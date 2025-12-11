Pulse Panel

PulsePanel FREE – Genau dasselbe saubere, professionelle und leistungsstarke Dashboard wie die Pro-Version, komplett kostenlos, damit Sie es in aller Ruhe testen können, bevor Sie upgraden.

Begrenzt auf USDCHF und GBPNZD – dafür erhalten Sie vollen, uneingeschränkten Zugriff auf alle Kernfunktionen:

Das erhalten Sie in der FREE-Version

  • One-Click Sofortausführung (Kauf/Verkauf)
  • Echtzeit-Währungsstärke (Currency Strength Meter)
  • Präziser Momentum-Scanner
  • Watchlist mit Trend, Momentum und Überzeugungsgrad
  • Live-Positionsverfolgung: Netto-G/V, dynamisches Risiko/Ertrags-Verhältnis, Stop-Loss-Status
  • Automatischer Teilausstieg bei Erreichen des ersten Ziels
  • Automatischer Breakeven, sobald der Trade im Plus ist
  • Automatische Lotsize-Berechnung nach Ihrem Risikoprozentsatz
  • Stop-Loss wahlweise ATR-basiert oder feste Punkte
  • Take-Profit basierend auf gewähltem R:R-Verhältnis
  • Tägliche Performance-Übersicht
  • Automatische Chart-Synchronisation: Ein Klick auf ein Symbol und alle offenen Charts wechseln sofort auf dieses Paar – ideal für Multi-Timeframe-Analyse

Keine Zeitbegrenzung. Keine Funktionsbeschränkungen. Keine nervigen Pop-ups.
Einfach das echte PulsePanel-Erlebnis auf zwei hochliquiden Paaren – mehr als genug, um den Unterschied in Geschwindigkeit, Disziplin und Übersichtlichkeit sofort zu spüren.

Wenn Sie bereit sind für unbegrenzte Paare und erweiterte Optionen, ist das Upgrade zur Pro-Version nur einen Klick entfernt:
https://www.mql5.com/de/market/product/157289

Empfohlene Produkte
YY Mono Waves MT5
Yuryi Yatsenko
3 (1)
Indikatoren
Der Indikator Mono Waves wurde entwickelt, um das Wellenverhalten des Marktes auf einem Chart darzustellen. Dieser Indikator verwendet den PPPC-Indikator (Point-Percent Price Channel), der kostenlos vom Market heruntergeladen werden kann. Wenn sich der Markt nach oben bewegt, wird die obere Grenze des Preiskanals auf den Höchstkursen der Kerzen gebildet (weitere Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung des PPPC-Indikators unter dem oben angegebenen Link).Je höher die High-Kurse steigen, desto
FREE
Chart Navigator Pro
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Wir stellen Ihnen den Elite Chart Navigator vor - Ihren ultimativen MetaTrader 5 Expert Advisor, der den Multi-Symbol-Handel mit nahtloser Chart-Navigation und überlegener Benutzerfreundlichkeit revolutioniert. Produktübersicht Der Elite Chart Navigator EA ist ein hochentwickeltes Handelsdienstprogramm, das einen schnellen Wechsel zwischen mehreren Handelspaaren über eine intuitive Chart-Button-Schnittstelle ermöglicht. Dieser EA wurde für professionelle Händler entwickelt, die zahlreiche Instr
FREE
TickChart Indicator Lite for MT5
Mika Akimoto
Indikatoren
Der TickChart-Indikator zeichnet Tick-Linien im Hauptfenster des MetaTrader. In der Lite-Version ist die Anzahl der Ticks auf 20 begrenzt und die unten beschriebene Warnfunktion entfällt. Die Tick-Linie zeigt die detailliertesten, schnellsten und Echtzeit-Aktivitäten des Marktes an, die normalerweise in Balken oder Kerzen, die länger als 1 Minute sind, verborgen sind. Normalerweise erscheinen mehrere neue Tickline-Segmente, während ein Balken des Zeitrahmens M1 abgeschlossen wird. Nach der Veröf
FREE
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experten
Dieser EA wurde mit realen Ticks seit Januar 2012 bis März 2025, ohne Verzögerung in der Ausführung, und dann mit einer Verzögerung von 1000ms, der Backtest zeigte einen Drawdown von 30% mit einem 10k USD Backtest-Konto getestet. Die EA-Standardparameter sind optimiert, um am besten auf dem EURUSD-Paar zu funktionieren, können aber auch auf anderen Währungen und Metallen wie XAUUSD funktionieren. Bevor Sie diesen EA benutzen und um nicht Ihr ganzes Geld zu verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie
SymbolMonitor
Oleksandr Kashyrnyi
Utilitys
Unterstützt zwei Sprachen – Русский / English (umschaltbar in den Einstellungen) Wichtig! Die Kommission pro Lot muss manuell eingegeben werden , da sie je nach Broker und Instrument variiert. Legen Sie sie in den Einstellungen fest, um eine präzise Berechnung des Nettogewinns zu gewährleisten! Für wen ist SymbolMonitor geeignet? Trader mit mehreren Assets – überwachen Sie die Gewinne jedes Instruments separat Scalper und Daytrader – sofortige Analyse ohne manuelle Berechnungen
Skin for EA MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Dieses Utility ist eine grafische Shell für andere Expert Advisors, die keine eigene grafische Shell haben oder deren grafische Shell Ihnen nicht gefällt. Führen Sie das Utility einfach auf einem freien Chart eines beliebigen Währungspaares aus, geben Sie in den Eingabeparametern die "Magic Number" des Advisors an, mit dem Sie das Utility verbinden möchten, und eine grafische Shell wird auf dem Diagramm erscheinen, die Informationen über die gehandelten Währungspaare, die aktuellen Positionen un
FREE
Flash counter
Renato Aparecido Braguini
Utilitys
Zeitzähler für den Beginn einer neuen Kerze. Dieser Indikator zählt die verbleibende Zeit bis zum Ende einer Kerze und dem Beginn einer neuen. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen. In den Einstellungen können Sie die Größe und Farbe der Schrift ändern. Sie können ihn 15 Tage lang kostenlos testen. Kerzenzeitzähler. Sie können die Schriftgröße und -farbe ändern. Nachdem Sie den Flash-Kerzenzeitzähler heruntergeladen haben, ziehen Sie ihn auf den Chart, stellen Sie die gewünschte Schriftgröße und
FREE
LT Mini Charts
Thiago Duarte
4.88 (8)
Utilitys
Es handelt sich um einen Hilfsindikator, der Mini-Charts auf der linken Seite des Charts erstellt, den Sie gerade betrachten. Es ist sehr nützlich, um mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu beobachten, ohne zwischen mehreren Charts wechseln zu müssen. Seine Konfiguration ist sehr einfach. Sie können bis zu 4 Mini-Charts öffnen. Sie laden automatisch die Vorlage des "übergeordneten" Charts. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, kontaktieren Sie mich bitte. Viel Spaß! Dies ist ein kostenloser Indikato
FREE
Switcher Dashboard
Emanuel L John
Indikatoren
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich mit dem Switcher Dashboard - einem intelligenten und effizienten Tool, das alle geöffneten Charts (Forex, VIX, Aktien) automatisch erkennt und sie in übersichtliche, farbkodierte Schaltflächen für den sofortigen Chartwechsel verwandelt. Hauptmerkmale: Chart-Navigation mit einem Klick - Wechseln Sie nahtlos zwischen Charts mit einem einzigen Klick. Trendvisualisierung - Erkennen Sie mit Hilfe von eindeutigen farblichen Hinweisen sofort, ob es
FREE
Daily Drop Analyzer
Rafael Gazzinelli
5 (1)
Indikatoren
Automatisieren Sie Ihre Strategie! Verwenden Sie den Expert Advisor Daily Drop Analyzer , um die Strategie automatisch auszuführen, mit Filtern, konfigurierbaren Parametern und Ordermanagement. Schauen Sie sich das hier an: Daily Drop Analyzer EA Daily Drop Analyzer ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der historische Tests auf der Grundlage täglicher prozentualer Kursrückgänge durchführt. Er analysiert bis zu 200 Market Watch-Symbole, um wiederkehrende Einstiegsniveaus innerhalb e
FREE
Trading Copilot Beginner
Ilian Alexandre Thro
Utilitys
Expert Advisor zur Unterstützung von Anfängern. Mit ihm können Sie die folgenden Parameter einstellen: Anzahl der gleichzeitigen Positionen Der erlaubte Vermögenswert für den Handel Maximal zulässige Lots pro Position Maximale Anzahl von Positionen pro Tag Wenn einer der Parameter nicht oder nicht mehr gültig ist, schließt der EA automatisch neue Positionen, so dass Sie nicht mehr handeln können. Dieser Expert Advisor hilft Ihnen beim Handel, indem er Ihre Handelspsychologie für Sie beherrsch
FREE
EV Smart Panel pro
Enrique Valeros Muriana
Utilitys
EV Trade Panel ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der den manuellen Handel über eine übersichtliche, dunkel gestaltete Oberfläche mit vollständig anpassbaren Steuerelementen unterstützt. Es bietet einen strukturierten Arbeitsbereich, in dem Händler Aufträge effizient ausführen, Risiken präzise verwalten und Positionen in Echtzeit verwalten können. Das Panel lässt sich an verschiedene Instrumente wie Forex-Paare, Gold, Indizes und andere volatile Symbole anpassen und fügt sich auf natürlich
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indikatoren
Überblick Der Smart Money Structure Markup Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges Tool, das Händlern hilft, wichtige Marktstrukturen zu erkennen, die auf den beliebten Smart Money Concepts (SMC) Strategien basieren. Dieser Indikator erkennt Mikromarktstrukturen und bietet Einblicke in Kursbewegungen und potenzielle Trendwechsel. Er hebt wichtige Elemente wie gültige Strukturbrüche (BOS), Zeichenwechsel (CHoCH) und Anreize (IDM) hervor und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu
FREE
QQE Hybrid MTF
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz QQE Hybrid System Präzision in Bewegung (Multi TimeFrame) Das Ritz QQE Hybrid System ist eine Weiterentwicklung der klassischen Qualitative Quantitative Estimation (QQE), die mit moderner Analytik und hybrider Intelligenz neu gestaltet wurde. Es vereint RSI-Momentum, ATR-basierte Volatilitätsfilterung und RSI-Momentum-Anomalieerkennung in einer einzigen, leistungsstarken Engine - entwickelt für Händler, die sowohl Präzision als auch Anpassungsfähigkeit über alle Zeitrahmen hinweg benötigen
FREE
Bulls Bears Force
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (5)
Indikatoren
Willkommen bei der Neuinterpretation der klassischen Bulls & Bears Power , die vor langer Zeit von Alexander Elder entwickelt wurde, durch die Minions Labs. Da die 2 Indikatoren: Bull Power und Bear Power histogrammbasierte Indikatoren waren und 2 Indikatoren im gleichen Chart zu viel Bildschirmfläche beanspruchen, haben wir uns entschlossen, sie in EINEN Linien- und Farb-basierten Indikator zu mischen, der uns alle Informationen gibt, die wir brauchen. Die Bull & Bear Power Indikatoren helfen I
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
Utilitys
Hallo du, ich brauche deine Hilfe! Werden Sie mein Schirmherr, lassen Sie uns das möglich machen! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Dieser Expert Advisor kopiert die Daten ("symbol,last,bid,ask") der Assets, die in der Liste platziert wurden und funktioniert nur, wenn der Markt geöffnet ist. Dieser EA ist kein DDE- oder RTD-Link, die Informationen werden nicht in Echtzeit an Excel weitergegeben. Der EA hat eine Verzögerung von 30 Sekunden
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliotheken
KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE NewsXpert wurde entwickelt, um Tradern eine klare, strukturierte Übersicht über bevorstehende Wirtschaftsereignisse direkt im Chart zu geben. Dein Echtzeit-News-Filter für MetaTrader 5.  Der Indikator erkennt automatisch alle relevanten Nachrichten zu den ausgewählten Währungen und markiert sie mit farbcodierten Linien (Low, Medium, High Impact). So weißt du immer genau, wann und welche News den Markt bewegen – ohne externe Kalender oder Tab
FREE
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indikatoren
Zeigt einen USD DXY Chart in einem separaten Fenster unterhalb des Hauptcharts an. IHR BROKER MUSS DIESE SYMBOLE HABEN, DAMIT DER INDIKATOR FUNKTIONIERT Basierend auf EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF und USD/SEK Alle diese Paare müssen zu Market Watch hinzugefügt werden, damit der Indikator korrekt funktioniert Da der Indikator mit einer Formel berechnet wird, die auf den 6 Paaren basiert, funktioniert er nur, wenn der Markt geöffnet ist. IHR BROKER MUSS DIESE SYMBOLE HABEN, DAMIT DE
FREE
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet einen anderen Ansatz als die vorherige Version, um seine Trendlinien zu erhalten. Diese Methode stammt von Orchard Forex, und der Prozess der Erstellung des Indikators wird in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s demonstriert . Die Grundidee hinter diesem Indikator ist, dass er eine Tangente an die höchsten und niedrigsten Niveaus der für die Berechnung verwendeten Balken zeichnet und dabei sicherstellt, dass sich die Linien nicht mit den betr
FREE
Logo Watermark
Nindita Giwangkara
Indikatoren
Logo-Wasserzeichen hinzufügen - Präsentieren Sie Ihre Signale mit Klarheit Mit diesem Indikator können Sie ein sauberes und anpassbares Wasserzeichen in Ihrem Chart anzeigen, damit Ihr Publikum leicht erkennen kann, welches Symbol Sie gerade handeln. Zeigen Sie das aktuelle Symbol als Wasserzeichen an Fügen Sie den Text des aktuellen Symbols hinzu und passen Sie dessen Farbe an Wählen Sie, ob nur das Logo, nur das Symbol oder beides angezeigt werden soll Fügen Sie Ihr eigenes benutzerde
FREE
EA Pro Risk Panel
Sayed Ali Ordibehesht
Experten
EA PRO Risk Panel — Handels- und Risikomanagement-Panel für MetaTrader 5 Danksagung: Entwickelt von Sayed Ali Ordibehesht und AliReza Asefpour. Überblick Das Panel hilft beim Risikomaß, bei der Vorschau von Orders im Chart und bei der Ausführung von Markt- und Pending-Orders mit klaren Einstellungen für Volumen, Stop-Loss und Take-Profit. Keine Signale, keine Gewinnzusage. Funktionen >> Markt- und Pending-Orders Kaufen/Verkaufen zum aktuellen Bid/Ask. Pending-Orders über eine verschiebbare E
FREE
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
Experten
(Fühlen Sie sich frei, dies absolut kostenlos herunterzuladen, wenn Sie es mögen, habe ich einen Scalping Manager hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Fühlen Sie sich frei, Verbesserungsvorschläge zu machen, die implementiert werden können. Dieser EA wird für immer kostenlos bleiben]. Zeitrahmen: 5 Min aufwärts (Der 1-Minuten-Zeitrahmen hat sehr kurze Kerzen, Stoploss kann nicht gesetzt werden) Währungen: Mehrere Einstellungen: Lotsize: das Handelsvolumen für den EA Wie lan
FREE
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Der Volume Spike Alert Indikator ist ein leichtgewichtiges, nicht verzögertes Tool, das Händlern helfen soll, ungewöhnliche Volumenaktivitäten in Echtzeit zu erkennen. Dieser Indikator berechnet das durchschnittliche Tick-Volumen über eine benutzerdefinierte Anzahl vorheriger Bars und vergleicht es mit dem Volumen der aktuellen Kerze . Wenn das aktuelle Volumen den Durchschnitt um einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, löst der Indikator eine Warnung aus, die es Händlern ermöglic
FREE
Terminal X
Oleksandr Trofymenko
5 (1)
Indikatoren
Indikator für die Anzeige von Handelsergebnissen auf dem Chart Dieser Indikator wurde entwickelt, um Handelsergebnisse direkt auf dem Chart zu visualisieren, was es Händlern erleichtert, ihre Strategie und Handelsleistung zu analysieren. Er zeigt automatisch alle offenen, geschlossenen und schwebenden Orders an, zusammen mit zusätzlichen Informationen für eine bequeme Analyse. Merkmale: Handelsvisualisierung : Zeigt alle Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Chart an, mit klaren Hinweisen auf d
FREE
FX Calendar on chart
Andrei Sviatlichny
Utilitys
Zeigt Forex-Kalenderereignisse auf dem Chart in Form von mehrfarbigen Linien an, abhängig von der Wichtigkeit der Nachrichten. Zeigt die Währung und die Auswirkungen der Nachrichten an (falls verfügbar). [OPTION:] Anzeige nur Nachrichten auf einem Währungspaar oder alle Nachrichten. Anzeige Nachrichten von wichtigen Währungen (optional). Einstellen des Zeitintervalls der angezeigten Nachrichten. Auswahl der Wichtigkeit der angezeigten Ereignisse. Anzeige der Auswirkungen von Nachrichten (Auswi
FREE
Connector Solutions Binance
Alexey Smirnov
Utilitys
Connector Solutions Binance ist ein Beratungsdienstprogramm zum Kopieren von Trades auf die Binance-Börse. Es wird für Sie hilfreich sein, wenn Sie mit MetaTrader 5 handeln, aber Ihre Trades Binance-Kryptowährungsbörse auch erreichen sollen. Connector Solutions Binance kopiert Trades vom Demokonto, die über MetaTrader 5 platziert werden (auf diesem Demokonto müssen Kryptowährungen vorhanden sein, mit denen Sie handeln möchten). Diese Version von Connector Solutions Binance ist kostenlos und
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indikatoren
Multi-TF Trend Dashboard Kurzbeschreibung / Slogan: Sehen Sie den gesamten Markttrend auf einen Blick! Ein einfaches, übersichtliches und leistungsstarkes Dashboard für jeden Trader. Vollständige Beschreibung: (1. Zur kostenlosen Verteilung) Hallo MQL5 Gemeinschaft, Ich freue mich, Ihnen das Multi-TF Trend Dashboard vorstellen zu können, ein Tool, das ich zur Vereinfachung der Trendanalyse entwickelt habe. Dieser Indikator wird völlig kostenlos als Beitrag zu dieser erstaunlichen Gemeinschaft a
FREE
Importing ticks Binance
Denis Bogdanov
Utilitys
Service zur Übertragung von Kursen ausgewählter Kryptowährungen an MT5. Charts mit Kryptowährungen werden im Fenster Market Watch erstellt. Die meisten Standard- und benutzerdefinierten Indikatoren sind auf die Charts anwendbar. Einstellungen : Einstellung Beschreibung Welche Art von Diagrammen übertragen werden soll Futures - Futures-Charts c USDT Spot - Spot-Charts von Kryptowährungen Münzen SPOT 1-6 Liste der Kryptowährungen für die Erstellung von SPOT-Diagrammen. Geben Sie ein Leerzeichen ei
FREE
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Indikatoren
Funktionen Indikator für Fibonacci-Retracement-Handel Ein Fibonacci-Diagramm wird basierend auf der vorherigen ausgewählten Kerze von 1H, 4H, 1D und 1W gezeichnet. Wenn der Marktpreis das Fibonacci-Niveau berührt, ändert sich die Farbe und die Berührungszeit wird angezeigt. Das Fibonacci-Diagramm wird bei den Niveaus -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 und 123.6 gezeichnet und das Diagramm wird aktualisiert, wenn die Kerze aktualisiert wird. Variablen Zeitrahmen: Ein Fibonacci-Diagramm
FREE
Triple Moving Average
Bambang Arief
5 (1)
Indikatoren
Das Handels-Setup könnte eine einfache Sache sein. Der dreifache gleitende Durchschnitt ist eine beliebte Handelsstrategie zur Analyse von Markttrends. Sie liefert klare Signale zur Identifizierung von Aufwärts- und Abwärtstrends auf der Grundlage der relativen Positionierung und der Überkreuzungen von kurz-, mittel- und langfristigen Werten. Der Vergleich der dreifachen gleitenden Durchschnitte von zwei verschiedenen Zeitrahmen bietet einen umfassenden Überblick über die Preisbewegung.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
DMI Drawdown Watcher
HEGUI Morad
5 (1)
Utilitys
DMI Drawdown Watcher: Verfolgen Sie Ihre Drawdowns in Echtzeit 100% kostenlos, funktionell und ohne Einschränkungen! Der DMI Drawdown Watcher ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, um Ihre Drawdowns in Echtzeit zu überwachen. Ideal für die Optimierung Ihres Risikomanagements: . Dieser Indikator zeigt Ihre aktuellen und maximalen Verluste an und hilft Ihnen, die strengen Kriterien der Prop-Firmen zu erfüllen und Ihr Kapital zu schützen. Hauptmerkmale : Max DrawDown Value Alert: Löst ein
FREE
DMI High Low plus
HEGUI Morad
Indikatoren
DMI Show High Low: Visualisieren Sie wichtige Marktlevels in Echtzeit 100% kostenlos, funktional und ohne Einschränkungen! Der DMI Show High Low ist ein unentbehrliches Werkzeug für Trader, das die Höchst-, Tiefst- und Schlussstände eines ausgewählten Zeitrahmens direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator ist ideal, um wichtige Marktzonen zu identifizieren und hilft Ihnen, Ihre Entscheidungsfindung und Handelspräzision zu verbessern. Parameter: Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die
FREE
AutoPilotFX Pro
HEGUI Morad
Utilitys
Einführung in AutoPilotFX Pro: Ihr ultimatives Handels-Panel mit fortgeschrittenen Funktionen der Auftragsverwaltung Erreichen Sie mit unserem Handelsassistenten , der Ihren Handelsprozess rationalisiert und Ihre Strategien optimiert, neue Dimensionen. Entdecken Sie die leistungsstarken Funktionen, die er bietet, und erfahren Sie, wie er Ihnen helfen kann, Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Risiken zu minimieren. Halbautomatisierter EA für die Arbeit als Ihr Handelsassistent mit Key Features:
Trend Pilot Fx
HEGUI Morad
Indikatoren
Dieser Mql4-Indikator glättet den Trend, indem er die Farben der Kerzen ändert, ohne ihre Größe zu verändern, und ermöglicht so ein besseres Ablesen der Preisbewegung. Er enthält auch eine Trendlinie für Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel. Mit diesem leistungsstarken Mql4-Indikator können Sie Markttrends glätten und die Preisentwicklung besser einschätzen. Im Gegensatz zum Heikin Ashi ändert dieser Indikator die Kerzenfarben, ohne ihre Größe zu verändern, was Ihnen ein klareres Bild d
DMI Moving Average Multi Timeframe
HEGUI Morad
Indikatoren
Der DMI MultiTimeframe EMA-Indikator wurde entwickelt, um die Multi-Timeframe-Analyse zu erleichtern, indem er einen gleitenden Durchschnitt eines bestimmten Zeitrahmens (z.B. H1 oder D1) auf jedem anderen Chart-Zeitrahmen anzeigt. Dieses Tool ermöglicht Händlern eine breitere Sicht über mehrere Zeitrahmen direkt auf dem aktuellen Chart, was die Präzision und das Verständnis von Markttrends verbessert. Parameter: Gleitender Durchschnitt Zeitrahmen : Legt den Zeitrahmen für den gleitenden Durchsc
DMI Dynamic EMA Ribbon
HEGUI Morad
Indikatoren
Verbessern Sie Ihren Handel mit visueller Klarheit - identifizieren Sie Trends sofort mit dynamischen EMA-Bändern! Beschreibung: Das DMI Dynamic EMA Ribbon ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern hilft, die Trendrichtung und -stärke anhand von zwei dynamischen exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) zu erkennen. Mit anpassbaren Parametern verbessert dieses Tool Ihre Fähigkeit, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, indem es Aufwärts- und Abwärtstrends klar anzeigt. Wichti
DMI Smoothed CCI plus
HEGUI Morad
Indikatoren
DMI Smoothed CCI plus: Verfolgen Sie Markttrends und Umkehrungen über mehrere Zeitrahmen Der DMI Smoothed CCI plus ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, das Markttrends und potenzielle Umkehrungen anhand des Commodity Channel Index (CCI) über mehrere Zeitrahmen analysiert. Dieser Indikator ist ideal für Trendfolgestrategien und hilft Ihnen, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Er liefert Ihnen Echtzeit-Einsichten, die für die Optimierung Ihrer Marktein- und -ausstiege ents
DMI Candle Timer MultiTimeframe
HEGUI Morad
Utilitys
DMI MultiTimeFrame Candle Timer: Verfolgen Sie den Kerzen-Countdown über mehrere Timeframes mit Klarheit Der DMI MultiTimeFrame Candle Timer ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern Echtzeit-Countdown-Timer für die verbleibende Zeit bis zur Schließung der Kerze auf mehreren Timeframes bietet. Mit diesem Tool können Sie mehrere Timeframes gleichzeitig überwachen und erhalten eine klare und anpassbare Darstellung des Kerzen-Countdowns, die Ihnen hilft, präzise und zeitnahe Handelsentschei
DMI Telegram Notifier
HEGUI Morad
Utilitys
DMI Telegram Notifier: Ihr Assistent für Handelsbenachrichtigungen auf Telegram Der DMI Telegram Notifier ist ein leistungsstarkes und anpassbares Tool, das detaillierte und sofortige Handelsbenachrichtigungen direkt an Telegram sendet. Egal ob Sie ein professioneller Trader oder ein leidenschaftlicher Enthusiast sind, dieser Expert Advisor hilft Ihnen, Ihre Positionen zu verfolgen, Benachrichtigungen über Orderänderungen zu erhalten und Ihre Ergebnisse in Echtzeit mit Ihren Followern oder Ihre
Gold ai predator
HEGUI Morad
Experten
EINFÜHRUNGSPREIS: 60 $ Nur die ersten 10 Kopien! Nächster Preis: 90 $ Intelligentes Hedging • Kontrolliertes Grid • 4 integrierte Strategien GOLD AI PREDATOR ist ein automatischer Trading-Robot der nächsten Generation, entwickelt mit Hilfe der besten künstlichen Intelligenzen (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) und speziell für Gold (XAUUSD) optimiert. Er integriert ein Hedging-System, Grid-Management und bietet 4 verschiedene Strategien , die Sie mit einem Klick auswählen können. Sein Ziel: Ihn
AutoPilot Easy Panel
HEGUI Morad
Utilitys
Autopilot Easy Panel: Das Wichtigste für effektiven Handel Das Autopilot Easy Panel wurde entwickelt, um Ihren Handel zu vereinfachen. Es ist das ideale Tool für Händler, die ihre Effizienz steigern wollen, ohne sich in komplexen Funktionen zu verlieren. Es wurde von Marktexperten entwickelt und bietet Ihnen die wichtigsten Tools für eine optimale Verwaltung Ihres Geldes und Ihrer Positionen. Eine sorgfältig ausgearbeitete Benutzerführung und eine intuitive Schnittstelle ermöglichen es Ihnen, si
Pulse Panel Pro
HEGUI Morad
Utilitys
Dieses Panel wurde nach einer einfachen Philosophie entwickelt: nur das Wesentliche anzeigen . Clean, minimalistisch und ohne Überfrachtung zeigt es ausschließlich die Informationen, die Sie für Entscheidungen wirklich brauchen: Trend-Scanner, Momentum-Scanner, relative Währungsstärke und dominante Marktrichtung. Alles ist in einer klaren, blitzschnell lesbaren Oberfläche zusammengefasst – gemacht für aktives Trading und Prop-Firm-Challenges . Im Gegensatz zu den überladenen und verwirrenden Pan
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension