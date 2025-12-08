Pulse Panel
- Utilità
- HEGUI Morad
- Versione: 1.0
PulsePanel FREE – Esattamente lo stesso dashboard pulito, professionale e potente della versione Pro, offerto completamente gratis per testarlo a fondo prima di passare alla versione completa.
Limite: funziona solo su USDCHF e GBPNZD, ma avrai accesso pieno e senza alcuna restrizione a tutte le funzioni principali:
Cosa ottieni nella versione FREE
- Esecuzione istantanea con un solo click (buy/sell)
- Forza delle valute in tempo reale
- Scanner di momentum ultra-preciso
- Watchlist con trend, momentum e grado di convinzione
- Monitoraggio live della posizione: P&L netto, rapporto rischio/rendimento dinamico, stato stop-loss
- Chiusura parziale automatica al raggiungimento del primo target
- Breakeven automatico non appena il trade è in profitto
- Calcolo automatico del lotto in base alla % di rischio impostata
- Stop-loss ATR o a punti fissi a scelta
- Take-profit basato sul rapporto rischio/rendimento scelto
- Riepilogo giornaliero delle performance
- Sincronizzazione automatica dei grafici: clicchi su un simbolo e tutti i grafici aperti passano immediatamente su quel simbolo – perfetto per l’analisi multi-timeframe
Nessun limite di tempo. Nessuna funzione bloccata. Nessun pop-up fastidioso.
Solo la vera esperienza PulsePanel su due coppie molto liquide: più che sufficiente per sentire subito la differenza in velocità, disciplina e chiarezza.
Quando vorrai usare tutte le coppie e le opzioni avanzate, l’upgrade alla versione Pro è a un solo click:
https://www.mql5.com/it/market/product/157289
Scarica subito PulsePanel FREE e scopri perché chi lo prova quasi mai torna indietro!