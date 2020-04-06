Wizard Collects Cones

Советник вычисляет крупных игроков на рынке, приходит к выводу, что крупные игроки готовы сделать ставки и в этот момент советник открывает два отложенных стоп-ордера на покупку и продажу со стоплоссом, так как крупный игрок на рынке может быть не один и кто в какую сторону будет тянуть одеяло не известно?!, по этому желательно, стоплосс устанавливать минимальный, так как если текущая цена развернется и крупный игрок поставит все на выигрыш, то лучше закрыть убыточный ордер сразу, чем потом по нему нести определенные убытки. Стрелка советника, или волшебная палочка факира на графике терминала показывает направление тренда, своего рода предсказывает события, в каком направлении будет развиваться дневной тренд или где нужно будет ожидать его пробой текущей ценой. Советник показывает себя хорошо на валютной паре: XAUUSD и с балансом 10000 долларов за 10 лет делает капитал более 4 миллионов долларов, при этом торгует советник лотом 5.0 лота или 5 долларов за сделку(ордер). Исходя из этого, можно сказать, что, если все поделить на 10, то с капиталом в 1000 долларов и при ставке 0.5 лота за ордер, за 10 лет можно заработать более 400000 долларов. А так же, зная все это и имея при себе допустим два таких советника, один можно будет запустить с 10000 долларов, накопить более 100000 и поставить советник торговать не 5.0 лота за сделку, а для начала 1.0 лота за сделку и посмотреть что и как будет происходить. Так же, советник показывает хорошие результаты на валютной паре GBPJPY. Так же у советника неплохая модификация ордеров, фактически такая же как и модификация ордеров в самом терминале. Но, в настройках есть параметр: trall - который установлен как false и если включить его, то цена стоплосс будет двигаться за текущей ценой на определенном расстоянии которое будет установлено в настройках советника и только при большой волатильности на рынке, при резком скачке текущей цены против идущего тренда, текущая цена наскочит на стоплосс и закроет ордер. Некоторым такое хождение стоплосса за ценой не нравится, в частности не нравится мне и поэтому я и сделал нормальную модификацию стоплосса как в терминале. В общем качайте демоверсию, проверяйте, пишите советы, претензии и т.д.

Также советник имеет панель ручной торговли.



Настройки советника:

tradpar имеет два параметра 1. COUNTER_TRADING отвечает основного советника.

MANUAL_TRADING отвечает за ручную торговлю с помощью панели.

Magic1 и Magic2 - это магические номера советника. А следующие за ними три параметра - это магические номера для ручной торговли.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS - этот параметр отвечает за установку стоп лосса в ручную.

AUTOMATIC_STOPLOSS - этот параметр будет устанавливать автоматически стоп лосс. Тут все будет зависеть от наклона тренда, чем тренд больше - тем стоп лосс будет больше.

StopLoss - этот параметр как-раз и устанавливает стоп лосс в ручную

bprice - этот параметр отвечает за расстояние, на каком расстоянии будет выставлен стоповый отложенный ордер на покупку от текущей цены.

sprice - этот параметр отвечает за расстояние, на каком расстоянии будет выставлен стоповый отложенный ордер на продажу от текущей цены.

morning - этот параметр отвечает у советника за то, когда и с какого времени мы начнем вычислять, есть ли на рынке крупные игроки или нет?! и как только мы их вычислим, то мы сразу откроем два отложенных стоп ордера и будем ждать удачу.

evening - этот параметр отвечает за, когда мы перестанем вычислять крупных игроков на рынке.

TrallOrder включает траллинг ордеров

PlusPoints - это расстояние от текущей цены - на каком расстоянии от текущей цены до цены открытия ордера надо будет запустить тралл ордера.

TrallStep - это расстояние от цены открытия ордера до цены стоп лосс ниже которого текущая цена закроет ордер с прибылью.

trall - этот параметр включает тралл, что бы он двигался на определенном расстоянии за текущей ценой, но не ниже расстояния указанного в TrallStep.

MyClos - этот параметр закрывает ордера если их прибыль достигнет этого указанного параметра.

deleteevening - этот параметр отвечает за время когда советник будет закрывать отложенные ордера, если таковые будут иметься в рынке.





P.S: Там на скриншотах валютной пары GBPJPY в настройках советника видно как я меняю настройки советника и меняется доход.

Так что доход будет зависеть от настроек советника.