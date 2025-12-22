Gold ai predator

EINFÜHRUNGSPREIS: 60 $
Nur die ersten 10 Kopien!
Nächster Preis: 90 $

Intelligentes Hedging • Kontrolliertes Grid • 4 integrierte Strategien

GOLD AI PREDATOR ist ein automatischer Trading-Robot der nächsten Generation, entwickelt mit Hilfe der besten künstlichen Intelligenzen (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) und speziell für Gold (XAUUSD) optimiert.

Er integriert ein Hedging-System, Grid-Management und bietet 4 verschiedene Strategien, die Sie mit einem Klick auswählen können.

Sein Ziel: Ihnen zu ermöglichen, den Bewegungen von Gold zu folgen und gleichzeitig von Risikomanagement-Tools zu profitieren — automatische Lotgrößenberechnung (oder fest), Trailing Stop, konfigurierbares tägliches Gewinnziel und automatische Schließung bei übermäßigem Verlust.

Die 4 angebotenen Strategien

Wählen Sie einfach die Strategie, die am besten zu den aktuellen Marktbedingungen passt:

  • Strategie 1 – Bull/Bear + RSI: Erkennt kraftvolle bullische oder bärische Impulse mit Hilfe von Stärkeindikatoren und RSI.
  • Strategie 2 – Imbalance: Fängt Preisungleichgewichte ein, um bei explosiven Bewegungen typisch für Gold einzusteigen.
  • Strategie 3 – S/R-Zonen + Volume Profile: Identifiziert Pivot-Levels und Volume-Zonen, um Rückprall und Ausbrüche vorherzusehen.
  • Strategie 4 – Mean Reversion Bollinger + RSI: Profitiert von der Rückkehr zum Mittelwert, wenn Gold sich zu weit von den Bändern mit extremem RSI entfernt.

Erweiterte Funktionen

Hier sind die wichtigsten Tools, die GOLD AI PREDATOR umfassend und anpassungsfähig machen:

  • Intelligentes Hedging: Der Robot kann schrittweise entgegengesetzte Positionen eröffnen, um das Risiko bei gegensätzlichen Trends teilweise abzusichern und so das Drawdown-Ausmaß zu begrenzen.
  • Kontrolliertes Grid: Bis zu 9 Level mit festem Schritt und automatischer Schließung, sobald der Korb den Zielgewinn erreicht.
  • Risikomanagement: Automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem gewählten Risikoprozent, Trailing Stop.
  • Tägliches Ziel: Automatischer Stopp neuer Einstiege, sobald das tägliche Gewinnziel erreicht ist.
  • Verlustschutz: Schließung aller Positionen, wenn der Verlust die definierte Schwelle überschreitet, mit Möglichkeit zur Pause oder zum endgültigen Stopp.
  • Zeit- und Tagesfilter: Trading nur während Ihrer gewählten Stunden und gewünschten Wochentage.
  • Integriertes Informationspanel: Echtzeit-Verfolgung von Equity, Drawdown, Tagesgewinn, offenen Positionen, Spread, Robot-Status usw.

Empfohlene Einstellungen

Für optimale Nutzung empfehlen wir:

  • Plattform: MetaTrader 4
  • Kontotyp: Nur Hedging
  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Empfohlener Zeitrahmen: M15 oder M30
  • Empfohlenes Mindestkapital: 1000 USD

Ein automatisierter und flexibler Expert Advisor, entwickelt, um Gold (XAUUSD) strukturiert zu handeln, mit integrierten Risikomanagement-Tools.

Interessiert an einem Robot für Gold?

Nutzen Sie den Einführungspreis von 60 $ (nur 10 Kopien)
und fügen Sie GOLD AI PREDATOR jetzt Ihrer Plattform hinzu!

Lassen Sie ihn Ihre XAUUSD-Trades automatisch, 24/7 verwalten.




Haftungsausschluss:
Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Das Trading auf Finanzmärkten birgt ein erhebliches Risiko des Kapitalverlusts. Die dargestellten Ergebnisse (Backtests oder Live-Konten) stellen keinerlei Garantie für zukünftige Gewinne dar. Es wird empfohlen, den Expert Advisor auf einem Demo-Konto zu testen, bevor er auf einem Live-Konto verwendet wird, und die Einstellungen an Ihr Risikoprofil anzupassen.

Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experten
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 5] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der gleitende Durchschnitt (Moving Average Convergence Divergence, MACD) ist ein beliebtes technisches Analyseinstrument, das von Händlern und Analysten verwendet wird, um Trends und potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale für ein Finanzinstrument, wie z. B. eine Aktie, ein Währungspaar oder einen Rohstoff, zu erkennen. Er ist im Wesentlichen eine Kombination aus zwei gleitenden Durchschnitten, die oft als "schnelle" und "langsame" gleitende Durchschnitte bezeichnet werden. So wird der MACD berec
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experten
Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experten
Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt und während einer Periode, in der die Preise flach sind, handelt. Darüber hinaus gibt es einen eingebauten Filter von Spread und Slippage. Jeder offene Auftrag hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Außerdem schließt das System zur Bewertung der Marktvolatilität Aufträge, wenn sich die Marktbedingungen in eine für den Händler negative Richtung verändern. Der Expert Advisor arbeitet mit den Pa
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Experten
Die neunte (neunte) Generation des Super Grid ist ein weiterer Grid-Typ-EA für diese enorme Forex-Systempopulation. Dieser EA verwendet keinen Indikator, um gefälschte Signale für das Öffnen oder Schließen von Positionsaufträgen zu vermeiden. Dieser EA öffnet beim ersten EA-Lauf Stop and Limit für ausstehende Aufträge und behält dann alle geöffneten Aufträge bei, und zwar auf einzigartige Weise, um die freie Marge des Kontos auszugleichen und das Aktienwachstum zu steigern. Dieser EA hat ein e
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Experten
SPEZIELLER EINFÜHRUNGSPREIS!! Bollinger Reversal Pro (MT4) ist ein professioneller, vollständig anpassbarer Expert Advisor, der auf Umkehr-Setups an den äußeren Bollinger Bändern abzielt, gefiltert durch RSI und ADX , um schwache, abgehackte Signale zu vermeiden. Er lässt sich einfach im MetaTrader 4 Strategy Tester ausführen, so dass Sie Backtests durchführen, optimieren und Parameter finden können, die zu jedem Symbol und Zeitrahmen passen. Vollgepackt mit Funktionen ATR-basierte SL & TP - Pas
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Experten
Im Gegensatz zur kostenlosen Version verwendet dieser Expert Advisor einen Nachrichtenfilter und zusätzliche Filter, um den Trend zu bestimmen. Er schützt Aufträge mit Hilfe von Locking. Der Roboter verwendet Martingale. Dieser EA verwendet schwebende Aufträge. Früher oder später kann Martingale die Einlage verlieren, es wird empfohlen, den Handel des EA zu kontrollieren, während der Markt analysiert wird. Der EA handelt auf jedem Symbol. Die empfohlene Mindesteinlage beträgt $1000 (es ist besse
FoxFx
Salavat Yulamanov
Experten
Fox ist ein Retracement-Grid-Handelssystem, das auf der Rückkehr des Preises zum Mittelwert unter Verwendung von RSI-Indikatoren basiert. Bollinger-Bänder, Double Stochastic aus verschiedenen Zeitrahmen!!! Mit Schließung auf Basis des Gesamtgewinns mit teilweiser Schließung und Absicherung der Positionen.   Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zeitrahmen: M15 Der Berater wird nur auf einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z. B. NZDC
EA ICT Price Action
Bannawat Pipatniwat
Experten
Automatisiertes Goldhandelssystem (Expert Advisor für XAU/USD) Dieser Expert Advisor (EA) wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) mit zweistelliger Dezimalpräzision entwickelt. Das System arbeitet auf dem M15 (15-Minuten)-Zeitrahmen und trifft Handelsentscheidungen auf der Grundlage kurz- bis mittelfristiger Preisbewegungen. Der EA verwendet sowohl schwebende Buy Stop- als auch Sell Stop-Orders, um Ausbruchschancen zu nutzen. Im Falle einer starken Kursbewegung oder eines Kursanstieg
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilte
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experten
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Der ultimative Prop-Firm-Kontenschützer Sind Sie es leid, bei Ihren Prop-Firm-Challenges (FTMO, MFF usw.) aufgrund eines einzigen emotionalen Trades oder eines momentanen Fehlers im Risikomanagement zu scheitern? RiskGuardian Pro ist Ihr Obligatorisches Disziplin-System, das Ihnen hilft, Bewertungen zu bestehen und Ihr finanziertes Konto zu schützen. Gelöste Kernprobleme: * Anti-Tilt-Hard-Lock: Schließt sofort alle Trades und sperrt das Terminal in dem Mom
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Weitere Produkte dieses Autors
Pulse Panel
HEGUI Morad
Utilitys
PulsePanel FREE – Genau dasselbe saubere, professionelle und leistungsstarke Dashboard wie die Pro-Version, komplett kostenlos, damit Sie es in aller Ruhe testen können, bevor Sie upgraden. Begrenzt auf USDCHF und GBPNZD – dafür erhalten Sie vollen, uneingeschränkten Zugriff auf alle Kernfunktionen: Das erhalten Sie in der FREE-Version One-Click Sofortausführung (Kauf/Verkauf) Echtzeit-Währungsstärke (Currency Strength Meter) Präziser Momentum-Scanner Watchlist mit Trend, Momentum und Überzeugun
FREE
DMI Drawdown Watcher
HEGUI Morad
5 (1)
Utilitys
DMI Drawdown Watcher: Verfolgen Sie Ihre Drawdowns in Echtzeit 100% kostenlos, funktionell und ohne Einschränkungen! Der DMI Drawdown Watcher ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, um Ihre Drawdowns in Echtzeit zu überwachen. Ideal für die Optimierung Ihres Risikomanagements: . Dieser Indikator zeigt Ihre aktuellen und maximalen Verluste an und hilft Ihnen, die strengen Kriterien der Prop-Firmen zu erfüllen und Ihr Kapital zu schützen. Hauptmerkmale : Max DrawDown Value Alert: Löst ein
FREE
DMI High Low plus
HEGUI Morad
Indikatoren
DMI Show High Low: Visualisieren Sie wichtige Marktlevels in Echtzeit 100% kostenlos, funktional und ohne Einschränkungen! Der DMI Show High Low ist ein unentbehrliches Werkzeug für Trader, das die Höchst-, Tiefst- und Schlussstände eines ausgewählten Zeitrahmens direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator ist ideal, um wichtige Marktzonen zu identifizieren und hilft Ihnen, Ihre Entscheidungsfindung und Handelspräzision zu verbessern. Parameter: Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die
FREE
AutoPilotFX Pro
HEGUI Morad
Utilitys
Einführung in AutoPilotFX Pro: Ihr ultimatives Handels-Panel mit fortgeschrittenen Funktionen der Auftragsverwaltung Erreichen Sie mit unserem Handelsassistenten , der Ihren Handelsprozess rationalisiert und Ihre Strategien optimiert, neue Dimensionen. Entdecken Sie die leistungsstarken Funktionen, die er bietet, und erfahren Sie, wie er Ihnen helfen kann, Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Risiken zu minimieren. Halbautomatisierter EA für die Arbeit als Ihr Handelsassistent mit Key Features:
Trend Pilot Fx
HEGUI Morad
Indikatoren
Dieser Mql4-Indikator glättet den Trend, indem er die Farben der Kerzen ändert, ohne ihre Größe zu verändern, und ermöglicht so ein besseres Ablesen der Preisbewegung. Er enthält auch eine Trendlinie für Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel. Mit diesem leistungsstarken Mql4-Indikator können Sie Markttrends glätten und die Preisentwicklung besser einschätzen. Im Gegensatz zum Heikin Ashi ändert dieser Indikator die Kerzenfarben, ohne ihre Größe zu verändern, was Ihnen ein klareres Bild d
DMI Moving Average Multi Timeframe
HEGUI Morad
Indikatoren
Der DMI MultiTimeframe EMA-Indikator wurde entwickelt, um die Multi-Timeframe-Analyse zu erleichtern, indem er einen gleitenden Durchschnitt eines bestimmten Zeitrahmens (z.B. H1 oder D1) auf jedem anderen Chart-Zeitrahmen anzeigt. Dieses Tool ermöglicht Händlern eine breitere Sicht über mehrere Zeitrahmen direkt auf dem aktuellen Chart, was die Präzision und das Verständnis von Markttrends verbessert. Parameter: Gleitender Durchschnitt Zeitrahmen : Legt den Zeitrahmen für den gleitenden Durchsc
DMI Dynamic EMA Ribbon
HEGUI Morad
Indikatoren
Verbessern Sie Ihren Handel mit visueller Klarheit - identifizieren Sie Trends sofort mit dynamischen EMA-Bändern! Beschreibung: Das DMI Dynamic EMA Ribbon ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern hilft, die Trendrichtung und -stärke anhand von zwei dynamischen exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) zu erkennen. Mit anpassbaren Parametern verbessert dieses Tool Ihre Fähigkeit, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, indem es Aufwärts- und Abwärtstrends klar anzeigt. Wichti
DMI Smoothed CCI plus
HEGUI Morad
Indikatoren
DMI Smoothed CCI plus: Verfolgen Sie Markttrends und Umkehrungen über mehrere Zeitrahmen Der DMI Smoothed CCI plus ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, das Markttrends und potenzielle Umkehrungen anhand des Commodity Channel Index (CCI) über mehrere Zeitrahmen analysiert. Dieser Indikator ist ideal für Trendfolgestrategien und hilft Ihnen, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Er liefert Ihnen Echtzeit-Einsichten, die für die Optimierung Ihrer Marktein- und -ausstiege ents
DMI Candle Timer MultiTimeframe
HEGUI Morad
Utilitys
DMI MultiTimeFrame Candle Timer: Verfolgen Sie den Kerzen-Countdown über mehrere Timeframes mit Klarheit Der DMI MultiTimeFrame Candle Timer ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern Echtzeit-Countdown-Timer für die verbleibende Zeit bis zur Schließung der Kerze auf mehreren Timeframes bietet. Mit diesem Tool können Sie mehrere Timeframes gleichzeitig überwachen und erhalten eine klare und anpassbare Darstellung des Kerzen-Countdowns, die Ihnen hilft, präzise und zeitnahe Handelsentschei
DMI Telegram Notifier
HEGUI Morad
Utilitys
DMI Telegram Notifier: Ihr Assistent für Handelsbenachrichtigungen auf Telegram Der DMI Telegram Notifier ist ein leistungsstarkes und anpassbares Tool, das detaillierte und sofortige Handelsbenachrichtigungen direkt an Telegram sendet. Egal ob Sie ein professioneller Trader oder ein leidenschaftlicher Enthusiast sind, dieser Expert Advisor hilft Ihnen, Ihre Positionen zu verfolgen, Benachrichtigungen über Orderänderungen zu erhalten und Ihre Ergebnisse in Echtzeit mit Ihren Followern oder Ihre
AutoPilot Easy Panel
HEGUI Morad
Utilitys
Autopilot Easy Panel: Das Wichtigste für effektiven Handel Das Autopilot Easy Panel wurde entwickelt, um Ihren Handel zu vereinfachen. Es ist das ideale Tool für Händler, die ihre Effizienz steigern wollen, ohne sich in komplexen Funktionen zu verlieren. Es wurde von Marktexperten entwickelt und bietet Ihnen die wichtigsten Tools für eine optimale Verwaltung Ihres Geldes und Ihrer Positionen. Eine sorgfältig ausgearbeitete Benutzerführung und eine intuitive Schnittstelle ermöglichen es Ihnen, si
Pulse Panel Pro
HEGUI Morad
Utilitys
Dieses Panel wurde nach einer einfachen Philosophie entwickelt: nur das Wesentliche anzeigen . Clean, minimalistisch und ohne Überfrachtung zeigt es ausschließlich die Informationen, die Sie für Entscheidungen wirklich brauchen: Trend-Scanner, Momentum-Scanner, relative Währungsstärke und dominante Marktrichtung. Alles ist in einer klaren, blitzschnell lesbaren Oberfläche zusammengefasst – gemacht für aktives Trading und Prop-Firm-Challenges . Im Gegensatz zu den überladenen und verwirrenden Pan
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension