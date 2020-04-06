Wizard Collects Cones

고문은 시장의 주요 선수를 계산하고,주요 선수가 베팅을 할 준비가되어 있다는 결론에 도달하고,이 순간 고문은 시장에서 하나의 주요 선수가 없을 수 있고 누가 어떤 방향으로 담요를 끌어 올 것이기 때문에 정지 손실로 구매 및 판매하기 위해 보류중인 두 개의 정지 명령을 엽니 다.!,따라서 최소 정지 손실을 설정하는 것이 좋습니다.현재 가격이 반전되고 주요 플레이어가 모든 것을 승리에 베팅하면 나중에 특정 손실을 입는 것보다 즉시 손실 순서를 닫는 것이 좋습니다. 조언자의 화살,또는 터미널 차트의 파키르의 마법 지팡이는 추세의 방향을 보여주고,일일 추세가 어느 방향으로 발전할 것인지 또는 현재 가격에 의한 붕괴가 예상되는 사건을 예측합니다. 고문은 통화 쌍에 대해 잘 수행합니다.$10,000 의 잔액으로 10 년 동안 4 백만 달러 이상을 벌고 고문은 많은 5.0 로트 또는 거래 당$5(주문)로 거래합니다. 이를 바탕으로 모든 것을 10 으로 나눈 다음$1,000 의 자본금과 주문 당 0.5 로트의 비율로 10 년 동안$400,000 이상을 벌 수 있다고 말할 수 있습니다. 또한,이 모든 것을 알고 있고,두 명의 고문을 가지고 있다면,10,000 달러로 시작할 수 있고,100,000 달러 이상을 축적하고 고문을 거래 당 5.0 로트가 아니라 거래 당 첫 번째 1.0 로트를 거래하고 어떻게되는지 볼 수 있습니다. 또한 전문가 고문은 파운드 화 통화 쌍에 대해 좋은 결과를 보여줍니다. 조언자는 또한 명령의 좋은 수정을 가지고 있습니다.사실,터미널 자체의 명령의 수정과 동일합니다. 그러나,설정에서 매개 변수가있다:트랄-거짓으로 설정되어 당신이 그것을 켤 경우,정지 손실 가격은 전문가 고문 설정에서 설정됩니다 특정 거리에서 현재 가격 뒤에 이동하고,현재의 추세에 대한 현재 가격의 급격한 점프와 함께 시장에서 변동성이 많이있는 경우에만,현재 가격은 정지 손실을 명중하고 순서를 닫습니다. 어떤 사람들은 가격에 따라 정지 손실의이 종류를 좋아하지 않는다,특히,나는 그것을 좋아하지 않는다,따라서 나는 터미널과 정지 손실의 정상적인 수정을했다. 일반적으로 데모를 다운로드하고,확인하고,팁,불만 사항 등을 작성하십시오.

이 회사는 또한 수동 거래 패널을 가지고 있습니다.





관리자 설정:

트라드파르에는 두 개의 매개 변수가 있습니다. 카운터 트레이딩은 주요 자문가를 담당합니다.

수동 거래는 대시 보드를 사용하여 수동 거래를 담당합니다.

마법 1 과 마법 2 는 조언자의 마법 번호입니다. 그리고 다음 세 가지 매개 변수는 수동 거래에 대한 마법의 숫자입니다.

이 매개 변수는 정지 손실을 수동으로 설정하는 역할을 합니다.

이 매개 변수는 정지 손실을 자동으로 설정합니다. 모든 추세의 기울기에 따라 달라 집니다,더 큰 추세,더 큰 정지 손실 될 것입니다.

정지 손실-이 매개 변수는 수동으로 정지 손실을 설정합니다.

가격-이 매개 변수는 현재 가격에서 보류중인 구매 주문 중지가 배치 될 거리에 대한 책임이 있습니다.

스프라이스-이 매개 변수는 현재 가격에서 정지 보류중인 판매 주문이 배치 될 거리에 대한 책임이 있습니다.

아침-이 매개 변수는 우리가 시장에서 주요 선수가 있는지 여부를 계산하기 시작할 때 어떤 시간에 대한 고문에 대한 책임이 있습니까?! 그리고 우리가 그들을 계산하자마자,우리는 즉시 두 개의 보류중인 정지 명령을 열고 행운을 기다릴 것입니다.

저녁-이 매개 변수는 시장의 주요 플레이어 계산을 중지 할 때 책임이 있습니다.

트레일오더는 주문 트롤링을 가능하게 합니다.

플러스포인트는 현재 가격으로부터의 거리입니다.현재 가격에서 주문 개시 가격까지의 거리는 트롤 주문을 시작해야 합니다.

트랄스텝은 주문 개시 가격에서 현재 가격이 이익으로 주문을 마감하는 정지 손실 가격까지의 거리입니다.

트랄-이 매개 변수를 사용하면 스랄이 현재 가격을 넘어 일정 거리를 이동할 수 있지만 트랄 스텝에 지정된 거리 이하로 이동할 수는 없습니다.

마이클로스-이 매개 변수는 수익이 지정된 매개 변수에 도달하면 주문을 닫습니다.

삭제저녁-이 매개 변수는 전문가 고문이 시장에서 보류중인 주문(있는 경우)을 마감하는 시간을 담당합니다.

새로운가격-열려있는 보류중인 주문이 때때로 수정되고 현재 가격에 더 가깝게 이동해야 할 때가 있기 때문에이 매개 변수를 추가합니다.이 매개 변수는이를 담당합니다. 데이터는 포인트로 표시됩니다-이 현재 가격에 보류중인 주문에서 거리이며,거리가 지정된 거리보다 큰 경우,보류중인 주문은 지정된 거리 가격,스프라이스에 의해 현재 가격에 가까운 이동합니다.





PS:,거기에서의 스크린 샷 GBPJPY 통화 쌍에서 설정을 고문,당신이 볼 수 있는 방법을 변경 설정을 고문하고 소득을 변경합니다.

그래서 소득은 고문의 설정에 따라 달라집니다.