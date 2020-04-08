StrategySchedule

Dieser Indikator ist eine Art Strategie, die mit Hilfe von Linien diese oder andere Indikationen von Kerzen aufbaut, die dem Händler bei seinen Berechnungen und dem Handel helfen werden.





Der Indikator selbst ist ein normaler Moving Average, der in zwei Farben gefärbt ist: hell und dunkel, und damit dem Händler das Verhalten des Marktes in der aktuellen Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt und je nach Farbwert anzeigt, welche Trades zu diesem Zeitpunkt am besten geöffnet werden: entweder zum Kauf oder zum Verkauf.





Die vertikalen und horizontalen Linien des Indikators geben dem Händler jedoch das Recht, seine Schlussfolgerungen genauer zu behandeln, und noch mehr, wenn der Händler zu einer bestimmten Zeit handelt, da dieser Indikator mit seinen horizontalen Linien für eine bestimmte Zeit, die vom Händler selbst in den Einstellungen des Indikators festgelegt wurde, das Maximum und Minimum des Öffnens und Schließens von Kerzen berechnet und diesen Parameter in der Hälfte der dritten Zeile teilt, zeigt der Durchschnitt des Maximums und Minimums für einen bestimmten Zeitraum an, der vom Händler festgelegt wurde. Und ich habe für die Bequemlichkeit des Händlers eine dritte vertikale Linie hinzugefügt, die im Tageshandel das Ende des Handels für heute anzeigt.





Der Indikator funktioniert im Zeitraum H1 korrekt. In anderen Perioden habe ich es nicht überprüft.



