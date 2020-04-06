Wizard Collects Cones

Советник вычисляет крупных игроков на рынке, приходит к выводу, что крупные игроки готовы сделать ставки и в этот момент советник открывает два отложенных стоп-ордера на покупку и продажу со стоплоссом, так как крупный игрок на рынке может быть не один и кто в какую сторону будет тянуть одеяло не известно?!, по этому желательно, стоплосс устанавливать минимальный, так как если текущая цена развернется и крупный игрок поставит все на выигрыш, то лучше закрыть убыточный ордер сразу, чем потом по нему нести определенные убытки. Стрелка советника, или волшебная палочка факира на графике терминала показывает направление тренда, своего рода предсказывает события, в каком направлении будет развиваться дневной тренд или где нужно будет ожидать его пробой текущей ценой. Советник показывает себя хорошо на валютной паре: XAUUSD и с балансом 10000 долларов за 10 лет делает капитал более 4 миллионов долларов, при этом торгует советник лотом 5.0 лота или 5 долларов за сделку(ордер). Исходя из этого, можно сказать, что, если все поделить на 10, то с капиталом в 1000 долларов и при ставке 0.5 лота за ордер, за 10 лет можно заработать более 400000 долларов. А так же, зная все это и имея при себе допустим два таких советника, один можно будет запустить с 10000 долларов, накопить более 100000 и поставить советник торговать не 5.0 лота за сделку, а для начала 1.0 лота за сделку и посмотреть что и как будет происходить. Так же, советник показывает хорошие результаты на валютной паре GBPJPY. Так же у советника неплохая модификация ордеров, фактически такая же как и модификация ордеров в самом терминале. Но, в настройках есть параметр: trall - который установлен как false и если включить его, то цена стоплосс будет двигаться за текущей ценой на определенном расстоянии которое будет установлено в настройках советника и только при большой волатильности на рынке, при резком скачке текущей цены против идущего тренда, текущая цена наскочит на стоплосс и закроет ордер. Некоторым такое хождение стоплосса за ценой не нравится, в частности не нравится мне и поэтому я и сделал нормальную модификацию стоплосса как в терминале. В общем качайте демоверсию, проверяйте, пишите советы, претензии и т.д. 

Также советник имеет панель ручной торговли.

Настройки советника:

tradpar имеет два параметра 1. COUNTER_TRADING отвечает основного советника.

                                                  MANUAL_TRADING отвечает за ручную торговлю с помощью панели.

Magic1 и Magic2 - это магические номера советника. А следующие за ними три параметра - это магические номера для ручной торговли.

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS - этот параметр отвечает за установку стоп лосса в ручную.

                    AUTOMATIC_STOPLOSS - этот параметр будет устанавливать автоматически стоп лосс. Тут все будет зависеть от наклона тренда, чем тренд больше - тем стоп лосс будет больше.

StopLoss - этот параметр как-раз и устанавливает стоп лосс в ручную

bprice - этот параметр отвечает за расстояние, на каком расстоянии будет выставлен стоповый отложенный ордер на покупку от текущей цены.

sprice - этот параметр отвечает за расстояние, на каком расстоянии будет выставлен стоповый отложенный ордер на продажу от текущей цены.

morning - этот параметр отвечает у советника за то, когда и с какого времени мы начнем вычислять, есть ли на рынке крупные игроки или нет?! и как только мы их вычислим, то мы сразу откроем два отложенных стоп ордера и будем ждать удачу.

evening - этот параметр отвечает за, когда мы перестанем вычислять крупных игроков на рынке.

TrallOrder включает траллинг ордеров 

PlusPoints - это расстояние от текущей цены - на каком расстоянии от текущей цены до цены открытия ордера надо будет запустить тралл ордера.

TrallStep - это расстояние от цены открытия ордера до цены стоп лосс ниже которого текущая цена закроет ордер с прибылью.

trall - этот параметр включает тралл, что бы он двигался на определенном расстоянии за текущей ценой, но не ниже расстояния указанного в TrallStep.

MyClos - этот параметр закрывает ордера если их прибыль достигнет этого указанного параметра.

deleteevening - этот параметр отвечает за время когда советник будет закрывать отложенные ордера, если таковые будут иметься в рынке.


P.S: Там на скриншотах валютной пары GBPJPY в настройках советника видно как я меняю настройки советника и меняется доход.

Так что доход будет зависеть от настроек советника.

Рекомендуем также
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Эксперты
Эксперт  Автоматическая и ручная торговля. Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления)  визуальная панель для открытия ордеров при ручной торговле визуальная панель для настройки автоматическ
Vidya pearson flow robot mql4
Ekaterina Saltykova
Эксперты
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
Эксперты
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Clearwater
Tetiana Vieriutina
Эксперты
Unlock the power of precision and reliability with Clearwater, your ultimate trading companion. Clearwater Expert Advisor is an advanced automated trading system meticulously designed to navigate the complex waters of financial markets with finesse and accuracy. Live Signal Key Features: State-of-the-Art Algorithms: Clearwater harnesses cutting-edge algorithms to analyze market trends, identify opportunities, and execute trades with speed and precision. Our robust system is built on a founda
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Эксперты
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Stable Pulse
Ivan Simonika
Эксперты
Работа бота Stable Pulse отображена в виде некольких ключевых ммоментов, что можно увидеть на скриншотах. Данная разработка это скальперская система. Вы можете бесплатно загрузить и протестировать бот таким образом самостоятельно убедившись в его возможностях. Бот можно тестировать на разных валютных парах и разных периодах. Главное установите настройки тестера так как показано на скриншоте, для корректного тестирования. Торговать нужно на таймфреймах M1-M15. Эксперт создан для торговли на любо
Red Fire
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Уникальная торговая стратегия основана на контроле торговых объемов в различных уровнях волатильности.  Торговый эксперт автоматически определяет зоны покупок и продаж и степень математической вероятности успешного прогнозирования каждой сделки. При наличии достаточных условий и высокой степени вероятности получения прибыли, советник начинает работу. Опасные методы торговли не используются. Каждая сделка защищена стоп-лоссом. Контроль прибыли осуществляет особая стратегия контроля рыночных движ
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Эксперты
Alpha Flow EA: Поднимите Вашу Торговлю на Новый Уровень Представляем   Alpha Flow EA   — передовой торговый советник, созданный для преобразования вашего торгового опыта за счет стратегической точности, адаптивности и углубленного анализа рынка. Разработанный с использованием собственных торговых алгоритмов и глубоких рыночных знаний,   Alpha Flow EA   обеспечивает исключительную эффективность в различных торговых условиях, помогая вам всегда оставаться на шаг впереди рыночных трендов. В Чем Пре
BreakOpen EA
Jose Pinto
Эксперты
EURUSD H1     (not a "get rich tonight" scheme but a real tool that will help your account equity to grow up steadly) -----    NEW VERSION 2.0 OUT !!!   ----- $ 200 Minimum Equity - Follow Trend Strategy - Non-Martingale Averaging with Stop Loss - Technical [MA] + [Candlestick Pattern] + Support / Resistance LOGIC: 1. A. SL_Percent_continue if true then the stop loss function works, and it is possible to continue trades even if hit by stop loss B. Risk_Percent_continue the value of stop lo
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
Эксперты
Probability and risk management based trading algorithm EA. This EA works on any timeframe, in fact it does not take the timeframe in account. Please backtest and generate the optimized values for your MT4 broker.  Please use the optimized input parameters only for the given currency pair and don't modify TP or SL once the trade is placed. As per the probability of coin flip the buy and sell orders will be equal in some time, the EA remains profitable because of the optimized parameters. 
FREE
GoodTrader
Ye Huan Guan
Эксперты
Trade What You Can See Recommended broker: EXNESS. Optional tech: pending-order delay (default 0 , switch on when your platform needs breathing room). Why traders pick TopRecognizer It finds opportunities you actually see on the chart and places the right pending order for you—fast, calm, and consistent. Surprisingly smooth equity curve. Built-in USD-based risk checks aim to keep drawdowns small while your curve keeps climbing. Volume turns into payout. Even if you only count rebates from freq
Accuracity
Vladislav Filippov
1 (1)
Эксперты
Чтобы эксперт работал правильно, не забудьте закинуть файлы в директорию соглашения (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Accuracity – это абсолютно автоматизированная торговая нейро-система нового поколения. Данная система, чей структурный базис составляет специализированная нейронная сеть, способна перманентно обучаться в хаотичных условиях рынка, упорядочивая и систематизируя их для оптимизации торговли и предохранения пользователя от систематических открытий сделок
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Уникальный алгоритм советника вычисляет среднюю цену (на графике отражается в виде трендовой линии), которая является центром притяжении цены в рамках торгуемого таймфрейма.  В моменты повышения волатильности советник начинает работу с целью фиксации профита в районе центра притяжения цены. Советник не использует опасные методы торговли. Рекомендуется установка торгового эксперта на удаленный сервер (VPS). Рекомендуемые торговые инструменты (TF 5M): GBPUSD, EURUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY. Совет
Dynamics Pips Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Dynamic Pips: Инновационный Мультивалютный Бот для Автоматизированной Торговли на Форекс Dynamic Pips — это высокотехнологичный инструмент для автоматизированной торговли на финансовом рынке Форекс, созданный для трейдеров всех уровней. Этот мультивалютный робот, основанный на передовых алгоритмах анализа временного информационного потока, предлагает уникальные возможности для заработка на колебаниях валютных курсов. Работая на любых таймфреймах и с разнообразными валютными парами, он становится
Vdi Algo
Andrei Muzov
Эксперты
VDI Algo — Интеллектуальный торговый робот на основе индикатора Volume Decomposition Index (VDI) VDI Algo — это торговый робот, основанный на анализе объемов. Внутри кода встроен уникальный индикатор Volume Decomposition Index (VDI) , который подсчитывает соотношение объемов покупателей и продавцов, чтобы определить силу и движения цены. Для повышения точности сигналы индикатора фильтруются с помощью экспоненциальной скользящей средней (EMA), что позволяет отсеивать ложные сигналы и торговать в
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник для MetaTrader 4 (MT4), работающий на отложенных ордерах для пробоя цены, представляет собой автоматизированный инструмент, предназначенный для захвата прибыли при резких движениях рынка. Его основная функция – размещение отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop) на заранее определенных уровнях, которые, в свою очередь, активируются при пробитии ценой этих уровней, что указывает на потенциальный тренд. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/se
Currency Curator Ex4
Oleksii Ferbei
Эксперты
Currency Curator: Современный Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение Currency Curator   — это инновационный мультивалютный торговый бот, специально разработанный для автоматизации процесса торговли на рынке Форекс. С применением передовых алгоритмов, этот экспертный советник осуществляет глубокий анализ рыночных условий и выполняет торговые операции с высокой степенью эффективности. Его цель — обеспечить пользователям надежные инструменты для успешной торговли с минимальными рисками
Perfection
Mikhail Senchakov
Эксперты
Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Эксперты
Aureus Quantum Surge - H1 раскрывает потенциал автоматической торговли золотом Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Сигнал реального счета: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + Профиль + Продавец Общий обзор Aureus Quantum Surge - H1 - это современный экспертный консультант, предназначенный для торговли XAUUSD (золотом) в течение периода H1. Он сочетает в себе множество технических индикаторов с надежными технологиями управл
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Эксперты
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Phoenix AI Scalper
Petar Krastev
Эксперты
This expert is based on a custom-made indicator combined with price action signals. The combination of our indicator mixed with PA gives wonderful results. Expert adviser is optimized for GBPUSD and EURUSD. It works independently of the timeframe. Features: Low drawdown Small stop-loss No Martingale strategy No Grid strategy Scalping Small secure trades Volatility detection * Works with all brokers which apply to: Fast execution (market execution) Good liquidity (no spikes in the spread dur
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Эксперты
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Merlin Scalp EA – эксперт-советник для MT4, специализирующийся на золоте  Merlin Scalp EA – это автоматизированный торговый робот, разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизировать прибыль и свести к минимуму риски при работе с этим изменчивым активом. Ключевые особенности:  Специализация на XAU/USD: Советник разработан с учетом уникальных особенностей ценового поведения золота, таких как его волатильность и восприимчивость к
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Эксперты
Alphabet AI — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а при
Autotrade Gold
Botond Ratonyi
5 (1)
Эксперты
This is a gold trader robot. Gold trading is very much different than forex trading because of many variables and sentiment differences about the assets. I created and coded a completely new algorithm for this strategy. The algorithm doesnt use any technical indicators or well known price action patterns. Based on all my testing and and analyzing the different kind of patterns and indicators i realized that, to make a unique gold trading strategy it is just not enough to combine existing tool
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Эксперты
Автоматизируйте свою стратегию Fimathe MT4 - Торгуйте с эффективностью и точностью Описание: Стратегия Fimathe широко признана своей прибыльностью, но также известна тем, что требует длительного мониторинга рынка. Для решения этой проблемы мы представляем Fimathe MT4, робота, который автоматизирует выполнение вашей стратегии. Принцип работы: Fimathe MT4 работает в "полуавтоматическом" режиме. Вы проводите анализ, и робот выполняет сделки на его основе. Преимущества: Исключите необходимость жд
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Black Ultras Bt
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Бот   Black Ultra   рекомендуется использовать на высоковолатильных валютных парах или в периоды повышенной волатильности. Это   трендовый торговый алгоритм   с продвинутой архитектурой, работающий с   отложенными ордерами . Механизм работы бота основывается на   Trailing Stop   ордерах, которые он применяет для входа и выхода из позиций. Как только вы освоитесь с их принципом,   Black Ultra   станет для вас понятным и доступным инструментом. Бот поддерживает использование   трейлинг-стопа   ка
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник по идее мартингейл, но не совсем мартингейл. По началу я хотел скрыть его логику, но,введу того, что мне с настройками все-равно частично придется раскрывать его характеристики и в одном месте придется указать его параметры что бы у покупателей не возникало путаницы в логике, так как программисты, на мой взгляд, немного отличаются от обычных людей своей логикой мышления, и, именно по этому, лично я, постараюсь в описании больше раскрыть работу этого советника. Начну с того, что, я
С этим продуктом покупают
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Эксперты
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI. Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов . Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базово
Trend King EA
Frank Paetsch
Эксперты
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Эксперты
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Эксперты
BTCUSD GRID EA — автоматизированная программа, предназначенная для использования стратегии сеточной торговли. Советник BTCUSD GRID очень полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.   Хотя существуют и другие типы торговых ботов, которые вы можете использовать, логическая природа стратегии сеточной торговли позволяет ботам для торговли криптовалютой с сеткой легко выполнять автоматическую торговлю без проблем.   BTCUSD GRID EA — лучшая платформа для использования, если вы хотите опробовать
Другие продукты этого автора
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Утилиты
Всем привет.  Хочу рассказать вам, чуть-чуть, об это панели для торговли на финансовом валютном рынке. Панель написана на языке программирования MQL4 и рассчитана для помощи в открытии рыночных и отложенных ордеров по определенным позициям. Работает она, как с обычными ордерами, так и с отложенными. То есть, открывает ордера на продажу и покупку, такие как Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. А так же открывает сеть отложенных ордеров и, в том числе ордера grid, то есть, сразу и ли
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник для открытия ордеров использует Moving Average с определенными параметрами. Первую сделку он всегда будет открывать на покупку, но, при определенных настройках, он может открывать сделки только на продажу. Для закрытия ордеров он использует профит по достижению которого он закроет все ордера и начнет свою работу заново. Пока, он работает как Мартингейл и как сеточник. extern double Lots                = 0.20 ; - С этого параметра, который является стоимостью валюты по которой вы бу
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник BreakingTrend открывает первую позицию только на покупку ордера. Далее он  смотрит, если цена идет в убыток, то на определенном расстоянии убытка он выставляет отложенный Stop Order Sell на продажу с увеличенным лотом, что бы покрыть убыток и зафиксировать прибыль при закрытии ордеров на покупку и продажу. И далее вся торговля происходит фактически с этой логикой. Это настройки советника: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - этот параметр отвечает за покупку лот
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник фактически является мартингейлом и работает с траллинг только для ордеров BUY(на покупку) с Magic1. Для всех остальных одеров траллинг не работает. В зависимости от параметра EnteringMarket советник будет открывать ордера реже, или чаще. Это зависит от расстояния скользящих средних друг от друга и чем это расстояние больше, тем ордер на покупку будет открываться реже. Смысл стратегии прост: Открывается ордер на покупку, а уже в зависимости от того, как поведет себя цена, которую мы
MartinZ
Iurii Kuksov
Эксперты
Это обычный советник работающий по системе мартингейл. Выставляет ордера в зависимости от пересечения средней цены. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых вам вашим брокером. extern double Lots       = 0.01 ; - это
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает по системе мартингейл. Сделки он открывает по графику Moving Average. Для открытия использует PERIOD M15 и разным периодом расчета цены и с разным сдвигом. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых в
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Тут, у этого советника отсутствует магические номера. Своего рода - это недостаток, так как нельзя будет открывать два и более советников в одном терминале, так как они будут друг другу мешать. Но на разных терминалах этого происходить не будет. В самом коде они есть, так как советник работает и использует в своей логике исключительно магические номера ордеров. То есть - это часть логики работы советников и без нее ни как. При вхождении в рынок советник использует большое показание разных средни
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник продолжение первого, но, он открывает во много раз больше ордеров. Почему? Потому-что я ему добавил контроль поиска тренда с помощью отложенных ордеров. То есть, он запоминает в каком направлении движется цена и, где и почему он открывал последний ордер... и таким образом этот советник всегда движется в правильном направлении. Единственный его не достаток - это если вы не правильно его настроите и заставите его работать с этими настройками. Он так же считает средние текущей цены и
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Эксперты
Логика работы этого советника очень обычная. Для входа в рынок он использует скользящие средние Moving Average с разными значениями и исходя из этих соотношений открывает, всегда открывает первую сделку на покупку. И уже исходя из нее и ее поведения выстраивает следующую модель своего поведения. А именно... в советнике не используется таке профит и стоп лосс, а закрываются ордера по достижению определенного профита с указанием в настройках, что не меньше... может быть больше - но не меньше. ext
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Утилиты
Это обычная панель которая выставляет сеть ордеров на покупку и продажу. Закрывает этот советник ордера по профиту определенного в настройках. Потом, там есть параметр и называется Ladder который включает, что расстояние между ордерами начинают увеличиваться на пункты указанные параметром ladder (здесь, в основных настройках стоит на 10 пунктов) значит второй ордер на 10 пунктов, третий ордер на 20 пунктов, четвертый ордер на 40 пунктов и т.д. Потом, что тут в этом советнике надо знать, так как
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает с индикатором Alligator. Первым, всегда, открывает ордер на покупку и уже от него выстраивает свое поведение торговли. Как только текущая цена пересекает зеленую лини вверх и закрывается бар, то следующим баром открывается отложенный стоповый ордер на покупку.  Как только текущая цена пересекает зеленую линию вниз и если отложенный ордер не был открыт, то он удаляется. Если ордер был открыт, то для его закрытия устанавливается сумма по какой ордер будет закрыт. Если все-таки те
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник использует в своей работе два индикатора Alligator и Moving Average(настройки этих индикаторов я утаил и в настройках их нет). Работа советника заключается в том, что первый свой ордер он открывает Order Stop Buy(отложенный стоповый ордер на покупку) и от него начинает выстраивать модель ордеров на продажу Sell и Stop Sell, если текущая цена идет в убыток первого открывшегося ордера на покупку. Достигнув определенной прибыли, указанной в настройках советника, советник закрывает все
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует в зависимости от настроек... агрессивно  не агрессивно - тут как вы его настроите, так он и будет торговать. Что надо выделить в особенность его стратегии? А то, что советник открывает сделки так... Если открывает по заданным параметрам сделку Buy на покупку, то через определенные пункты в настройках, если как только будет сигнал на продажу Sell, то ниже ордеров Buy на покупку он будет открывать сделки на продажу. И в точности наоборот. Если он по заданным параметрам открыл сдел
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник по идее мартингейл, но не совсем мартингейл. По началу я хотел скрыть его логику, но,введу того, что мне с настройками все-равно частично придется раскрывать его характеристики и в одном месте придется указать его параметры что бы у покупателей не возникало путаницы в логике, так как программисты, на мой взгляд, немного отличаются от обычных людей своей логикой мышления, и, именно по этому, лично я, постараюсь в описании больше раскрыть работу этого советника. Начну с того, что, я
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Почему хеджирование ?  Потому что этот советник своей стратегией будет пытаться сохранить ваши вложенные инвестиции. Именно по этому этот советник не использует стоплосс и его стратегия направлена исключительно на выигрыш, а в критических ситуациях происходящих на валютном рынке, он, открывая сделки, будет пытаться сохранить ваш капитал. На графике скриншота по валютной паре XAUUSD видно именно в какой момент советник переходил в состояние хеджирования и пытался сохранить капитал и при этом даже
That Day
Iurii Kuksov
Индикаторы
Индикатор обычный в своем творении. Он вычисляет максимумы, минимумы и соотносит их с средней ценой. Единственное, в чем его прелесть - это то, что он соотносит параметры прошлого дня с параметрами настоящего дня и именно по этому я назвал его "В тот день". Разрабатывался он для временного периода H1 - часового графика. И именно на нем он ведет себя корректно. В настройках он легок Параметр: length определяет среднюю цену. Параметр: prim указывает какую цену будет использовать индикатор для расч
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Индикаторы
Этот индикатор своего рода стратегия, которая с помощью линий выстраивает те, или иные показания свечей которые будут помогать трейдеру в его расчетах и торговле. Сам индикатор - это обычный Moving Average, который окрашивается в два цвета: в светлый и темный, и, тем самым показывает трейдеру на характер поведения рынка в сложившейся ситуации на данный момент времени и, в зависимости от показания цвета, указывает, какие сделки на данном этапе времени лучше всего открывать: или на покупку, или на
Wax Candle
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует по уровням. То есть, в настройках советника выставляются уровни: morning - это с какого времени будет производится расчет уровней, evening - это до какого времени будут производится расчеты, и, именно за этот промежуток времени советник произведет расчет максимумов и минимумов закрытия и открытия баров, и только после этого откроет стоповые отложенные ордера один выше максимума на покупку и один ниже минимума на продажу. Параметр nottrade в настройках советника отвечает за время
Your Accountant
Iurii Kuksov
Эксперты
В этот раз я предоставлю советника который будет заниматься скальпингом. Да, да, именно скальпингом, так как в его стратегии по другому никак. Скальпингом, в основном, он занимается на часовом графике H1, но, можете поставить его и на другие периоды. А вот на дневном графике он работать не будет, так как его работа рассчитывается по свечам, по дневным свечам, которая на дневном графике всего-лишь одна и советнику плясать не с чего. В настройках советника есть параметры Morning и Evening которые
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв