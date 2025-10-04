Obsidian Path
Experten
Subandriah
Version: 2.88
Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 15
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
Willkommen beim smarten, strukturierten und stressfreien Trading
Obsidian Path ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist Ihr stiller Handelspartner, der für Effizienz, Disziplin und konsistente Ergebnisse entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein kleines Konto vergrößern oder mit einer Prop-Firma arbeiten, dieser EA hilft Ihnen, fokussiert zu bleiben mit einer logikgetriebenen Handelsausführung und intelligentem Kapitalschutz.
Core Engine: Was Obsidian Path antreibt
|Komponente
|Zweck
|Pullback Sniper
|wartet auf eine vorübergehende Preisrückkehr in einem Trend, bevor der Handel eingegangen wird
|Risikoschicht
|Integrierte SL-, TP- und Trailing-Stop-Logik – kein Martingale, kein Grid
Warum Obsidian Path verwenden?
- Ultra-einfache Bereitstellung: Laden Sie auf ein einziges Chart – XAUUSD auf M30. Kein jonglieren mit mehreren Paaren oder Vorlagen.
- Vollautonom: Von Einstieg bis Ausstieg verwaltet Obsidian Path jeden Handel ohne manuelle Eingabe.
- Anpassungsfähige Intelligenz: Egal, ob der Markt trendet oder seitwärts läuft, die interne Logik passt sich an, um Konsistenz zu gewährleisten.
Spezifikationen
|Parameter
|Details
|Benötigtes Chart
|XAUUSD (Zeitrahmen: M30)
|Min. Einzahlung
|$100
|Unterstützte Symbole
|XAUUSD
|Kontotypen
|Standard, ECN, Prop-Firma-Konten
Für wen ist es gedacht?
Obsidian Path ist ideal für:
- Personen, die zuverlässige passive Handelslösungen suchen
- Experten, die ein händefreies Werkzeug zur Ergänzung manuelle Handels benötigen
- Anfänger, die eine wartungsarme Einführung in das Algo-Trading suchen
Wie man beginnt
Der Einstieg ist einfach:
- Binden Sie Obsidian Path an ein einzelnes Chart: XAUUSD auf M30
- Stellen Sie Ihr gewünschtes Risiko und Handelszeiten ein
- Aktivieren Sie den EA und lassen Sie ihn Ihre Trades verwalten
11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....