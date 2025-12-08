Pulse Panel
- Utilitaires
- HEGUI Morad
- Version: 1.0
PulsePanel GRATUIT – Exactement le même dashboard propre, puissant et professionnel que la version Pro, offert intégralement gratuitement pour que vous puissiez le tester en profondeur avant de passer à la version complète.
Limité à USDCHF et GBPNZD, cette édition gratuite vous donne un accès total et sans aucune restriction à toutes les fonctionnalités principales :
Ce que contient la version GRATUITE
- Exécution instantanée en un seul clic (achat/vente)
- Force des devises en temps réel
- Scanner de momentum ultra-précis
- Tableau de surveillance avec tendance, momentum et indice de conviction
- Suivi en direct de la position : P&L net, ratio risque/rendement dynamique, statut du stop-loss
- Clôture partielle automatique dès que l’objectif est atteint
- Passage automatique au breakeven dès que le trade est gagnant
- Calcul automatique de la taille de lot selon votre % de risque
- Stop-loss en ATR ou en points fixes au choix
- Take-profit basé sur le ratio risque/rendement
- Récapitulatif quotidien de performance
- Synchronisation automatique des graphiques : cliquez sur un actif et toutes vos fenêtres ouvertes passent instantanément sur ce symbole – parfait pour l’analyse multi-timeframe
Aucune limite de temps. Aucune fonction bridée. Aucune pub.
Juste la vraie expérience PulsePanel sur deux paires très liquides – largement suffisant pour ressentir immédiatement la différence en vitesse, discipline et clarté.
Quand vous serez prêt à débloquer toutes les paires et les options avancées, la version Pro est à un clic : https://www.mql5.com/fr/market/product/157289