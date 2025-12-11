Pulse Panel

PulsePanel FREE – Genau dasselbe saubere, professionelle und leistungsstarke Dashboard wie die Pro-Version, komplett kostenlos, damit Sie es in aller Ruhe testen können, bevor Sie upgraden.

Begrenzt auf USDCHF und GBPNZD – dafür erhalten Sie vollen, uneingeschränkten Zugriff auf alle Kernfunktionen:

Das erhalten Sie in der FREE-Version

One-Click Sofortausführung (Kauf/Verkauf)

Echtzeit-Währungsstärke (Currency Strength Meter)

Präziser Momentum-Scanner

Watchlist mit Trend, Momentum und Überzeugungsgrad

Live-Positionsverfolgung: Netto-G/V, dynamisches Risiko/Ertrags-Verhältnis, Stop-Loss-Status

Automatischer Teilausstieg bei Erreichen des ersten Ziels

Automatischer Breakeven, sobald der Trade im Plus ist

Automatische Lotsize-Berechnung nach Ihrem Risikoprozentsatz

Stop-Loss wahlweise ATR-basiert oder feste Punkte

Take-Profit basierend auf gewähltem R:R-Verhältnis

Tägliche Performance-Übersicht

Automatische Chart-Synchronisation: Ein Klick auf ein Symbol und alle offenen Charts wechseln sofort auf dieses Paar – ideal für Multi-Timeframe-Analyse

Keine Zeitbegrenzung. Keine Funktionsbeschränkungen. Keine nervigen Pop-ups.

Einfach das echte PulsePanel-Erlebnis auf zwei hochliquiden Paaren – mehr als genug, um den Unterschied in Geschwindigkeit, Disziplin und Übersichtlichkeit sofort zu spüren.

Wenn Sie bereit sind für unbegrenzte Paare und erweiterte Optionen, ist das Upgrade zur Pro-Version nur einen Klick entfernt:

https://www.mql5.com/de/market/product/157289