Obsidian Path

3.86

Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Willkommen beim smarten, strukturierten und stressfreien Trading

Obsidian Path ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist Ihr stiller Handelspartner, der für Effizienz, Disziplin und konsistente Ergebnisse entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein kleines Konto vergrößern oder mit einer Prop-Firma arbeiten, dieser EA hilft Ihnen, fokussiert zu bleiben mit einer logikgetriebenen Handelsausführung und intelligentem Kapitalschutz.


Core Engine: Was Obsidian Path antreibt

Komponente Zweck
Pullback Sniper wartet auf eine vorübergehende Preisrückkehr in einem Trend, bevor der Handel eingegangen wird
Risikoschicht Integrierte SL-, TP- und Trailing-Stop-Logik – kein Martingale, kein Grid


Warum Obsidian Path verwenden?

  • Ultra-einfache Bereitstellung: Laden Sie auf ein einziges ChartXAUUSD auf M30. Kein jonglieren mit mehreren Paaren oder Vorlagen.
  • Vollautonom: Von Einstieg bis Ausstieg verwaltet Obsidian Path jeden Handel ohne manuelle Eingabe.
  • Anpassungsfähige Intelligenz: Egal, ob der Markt trendet oder seitwärts läuft, die interne Logik passt sich an, um Konsistenz zu gewährleisten.


Spezifikationen

Parameter Details
Benötigtes Chart XAUUSD (Zeitrahmen: M30)
Min. Einzahlung $100
Unterstützte Symbole XAUUSD
Kontotypen Standard, ECN, Prop-Firma-Konten


    Für wen ist es gedacht?

    Obsidian Path ist ideal für:

    • Personen, die zuverlässige passive Handelslösungen suchen
    • Experten, die ein händefreies Werkzeug zur Ergänzung manuelle Handels benötigen
    • Anfänger, die eine wartungsarme Einführung in das Algo-Trading suchen

    Wie man beginnt

    Der Einstieg ist einfach:

    1. Binden Sie Obsidian Path an ein einzelnes Chart: XAUUSD auf M30
    2. Stellen Sie Ihr gewünschtes Risiko und Handelszeiten ein
    3. Aktivieren Sie den EA und lassen Sie ihn Ihre Trades verwalten

    Bewertungen 7
    A 1
    137
    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

    Auswahl:
    Antwort auf eine Rezension