 주문을 사용하여 그에게 트렌드 검색 제어. 즉,그는 가격이 어느 방향으로 움직이고 있는지 기억하고 어디서 왜 그가 마지막 주문을 열었습니다... 그래서 이 조언자는 항상 올바른 방향으로 나아가고 있습니다. 그것의 유일한 단점은 올바르게 설정 하 고 이러한 설정으로 작동 하지 않는 경우입니다. 그는 또한 현재 가격의 평균을 고려하고 몇 가지 결론에 도달하고 결과를 엽니 다 거래. 또한 현재 바의 열기를 제어하고 이전에 열린 위치를 분석합니다. 유일한 단점은 내가 현재 가격에서 포인트에 보류중인 주문의 개방을 지정하지 않은 것입니다. 내가 그것을 향상시킬 때,이 매개 변수를 설정에 확실히 추가 할 수 있습니다... extern double Lots       = 0.20 ; -브로커와 계정의 통화로 많은 값을 열 수 있습니다 첫 번째 구매 주문. extern double LotsSto
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Experts
이 고문의 논리는 매우 일반적입니다. 시장에 진입하기 위해,그것은 다른 값을 가진 이동 평균을 사용합니다. 그리고 이러한 비율을 기반으로 열리고 항상 첫 번째 구매 거래가 열립니다. 그리고 이미 그녀와 그녀의 행동을 기반으로 그의 행동에 대한 다음 모델을 구축합니다. 정확히... 전문가 고문은 이익 및 정지 손실을 사용하지 않지만 닫습니다 주문은 더 적은 설정에 나타내는,특정 이익을 달성했다... 어쩌면 더 많지만 덜하지는 않습니다. extern double Lots     = 0.2 ; 이 값은 트랜잭션의 크기(볼륨)를 결정하는 값입니다. extern int Magic       = 1121 ; 고문 명령의 마법 번호. // //--- // extern int EnteringMarketBuy = 100 ; 이 시장에 진입하기 위해 두 이동 평균 사이의 거리입니다. // //--- // extern int FirstTransition        = 500 ; 첫 번째 오픈 구매
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
유틸리티
이것은 구매 및 판매 주문 네트워크를 배치하는 일반 패널입니다. 이 전문가 고문은 설정에 정의 된 이익 순서를 닫습니다. 그런 다음 사다리라는 매개 변수가 있습니다.이 매개 변수에는 사다리 매개 변수에 의해 표시된 점(여기서 주요 설정에서는 10 점)으로 주문 사이의 거리가 증가하기 시작하므로 두 번째 순서는 10 점,세 번째 순서는 20 점,네 번째 순서는 40 점 등이 포함됩니다. 그런 다음 설정에 있지 않기 때문에 이 고문에 무엇이 있는지 알아야 하지만 이 고문이 제안한 전략의 논리에 영향을 미칩니다.. 의이 고문이 다섯 개 주문을 엽니 다 여기 설정에서 가정 해 봅시다... 또는 구매... 또는 판매... 좋아.. 그러나,주문을 열 때,그것은 이전에 열린 주문의 절반으로 다음 오픈 주문의 로트를 증가시킬 것입니다. 즉,설정에서 0.1 로트를 설정하면 계획에 따라 5 개의 주문이 열리고 현재 가격에 가까운 첫 번째 주문은 0.1 로트의 가격으로 열립니다. 두 번째는 주어진
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Experts
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Experts
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Experts
전문가 고문은 설정에 따라 거래합니다... 공격적인 것은 공격적이지 않습니다.여기,당신이 그것을 설정하면,그것은 거래 할 것입니다. 그의 전략의 특징으로 무엇을 강조해야합니까? 그리고 고문이 이와 같은 거래를 여는 사실... 그가 지정된 매개 변수에 따라 구매 거래를 열면 설정의 특정 지점을 통해 판매 신호가 있는 즉시 구매 주문 아래에 판매 거래가 열립니다. 그리고 정확히 그 반대입니다. 그는 지정된 매개 변수에 따라 판매 거래를 개설 한 경우,다음 거래는 판매 거래 위에 열립니다 구입할 수 있습니다. 그럼,나는 고문의 거래에 대해 무슨 말을해야합니까? 따라서 3.00 에서 10.00 사이의 시간을 설정하면 고문은 3.00 에서 10.00 사이의 거래 만 열고 터미널 창에있는 동안 나머지 모든 작업을 수행 할 것이며 설정에서 트롤을 지정하고 가장 중요한 것은-이 거래가이 고문에 의해 열린 경우 거래를 닫습니다. 전문가 고문은 거래에서 두 가지 지표,즉 이동 평균과 악어를 사용합니다
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Experts
이 고문은 마틴 아이디어에 유사,하지만 아주 마틴. 처음에,나는 그 논리를 숨기고 싶었지만,나는 여전히 부분적으로 설정과 함께 그 특성을 공개해야하고 한 곳에서 구매자가 논리에 혼란이 없도록 매개 변수를 지정해야한다는 사실을 소개 할 것입니다.,프로그래머 이후,내 의견으로는,생각의 논리에서 평범한 사람들과 약간 다릅니다. 그리고 이러한 이유로 개인적으로 나는 설명에서이 고문의 작업에 대해 더 많이 밝히려고 노력할 것입니다. 우선,나는이 고문에 대한 계정 잔액의 전체 금액에 제한을 설정했으며,고문은 확립 된 한계의이 금액이 그를 거래하기에 충분할 때까지만 거래를 열 것입니다. 여기서 당신은 고문이 삭감에 가서 주문을 열지 않는 경우 마진 콜 제한 자체가 당신을 저장하지 않습니다 것을 알 필요가 있지만,그는 자신의 오픈 거래에 손실을 초래하기 때문에,고문은 결국 어쨌든 계정의 모든 자본을 배출합니다. 그리고 이러한 이유로,이 무역에 고문을 제공하는 것이 더 나은 상황이있다. 관리자
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Experts
왜 헤지? 이 고문의 전략은 투자 한 투자를 저장하려고하기 때문에. 그렇기 때문에 이 고문은 손절매를 사용하지 않으며 그의 전략은 전적으로 승리를 목표로 하며 외환 시장에서 발생하는 중요한 상황에서 거래를 열어 자본을 절약하려고 노력할 것입니다. 통화 쌍에 대한 스크린 샷 그래프는 고문이 헤지 상태에 들어가 자본을 절약하려고 시도하면서 동시에 심하게 벌지 않았 음을 정확히 보여줍니다(그래프의 이러한 상향 줄무늬는 고문이 얼마나 많은 돈을 벌 수 있었는지 보여줍니다...)이 과정에서 설정을 변경하는 것도 좋은 일이 아닙니다.왜냐하면 통화 쌍은 일종의 파동을 가지고 있기 때문입니다. 물론 예외가 있지만 가격은 거의 항상 일반적인 코스로 돌아가고 완고하게 설정된 방향으로 움직입니다. 그녀가 이번에 무언가를 얻지 못했다면,그녀는 확실히 돌아와서 그녀가 얻지 못한 것을 얻을 것입니다. 이것이 인간의 정신이 작동하는 방식입니다. 그래서 당신이 그것을 베팅하고있는 통화 쌍의 역사를 기반으로 전문
That Day
Iurii Kuksov
지표
이 지표는 그 창조에서 평범합니다. 그것은 최고점과 최저점을 계산하고 평균 가격과 상관 관계를 맺습니다. 그 유일한 아름다움은 과거의 매개 변수와 현재의 매개 변수를 연관시키는 것입니다.그래서 저는 그것을"그 날"이라고 불렀습니다."1 시간 차트의 기간 동안 개발되었습니다. 그리고 그것이 그가 올바르게 행동하는 곳입니다. 설정에서,이 매개 변수를 설정하기 쉽다:길이는 평균 가격을 결정한다. 매개 변수:프림은 표시기가 평균 가격을 계산하는 데 사용할 가격을 나타냅니다. 예를 들어 차트에 두 개의 표시기를 놓고 프림 매개 변수로 한 표시기에 대해 낮은 가격을 지정하고 다른 표시기에 대해 높은 가격을 지정하면 이 두 표시기가 코리더를 만듭니다. 또한 두 개의 표시기를 사용하여 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 의 첫 번째 매개 변수는 꼼꼼한=낮은 가정 해 봅시다,두 번째 매개 변수는=중앙값과 구매 또는 판매 주문의 배치에 따라,정지 손실은 중간 라인을 넘어 이동할 수 있습니다. 매개 변수
StrategySchedule
Iurii Kuksov
지표
이 표시기는 라인을 사용하여 자신의 계산 및 거래에서 상인을 도울 특정 촛불 판독 값을 구축하는 일종의 전략입니다. 표시 자체는 일반 이동 평균입니다,두 가지 색상으로 착색되는:빛과 어둠,따라서 상인에게 주어진 시간에 현재 상황에서 시장 행동의 특성을 보여줍니다,색상 표시에 따라,어떤 거래는 최고의 시간의이 단계에서 열립니다 나타냅니다:하나 구입,또는 판매. 그러나 지표의 수직 및 수평선은 상인에게 자신의 결론을 자세히 살펴볼 권리를 부여하며,상인이 특정 시간에 거래하는 경우 더욱 그렇습니다.이 지표는 지표 설정에서 상인 자신이 설정 한 특정 시간 동안의 수평선과 함께 양초의 최대 및 최소 개폐를 계산하고이를 나누면 매개 변수가 상인 자신이 설정 한 일정 기간 동안 최대 및 최소의 평균 값을 나타내는 세 번째 줄로 나누어집니다. 그리고 상인의 편의를 위해,나는 일 무역에서 오늘 거래의 끝을 표시합니다 세 번째 수직 라인을 추가했다. 이 표시기는 1 시간 동안 올바르게 작동합니
Wax Candle
Iurii Kuksov
Experts
전문가 고문은 레벨별로 거래합니다. 즉,레벨은 고문의 설정에서 설정됩니다:레벨이 계산 될 때 아침,저녁은 계산이 수행 될 때이며,이 기간 동안 고문은 폐쇄 및 개방 바의 최고점과 최저점을 계산하며,그 후에 만 주문 보류 중지를 엽니 다 최대보다 한 번 구매 및 판매하여 최소 이하. 조언자의 설정에서 무역 매개 변수는 조언자가 대기 중인 주문을 열 때까지 시간을 담당합니다. 고문은 정지 손실이 없습니다. 전문가 자문가는 가격이 손실되면 이전 주문을 닫기 위해 반대 명령을 내립니다. 고문은 최대 레벨과 최소 레벨 사이의 중간에 정확히 카운터 주문을 엽니 다. 그는 이 순서를 더 많은 것으로 열었습니다. 왜? 여기에 이러한 세부 사항이 있습니다.카운터 오더의 롯이 클수록 카운터 오더는 주문을 닫는 조언자의 설정에서도 표시된 이익에 대한 주요 주문을 닫습니다. 그러나 카운터 오더가 닫히지 않고 시장 가격이 카운터 오더에서 다시 롤백되면 고문은 주요 주문을 닫는 데 도움이되는 카운터 오더 네
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experts
이번에는 스캘핑에 종사 할 고문을 제공 할 것입니다. 그의 전략에 다른 방법이 없기 때문에 예,예,그것은 스캘핑입니다. 그는 주로 시간별 차트에 스캘핑 않습니다,하지만 당신은뿐만 아니라 다른 기간을 설정할 수 있습니다. 하지만 그는 매일 차트에서 일하지 않을 것입니다.왜냐하면 그의 작업은 촛대,매일 촛불에 의해 계산되기 때문입니다.이것은 매일 차트에서 단 한 가지이며,조언자는 춤출 것이 없습니다. 조언자의 설정에는 아침과 저녁 매개 변수가 있습니다.조언자의 근무 시간,어떤 시간부터 그리고 어떤 시간에 조언자가 거래할 것인지에 대한 책임이 있습니다. 왜 회계사? 당신은 당신의 욕망에 따라 달라집니다 약간의 차이를 계산해야하기 때문에. 환자가 이길 것입니다,그것은 사실입니다. 조언자의 전략은 하루처럼 쉽고 명확합니다. 그리고 내가 그것을 만들었다고 생각하지 마십시오. 대부분의 경우,하지만 여기 나는 많은 브로커가 보류중인 주문의 큰 숫자를 배치 금지하고 보류중인 주문에 제한을 설정하기
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변