Wizard Collects Cones

L'Advisor calcola i grandi giocatori sul mercato, conclude che i grandi giocatori sono pronti a scommettere e in questo momento l'Advisor apre due ordini di stop in sospeso per l'acquisto e la vendita con stoploss, poiché un grande giocatore sul mercato potrebbe non essere solo e chi in quale direzione tirerà la coperta non è noto?!. pertanto, è auspicabile che stoploss stabilisca il minimo, poiché se il prezzo corrente si gira e un grande giocatore scommette tutto sulla vittoria, è meglio chiudere immediatamente l'ordine in perdita piuttosto che subire alcune perdite su di esso. La freccia del consulente o la bacchetta magica del fachiro sul grafico del terminale mostra la direzione della tendenza, una sorta di predice gli eventi, in quale direzione si svilupperà la tendenza giornaliera o dove sarà necessario aspettarsi la sua ripartizione del prezzo corrente. L'Advisor si mostra bene sulla coppia di valute: XAUUSD e con un saldo di $ 10.000 in 10 anni rende il capitale più di $ 4 milioni, mentre l'Advisor scambia un lotto di 5.0 lotti o $ 5 per operazione(ordine). Sulla base di questo, possiamo dire che se tutto è diviso per 10, quindi con un capitale di $ 1000 e con una scommessa di 0,5 lotti per ordine, in 10 anni puoi guadagnare più di $ 400.000. Oltre a sapere tutto questo e avere con sé diciamo due di questi consulenti, uno può essere eseguito con 10.000 dollari, accumulare più di 100.000 e mettere il consulente al commercio non 5.0 lotto per transazione, ma per iniziare 1.0 lotto per transazione e vedere cosa e come accadrà. Inoltre, il consulente mostra buoni risultati sulla coppia di valute GBPJPY. Inoltre, il consulente ha una buona modifica degli ordini, in realtà la stessa modifica degli ordini nel terminale stesso. Ma nelle impostazioni c'è un parametro: trall - che è impostato su false e se lo abiliti, il prezzo dello stoploss si sposterà dietro il prezzo corrente a una certa distanza, che sarà impostato nelle impostazioni del consulente e solo con grande volatilità nel mercato, con un forte salto del prezzo corrente contro una tendenza corrente, il prezzo corrente salterà sullo stoploss e chiuderà l'ordine. Ad alcuni non piace questa camminata di stoploss per il prezzo, in particolare non mi piace e quindi ho fatto una normale modifica di stoploss come nel terminale. In generale, scarica la demo, controlla, Scrivi suggerimenti, reclami, ecc.

Inoltre, il consulente ha un pannello di trading manuale.

Impostazioni consulente:

tradpar ha due parametri 1. COUNTER_TRADING risponde al consigliere principale.

MANUAL_TRADING è responsabile del trading manuale tramite il pannello.

Magic1 e Magic2 sono i numeri magici del consigliere. E i tre parametri che li seguono sono numeri magici per il trading manuale.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS - questo parametro è responsabile per l'impostazione di stop loss A Manuale.

AUTOMATIC_STOPLOSS - questo parametro imposterà automaticamente stop loss. Tutto dipenderà dalla pendenza della tendenza, maggiore è la tendenza - Più stop loss sarà.

StopLoss - questa opzione è solo una volta e imposta Stop Loss su Manuale

bprice - questo parametro è responsabile della distanza a cui verrà impostato l'ordine di acquisto in sospeso dal prezzo corrente.

sprice - questo parametro è responsabile della distanza a cui verrà emesso un ordine di vendita in sospeso dal prezzo corrente.

morning - questo parametro è responsabile del consulente per quando e da quando inizieremo a calcolare se ci sono grandi giocatori sul mercato o no?! e non appena li calcoliamo, apriremo immediatamente due ordini di stop in sospeso e aspetteremo buona fortuna.

evening-questo parametro è responsabile per quando smettiamo di calcolare i principali attori del mercato.

TrallOrder include il tralling degli ordini

PlusPoints è la distanza dal prezzo corrente - a quale distanza dal prezzo corrente al prezzo di apertura dell'ordine sarà necessario avviare un ordine Thrall.

TrallStep è la distanza dal prezzo di apertura dell'ordine al prezzo di Stop Loss al di sotto del quale il prezzo corrente chiuderà l'ordine con profitto.

trall-questo parametro include trall, che si muoverebbe a una certa distanza oltre il prezzo corrente, ma non al di sotto della distanza specificata in TrallStep.

MyClos-questo parametro chiude gli ordini se il loro profitto raggiunge questo parametro specificato.

deleteevening - questo parametro è responsabile del tempo in cui il consulente chiuderà gli ordini in sospeso, se presenti nel mercato.





PS: lì negli screenshot della coppia di valute GBPJPY nelle impostazioni del consulente, puoi vedere come cambio le impostazioni del consulente e le entrate cambiano.

Quindi le entrate dipenderanno dalle impostazioni del consulente.