Gold KIller by MH

GoldKiller EA - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD)

Allgemeiner Überblick

GoldKiller EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Es handelt sich nicht um einen einfachen Gitterroboter, sondern um ein komplettes Kapital-, Risiko- und Gewinnmanagementsystem, das für den langfristigen Betrieb in einem extrem volatilen Markt entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu klassischen EAs, die sich rein auf die reine Performance konzentrieren, legt GoldKiller den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt, progressiven Gewinnschutz und strenge Risikokontrolle.

Wichtigste Produktmerkmale

Strukturelles Kapitalmanagement

Virtuelle strukturelle Entnahmelogik mit stufenweiser Absicherung

Dynamische Anpassung des Handelskapitals an das Marktengagement

Gewinne sind gegen Drawdown-Phasen geschützt

Erweiterte Kontosicherung

Begrenzung des maximalen Drawdowns

Kontrolle der Margin-Nutzung

Automatische Reduzierung des Engagements bei ungünstigen Bedingungen

Handelsstopp im Falle eines übermäßigen Risikos

Kontrolliertes Risiko-Grid-System

Begrenzte Anzahl von Aufträgen

Mindestabstand zwischen den Positionen

Risikoanpassung entsprechend dem gewählten Profil

Erzwungener Ausstieg im Falle eines übermäßigen Drawdowns

Progressive Gewinnabsicherung

Stufenweise Gewinnsicherung

Automatische Absicherung eines Teils des Gewinns

Optionale automatische Wiederaufnahme des Handels nach der Absicherung

Markt- und Zeitfilter

Ausfiltern von übermäßigen Spreads

Konfigurierbare Handelstage und -stunden

Wichtig - Natur des Grid-Tradings

GoldKiller EA verwendet eine gitterbasierte Strategie, die mit einem hohen Grad an Aggressivität konfiguriert werden kann.

Aggressive Grids können insbesondere in günstigen Richtungsphasen des Goldmarktes schnelle und signifikante Gewinne generieren. Allerdings ist diese Art von Strategie auch mit einem erhöhten Risiko verbunden.

Obwohl GoldKiller über fortschrittliche Kapitalschutzmechanismen und strenge Drawdown- und Margin-Limits verfügt, wird dringend empfohlen, regelmäßige Abhebungen auf Live-Konten vorzunehmen, um Gewinne zu sichern und das Gesamtrisiko zu reduzieren.

Totale Transparenz - Live-Handelsüberwachung

GoldKiller wird auf Twitch unter der folgenden Adresse live gestreamt: https://www.twitch.tv/lazyprofitbot

. Sein Verhalten (Handelsausführung, Sicherungsphasen, Stops und Wiederaufnahmen) kann in Echtzeit überwacht werden, so dass die Nutzer die Funktionsweise des EA unter realen Marktbedingungen beobachten können.

Mindestanforderungen für die Nutzung

Empfohlenes Mindestkapital : 500 USD

: Empfohlener Mindest-Hebel : 1:500

: Vermögenswert : Gold (XAUUSD)

: Zeitrahmen : Nur M5

: Plattform: MetaTrader 4

Die Verwendung restriktiverer Parameter (zu geringes Kapital oder unzureichende Hebelwirkung) kann dazu führen, dass bestimmte Positionen nicht eröffnet werden können und das Verhalten des Rasters negativ beeinflusst wird.

Obligatorische EA-Aktivierung

Während der Erstinstallation ist ein Sicherheitsparameter in den Einstellungen vorhanden. Sie müssen ihn auf False setzen, wo es heißt: (Verwenden Sie false, um diesen EA zu verwenden) .

Wenn dieser Parameter nicht auf False gesetzt wird, funktioniert der EA nicht korrekt.

Gebrauchsfertige SET-Dateien

Für den Fall, dass Unsicherheiten bezüglich der Parameter bestehen, sind SET-Dateien (vorkonfigurierte Einstellungen) mit verschiedenen Risikoniveaus und unterschiedlichen Kapitalgrößen verfügbar.

Diese Dateien sind über den folgenden Google Sheet-Link zugänglich: https: //drive.google.com/drive/folders/1rvHVmURMZKMm6RYte9TGIURr3wk1GyRO?usp=sharing

Wichtiger Hinweis

GoldKiller EA kann mit aggressiven Grids konfiguriert werden, die eine schnelle Gewinngenerierung ermöglichen. Auch mit eingebauten Schutzsystemen werden regelmäßige Abhebungen dringend empfohlen, um Gewinne unter realen Handelsbedingungen zu sichern.