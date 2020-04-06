Wizard Collects Cones

アドバイザーは市場の主要プレーヤーを計算し、主要プレーヤーが賭けをする準備ができているという結論に達し、この時点でアドバイザーはストップロスで売買するために2つの保留中のストップオーダーを開きます。市場には1人の主要プレーヤーがいない可能性があり、誰がどの方向に毛布を引っ張るのかわからないのですか?この時点で、アドバイザーは2つの保留中のストップオーダーを開き、ストップロスで売買します。! 現在の価格が逆転し、主要なプレーヤーが勝利にすべてを賭けた場合、後で特定の損失を被るよりもすぐに負けた注文を閉じる方が良いので、最小ストップロスを設定することをお勧めします。 アドバイザーの矢印、またはターミナルチャート上のファキルの魔法の杖は、トレンドの方向を示し、毎日のトレンドがどの方向に発展するか、または現在の価格による内訳が予想されるイベントを予測します。 アドバイザーは通貨ペアでうまく機能します：XAUUSDとbalance10,000のバランスで10年で400万ドル以上になりますが、アドバイザーは取引ごとに5.0ロットまたはtransaction5 これに基づいて、すべてを10で割った場合、資本金が1,000ドル、注文ごとに0.5ロットの割合で、10年で40万ドル以上を稼ぐことができると言えます。 また、これをすべて知っていて、たとえば2つのそのようなアドバイザーと一緒にいると、10,000ドルで立ち上げ、100,000以上を蓄積し、顧問を取引ごとに5.0ロットではなく、取引ごとに最初に1.0ロットを取引し、何が起こるか、どのように見ることができます。 また、Expert AdvisorはGBPJPY通貨ペアで良好な結果を示しています。 アドバイザーはまた、実際には、端末自体の注文の変更と同じように、注文の良い変更を持っています。 ただし、設定には次のパラメータがあります。trall-これはfalseに設定されており、オンにすると、ストップロス価格は現在の価格の後ろに一定の距離で移動します。これはExpert Advisorの設定で設定され、市場に多くのボラティリティがあり、現在のトレンドに対して現在の価格が急激にジャンプする場合にのみ、現在の価格はストップロスにヒットして注文を閉じます。 一部の人々は、特に、私はそれを好きではない、価格以下のストップロスのこの種を好きではないので、私は端末のようにストップロスの通常の変更を行 一般的に、デモをダウンロードし、チェックし、ヒント、苦情などを書いてください。 


EAには手動取引パネルもあります。


アドバイザの設定:

tradparには2つのパラメータがあります1. COUNTER_TRADINGはメインアドバイザを担当します。

                                                  MANUAL_TRADINGは、ダッシュボードを使用した手動取引を担当します。

Magic1とMagic2はアドバイザーのマジックナンバーです。 そして、次の三つのパラメータは、手動取引のための魔法の数字です。

AutoStopLoss MANUAL_STOPLOSS-このパラメータは、ストップロスを手動で設定する役割を果たします。

                    AUTOMATIC_STOPLOSS-このパラメータの設定停止損失ます。 すべてのものを斜面の動向にも大きくなる傾向に、大きな停止損失となります。

StopLoss-このパラメータセットの停止損失となります。

bprice-このパラメータの距離で停止中の購入注文から現在の価格です。

sprice-このパラメータの距離で停止中の販売注文から現在の価格です。

NewPrice-オープン保留中の注文を変更して現在の価格に近づける必要がある場合があり、このパラメータがこれに責任があるため、このパラメータを追加します。 データはポイントで示されます-これは保留中の注文から現在の価格までの距離であり、距離が指定された距離よりも大きい場合、保留中の注文は指定された距離bprice,spriceだけ現在の価格に近づきます。

朝-このパラメータは、市場に主要なプレーヤーがいるかどうかの計算を開始する時期と時期のアドバイザーを担当しますか？! そしてそれらを計算するとすぐに、私たちはすぐに2つの保留中のストップ注文を開き、運を待ちます。

夕方-このパラメータは、市場の主要プレーヤーの計算を停止したときに責任があります。

TrallOrderは注文トローリングを可能にします 

PlusPointsは現在の価格からの距離です-現在の価格から注文の始値までの距離で、トロール注文を開始する必要があります。

TrallStepは、現在の価格が利益で注文をクローズするストップロス価格までの注文の始値からの距離です。

trall-このパラメータを使用すると、thrallは現在の価格を超える一定の距離で移動できますが、TrallStepで指定された距離を下回ることはできません。

MyClos-このパラメータは、利益がこの指定されたパラメータに達した場合に注文を閉じます。

deleteevening-このパラメータは、Expert Advisorがマーケットで保留中の注文をクローズする時間を担当します。


PS:そこでは、アドバイザー設定のGBPJPY通貨ペアのスクリーンショットで、アドバイザー設定と収入の変更をどのように変更するかを見ることができます。

したがって、収入はアドバイザーの設定に依存します。

