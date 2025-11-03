XauBtc Bot

XAUBTC PRO - Precision Trend Engine for XAUUSD & BTCUSD Institutionelle Breakout-Automatisierung, die für Genauigkeit, Disziplin und kontrolliertes Risiko entwickelt wurde. XAUBTC PRO ist ein fortschrittlicher, vollautomatischer Expert Advisor, der für den H1-Breakout-Handel entwickelt wurde und seine stärksten und beständigsten Ergebnisse bei XAUUSD (Gold) und BTCUSD erzielt. Er kombiniert strenge Volatilitätsfilter, mehrstufige Validierung und ein verfeinertes Ausführungsmodell, um nur hochwertige Trendchancen zu erfassen.

Im Gegensatz zu Hochfrequenzsystemen wurde XAUBTC PRO auf Präzision statt Volumen ausgelegt. Im Durchschnitt führt der Algorithmus etwa 2-4 Trades pro Monat aus, wobei er sich ausschließlich auf Setups konzentriert, die seine vollständigen Zusammenflusskriterien erfüllen. Dieses selektive Verhalten ist beabsichtigt und spiegelt den gleichen disziplinierten Ansatz wider, der von institutionellen Breakout- und Momentum-Desks verwendet wird.

Die jüngste Entwicklung von XAUBTC PRO stärkt den Risiko- und Kapitalschutz, indem sie eine robustere Trailing-Struktur, eine konservative Positionsgrößenlogik und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen einführt, die eine bessere Anpassung an reale Marktausführungsbedingungen ermöglichen.

XAUBTC PRO verwendet keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs-, Arbitrage- oder andere risikoreiche Erholungsmethoden. Es handelt sich um ein kontrolliertes Single-Entry-System, das auf langfristige Nachhaltigkeit und Kapitaleffizienz ausgelegt ist.

🔥 Hauptmerkmale Optimiert für den H1-Breakout-Handel, wobei die beste Leistung bei XAUUSD und BTCUSD beobachtet wurde

Äußerst selektive Strategie: durchschnittlich ~3 Trades pro Monat

Hochpräzise Trend- und Volatilitätsfilterung

Schwebende Ausbrüche zur Reduzierung von Rauschen und falschen Signalen

Frühzeitige Stop-Loss-Anpassung nach der ersten H1-Kerze zur Reduzierung des Risikos

Dynamische Trailing-Aktivierung nach einer bedeutenden Preisausweitung

Momentum-basierte Trailing-Logik, um Gewinne effizient zu schützen

Zwei Modi zur Positionsgrößenbestimmung:

- Fixed Lot Modus - Percent-Risk Modus (empfohlen für Konsistenz)

🆕 Neueste Risiko- und Stabilitätsverbesserungen

Risikobasierte Worst-Case-Positionsgrößenberechnung (Risiko %-Modus): Die Positionsgröße wird anhand eines konservativen Worst-Case-Stopp-Loss-Modells berechnet, das die Beschränkungen des Brokers, die Volatilität und die Ausführungsbedingungen besser widerspiegelt und dazu beiträgt, dass das Risiko nicht unterschätzt wird.

Equity Guard-Schutz: Eine zusätzliche Sicherheitsebene überwacht das Aktienverhalten und kann neue Eingaben während abnormaler Drawdown-Phasen vorübergehend einschränken, um die Robustheit unter ungünstigen Marktbedingungen zu verbessern.

Diese Verbesserungen sollen die Überlebensfähigkeit unter realen Bedingungen verbessern - nicht nur die Backtest-Performance.

📈 Backtest-Leistungsübersicht (YTD) (simuliert mit echten Ticks bei mehreren renommierten Brokern)

Gewinnfaktor: 9-12+ (abhängig von der Risikokonfiguration)

Außergewöhnlich niedriger historischer Drawdown (in der Regel <3% im empfohlenen Modus)

Glatte, professionelle Aktienkurve

Hohe Handelsgenauigkeit während anhaltender Schwungphasen

Stabiles monatliches Verhalten mit minimalen Noise Trades

Diese Ergebnisse unterstreichen die Robustheit in unterschiedlichen Volatilitätsumgebungen - eine wesentliche Eigenschaft für langfristige automatisierte Strategien.

🛡️ Risiko & Schutz Architektur

ATR-basierter Stop Loss mit Volatilitätsbewusstsein

Automatische SL-Reduzierung nach der ersten Kerze, wenn sich kein Momentum entwickelt

Präzisions-Trailing-System wird erst nach einer bedeutenden Preisausweitung aktiviert

Einhaltung der Broker-Distanz (StopLevel / FreezeLevel Handhabung)

Kein Grid, keine Lot-Multiplikation, keine versteckten Risikomechanismen

XAUBTC PRO ist auf Überlebensfähigkeit und diszipliniertes Wachstum ausgelegt - nicht auf aggressive oder instabile Taktiken.

⚙️ Empfehlungen zu Kapital und Positionsgröße

Um eine ordnungsgemäße Ausführung zu gewährleisten und verpasste Trades aufgrund von Mindestvolumen oder Margenbeschränkungen zu vermeiden, werden die folgenden Richtlinien dringend empfohlen:

🔹 Verwendung des Prozent-Risiko-Modus (empfohlen) Empfohlener Mindestkontostand: $1.000 USD

In diesem Modus werden die Positionen unter Verwendung eines konservativen Worst-Case-Stop-Loss-Modells dynamisch angepasst. Kleinere Kontostände können dazu führen, dass die Positionsgrößen auf Null abgerundet werden, was ein Schutzverhalten des EA ist.

🔹 Kleine Konten (~$500 USD) Empfohlene Konfiguration:

- Fixed-Lot-Modus - Losgröße: 0,01

So kann die Strategielogik korrekt funktionieren, während das Risiko kontrolliert wird. Kleinere Konten sind natürlich empfindlicher gegenüber Volatilität und Ausführungskosten.

🧠 Wer sollte XAUBTC PRO nutzen?

Händler, die qualitativ hochwertige Gelegenheiten mit niedriger Frequenz bevorzugen

Anleger, die eine strukturierte, stressarme Automatisierung suchen

Nutzer, die Wert auf Kapitalerhalt und kontrollierte Drawdowns legen

Trader, die einen "Set-and-Manage"-EA suchen, der Overtrading und Rauschen vermeidet

⚠️ Haftungsausschlüsse

Die besten Ergebnisse wurden bei XAUUSD und BTCUSD beobachtet. Wenn Sie den EA auf anderen Symbolen ausführen, kann es zu uneinheitlichem Verhalten kommen.

Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen ändern sich und kein EA kann Rentabilität garantieren.

Der Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich des potenziellen Verlusts von Kapital. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Es wird keine Gewinngarantie impliziert oder gegeben. XAUBTC PRO ist ein Werkzeug zur strukturierten Ausführung - kein Renditeversprechen.

Sie tragen die volle Verantwortung für Ihre Risikoeinstellungen, Kapitalallokation und Brokerwahl.

🚀 XAUBTC PRO - Präzision, Disziplin und intelligenter Trendhandel Nur eine Handvoll Trades pro Monat. Nur die stärksten Signale. Nur strukturierte, professionelle Automatisierung, die für reale Märkte entwickelt wurde.