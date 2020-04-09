Pulse Panel
- Utilidades
- HEGUI Morad
- Versión: 1.2
- Actualizado: 11 diciembre 2025
PulsePanel FREE - El mismo panel de control limpio, profesional y potente que el Pro, completamente gratis para que pueda probarlo a fondo antes de actualizar.
Limitada a USDCHF y GBPNZD, esta edición gratuita le ofrece acceso completo y sin restricciones a todas las funciones principales:
Lo que obtiene en la versión GRATUITA
- Ejecución instantánea con un clic (compra/venta)
- Medidor de la fuerza de la divisa en tiempo real
- Escáner preciso del momento
- Lista de vigilancia con tendencia, impulso y convicción
- Seguimiento de posiciones en tiempo real: ganancias y pérdidas netas, relación riesgo/recompensa dinámica, estado de stop-loss
- Cierre parcial automático cuando se alcanza el objetivo
- Punto de equilibrio automático en cuanto la operación da beneficios
- Cálculo automático del tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo
- Opciones de stop-loss ATR o de punto fijo
- Toma de beneficios en función del riesgo
- Resumen diario de resultados
- Sincronización automática de gráficos: haga clic en cualquier activo y todos sus gráficos abiertos cambiarán instantáneamente al mismo símbolo, lo que resulta perfecto para el análisis multihorario.
Sin límite de tiempo. Sin restricciones de funciones. Sin ventanas emergentes.
Sólo la experiencia real de PulsePanel en dos pares altamente negociables - más que suficiente para sentir la diferencia en velocidad, disciplina y claridad.
Cuando esté listo para un número ilimitado de pares y opciones avanzadas, la actualización a Pro está a un solo clic : https://www.mql5.com/en/market/product/157289