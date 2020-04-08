StrategySchedule

Dieser Indikator ist eine Art Strategie, die mit Hilfe von Linien diese oder andere Indikationen von Kerzen aufbaut, die dem Händler bei seinen Berechnungen und dem Handel helfen werden.
Der Indikator selbst ist ein normaler Moving Average, der in zwei Farben gefärbt ist: hell und dunkel, und damit dem Händler das Verhalten des Marktes in der aktuellen Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt und je nach Farbwert anzeigt, welche Trades zu diesem Zeitpunkt am besten geöffnet werden: entweder zum Kauf oder zum Verkauf.
Die vertikalen und horizontalen Linien des Indikators geben dem Händler jedoch das Recht, seine Schlussfolgerungen genauer zu behandeln, und noch mehr, wenn der Händler zu einer bestimmten Zeit handelt, da dieser Indikator mit seinen horizontalen Linien für eine bestimmte Zeit, die vom Händler selbst in den Einstellungen des Indikators festgelegt wurde, das Maximum und Minimum des Öffnens und Schließens von Kerzen berechnet und diesen Parameter in der Hälfte der dritten Zeile teilt, zeigt der Durchschnitt des Maximums und Minimums für einen bestimmten Zeitraum an, der vom Händler festgelegt wurde. Und ich habe für die Bequemlichkeit des Händlers eine dritte vertikale Linie hinzugefügt, die im Tageshandel das Ende des Handels für heute anzeigt.
Der Indikator funktioniert im Zeitraum H1 korrekt. In anderen Perioden habe ich es nicht überprüft.
Dann werde ich einen kostenlosen Berater auslegen, eine Art Panel, um im manuellen Handel zu helfen, der mit diesem Indikator installiert werden kann. Hier ist ein Link zu diesem Berater: https://www.mql5.com/en/code/66175
P.S: Jetzt habe ich auf dem Diagramm nach Perioden nachgelesen und die Kerzen angeschaut und gesehen, dass die Berechnungen für den Zeitraum H1 und in den Charts M30 und M15 und M5 und M1 stattfinden, dass der Indikator die Balken wie in der Periode H1 angegeben zählt. Aber er hält es genauso für richtig. Das heißt, wenn Sie morning - 0, angegeben haben? und evening - 8, dann 8 - 0 = 8 Bars und der Indikator berechnet Ihnen die Höhen und Tiefen des Schließens und Öffnens von Bars für 8 Bars, was bedeutet, dass der Indikator auf dem M30-Diagramm 16 Bars berechnet, während der Indikator auf dem M15-Diagramm 32 Bar berechnet, im H4-Diagramm wird der Indikator für nur 2 Bar berechnet. Und es ist gut, dass ich es mir jetzt angeschaut habe und überprüft habe, dass ich die Möglichkeit habe, meine Berechnungsfunktion zu verfeinern und diese Parameter entsprechend in den Einstellungen für den Benutzer anzeigen zu müssen...