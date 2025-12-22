EINFÜHRUNGSPREIS: 60 $

Nur die ersten 10 Kopien!

Nächster Preis: 90 $

Intelligentes Hedging • Kontrolliertes Grid • 4 integrierte Strategien

GOLD AI PREDATOR ist ein automatischer Trading-Robot der nächsten Generation, entwickelt mit Hilfe der besten künstlichen Intelligenzen (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) und speziell für Gold (XAUUSD) optimiert.

Er integriert ein Hedging-System, Grid-Management und bietet 4 verschiedene Strategien, die Sie mit einem Klick auswählen können.

Sein Ziel: Ihnen zu ermöglichen, den Bewegungen von Gold zu folgen und gleichzeitig von Risikomanagement-Tools zu profitieren — automatische Lotgrößenberechnung (oder fest), Trailing Stop, konfigurierbares tägliches Gewinnziel und automatische Schließung bei übermäßigem Verlust.

Die 4 angebotenen Strategien

Wählen Sie einfach die Strategie, die am besten zu den aktuellen Marktbedingungen passt:

Strategie 1 – Bull/Bear + RSI : Erkennt kraftvolle bullische oder bärische Impulse mit Hilfe von Stärkeindikatoren und RSI.

: Erkennt kraftvolle bullische oder bärische Impulse mit Hilfe von Stärkeindikatoren und RSI. Strategie 2 – Imbalance : Fängt Preisungleichgewichte ein, um bei explosiven Bewegungen typisch für Gold einzusteigen.

: Fängt Preisungleichgewichte ein, um bei explosiven Bewegungen typisch für Gold einzusteigen. Strategie 3 – S/R-Zonen + Volume Profile : Identifiziert Pivot-Levels und Volume-Zonen, um Rückprall und Ausbrüche vorherzusehen.

: Identifiziert Pivot-Levels und Volume-Zonen, um Rückprall und Ausbrüche vorherzusehen. Strategie 4 – Mean Reversion Bollinger + RSI: Profitiert von der Rückkehr zum Mittelwert, wenn Gold sich zu weit von den Bändern mit extremem RSI entfernt.

Erweiterte Funktionen

Hier sind die wichtigsten Tools, die GOLD AI PREDATOR umfassend und anpassungsfähig machen:

Intelligentes Hedging : Der Robot kann schrittweise entgegengesetzte Positionen eröffnen, um das Risiko bei gegensätzlichen Trends teilweise abzusichern und so das Drawdown-Ausmaß zu begrenzen.

: Der Robot kann schrittweise entgegengesetzte Positionen eröffnen, um das Risiko bei gegensätzlichen Trends teilweise abzusichern und so das Drawdown-Ausmaß zu begrenzen. Kontrolliertes Grid : Bis zu 9 Level mit festem Schritt und automatischer Schließung, sobald der Korb den Zielgewinn erreicht.

: Bis zu 9 Level mit festem Schritt und automatischer Schließung, sobald der Korb den Zielgewinn erreicht. Risikomanagement : Automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem gewählten Risikoprozent, Trailing Stop.

: Automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem gewählten Risikoprozent, Trailing Stop. Tägliches Ziel : Automatischer Stopp neuer Einstiege, sobald das tägliche Gewinnziel erreicht ist.

: Automatischer Stopp neuer Einstiege, sobald das tägliche Gewinnziel erreicht ist. Verlustschutz : Schließung aller Positionen, wenn der Verlust die definierte Schwelle überschreitet, mit Möglichkeit zur Pause oder zum endgültigen Stopp.

: Schließung aller Positionen, wenn der Verlust die definierte Schwelle überschreitet, mit Möglichkeit zur Pause oder zum endgültigen Stopp. Zeit- und Tagesfilter : Trading nur während Ihrer gewählten Stunden und gewünschten Wochentage.

: Trading nur während Ihrer gewählten Stunden und gewünschten Wochentage. Integriertes Informationspanel: Echtzeit-Verfolgung von Equity, Drawdown, Tagesgewinn, offenen Positionen, Spread, Robot-Status usw.

Empfohlene Einstellungen

Für optimale Nutzung empfehlen wir:

Plattform : MetaTrader 4

: MetaTrader 4 Kontotyp : Nur Hedging

: Nur Hedging Symbol : XAUUSD (Gold)

: XAUUSD (Gold) Empfohlener Zeitrahmen : M15 oder M30

: M15 oder M30 Empfohlenes Mindestkapital: 1000 USD

Ein automatisierter und flexibler Expert Advisor, entwickelt, um Gold (XAUUSD) strukturiert zu handeln, mit integrierten Risikomanagement-Tools.

Interessiert an einem Robot für Gold?



Nutzen Sie den Einführungspreis von 60 $ (nur 10 Kopien)

und fügen Sie GOLD AI PREDATOR jetzt Ihrer Plattform hinzu!



Lassen Sie ihn Ihre XAUUSD-Trades automatisch, 24/7 verwalten.







Haftungsausschluss:

Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Das Trading auf Finanzmärkten birgt ein erhebliches Risiko des Kapitalverlusts. Die dargestellten Ergebnisse (Backtests oder Live-Konten) stellen keinerlei Garantie für zukünftige Gewinne dar. Es wird empfohlen, den Expert Advisor auf einem Demo-Konto zu testen, bevor er auf einem Live-Konto verwendet wird, und die Einstellungen an Ihr Risikoprofil anzupassen.