Logo Watermark

Logo-Wasserzeichen hinzufügen - Präsentieren Sie Ihre Signale mit Klarheit

Mit diesem Indikator können Sie ein sauberes und anpassbares Wasserzeichen in Ihrem Chart anzeigen, damit Ihr Publikum leicht erkennen kann, welches Symbol Sie gerade handeln.

✅ Zeigen Sie das aktuelle Symbol als Wasserzeichen an

✅ Fügen Sie den Text des aktuellen Symbols hinzu und passen Sie dessen Farbe an

✅ Wählen Sie, ob nur das Logo, nur das Symbol oder beides angezeigt werden soll

✅ Fügen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Wasserzeichen hinzu, indem Sie die Datei custom.bmp in das Verzeichnis MQL5 > Files legen

Perfekt für Signalanbieter, Ausbilder und Streamer, die die Darstellung von Charts verbessern und ihre Handelsaktivitäten für Follower transparenter machen möchten.