Logo Watermark

Logo-Wasserzeichen hinzufügen - Präsentieren Sie Ihre Signale mit Klarheit

Mit diesem Indikator können Sie ein sauberes und anpassbares Wasserzeichen in Ihrem Chart anzeigen, damit Ihr Publikum leicht erkennen kann, welches Symbol Sie gerade handeln.

✅ Zeigen Sie das aktuelle Symbol als Wasserzeichen an
✅ Fügen Sie den Text des aktuellen Symbols hinzu und passen Sie dessen Farbe an
✅ Wählen Sie, ob nur das Logo, nur das Symbol oder beides angezeigt werden soll
✅ Fügen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Wasserzeichen hinzu, indem Sie die Datei custom.bmp in das Verzeichnis MQL5 > Files legen

Perfekt für Signalanbieter, Ausbilder und Streamer, die die Darstellung von Charts verbessern und ihre Handelsaktivitäten für Follower transparenter machen möchten.

Empfohlene Produkte
Terminal X
Oleksandr Trofymenko
5 (1)
Indikatoren
Indikator für die Anzeige von Handelsergebnissen auf dem Chart Dieser Indikator wurde entwickelt, um Handelsergebnisse direkt auf dem Chart zu visualisieren, was es Händlern erleichtert, ihre Strategie und Handelsleistung zu analysieren. Er zeigt automatisch alle offenen, geschlossenen und schwebenden Orders an, zusammen mit zusätzlichen Informationen für eine bequeme Analyse. Merkmale: Handelsvisualisierung : Zeigt alle Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Chart an, mit klaren Hinweisen auf d
FREE
SMT divergence indicator
Ehsan Ashoori
5 (3)
Indikatoren
Dieser SMT (Smart Money Technique) Divergenzindikator identifiziert Diskrepanzen in der Preisbewegung zwischen zwei verschiedenen Handelssymbolen und hilft Händlern, potenzielle Marktumkehrungen zu erkennen. Dieses Tool vergleicht die Kursentwicklung von zwei korrelierten Vermögenswerten, z. B. zwei Währungspaaren oder Indizes, um Divergenzen zu erkennen, bei denen sich der Kurs eines Vermögenswerts in die entgegengesetzte Richtung des anderen bewegt. Während zum Beispiel ein Symbol höhere Höchs
FREE
Candle time by felonmvp
Shoxjaxon Muzaffarov
Indikatoren
Beschreibung: Candle Time ist ein einfaches und effektives Tool, das die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze anzeigt - direkt auf Ihrem Chart. Ganz gleich, ob Sie mit schnellen Bewegungen handeln oder auf Bestätigungen warten - wenn Sie genau wissen, wann die Kerze endet, bleiben Sie auf dem Laufenden. Hauptmerkmale: Echtzeit-Countdown für die aktuelle Kerze Die Farbe passt sich der Kerzenrichtung an (bullish, bearish oder neutral) Einstellbare Schriftart, Größe, F
FREE
ClaroFxAlgo Candle Countdown Timer MT5
Christian Elias
Indikatoren
ClaroFxAlgo Kerzen-Countdown-Timer - MetaTrader 5 Indikator Übersicht CandleCountdownTimer ist ein leistungsfähiger und dennoch leichtgewichtiger MT5-Indikator, der dynamische Countdowns bis zum nächsten Kerzenschluss anzeigt und Händlern hilft, ein präzises Timing-Bewusstsein über alle Zeitrahmen hinweg zu erlangen. Sein schlankes, anpassbares Design stellt sicher, dass wichtige Timing-Daten sichtbar sind - ohne Ihre Charts zu überladen. Hauptmerkmale ️ Main Timer Display - Live-Countdown
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT5
Young Ho Seo
4.9 (10)
Indikatoren
Die Peak-Trough-Analyse ist ein großartiges Werkzeug zur Erkennung von Spitzen und Tälern in Ihrem Diagramm. Das Tool Peak Trough Analysis kann drei verschiedene Algorithmen zur Erkennung von Spitzen und Tälern verwenden. Zu den drei Algorithmen gehören der Signal-Fraktal-Indikator von Bill Williams, der modifizierte Fraktal-Indikator und der ZigZag-Indikator. Sie können dieses Peak- und Trough-Analyse-Tool verwenden, um das Preismuster zu erkennen, das sich aus dem Equilibrium Fractal-Wave-Proz
FREE
MACD Custom Histogram
Tran Van Luc
Indikatoren
Kostenlos bis ... Der MACD-Indikator ist ein MetaTrader 5-Tool, das Händlern bei der Analyse von Markttrends und Momentum hilft. Er zeigt drei Komponenten in einem separaten Fenster unterhalb des Preisdiagramms an: die MACD-Linie, die Signallinie und das Histogramm. Was es anzeigt: MACD-Linie (blau): Verfolgt die Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt. Signallinie (Orange): Ein geglätteter Durchschnitt der MACD-Linie. Histogramm (Balken): Zeigt den Absta
FREE
TrendbySignal
Zong Quan Zhang
Utilitys
I Funktionsweise (wie unten dargestellt) In einem einseitig aufwärts gerichteten Markt wird der Das automatische Handelsinstrument geht wie folgt vor: Wenn der Kurs ein Hoch erreicht, warten Sie auf ein Ausbruchssignal, bevor Sie einsteigen. Wenn der Kurs zurückgeht, warten Sie auf das Ende des Rückgangs, bevor Sie einsteigen. Nach der Auftragserteilung Wenn der Kurs weiter steigt, halten Sie den Auftrag und warten Sie, bis der Kurs aufhört zu steigen und bereit ist, wieder zu fallen, bevor
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitys
Theme Switcher - Passen Sie Ihr Trading-Terminal an Beschreibung Der Theme Switcher ist ein interaktives Panel, mit dem Sie das Farbschema Ihres Charts in MetaTrader 5 schnell ändern können. Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die eine komfortable und personalisierte visuelle Umgebung suchen, und bietet eine Vielzahl von Themenstilen, inspiriert von Marken, Filmen und professionellen Designs. So verwenden Sie es Panel öffnen : Fügen Sie den Indikator einfach Ihrem Chart hinzu, und es e
FREE
Previous High Low Levels
Artur Alves De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator Previous High Low Levels zeigt den Höchst- und Tiefststand der vorherigen Kerze in einem ausgewählten höheren Zeitrahmen an. Dies hilft Händlern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen beim Handel auf niedrigeren Zeitrahmen zu identifizieren. Features: Zeigt das vorherige Hoch und Tief eines höheren Zeitrahmens an Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten Hilft bei der Identifizierung starker Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Leichtgewichtig und wi
FREE
Order Block by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Indikatoren
Der   Order Block Indikator für MT5   ist ein leistungsstarkes Tool für Trader, die mit Smart Money Konzepten und institutionellen Handelsstrategien arbeiten. Er erkennt automatisch die wichtigsten   Orderblöcke   auf dem Chart und hilft, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen zu identifizieren. Hauptmerkmale: •   Automatische Erkennung von Orderblöcken   – Markiert starke Kauf- und Verkaufszonen basierend auf Preisbewegung und Volumen. •   Multi-Timeframe-Unterstützung   – Analysie
FREE
Enhanced SMC
Raka
5 (5)
Indikatoren
Erweiterter SMC & Volumetric Order Block Indikator Übersicht Dieser erweiterte Indikator für MetaTrader 5 wurde entwickelt, um das Marktverhalten mithilfe der Smart Money Concepts (SMC) -Methode zu entschlüsseln . Er geht über die standardmäßige Preisaktionsanalyse hinaus, indem er volumetrische Daten direkt in die Marktstruktur integriert und Händlern dabei hilft, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen mit Präzision zu identifizieren. Hauptmerkmale Volumetrische Orderblöcke : Eine e
FREE
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Indikatoren
Ein weiterer renko-basierter Indikator. Er liefert verschiedene nutzbare Werte für einen EA und wird direkt auf dem Hauptdiagramm angezeigt. Seine Einstellung ist sehr einfach: Die Größe des Renko Die Anzahl der zu berücksichtigenden Balken Die fallende Farbe Die Farbe bei steigendem Kurs Zurückgegebene Werte: Puffer 0 : Wert der Mitte Puffer 1 : Wert des oberen Teils Puffer 2 : Wert der Unterseite Puffer 3 : Richtung des Renko (0,0 für oben; 1,0 für unten) Puffer 4: Verhältnis des Renko, z.B.
YY Mono Waves MT5
Yuryi Yatsenko
3 (1)
Indikatoren
Der Indikator Mono Waves wurde entwickelt, um das Wellenverhalten des Marktes auf einem Chart darzustellen. Dieser Indikator verwendet den PPPC-Indikator (Point-Percent Price Channel), der kostenlos vom Market heruntergeladen werden kann. Wenn sich der Markt nach oben bewegt, wird die obere Grenze des Preiskanals auf den Höchstkursen der Kerzen gebildet (weitere Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung des PPPC-Indikators unter dem oben angegebenen Link).Je höher die High-Kurse steigen, desto
FREE
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 ist das ideale Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) Ober- und Untergrenzen genau identifizieren möchten. Hauptvorteile: Automatische Identifikation von strategischen Tops und Bottoms. Basiert auf Konzepten, die von institutionellen Händlern verwendet werden. Ideal für die Analyse von Liquidität, Marktstruktur und Manipulation. Einfach zu bedienen: einf
FREE
Points of control
Martin Slacka
5 (1)
Indikatoren
Der POC_Levels-Indikator berechnet und zeigt die 3 am häufigsten auftretenden Kursniveaus (Points of Control - POC) auf der Grundlage historischer Kerzen an. Er ist nützlich, um Bereiche von hohem Marktinteresse (wie Unterstützungs-/Widerstandszonen) über jeden Zeitrahmen hinweg zu identifizieren. Wie funktioniert er? Der Indikator analysiert die letzten LookbackBars-Kerzen . Er zählt, wie oft jedes Preisniveau (basierend auf dem ausgewählten Preistyp) erscheint. Dann wählt er die 3 häufigsten
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Experten
FREE Prop Firm Navigator EA - Fortgeschrittenes Trend-Following & Schutz Dieser kostenlose Handelsroboter wurde vom Team der EA Trading Academy unter Verwendung von Expert Advisor Studio entwickelt und kombiniert leistungsstarke Trendfolgeindikatoren mit einem robusten Satz von Kontoschutzfunktionen, um Ihr Handelskapital zu schützen. Eine ausführliche Dokumentation über die Eigenschaften und Eingaben finden Sie in unserer Wissensdatenbank . Hauptmerkmale der Strategie: Verwendet die Indikator
FREE
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Indikatoren
Graphic Shapes - unter Verwendung der Historie werden vier Arten von grafischen Formen projiziert, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Bereiche der zukünftigen Preisbewegung zu bestimmen, sowie die wichtigsten Marktumkehrungen zu verstehen und gleichzeitig Einstiegspunkte nach Priorität zu bestimmen. Sie ermöglichen es Ihnen, eine vollständige Marktanalyse durchzuführen, ohne zusätzliche Tools zu verwenden! Der Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Vorhersage von Preisbewegunge
FREE
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
3.67 (3)
Indikatoren
Der Entry IQ Indicator ist ein technisches Analyseinstrument, das Händler bei der Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen unterstützt. Er nutzt dynamische Preisboxen, Gleichgewichtszonen und Trenderkennungsalgorithmen zur Analyse von Markttrends und Preisbewegungen. Der Indikator passt sich an verschiedene Broker-Kursziffernformate an, bietet anpassbare Pfeilsignale und zeichnet Trendlinien in Echtzeit, um die Genauigkeit der Signale zu verbessern. Entry IQ b
FREE
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indikatoren
Der   Kijun-Sen Envelope Indikator   ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool, das auf der   Kijun-Sen -Linie des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems basiert. Dieser Indikator erstellt dynamische obere und untere Bänder um die Kijun-Sen-Linie und bildet eine Hülle, die Händlern hilft, Markttrends, potenzielle Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zustände zu identifizieren. Hauptmerkmale: •   Trendbestätigung   – hilft dabei, starke Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen. •   Unterstützungs- und W
FREE
React Fibonacci Chart
Kim Yonghwa
4.75 (12)
Indikatoren
Funktionen Indikator für Fibonacci-Retracement-Handel Ein Fibonacci-Diagramm wird basierend auf der vorherigen ausgewählten Kerze von 1H, 4H, 1D und 1W gezeichnet. Wenn der Marktpreis das Fibonacci-Niveau berührt, ändert sich die Farbe und die Berührungszeit wird angezeigt. Das Fibonacci-Diagramm wird bei den Niveaus -23.6, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100 und 123.6 gezeichnet und das Diagramm wird aktualisiert, wenn die Kerze aktualisiert wird. Variablen Zeitrahmen: Ein Fibonacci-Diagramm
FREE
Forex Time Ext
Yuriy Ponyatov
Indikatoren
Eine erweiterte Version des Indikators zur Visualisierung der Zeitspannen der wichtigsten Handelssitzungen: Asiatisch, europäisch und amerikanisch. Der Hauptvorteil dieses Indikators ist die automatische Erstellung eines Preisprofils für eine Handelssitzung. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Start- und Endzeit jeder Handelssitzung festzulegen sowie die Zeitzone des Handelsservers automatisch zu bestimmen. Die Indikatoren sind in der Lage, mit minimaler CPU-Auslastung zu arbeiten un
FREE
THV Volume Spike MT5
Trong Khanh Phan
Indikatoren
Hallo Trader, Der Volume Spike Alert Indikator ist ein leichtgewichtiges, nicht verzögertes Tool, das Händlern helfen soll, ungewöhnliche Volumenaktivitäten in Echtzeit zu erkennen. Dieser Indikator berechnet das durchschnittliche Tick-Volumen über eine benutzerdefinierte Anzahl vorheriger Bars und vergleicht es mit dem Volumen der aktuellen Kerze . Wenn das aktuelle Volumen den Durchschnitt um einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, löst der Indikator eine Warnung aus, die es Händlern ermöglic
FREE
Pulse Panel
HEGUI Morad
Utilitys
PulsePanel FREE – Genau dasselbe saubere, professionelle und leistungsstarke Dashboard wie die Pro-Version, komplett kostenlos, damit Sie es in aller Ruhe testen können, bevor Sie upgraden. Begrenzt auf USDCHF und GBPNZD – dafür erhalten Sie vollen, uneingeschränkten Zugriff auf alle Kernfunktionen: Das erhalten Sie in der FREE-Version One-Click Sofortausführung (Kauf/Verkauf) Echtzeit-Währungsstärke (Currency Strength Meter) Präziser Momentum-Scanner Watchlist mit Trend, Momentum und Überzeugun
FREE
Time Dashboard
Pankaj Kushwaha
Indikatoren
Time Dashboard MT5 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher MetaTrader 5-Indikator, der Informationen über Zeitzonen und Uhrzeit in Echtzeit direkt auf Ihrem Trading-Chart anzeigt. Dieses Tool ist ideal für Devisenhändler und globale Marktteilnehmer. Es zeigt die Serverzeit, die lokale Zeit und den Zeitunterschied zwischen beiden an und verbessert so Ihre Fähigkeit, Trades über verschiedene Zeitzonen hinweg zu verwalten. Hauptmerkmale : Echtzeit-Zeitanzeige : Zeigt die aktuelle Serverze
FREE
Stochastic RainBow 5
Kourosh Hossein Davallou
3 (1)
Indikatoren
Ein stochastischer Oszillator ist ein Momentum-Indikator, der einen bestimmten Schlusskurs eines Wertpapiers mit einer Spanne seiner Kurse über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Die Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Marktbewegungen lässt sich durch Anpassung dieses Zeitraums oder durch Bildung eines gleitenden Durchschnitts des Ergebnisses verringern. Er wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Handelssignale zu generieren, wobei ein begrenzter Wertebereich von 0-100 verwendet
FREE
Volume Data In Number on Candles
Vikash Yadav
Indikatoren
Volumendaten auf Kerzen Indikator für MetaTrader 5 Maximieren Sie Ihre Handelseinblicke mit dem Volume Data on Candles Indikator für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool liefert Echtzeit-Volumendaten direkt zu jeder Kerze und ermöglicht es Ihnen, signifikante Verschiebungen in der Marktaktivität zu erkennen. Wenn das Volumen einer Kerze den Durchschnitt der letzten 50 Kerzen übersteigt, wird es deutlich hervorgehoben , damit Sie keine potenziellen Bewegungen mit hohem Volumen verpassen. Hau
FREE
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Mr Beast Crash 300 Spike indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Utilitys
MR BEAST - Best Spike Detector" Indikator für den CRASH 300(M1) Index Der "MR BEAST - Best Spike Detector"-Indikator ist ein spezielles und hochpräzises Tool, das ausschließlich für den Handel mit dem CRASH 1000 Index entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) liegt. Dieser Indikator wurde von dem renommierten Händler Mr. Beast entwickelt und ist so konzipiert, dass er nur die besten Spikes identifiziert, so dass Händler Marktchancen mit unvergleichlicher Genauigke
Mr Beast Crash 500 Spike indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Utilitys
MR BEAST - Bester Spike-Detektor"-Indikator für den CRASH 500 Index (M1) Der "MR BEAST - Best Spike Detector"-Indikator ist ein spezielles und hochpräzises Tool, das ausschließlich für den Handel mit dem CRASH 1000 Index entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) liegt. Dieser Indikator wurde von dem renommierten Trader Mr. Beast entwickelt und ist so konzipiert, dass er nur die besten Spikes identifiziert, so dass Trader Marktchancen mit unvergleichlicher Genauigk
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
TPSL Bounding Box PRO
Nindita Giwangkara
Indikatoren
Sind Sie es leid, dass diese alten, langweiligen TP- und SL-Linien Ihre Charts verunstalten? Jetzt kostenlos, zur Feier der Veröffentlichung des Live Chart Viewer Dienstprogramms https://www.mql5.com/en/market/product/158488 Kämpfen Sie damit, Ihre Trades so zu präsentieren, dass sie tatsächlich Aufmerksamkeit erregen ? Keine Sorge, wir stellen Ihnen die ultimative Lösung vor, auf die Sie gewartet haben... Der TPSL Bounding Box PRO Indikator! PRO Version (mit Risiko-Ertrags-Verhältnis
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (1)
Indikatoren
HTF Vision - Höhere Timeframe-Kerzenanzeige Jetzt kostenlos, zur Feier der Veröffentlichung des Live Chart Viewer Programms https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision bietet Händlern eine intuitive Möglichkeit, Preisbewegungen in höheren Zeitrahmen direkt in ihrem aktuellen Chart zu visualisieren. Dieser leistungsstarke Indikator überlagert die Candlestick-Daten ausgewählter höherer Zeitrahmen (H1, H4 oder Daily) in Form von anpassbaren Boxen, so dass Sie einen sofortigen Überblic
FREE
Colored Moving Average
Nindita Giwangkara
5 (1)
Indikatoren
Colored Moving Average - Visuelle Trendklarheit leicht gemacht Der farbige gleitende Durchschnitt ist ein klares und effektives Trendvisualisierungstool, das jede Handelsstrategie bereichert. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten wechselt dieser Indikator dynamisch die Farbe je nach Trendrichtung - grün bei steigenden, rot bei fallenden Kursen - und macht so Verschiebungen im Momentum auf einen Blick erkennbar. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Scalping, Day-Trading ode
FREE
Live Chart Viewer
Nindita Giwangkara
Utilitys
Live Chart Viewer - Echtzeit-Handelschart von überall Mit Live Chart Viewer können Sie Ihr MetaTrader 5-Chart in Echtzeit von jedem modernen Gerät aus betrachten und weitergeben. Ganz gleich, ob Sie gerade nicht am Schreibtisch sitzen, den Handel aus der Ferne überwachen oder Ihre Analysen live mit anderen teilen - mit diesem Tool bleiben Sie und Ihr Publikum sofort mit dem Markt verbunden. Hinweis: Charting-Bibliothek von TradingView - Wichtigste Merkmale Chart-Updates in Echtzeit Kursbeweg
FREE
Coin Flip
Nindita Giwangkara
Utilitys
Coin Flip - Echte Zufalls-Handelsautomatisierung Coin Flip ist ein einzigartiges und leichtgewichtiges Dienstprogramm, das Handelsentscheidungen auf der Grundlage des reinen Zufalls trifft - genau wie das Werfen einer Münze! Aber lassen Sie sich von der Einfachheit nicht täuschen - dieser EA verfügt über leistungsstarke Risikomanagement-Funktionen und eine professionelle Handelsabwicklung, die Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Kapital und die Ausführung Ihrer Strategie gibt. Kernkonzept I
FREE
Reverse Position
Nindita Giwangkara
Utilitys
Ein einfaches Tool zum Umkehren von Positionen. Ein einfaches Tool, mit dem Sie Ihre Position umkehren können, z.B. von einer Long-Position zu einer Short-Position. Mit diesem Tool können Sie auch den SL und das Risiko-Ertrags-Verhältnis einstellen, so dass Sie beim Umkehren Ihrer Position sicher sind. Es berechnet auch das gesamte Auftragsvolumen in der aktuellen offenen Position und kehrt alle offenen Positionen um, um eine entgegengesetzte Position zu bilden. Funktioniert mit jedem Symbol, l
